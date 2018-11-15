Ксения Плинер
Последние публикации
Ревизия социальной сферы: Тульская область без «резких движений»
Одно из важнейших мест в послании губернатора Тульской области Алексея Дюмина к депутатам Тульской областной Думы, региональному правительству и жителям Тульской области занял социальный блок развития области. Губернатор неоднократно подчеркивал, что большая часть расходов регионального бюджета в...
15 ноября 2018
«Нам нужна демографическая революция»: ситуация в Тульской области
Минпромторг РФ определился с объемами финансирования подарков новорожденным, в сентябре 2018 года министерство представило проект постановления «О реализации программы по предоставлению подарочного набора отечественных товаров («подарочная коробка») в связи с рождением ребенка». В документе также...
13 ноября 2018
«Попасть в девятку»: Тула делает ставку на развитие футбола
Одно из главных обвинений, брошенных современному российскому футболу, — недостаточное число воспитанников. Эксперты не первый год сокрушаются о том, что на чемпионатах любого уровня хочется болеть не за того, кого перекупили, а за того, кого вырастили. По данным Международного центра спортивных...
7 ноября 2018
Правительство Тульской области сохраняет социальные обязательства
Правительство Тульской области подготовило и внесло на рассмотрение в областную думу проект бюджета региона на 2019 год и плановый период двух последующих лет. Эксперты отмечают социальную направленность планируемого бюджета. Доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1...
4 ноября 2018
«Тульское Плеханово» и опыт регионов по декриминализации диаспор
На последнем заседании Совета по межнациональным отношениям с участием президента Владимира Путина обсудили проблему сноса цыганских домов по всей России в связи с криминализацией этих поселений. Эксперты оценили опыт регионов по разрешению конфликтов с цыганской диаспорой в рамках российского...
30 октября 2018
Губернатор Тульской области оценил гражданскую функцию журналистики
В Туле в творческом индустриальном кластере «Октава» сегодня, 24 октября, завершается первый медиафорум ЦФО. Его темой стала «Конструктивная журналистика. Региональные медиа в современном контенте». Впервые Тула проводит столь масштабное мероприятия журналистского формата: в нём приняли участие...
24 октября 2018
«Патриоты» в России: что с филиалами военно-патриотических парков
Со времени официального открытия в 2015 году Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» ведется множество разговоров о том, где еще и в каком объеме будут открыты филиалы. Действительно, «Патриот» в Кубинке Московской области поражает своими масштабами, посетители особенно...
22 октября 2018
«Красная машина» в Тульской области: как развивают детско-юношеский хоккей
Конец прошлой недели в Тульской области ознаменовался прошедшей в областном центре международной практической конференцией «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованной Федерацией хоккея России при участии Федерации хоккея Тульской...
11 октября 2018
«Всё намного хуже, чем докладывали»: о состоянии тульской медицины
В Тульской области минувшей сентябрь ознаменовался повышенным вниманием к системе здравоохранения региональных лидеров и активистов. Представитель ОНФ проконтролировал состояние ФАПов и поделился своими рекомендациями. Региональная власть обозначила требование грамотно расставлять приоритеты при...
8 октября 2018
В «стабильных регионах» ЦФО единороссы не потеряли места на местных выборах
Подводя итоги этого избирательного сезона, ещё раз «пересчитаем» прошедшие выборы в Центральном федеральном округе. Во Владимирской, Воронежской, Ивановской, Московской и Орловской областях выбирали губернаторов. В Тверской области по Заволжскому одномандатному округу голосовали за депутата в...
30 сентября 2018
«Мобильный избиратель» себя показал
Эксперимент с переносом системы «Мобильный избиратель» на выборы регионального масштаба можно считать удавшимся. Более того, «дачные» участки на выборах мэра Москвы в среднем посетило почти в два раза больше избирателей, чем обычные. Особыми с организационной точки зрения для этих выборов стали два...
10 сентября 2018
Можно ли остановить «потерю лица» Москвы
В районе преобладают исторические здания с традиционной низкоэтажной застройкой. Многим домам угрожают полностью меняющая их облик реконструкция или снос. Вплотную к существующим домам планируют строить апарт-отели, торговые комплексы или многоэтажное элитное жилье. «В границах Земляного города...
7 сентября 2018
Прочность избиркома, борьба за референдум: тульские выборы
Единый день голосования скоро пройдет по всей России, в Тульской области в этот день состоятся выборы в органы местного самоуправления. Народные представители будут избраны по 168 многомандатным округам. Всего будет замещено 732 депутатских мандата. В преддверии муниципальных выборов Избирательные...
31 августа 2018
Ответственные за развитие: как успеть за тульским губернатором
Сформулированные в мае Владимиром Путиным национальные проекты неизбежно потребуют от федерального бюджета дополнительных расходов. Согласно имеющимся оценкам, речь идет примерно о 8 трлн рублей. По мнению экспертов, реализация президентских инициатив может принципиальным образом изменить схему...
31 августа 2018
Выборы на грядке: «Мобильный избиратель» активнее в Тульской области
На выборах мэра Москвы будет опробована новая технология, когда московские избиратели смогут проголосовать прямо на своих дачных участках, не отвлекаясь на городские пробки и суету. Мосгоризбирком определил 209 избирательных участков, которые открылись в Московской, Калужской, Тульской и...
27 августа 2018
Сельхозэкстрим-2018: уборочная страда в регионах
Весь 2018 год погода держит российских аграриев в напряжении. Экстремальная посевная сменилась на не менее экстремальную уборочную. И если юг европейской части страны страдал от жары и засухи, в связи с чем аграрии вынуждены были досрочно начать уборку урожая, то сибиряки не смогли вовремя...
27 августа 2018
Тульские разработки — на форуме «Армия-2018»
Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся в подмосковном конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот». В показах примут участие более 1500 российских предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч экспонатов из линейки своей лучшей иновейшей продукции. С...
22 августа 2018
Может ли «варяг» стать «своим»: губернаторский вопрос
«Вообще я бы не сказал, что должность губернатора у нас такой хороший трамплин, — продолжает Ларионов. — Наоборот, это сложная миссия с большой ответственностью, ограниченными ресурсами и отсутствием гарантий повышения даже в случае успешной работы. Хотя последнее время примеры Якушева ( Владимир...
16 августа 2018
Военные игры для «оружейников»
IV Армейские международные игры (АрМИ) начались 28 июля в подмосковном парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». Состязания еще проходят на территории 7 стран и продлятся до 11 августа. В нынешнем году это событие федерального, и даже международного масштаба, привлекло 189 команд...
7 августа 2018
Спасибо, брат, за пряники. И мощный «Корнет»: обзор тульских событий
Депутат Государственной думы Николай Петрунин стал автором законопроекта об уголовной ответственности за повторные незаконные врезки в трубопроводы. Данный документ прошел второе чтение в Госдуме Российской Федерации. Находясь с рабочим визитом в Москве, губернатор Тульской области Алексей Дюмин...
29 июля 2018