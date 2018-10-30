На последнем заседании Совета по межнациональным отношениям с участием президента Владимира Путина обсудили проблему сноса цыганских домов по всей России в связи с криминализацией этих поселений. Эксперты оценили опыт регионов по разрешению конфликтов с цыганской диаспорой в рамках российского законодательства.

Цитата из х/ф «Табор уходит в небо». Реж. Эмиль Лотяну. 1976. СССР Цыганский табор

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Вопрос подняла глава Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Свое выступление она начала с заявления о том, что, согласно Стратегии государственной национальной политики РФ, сейчас в России делается многое для того, чтобы улучшить межнациональные отношения.

Эксперт отметила, что наблюдается очень много позитивных результатов и общее улучшение в сфере межнациональных отношений, поскольку «правительством России принят уже второй комплексный план по социально-экономическому, этнокультурному развитию российских цыган». Вместе с тем эксперт отметила, что«в отношении цыган принимается немало непопулярных решений».

Снос домов и маргинализация населения

Помимо острой необходимости в федеральном культурно-образовательном центре российских цыган, который создаст условия для более активной интеграции в общественно-политическую, культурную жизнь России (по словам Деметер, этот вопрос решается уже более 25 лет) эксперт подняла проблему маргинализации цыганского населения посредством сноса цыганских домов по всей России:

«Это проходит повсеместно: в Калининграде, Архангельске, Омске, Волгограде, Искитиме, в Чудово Новгородской области, Калуге, Уфе, Челябинске, Екатеринбурге, в поселке Айша в Татарстане, Иваново».

В качестве примера она привела снос домов в 2016 году в поселке Тульской области Плеханово:

«Почему местные власти за 30 лет современной России не нашли возможности объяснить юридически безграмотному населению, что Закон о пользовании землёй и жильём претерпел радикальные изменения?»

В завершении своей речи Деметер попросила поддержки у президента и принятия конкретных решений.

Kremlin.ru Заседание Совета по межнациональным отношениям

Президент в свою очередь признал наличие серьезной проблемы, однако указал на то, что главная сложность заключается не в сносе домов, а в том, что эти люди «к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность»:

«Мы с вами это хорошо знаем, и здесь, чего греха таить, нужно прямо говорить об этом, правда? Профессионально занимаются распространением наркотиков, люди просто не хотят рядом проживать, вот в чём проблема. Я не могу сказать, что мы цыган во всём должны обвинять. Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее. Нужно было своевременно и грамотно выстраивать эту работу».

Владимир Путин также отдельно отметил, что о ситуации с Тулой его информировал не только губернатор, но и правоохранительные органы, поэтому его комментарий не случаен:

«Мы же знаем, что происходит в этой среде. Но недостаточно этого знать, конечно, нужно с этим работать, нужно людям давать возможность вести оседлый образ жизни, давать возможность образование получить вовремя, получить нормальное жильё. Здесь Вы правы абсолютно, безусловно, это наша общая недоработка».

Эксперт АНО «Институт Национальной экспертизы» Артем Богатырев отмечает, что приведенные данные Деметер не совсем актуальны:

«На начальном этапе кампании по узакониванию так называемых цыганских участков в поселке Плеханово действительно по решению суда части представителей цыганской диаспоры обязали снести незаконные строения (около 100 строений). Однако одновременно со сносом региональными властями проводилась системная работа по разъяснению законных способов получения индивидуальных участков под ИЖС (индивидуальное жилое строительство — прим.).Особое внимание было уделено многодетным семьями. Для них было отмежеваны земельные участки в черте города Тула (поселок Судаково, район Косая Гора)».

Ксения Плинер Поселок Судаково Тульской области сегодня. Легальные постройки

Приведение к порядку цыганской диаспоры в тульском Плеханово

Напомним, острая ситуация в Плеханово началась в 2016 году, тогда жители поселка Плеханово остались без газоснабжения из-за того, что поселенцы из цыганского табора, проживающие на этой земле уже около 50 лет, устроили самовольные врезки в газопровод и таким образом занимались незаконным отбором газа. Когда же на место приехали специалисты газовой службы, их встретили возмущенные члены цыганской общины. В результате конфликта в поселок прибыл ОМОН, нескольких человек задержали. Тогда же стало известно, что более сотни строений на территории поселка являются незаконными, а значит, оплата электроснабжения также не производилась. Проблеме не год и не два — а десятилетия. В ситуацию тогда вмешался глава региона Алексей Дюмин, по его указанию был создан координационный штаб, проблему обсудили с представителями диаспоры, конфликт удалось урегулировать.

