Тула, 11 октября, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Конец прошлой недели в Тульской области ознаменовался прошедшей в областном центре международной практической конференцией «Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина»: философия и базовые принципы», организованной Федерацией хоккея России при участии Федерации хоккея Тульской области.

Детский хоккей

Национальная программа уже запущена в Татарии и Северо-западном федеральном округе. В течение сезона она будет распространена по всей стране — по ее конспектам будут заниматься во всех хоккейных школах. Пока что презентация программы прошла в Казани и Сочи. Тула — третья площадка в России, перешедшая на новые методики и собравшая у себя представителей Федерации хоккея России, тренеров, олимпийских чемпионов и ветеранов отечественного хоккея.

Азбука хоккея «Красная машина»

4 октября на открытии конференции, посвященной презентации национальной программы подготовки хоккеистов, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что начало хоккейного сезона — отличная возможность для тренеров начать готовить ребят уже по новой программе.

«Программа «Красная машина» — это уникальный продукт Федерации хоккея России. Ни в Советском Союзе, ни в России раньше не было общей азбуки, как растить наших хоккеистов. Теперь она есть. Программа вобрала в себя лучшие практики хоккея со всего мира. Наш регион в числе первых внедряет у себя эту программу. Уверен, это придаст новый импульс развития хоккею. Надеюсь, что проведение подобных конференций в нашем регион станет доброй традицией», — сообщил Алексей Дюмин.

Kremlin.ru Алексей Дюмин

Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России Александр Якушев, признался, что российский хоккей давно нуждался в систематических базовых методиках, которые внедряют во всех российских школах. В свою очередь глава штаба национальной сборной, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал о реализации программы подготовки хоккеистов:

«Национальная программа подготовки хоккеистов — это методики для тренеров, руководителей хоккейных школ, методистов, также они будут полезны и для родителей юных хоккеистов. Программа будет внедрена в семи межрегиональных координационных центрах, объединяющих более 600 детских хоккейных школ. Первые позитивные результаты внедрения ожидаем в течение двух-трех ближайших сезонов.

От лица Федерации хоккея России он поблагодарил Тульскую область и губернатора за высокий уровень организации конференции.

На конференции отмечалось, что молодое поколение жителей Тульской области может достойно продолжать дело знаменитых первопроходцев-хоккеистов Дмитрия Уколова и Александра Уварова, завоевавших в составе сборной СССР «золото» на Олимпиаде 1956 года.

Зачем нужна национальная программа подготовки хоккеистов

Хоккей в представлении всего мира наравне с балетом и программой покорения космоса был визитной карточкой Советского Союза. Однако по утверждению специалистов, наряду с методиками, такой эффект достигался абсолютной массовостью занятия хоккеем. Поединки на льду были очень популярны: катки и коробки были почти в каждом дворе города, в каждом райцентре. Хоккейные секции существовали при всесоюзных спортивных обществах, при советах профсоюзов, при спортивных обществах заводов и предприятий, при домах культуры и детского творчества в районах, при общеобразовательных школах и комнатах школьника. Однако наибольшей популярностью хоккей стал пользоваться с момента появления турнира «Золотая шайба», который стал главным источником поиска юных талантов хоккея в СССР. В 1964 году со страниц газеты «Пионерская правда» впервые прозвучал призыв: «На старт, друзья! Золотая шайба зовет!». В результате этих соревнований отечественный хоккей получил таких звезд, как Владимир Крутов, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Сергей Самсонов, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Шепелев.

Сборная СССР по хоккею с шайбой. Олимпиада — 1956

Однако несмотря на кажущиеся успехи отечественного хоккея (выступление россиян в сильнейшем турнире НХЛ, развитие элитного дивизиона КХЛ как международного первенства), на данный момент эксперты отмечают общее снижение уровня мастерства молодых игроков как прямое следствие ситуации в отечественной хоккейной школе, причины отставания заключены в детско-юношеском хоккее.

По мнению специалистов, к этому приводит целый ряд проблем: не сформирована межрегиональная сеть детских спортивных школ, решающих на единых методологических основаниях вопросы поддержки и развития спортивно одаренных детей.

Владислав Третьяк еще в 1986 году беспокоился о том, что сделать правильный выбор и дать шанс всем талантливым ребятам невозможно:

«Наверное, среди тех, кто не выдержал приемный экзамен, были и другие достойные ребята, возможно, даже более способные, чем мы. К сожалению, критерии отбора в спортивные школы и по сей день остаются несовершенными. Сомневаюсь, чтобы тогда экзаменаторы сумели разглядеть в мальчишках какие-то особые задатки».

