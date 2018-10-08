



Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

В Тульской области минувшей сентябрь ознаменовался повышенным вниманием к системе здравоохранения региональных лидеров и активистов. Представитель ОНФ проконтролировал состояние ФАПов и поделился своими рекомендациями. Региональная власть обозначила требование грамотно расставлять приоритеты при планировании преобразований в районах области. Опрошенные ИА REGNUM эксперты отмечают, что меры воздействия губернатора не случайны — общественный запрос на повышение качества здравоохранения значительно возрос в этом году и занимает четвертую позицию среди обращений граждан в общественные приемные после вопросов ЖКХ, содержания и ремонта дорог и благоустройства.

Вернуть доступность медицины на селе

Директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье», член центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов в конце сентября провел осмотр фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) тульского села. В ходе рейда он совместно с активистами ОНФ посетил ФАПы в Дубенском и Белевском районах. Эта проверка выявила значительную разницу в уровне оснащенности и комфорта разных объектов. К примеру, Воскресенский фельдшерско-акушерский пункт Дубенского района требует косметического ремонта, а в Гвардейском ФАПе состояние здания гораздо хуже, в нем протекает крыша и крыльцо находится в аварийном состоянии. Рейд также показал, что электрокардиографы есть далеко не во всех фельдшерских пунктах.

Onf.ru ФАП

Интерес активиста к этой проблеме объясним. В результате длительной программы реорганизации и оптимизации системы здравоохранения области, которая длилась практически пять лет, доступность медицинской помощи в селах региона значительно снизилась. Только лишь за один 2013 год число ФАПов сократилось с 249 до 53. Дальнейшие годы лишь усугубляли проблему, по результатам которой, после проведения федеральной проверки, действующий министр здравоохранения была уволена пришедшим на пост главы региона Алексеем Дюминым. С 2017 года началось восстановление сети ФАПов Тульской области, тогда было построено пять капитальных фельдшерско-акушерских пунктов с жильем для медицинского работника и было запущено несколько программ для привлечения медицинского персонала к работе на селе.

Читайте также: «Реанимация» для тульской медицины

Сейчас региональная программа по повышению доступности первичной медпомощи в сельской местности продолжается. На конец 2017 года минздравом области было выявлено 20 населенных пунктов, находящихся вне зоны медицинского обслуживания. В этих селах и деревнях проживают около 7000 человек, в том числе 1000 детей.

Напомним, что в 2016 году был издан и подписан приказ «об организации оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям». Согласно ему, в населенных пунктах, где проживает более 2000 человек, должна быть амбулаторная больница. Если в деревне или поселке живет от 301 до 2000 человек, населенный пункт должен иметь ФАП или врачебную амбулаторию. При числе жителей 100−300 человек медпомощь должна быть оказана в фельдшерско-акушерском пункте либо выездной бригадой. Кроме этого, в новом майском указе главы государства от 7 мая 2018 года говорится о необходимости обеспечить шаговую доступность медицинской помощи там, где она была утрачена в процессе оптимизации, в том числе для жителей малых населенных пунктов.

Эдуард Гаврилов отметил, что, по его данным, в регионе открылось пять новых ФАПов, но одновременно закрылось четыре. На настоящий момент эта ситуация характерна для многих регионов РФ.

«Для нас важно, чтобы сеть фельдшерско-акушерских пунктов не сокращалась, потому что медпунктов на селе с каждым годом становится все меньше», — акцентировал Гаврилов.

Согласно данным регионального минздрава, количество ФАПов действительно уменьшилось, но вместе с тем возросло число фельдшерских пунктов (ФП). На конец 2017 года общее число ФАП и ФП составило 337 медицинских учреждений. Сейчас оно возросло на 11 единиц, до конца текущего года ведомство обещает открыть еще 15 таких пунктов.

«Повышение доступности медицинской помощи для жителей отдаленных поселений — задача, которая поставлена перед минздравом области и которая закреплена в этом году в майском указе президента», — отмечал глава региона Алексей Дюмин.

Советский плакат. Почет и уважение сельскому врачу

По мнению Гаврилова, ФАПы на селе также способны решать и проблему доступности лекарств в отдаленных населенных пунктах.