По информации главы администрации областного центра Евгения Авилова, был разработан проект планировки территории цыганского поселения в Плеханово. Для сноса незаконных построек в Плеханово понадобилось 13 этапов, также самострои снесли на территории Яснополянского лесничества и в поселке Косая гора. Весь процесс сноса прошел без происшествий. Те же дома, которые были построены законно, постепенно также законно подключают к услугам: договоры на водоснабжение заключили 60 потребителей, на электроснабжение — 59 абонентов. На поставку газа заключено 6 договоров. В конце 2018 года в Плеханово обещают открыть новый ФАП. Глава региона поручил продолжить работу штаба до окончательного решения всех проблемных моментов.

«Необходимо отдать должное президенту страны, который продемонстрировал детальное знание ситуации в Тульской области, — комментирует политолог ДмитрийМихайличенко — Снос незаконных строений в пос. Плеханово происходил в рамках требования губернатора привести к законному порядку проживание цыганской диаспоры на территории области. При этом необходимо отметить, что губернатор Алексей Дюмин нашел бюджетные и внебюджетные средства для того, чтобы решить проблему незаконного проживания цыганской диаспоры еще и в Судаково (входит в тульскую агломерацию). Фактически губернатор помог цыганам получить законно земельные участки и построить на них дома. Поэтому, полагаю, способ решения проблемы, примененный руководством региона, заслуживает внимания и может быть транслирован на другие субъекты Федерации».

Константин Маковский. Цыганский табор у костра

Судебный опыт

Действительно, инциденты с вокруг сноса домов цыганских поселений происходят уже несколько десятков лет. Еще почти 20 лет назад в Екатеринбурге была развернута кампания по массовому сносу домов в районах компактного проживания цыган, в связи с тем, что более 90 домов были признаны самостроями, однако после 2005 года этим процессом перестали системно заниматься.

Также широкую известность получил случай с селом Айша в Татарии. Тогда 36 членов одной семьи цыганского поселения обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Заявители жаловались на нарушение ст. 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» и ст. 14 «Запрещение дискриминации» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Заявители сообщили, что в 2017 году чиновники заставили их снести свои дома. В 2006 году барон приобрел участок земли площадью 1,65 тыс. кв. м в поселке Айша в 10 км от Казани. На нем были построены пять домов, в которых стали жить члены семьи — всего 42 человека, в том числе дети. Заявители говорят, что у них сложились плохие отношения с чиновниками, которые допускали дискриминационные высказывания, а в школе родители других детей добились выделения учеников-цыган в отдельный класс «Ц» (позже прокуратура республики потребовала объединить детей). В 2016 году власти Айшинского сельского поселения заявили, что четыре построенных на участке дома не оформлены должным образом. Суд постановил снести строения, так как они угрожают жизни и здоровью граждан, в частности соседей. В мае—июле 2017 года цыгане разобрали дома, оставив стройматериалы на участке. Однако судебные приставы посчитали это нарушением, после чего «мусор» был вывезен под охраной бойцов ОМОНа, а цыганам выставлен счет на 287 тыс. рублей.

Начальник отдела по связям с общественностью администрации Зеленодольского района Татарии Денис Анисимов представлял другую версию:

«Цыгане незаконно провели воду и свет. Отсутствовали счетчики, не производилась оплата. Создавалась угроза жизни и здоровью самих цыган, а также жителей всего поселка».

Чиновник отметил, что по решению суда цыгане сами должны были снести дома, но не сделали этого в отведенные сроки.

Подобное обращение в ЕСПЧ происходит не впервые — в 2016 году Страсбург вынес решение по жалобе цыганской общины из Калининградской области, чьи дома были также снесены. Тогда Страсбургский суд ЕСПЧ обязал Россию выплатить 264 тыс. евро, по 8 тысяч на каждого из 33 заявителей.

Харитон Платонов. Цыганка с бубном. 1877

Соблюдать интересы граждан

«Основная проблема со сносом домов цыганских поселений заключается в том, что очень часто эти люди не получают никакой юридической помощи и не видят альтернативных путей разрешения конфликтов. Чиновники не помогают цыганам в оформлении земли, а только требуют снести незаконные постройки, более того, за снос домов могут выставить счет», — заключает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Артем Богатырев.

Он также заметил, что при решении подобных конфликтов постепенно наблюдается изменение ситуации в сторону этнической группы:

«В частности, в Пермском крае власти пошли на снос незаконных построек на муниципальной территории, однако предоставили возможность перейти во временное жилье из маневренного фонда города. В Тульской области теперь сформирован успешный и бесконфликтный опыт решения вопросов проживания цыганской диаспоры в рамках российского законодательства, а там речь шла не о четырех домах, а о сотне. Очень важно, чтобы во время таких мероприятий граждане России, нарушающие законодательство, чувствовали, что действия региональных властей направлены не на ущемление их прав, а на восстановление общественного порядка и создания режима максимального благоприятствования проживанию представителей диаспоры на территории региона».

Президент РФ Владимир Путин также призвал при решении проблемы действовать крайне аккуратно и соблюдать интересы граждан.