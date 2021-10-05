Москва, 20 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. Глава профильного комитета Госдумы Павел Крашенинниковсчитает, что собираемость алиментов вырастет в результате смягчения норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов. «Суждение о том, что пусть не платит, но зато сидит — оно к праву не имеет никакого отношения. У меня очень много таких писем и заявлений. На мой взгляд, здесь как раз дается шанс: если первый раз человек оступился, пусть заплатит соответствующий штраф, выплатит алименты, но на свободе. В следующий раз тогда он будет делать совсем по-другому», — убежден депутат.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Ответ: Мнение господина Крашенинникова о том, что «собираемость алиментов вырастет в результате смягчения норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов», ошибочно и не подтверждается практикой и статистикой по исполнению судебных решений. «Алиментщики» будут уходить от административной ответственности, поскольку при наличии больших сумм задолженностей по алиментам они не смогут выплатить административный штраф в течение срока, отведённого на исполнение административного наказания. Согласно статье 111 («Очередность удовлетворения требований взыскателей») ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) «Об исполнительном производстве» алиментные обязательства исполняются в первую очередь, а штрафы — в четвёртую. Причём штраф не будет взыскиваться до тех пор, пока не погасится вся сумма по алиментной задолженности. Поэтому введение наказания в виде штрафа, тем более в твёрдой денежной сумме — в размере 20 000 рублей, — за данный вид правонарушений (а также преступлений) нецелесообразен в связи с неэффективностью данной меры наказания.

Кроме того, установление фиксированного размера штрафа противоречит положениям, приведённым в статье 4.1. КоАП РФ, в соответствии с которой при назначении административного наказания следует учитывать личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность. То есть суд будет лишён возможности учесть все перечисленные обстоятельства и снизить размер штрафа малоимущему гражданину, инвалиду и другим — в зависимости от их семейного и материального положения.

При введении в КоАП РФ Статьи 5.35.1. «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» принятие действенных мер к виновному лицу, которое не выезжает за границу, не имеет в собственности автотранспортные средства, будет растянуто во времени, поскольку такому должнику нечего бояться, кроме как лишения свободы.

Юристы-практики, судебные приставы-исполнители неоднократно высказывали мнение, что заставить недобросовестного должника платить алименты можно только под угрозой лишения свободы. Данное суждение не беспочвенно. В этом плане показательна следующая статистика.

«В 2011 году санкция статьи 157 УК РФ была ужесточена до лишения свободы сроком на один год. В 2010 году только в Уральском федеральном округе велось около 220 000 исполнительных производств по категории дел о взыскании алиментов. В 2014 году число аналогичных исполнительных производств в регионе составило 182 000.

Следовательно, ужесточение санкции с течением времени оказало положительное воздействие на неплательщиков алиментов, а декриминализация правонарушения, естественно, вновь ухудшит показатели уплаты (взыскания) алиментов и положение потерпевших.» (Рекомендации общественных слушаний Общественной палаты Свердловской области по законопроекту № 953 369−6).

В результате применения административной нормы потерпевшие не получат имущественного удовлетворения в виде выплаты им алиментов, правонарушитель же вместо оказания обязательной помощи пострадавшим от противоправного деяния будет выплачивать средства государству.

Поэтому привлечение такого гражданина к административной ответственности будет напрасной тратой драгоценного времени. А наказание в виде лишения свободы виновному лицу может угрожать только после неоднократного уклонения от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ в предлагаемой третьей редакции ПФЗ).

Таким образом, предлагаемое законопроектом нововведение о декриминализации статьи 157 УК РФ и установлении для лиц, впервые не выплачивающих средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, административной ответственности, не соответствует интересам лиц, пострадавших от преступления, предусмотренного статьёй 157 УК РФ, ущемляет права детей, предоставляет лицам, уклоняющимся от уплаты алиментов, продолжать противоправное поведение, противоречит направлениям государственной политики в сфере защиты семьи.