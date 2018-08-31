Тула, 31 августа, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Сформулированные в мае Владимиром Путиным национальные проекты неизбежно потребуют от федерального бюджета дополнительных расходов. Согласно имеющимся оценкам, речь идет примерно о 8 трлн рублей. По мнению экспертов, реализация президентских инициатив может принципиальным образом изменить схему финансового взаимодействия центра с регионами. Все национальные проекты — от здравоохранения и образования до экспорта и производительности труда — будут распределены по госпрограммам, их финансирование будет осуществляться за счет федеральных средств, объем которых будет известен сразу до 2024 года. В Тульской области к изменениям готовы, считают аналитики, согласно нынешнему развитию, снижения финансирования для региона не будет.

Tularegion.ru Алексей Дюмин

«Новые критерии подачи заявок по нацпроектам, по сути, вводятся для того, чтобы регионы меньше просили у федералов денег. Проще говоря, просить можно только на самое необходимое. Для этого вводятся такие жесткие критерии. С точки зрения баланса в отношении центра и регионов — это очередной шаг в пользу сверхцентрализации, негативные последствия которых очевидны», — считает политолог Дмитрий Михайличенко

Президент определил развитие страны по следующим направлениям: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Правительство должно будет к октябрю утвердить основные направления своей деятельности на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития РФ на тот же срок, предусмотрев механизмы и ресурсное обеспечение достижения национальных целей.

По мнению руководителя аналитического агентства «Национальный Эксперт» Михаила Белого, в условиях жесткого дефицита средств и непопулярных в обществе решений (к таковым можно отнести повышение пенсионного возраста, рост налогового бремени, повышение цен на бензин) значительно усилятся контрольные функции федеральных органов власти.

«На мой взгляд, главная новация заключается в жесткой привязке к выполнению целевых показателей национальных проектов со стороны регионов. Полагаю, что помимо освоения выделяемых средств, это станет важнейшим критерием качества работы губернаторов», — пояснил Белый.

В случае срыва работы, по словам эксперта, будут предусмотрены финансовые и дисциплинарные санкции, вплоть до возврата денежных средств и персональной ответственности региональных руководителей.

Политический аналитик Елена Варламова подтверждает: от успехов или провалов в этой работе будут напрямую зависеть позиции глав регионов в отраслевых рейтингах. По ее словам, самое серьезное внимание будет уделено взаимодействию с субъектами РФ, организационной, финансовой увязке федеральных и региональных программ.

«На самом деле ужесточение контроля за эффективностью расходования бюджетных средств вполне вписывается тренд на сверхцентрализацию и сверхконцентрацию ресурсов у федерального центра. Однако именно такие изменения позволят регионам заявлять реалистичные планы развития под федеральное финансирование и заботиться о достижении целевых показателей», — утверждает собеседница ИА REGNUM.

На сегодняшний день социально-экономическое развитие Тульской области определяется рядом документов стратегического планирования. В частности, «Основные направления деятельности Правительства Тульской области на период до 2021 года» были разработаны не так давно, в 2016 году, и содержат в себе детальную проработку вызовов и ограничений Тульской области в среднесрочной перспективе — сокращение численности населения из-за неблагоприятных демографических и социальных факторов; технологическое отставание от мировых лидеров в ключевых отраслях промышленности; сложная экологическая обстановка на территории области. Именно региональные угрозы закреплены в национальных проектах в области демографии, здравоохранения, экологии. Это делает актуальным участие Тульского региона в проработке региональной части этих проектов. Одновременно с этим на данный момент проходит экспертное обсуждение Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2035 года, в которой целевые показатели должны коррелировать с национальными целями развития.

Следует отметить, еще 10 лет назад что реализация приоритетных национальных проектов на территории региона сопровождалось массой проблем, во многом из-за несопоставимых программ. По утверждению экспертов, наиболее выраженные трудности были с осуществлением нацпроектов «Здоровье», «Образование», «Жилье», «Развитие АПК», о чем свидетельствовали отчеты и экспертные записки о реализации программ, доклады губернатора Вячеслава Дудки. Значимые трудности были связаны с развитием сельского хозяйства, в частности, с низкой закупочной ценой на молоко и мясо, подорожанием энергоресурсов, снижением конкурентоспособности продукции, сокращением поголовья крупного рогатого скота, дефицитом кадров, волокитой при оформлении прав на имущество и землю, а также кредитов. Также большинство лечебных учреждений испытывало острую нехватку кадров, в первую очередь младшего медицинского персонала, из-за близости федерального центра происходила постоянная утечка кадров. Темпы строительства также не соответствовали установленным показателям.

За 10 лет ситуация во многом изменилась, главное, что актуальная программа развития области до 2021 года включает в себя обобщенное видение 50 экспертных групп с детальной проработкой развития каждого направления, то есть по каждому вопросу разработаны рекомендации ведущих специалистов региона.

По мнению экспертов, нынешний глава региона Алексей Дюмин с самого начала разрабатывал программу с привязкой к нацпроектам.

«Губернатор сразу возложил ответственность за достижение целей, целевых показателей и решение задач национальных проектов на региональные власти», — отметил Михаил Белый.