Еще одной серьезной проблемой является то, что тренеров должного уровня профессиональной подготовленности и другого персонала не хватает. Также ощущается острая общероссийская нехватка ледовой инфраструктуры, даже в крупнейших «хоккейных центрах» дефицит ледовых площадок является одним из главных тормозов развития детско-юношеского хоккея. Из-за нехватки полей некоторые команды распускаются, поскольку детям негде тренироваться. Кроме того, существующий в субъектах РФ положительный опыт до недавнего времени не всегда подвергался научно-методическому осмыслению, а наработки регионов не обобщались.

Многие тренеры еще недавно жаловались на отсутствие методичек. Для перенимания современных технологий приходилось ходить на раскатки приезжающих команд КХЛ и МХЛ, чтобы что-то взять у них. Существовали рекомендованные списки литературы, однако в них недоставало практических нюансов.

Тренеры детских клубов отмечают, что существовало примерное пояснение, чем наставник должен заниматься, но о том, чтобы четко обозначить рекомендации, на каких этапах следует переходить, к примеру, от колец ведения к облегченной шайбе, не было. Кроме того, отсутствовали рекомендации по такому важному вопросу, как питание. Диета является немаловажным фактором в жизни спортсмена и рекомендации по такому вопросу нужны обязательно.

Воспитывать не только хоккеиста, но и личность

Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина» впервые была представлена 13 марта 2018 года в Москве в Музее хоккея. Программа представляет собой пособие, раскрывающее новою философию подготовки игроков, а также серию методической литературы для тренеров детских хоккейных школ. В них собраны базовые хоккейные упражнения по катанию, технике контроля шайбы, теории, тактике, методики по физической подготовке, питанию. Каждая серия соответствует определённому возрасту — с 6 до 18 лет, все методики подобраны согласно поэтапному развитию с точки зрения возраста и физиологии игрока.

Бывший тренер сборной России, главный методист «Академии хоккея «Ак Барс» Игорь Захаркин отмечает важность воспитания в ребенке не только хоккеиста, но и личности. Нет сомнений, что в конечном счете, победа, при прочих равных, всегда на стороне того, кто больше ее желает, и кто готов заплатить на нее большую цену. Психологическая составляющая влияет на становление игрока. Важно оценивать лидерские качества, тренируемость, самоотдачу, стабильность от смены к смене и амбициозность в самом широком смысле. Хоккеист развивается, и при этом пересекаются психология и характер. Насколько игрок устойчив и готов преодолевать трудности, как его воспринимает коллектив, как он ведет себя в раздевалке — все это демонстрирует способен ли он стать лидером.

Детский хоккей

Именно воспитательная направленность хоккея сегодня в центре внимания спортивной общественности. Этот факт особенно важен в связи с пересмотром взглядов на спорт как объект рыночных отношений. Детский спорт как объект инвестиций для государства не приносит прямых экономических дивидендов даже в среднесрочной перспективе, но он создает необходимый базис для того, чтобы в будущем обеспечить стране рост числа здоровых людей экономически активного возраста, развитие любительского и профессионального спорта.

Личный пример губернатора

Хоккей в субъектах РФ развивается по клубному принципу и прежде всего, хоккей развивается там, где во главе регионов и крупных городов, либо во главе крупных предприятий города стоят люди, любящие хоккей и переживающие за этот вид спорта. В Тульской области стартом к возрождению хоккея в 2011 году стало строительство многофункционального ледового дворца «Юбилейный» в городе Новомосковске. Тогда этому поспособствовало крупнейшее химическое предприятие области «ЕвроХим». Вскоре был создан первый новомосковский хоккейный клуб — «Виктория».

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артем Богатырев отмечает, что новая программа, разработанная ХЛР, грамотная и перспективная, но в таких регионах, как Тульская область, прежде всего, не хватает инфраструктуры:

«Талантливые ребята из глубинки не смогут пробиться, снаряжение дорогое, да и играть им просто негде, ездить в райцентр или Тулу на тренировки очень сложно, чаще невозможно. Детский хоккей в России держится на родителях, да и во всем мире он на них держится, но доступ к спортивным площадкам и снаряжению у нас и на западе существенно различается, и, к сожалению, не в нашу сторону».

