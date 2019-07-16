16 июля в пресс-центре «Парламентской газеты» состоялся круглый стол по теме: «Как защитить детей, оставшихся без попечения родителей, от нерадивых опекунов?». Предметом обсуждения стал правительственный законопроект №657 588−7 «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», подготовленный ко второму чтению в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации 17 июля 2019 года. Законопроектом, в частности, вносятся изменения в закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», устанавливается перечень персональных данных лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, сроки внесения информации о них в банк данных, а также основания прекращения учёта.

Согласно статьям 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) граждане, лишённые родительских прав или ограниченные в родительских правах, отстранённые от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине, теоретически не могут усыновить ребёнка либо быть назначены опекунами (попечителями). Однако, в настоящее время невозможно выявить, кто из граждан, претендующих на права опекуна (попечителя), усыновителя, являлся в прошлом недобросовестным родителем, опекуном, поскольку решения судов не направляются в органы опеки для сведения. Законопроект №657 588−7 разработан во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 мая 2017 г. № Пр-913 о создании федерального реестра недобросовестных опекунов (попечителей), приёмных либо патронатных родителей, а также лиц, лишённых родительских прав.

Не оспаривая актуальности некоторых норм обсуждаемого законопроекта, необходимо отметить, что нововведения, безусловно, в какой-то степени обезопасят несовершеннолетних от лиц, ранее лишённых родительских прав, ограниченных в родительских правах, от бывших усыновителей, усыновление которыми отменено судом по их вине. Однако, предложенные меры не способны уберечь детей от негативного воздействия членов семьи опекунов (попечителей), либо усыновителей, порой являющихся истиной причиной бедствия несовершеннолетних. По официальным сообщениям Следственного комитета РФ в практике следственных органов встречались случаи, когда в семьях опекунов допускалось насилие в отношении опекаемых.

Это и не удивительно, поскольку законодательство Российской Федерации не требует проверки всех членов семьи кандидата в опекуны, усыновители на вменяемость, за исключением супругов усыновителей. Если супруги, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным, не могут быть усыновителями (п. 2 ст. 127 СК РФ), то для назначения опекуном достаточно, чтобы «отношение к ребёнку членов семьи опекуна (попечителя)» (п. 2 ст. 146 СК РФ) было лояльным, а сам кандидат был дееспособным и не судимым по ряду тяжких и особо-тяжких преступлений (ст. 146 СК РФ).

Разный подход к выбору усыновителей и опекунов (попечителей) и в материальном плане. Если усыновителями не могут быть лица, «которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребёнку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают такие лица», и не имеют постоянного места жительства (пп. 7, 8 п. 1 ст. 127 СК РФ), то к опекунам (попечителям) такие требования законом не предъявляются. Правда, Правительство Российской Федерации попыталось исправить «оплошность» законодателей, утвердив своим постановлением от 18 мая 2009 г. №423 «Правила подбора, учёта и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах». Согласно п. 4 «Гражданин, выразивший желание стать опекуном»,обязан представить справку«с места работы, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход», или справку«с места работы супруга (супруги),с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)». Таким образом, имущественный ценз кандидатом в опекуны может быть обойдён: самому ему не обязательно иметь место работы и доход, достаточно минимального заработка супруга, Ни размер заработной платы, ни иной доход не важны, поскольку к опекунам не предъявляется требование об обеспечении прожиточного минимума для опекаемого. Наоборот, государство выплачивает, кроме пособия на содержание ребёнка, материальное вознаграждение опекуну по договору, что неизбежно влечёт материальную заинтересованность недобросовестных опекунов в принятии под опеку большего количества опекаемых. Нужно отметить, что не все опекуны берут под опеку детей по меркантильным соображениям, однако помощь государства опекунам по договору о приёмной семье по-сравнению с помощью кровным родителям столь разительно велика, что ответственные приёмные родители не могут в ущерб возможностям для развития ребёнка решиться на его усыновление. Усыновлённые дети приравнены к родным, которые не получают таких же преференций от государства.

Неискренние чувства к приёмышу, какими бы они суммами не подкреплялись, не могут обмануть ребёнка, чувствующего фальшь взрослых, что нередко порождает конфликты, а затем и отказы от детей. Хорошо, если обходится без телесных повреждений и сексуального насилия. Практика показывает, что чаще преступления в отношении приёмных несовершеннолетних совершаются лицами психически неполноценными или ранее судимыми. Поэтому давно назрела необходимость во внесении изменений в ст. 127 и 146 СК РФ о дополнении норм требованиями к членам семей кандидатов в опекуны (попечители) и в усыновители о предоставлении, наряду с кандидатами, заключений психиатров и справок о судимости из Главного информационного центра МВД России и информационных центров МВД регионов, в зависимости от места рождения и места проживания. Кроме того, необходимо изучать личность опекуна, не ограничиваясь его справкой о состоянии здоровья, но и требуя предоставления характеризующих кандидата материалов с места работы и с места жительства не менее, чем за пять предыдущих лет жизни. Возможно, при таком отборе семей, желающих принять детей, трагедий станет меньше.