20 августа глава региона подписал распоряжение о том, что помимо него за реализацию в Тульском регионе национальных проектов персональную ответственность будут нести шестеро чиновников областного правительства, сообщает Тульская служба новостей. Эти же должностные лица будут сообщать о достижении задач президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» в вопросах, касающихся Тульской области.

Заместитель губернатора Вячеслав Федорищев будет отвечать за общую организацию проектной деятельности, в том числе в части, касающейся организации работы по реализации программ в Тульской области, также он будет нести ответственность за производительность труда и поддержку занятости, науку, культуру, международную кооперацию и спорт. За направление «цифровая экономика» ответственна заместитель губернатора Галина Якушкина, еще один заместитель главы региона Сергей Егоров будет курировать федеральные проекты по направлениям «жилье и городская среда», «безопасные и качественные дороги». Министр экономического развития Григорий Лаврухин ответственен за направление «малое и среднее предпринимательство» и «поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Заместитель председательства правительства области Марина Левина — «демография», «здравоохранение» и «образование». Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев проконтролирует проекты по направлению «экология».

Проблемы, обозначенные президентом, в приоритете тульского правительства. Выступая на сессии «Вызовы новой экономики» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума в мае, Дюмин отмечал, что в реализации «цифрового» нацпроекта виден большой потенциал. Тульская область интегрирована в этот процесс. По оценке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, регион занимает 5-е место по уровню развития информационного общества. Область серьезно продвинулась по переводу госуправления, оказания госуслуг, различных сервисов в электронный вид. По итогам 2017 года 75% жителей региона пользуются электронными госуслугами. Это 3-е место в ЦФО, 8-е — в России.

Тульские власти не снижают контроль и в вопросах строительства. По словам губернатора, «улучшение жилищных условий наших граждан остается одной из ключевых задач, для ее решения важно ежегодно увеличивать объем ввода жилья».

В региональной повестке также устойчивое место занимают проблемы экологии. В июле Тула стала настоящей экологической столицей России — там состоялся форум «Сообщество». В своем выступлении на мероприятии глава региона, в частности, отмечал:

«Для улучшения экологической ситуации недостаточно сделать промышленность более чистой. В рамках проекта «Чистая страна» мы ликвидировали 5 крупных несанкционированных свалок в 2017 году, в этом году планируем закрыть еще три. Мы принимаем активное участие в программах ОНФ и ОП РФ. Мы решаем задачу сохранения лесных массивов. Более 2000 гектаров вокруг Тулы отнесены к лесному поясу. Мы создаем зеленый щит. Вопросы охраны окружающей среды находятся на особом контроле правительства региона».

По оценкам главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, при реализации новых национальных проектов, которые были утверждены указом президента в мае этого года, крайне важно эффективное взаимодействие между федеральным центром и регионами.

«К сожалению, чаще всего этого взаимодействия нет: федеральный центр работает сам по себе, разрабатывает свои программы, а регионы — сами по себе, разрабатывают свои собственные государственные программы. Можно сказать, что каждый «варится в своем котле», а реального налаженного взаимодействия нет. Эту ситуацию необходимо менять», — отметил Иванов.

Он напомнил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в июне говорил о том, что важно подключить регионы к этой работе. В связи с этим, считает эксперт, на первый план выходит активность региональных лидеров, их возможности для лоббирования интересов своих регионов:

«Можно отметить определенные успехи Алексея Дюмина на этом поприще, он наладил конструктивное взаимодействие между своим регионом и федеральным центром, что позволяет ему эффективно использовать возможности федерального бюджета для реализации важных для Тульской области программ, достаточно вспомнить строительство военного училища или столь ожидаемого Перинатального центра».

По оценкам Иванова, скорее всего, именно от того, насколько успешно будут реализовываться национальные проекты регионов, будет зависеть и оценка эффективности региональных властей:

«На основании этого будут делаться соответствующие кадровые выводы, вплоть до отставок губернаторов».

Директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин подтвердил, что реализация национальных проектов и связанное с этим изменение финансовых отношений федерального центра и регионов обусловят увеличение ответственности губернаторов.

«Воплощение президентских инициатив приведет к созданию целого ряда показателей эффективности регионального истеблишмента, ведь центр станет спрашивать о выполнении поставленных задач и расходовании федеральных средств. На местах потребуются разработки проектов с методическими рекомендациями, четкое планирование, эффективность реализации и исполнение множества сопряженных параметров. Таким образом, политические процессы на местах будут связаны не с внутриэлитным взаимодействием в рамках субъекта федерации, они станут напрямую зависеть от ключевых показателей эффективности, демонстрируемых лидером региона на встрече с главой государства. И от того, будут ли региональные лидеры рассказывать с гордостью об успехах или неуверенно сетовать на существующие проблемы, начнет зависеть политическая судьба губернаторов и их команд», — отметил эксперт.

Политолог Дмитрий Михайличенко резюмирует, что жесткая политика Москвы будет «страшна» далеко не всем регионам:

«Что касается Тульской области, то ей благодаря губернатору Дюмину, обладающему мощным лоббистским потенциалом, новые жесткие правила федерального центра, скорее всего, не несут угроз снижения уровня финансирования. Благодаря фигуре губернатора область будет иметь возможность широкого участия в различных национальных проектах. Главное, чтобы правительство Тульской области успевало за прогрессивными инициативами губернатора».