Тула, 4 ноября, 2018, 21:22 — ИА Регнум. Правительство Тульской области подготовило и внесло на рассмотрение в областную думу проект бюджета региона на 2019 год и плановый период двух последующих лет. Эксперты отмечают социальную направленность планируемого бюджета.

A.Savin Правительство Тульской области

Доходы бюджета Тульской области на 2019 год запланированы в размере 68,1 млрд рублей, что по словам министра финансов Владимира Юдина, соответствует уровню 2018 года. Расходы бюджета Тульской области на 2019 год — 72,9 млрд рублей, на 0,6% выше уровня 2018 года. Дефицит бюджета области в 2019 году прогнозируется в объеме 4,8 млрд рублей.

Доходы в 2020 и 2021 году соответственно запланированы в размере 69,7 млрд рублей и 73,0 млрд рублей, общий объем расходов бюджета области на 2020 год — 73,5 млрд рублей, и на 2021 год в сумме — 76,0 млрд рублей. Планируемый дефицит бюджета области на 2020 год — 3,8 млрд рублей и на 2021 год — 3,0 млрд рублей.

Социальные обязательства и ставка на бизнес

Глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаил Белый констатирует:

«В то время как многие регионы сокращают социальные расходы, здравоохранение, культуру, ЖКХ — в Тульской области эти показатели не снижаются. Очень важно, чтобы жители области видели, что правительство региона не отказывается от обозначенных ранее социальных обязательств. Внутренние источники инвестиций в регионе увеличиваются, кроме того, стабилизация и укрепление бюджета возможны за счет продолжения работы по наращиванию налоговой базы, то есть дальнейшее развитие благоприятного климата для существования бизнеса необходимо».

Эксперт также отмечает, что правительство имеет основания на то, чтобы делать ставки на крупный бизнес. В регионе проходит пилотный проект по увеличению производительности труда на тульских предприятиях, также можно рассчитывать на совершенствование управленческих навыков руководителей крупнейших предприятий области (программа наставничества области). Кроме того, в области действует большая программа по сокращению налоговых отчислений для для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Действительно, бюджет региона сохраняет свою социальную направленность — 75,4% пойдут на социальную сферу. Основными статьями расходов останутся социальные выплаты жителям области, реализация «майских» указов президента РФ и приоритетных региональных проектов.

По словам Владимира Юдина, в число приоритетных направлений расходов областной казны включены:

Социальная сфера;

Полное обеспечение роста заработной платы с учетом выполнения указа президента РФ №597;

Расходы на коммунальные услуги с учетом индексации;

Софинансирование ключевых объектов в полном объеме;

Расходы на уровне текущего года на проекты «Народный бюджет» и «Формирование комфортной городской среды».

Также планируется реализация особого подход по софинансированию социально значимых проектов. В них будет входить:

Благоустройство территории проживания;

Организация досуга детей и подростков, формирование нравственных ценностей, активной жизненной позиции

Формирование здорового образа жизни, развитие массового спорта;

Пропаганда и развитие семейных ценностей;

Патриотическое воспитание и работа с молодежью.

«Все эти меры говорят о социальной направленности работы правительства и продолжении явного курса на работу и реализацию социальных программ в районных центрах Тульской области в 2019 году, — комментирует эксперт АНО «Институт национальной экспертизы» Илья Турманидзе. — Также усиление социального курса создаст дополнительный благоприятный фон для оглашения будущего послания губернатора Алексея Дюмина. Правительство области дает населению понимание, что несмотря на вынужденные непопулярные меры, принятые правительством РФ, Тульская область не допустит рецессий у себя в регионе и продолжит реализацию и развитие своего позитивного курса».

Дотации в бюджет — тоже показатель

Также примечательным является объем дотаций, выделенный области для выравнивания бюджета. В этом году министерство финансов РФ заложило 675 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Пятерка лидеров практически не изменилась: Дагестан, Чечня, Якутия, Камчатка и Алтайский край. Также в первую десятку вошли Крым, Бурятия и Тува.

Среди наименее дотационных регионов можно отметить Мурманскую, Липецкую, Тульскую, Ярославскую область, а также республику Коми.

Дотацию на выравнивание эксперты называют одной из самых честных трансфертов, так как рассчитывается она исходя из подушевых показателей экономического развития, то есть валового регионального продукта. В 2017 году в Тульской области, в частности, этот показатель вырос на 3,4% и составил 578 млрд рублей.

«Когда регион получает небольшие суммы на сбалансированность бюджета, можно говорить о доверии и высокой оценке федеральным центром проводимой в области на протяжении последних лет работы по наведению порядка в бюджетно-финансовой сфере», — отметил Михаил Белый.