Москва, 13 марта, 2017, 20:41 — ИА Регнум. Предложения законотворцев о замене материнского капитала на другие формы поддержки семей не имеют ничего общего с заботой об улучшении демографической ситуации в России, считает член Общественной палаты РФ Людмила Виноградова.

Валентина Агабабаева-Шебашева. Дома (фрагмент). 1955

Юрист с многолетним стажем, Лоюдмила Виноградова говорит, что «согласно «Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.

Основными задачами демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года являются в том числе повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя рождаемости в 1,5 раза) за счёт рождения в семьях второго ребёнка и последующих детей; укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений.

Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя: усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо: развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и воспитанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров с учётом инфляции); усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского (семейного) капитала, расширяя в связи с этим рынок образовательных услуг для детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми; создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных семей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов, включая изменение размеров налоговых вычетов для работающих родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей, формирование государственного заказа на оказание организациями различной организационно-правовой формы социальных услуг семьям с детьми.

Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает продлить программу материнского капитала на пять лет. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал RT, что в России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за первого ребёнка, что такое предложение обсудят на ближайшем круглом столе СФ, посвящённом демографии.

И вот на фоне таких устремлений государства по реализации планов по улучшению демографической ситуации появляются предложения от законотворцев об отмене материнского капитала, который якобы себя не оправдал, и лучше-де заменить его на ежемесячные пособия на трёх первых детей в сумме не более 15 000 руб., земельные участки с подведёнными коммуникациями для семей, имеющих пять и более детей, да на автомобиль «Газель» для семи и более детей.

Возникает вопрос: предложение направлено на поддержку семей, имеющих детей, или на заботу о сокращении бюджетных расходов? Если чаяния о семье и детях, то при чём тут отказ от материнского капитала, который действительно выполняет свою функцию, поскольку в основном тратится на улучшение жилищных условий, без которых семье невозможно развиваться и существовать в принципе. Даже имея зарплату в полмиллиона рублей, инициаторам можно бы сообразить, что, получая по три тысячи рублей пособия на ребёнка, ни одна мать не сможет скопить требуемую на улучшение жилищных условий сумму. В отсутствие жилья нет регистрации по месту жительства, нет и работы. Нет доходов, значит, нет «надлежащего» содержания и воспитания детей. Рожать детей для опекунов, которые будут наживаться на отобранных детях, желающих не найдётся. А вот в придачу к материнскому капиталу все перечисленные выше пособия, земельные участки и машины очень даже пригодились бы, и государству нашему такие траты были бы по силам, ведь разворовываются же миллиарды, складывающиеся в триллионы, значит, деньги есть, только попадают не в тот карман».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов («Единая Россия») и председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступили с предложением ввести более «гибкую систему» поддержки семей взамен материнского капитала.