После прихода нового главы региона, большого любителя хоккея, вратаря ночной лиги Алексея Дюмина, хоккей в регионе вновь обрел дыхание, среди приоритетных вопросов развития были выделены создание единого центра управления, который объединил бы усилия всех команд и системно развивал хоккей, а также максимальное развитие соответствующей инфраструктуры. В прошлом году в Новомосковске была открыта вторая ледовая арена при содействии ГК «Полипласт» Новомосковск, на будущий год планируется открытие большой ледовой арены в Туле. С недавнего времени регион регулярно посещают звёзды отечественного хоккея, которые радуют зрителей мастерством и проводят занятия для ребят. На прошедшей этим летом рабочей встрече по развитию хоккея в регионе присутствовали легендарные советские и российские хоккеисты Валерий Каменский и Игорь Тузик, председатель правления Федерации хоккея Тульской области Владимир Гуляев, а также председатель совета директоров АО ГК «Полипласт» Ильсур Шамсутдинов. На встрече с губернатором обсуждалась судьба тульского хоккея, в том числе необходимость разработки концепции развития молодежного хоккея в регионе. Отмечалось, что в регионе необходимо использовать наработки национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Kremlin.ru В перерыве товарищеского матча Ночной хоккейной лиги. Владимир Путин с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым и Министром обороны Сергеем Шойгу (справа)

В сентябре 2018 года АНО «Институт региональной экспертизы» провел телефонный опрос с целью выяснения позиции жителей Тулы касательно удовлетворенности населения Тулы состоянием физкультуры и спорта (наличия спортивной инфраструктуры), а также выявления актуальных направлений развития профессионального и любительского спорта.

В рамках работы колл-центра было опрошено 500 респондентов, проживающих в Туле. В результате опроса были сделаны следующие выводы: на текущий момент большинство (88%) жителей Тулы удовлетворены текущим уровнем развития физкультуры и спорта, что выше средних данных по стране (78% на основании данных ВЦИОМ в августе 2018 года). В совместном рейтинге газеты «Спорт-Экспресс» и одним из исследовательских фондов (январь 2018 года) по представленности в городах России командных видов спорта Тульская область поднялась с 28-го на 23-е место. При этом заслуги по развитию спорта горожане в большей степени склонны приписывать губернатору области (32%) и инициативным группам горожан (21%).

Наполненность города различными спортивными объектами находится на должном уровне (только 11% респондентов указали, что в пешей доступности от их дома нет спортивных сооружений). Но, несмотря на рост числа спортивных сооружений, 27% опрошенных предпочитает заниматься дома, а 31% респондентов вообще не уделяют времени занятиям спортом.

В числе приоритетных направлений для развития тульского спорта среди ответивших респондентов лидируют футбол (30%), легкая атлетика (19%) и хоккей (10%). Перспективные планы по развитию этих областей позитивно воспринимались большим числом жителей.

Столица детского хоккея

Столица детского хоккея области — город Новомосковск представил собственную программу развития городского хоккея. Необходимость в ней продиктована растущей популярностью этого вида спорта, интересом со стороны детей, которые записываются в спортшколу и появлением в Новомосковске клуба АНО «Новомосковский хоккейный клуб». Предполагается, что хоккей в городе будут развивать по четырем направлениям: флорбол, хоккей в валенках, любительский хоккей и дворовый хоккей.

Флорбол (хоккей в зале с лёгкими клюшками и мячом, игра достаточно развитая в мире) требует небольших затрат на инвентарь, в него можно играть даже в школьном спортзале. Планируется в пилотном режиме культивировать флорбол в пяти школах Новомосковска.

Дети играют в хоккей

Хоккей в валенках — неофициальная разновидность хоккея, которая в основном встречается на зимних праздниках. Её преимущества — отсутствие необходимой экипировки, возможность играть на открытом льду, доступность для тех, кто не умеет кататься на коньках.

Любительский хоккей. Сейчас в Новомосковске 10 хоккейных команд, но некоторые не участвуют в турнирах. Предлагается создать Новомосковскую любительскую хоккейную лигу, а на её базе — сборную Новомосковска для выступления в Ночной лиге Тульской области) и дворовый хоккей (предполагается строительство дворовых хоккейных коробок — причём на конкурсной основе, именно там, где заинтересованы в занятиях хоккеем.

Недавно юные хоккеисты новомосковской «Виктории» победили на Всероссийских соревнованиях «Золотая шайба», а сейчас принимают участие в Открытом первенстве Московской области — это сильнейший детский хоккейный турнир, где юные игроки набираются мастерства у лучших клубов России. В следующем году команда планирует заявиться в Национальную молодёжную хоккейную лигу — второй по силе молодёжный турнир по стране.

Тульская область стала первым регионом Европы, где возникла детская команда по следж-хоккею — алексинская «Ладога» (ныне «Ока»), вслед за ней и в Туле появилась детская следж-хоккейная команда «Тропик». Кроме этого, на базе центра образования № 39, состоящего из игроков ХК «Тигры» организован первый в Тульской области хоккейный класс. Ребята будут совмещать школьные занятия и две тренировки в день. Первая тренировка будет проходить утром перед уроками, а вторая — после.