«В 90% случаев, если лекарства невозможно приобрести в фельдшерском пункте, то жителям села приходится ездить в районный центр. Хотя, по нашему мнению, выдать лицензию ФАПу на торговлю лекарственными препаратами не составляет труда», — отметил эксперт ОНФ.

Для выдачи подобной лицензии требуется оборудовать помещение для хранения препаратов в ФАПе, а также обязать работающего медработника пройти обучение. На настоящий момент в Тульской области правом вести розничную торговлю лекарствами обладает 74% ФАПов.

Для финансирования нужна стратегия

Ведущий эксперт департамента по социальным проблемам АНО «Институт региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов обращает внимание, что программа строительства и модернизации ФАПов требует большого финансирования. По его словам, если средства на модульные фельдшерские пункты могут быть получены из федерального бюджета, то капитальное строительство, и особенно ремонт и новое оснащение медицинских пунктов, должно идти за счет региональных средств.

«ФАПы пришлось переводить из муниципальной собственности в региональную для того, чтобы провести в них капитальный ремонт и чтобы они могли участвовать в региональных программах по привлечению медицинского персонала. Особенно сложно в случае различных форс-мажоров. Недавно в области сгорел ФАП, который обслуживал около 1000 человек. Даже для установки модульного здания необходимо дождаться средств из федерального бюджета, а это может занять много месяцев, в течение которых жителям села Федоровка некуда будет обратиться за помощью. Хорошо, если глава региона идет на любые меры — в данном случае жителям пообещали новый ФАП к новому году за счет внебюджетных источников. Но для того чтобы в полной мере обеспечить жителей села медобслуживанием и переоснастить имеющиеся ФАПы, финансирования недостает».

Проблема финансирования стоит и перед районными больницами. 22 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил город Суворов для того, чтобы проконтролировать свое поручение по ремонту Суворовской центральной районной больницы (ЦРБ).

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин в Сувровской ЦРБ

О визите было известно заранее, поэтому в холле больницы губернатора встретили пациенты, которые рассказали о произошедших здесь переменах. После осмотра отремонтированных помещений глава региона поблагодарил жителей за активное участие в жизни района, а также спонсоров ремонта — депутата Тульской областной думы Николая Воробьева и депутата Госдумы РФ Николая Петрунина, которые помогли отремонтировать третий и четвертый этажи больницы в сжатые сроки (ремонт второго этажа осуществлялся за счет бюджетных средств).

После этого глава региона без предупреждения направился в здание детской поликлиники, где обнаружил сломанный выключатель и неработающий инфомат для записи на прием к врачу. После этого он поручил министру здравоохранения Тульской области совместно с главой местной администрации и руководством больницы разработать проектно-сметную документацию на ремонт отделения и начать ремонт уже в текущем году, завершив в следующем.

«Вы отвечаете за все»

Скорее всего, решение проверить детское учреждение губернатор принял после посещения районной больницы Ясногорска, где побывал десятью днями ранее. Там Дюмин был неприятно поражен состоянием больницы:

«Скажу прямо: все намного хуже, чем мне докладывали. Нужно срочно принимать меры, чтобы привести в порядок и само здание, и прилегающую территорию. Понятно, что денег, которые закладываются в региональном бюджете на сферу здравоохранения, недостаточно, чтобы сделать все и сразу. Но и доводить медицинские учреждения практически до разрушения нельзя. Нужно грамотно расставлять приоритеты», — сказал Алексей Дюмин министру здравоохранения региона Андрею Третьякову.

Досталось от губернатора и главе районной администрации Владимиру Мухину:

«Вы не должны игнорировать проблемы и перекладывать ответственность на других, как, например, с Ясногорской районной больницей. Вы отвечаете за все, что происходит на территории района. Не важно, в региональном или муниципальном подчинении находится тот или иной объект. У нас с вами одна общая задача — создавать комфортные условия для людей».

Gubernator.tularegion.ru Алексей Дюмин в Ясногорской районной больнице

Глава информационно-аналитического агентства «Национальный эксперт» Михаил Белый отмечает: данное обращение губернатор адресовал не только главе Ясногорского района.

«Достаточно четко дан сигнал о том, что требования губернатора к профессиональной деятельности глав районов планомерно повышаются, особое, приоритетное внимание отдается системе здравоохранения, и это совершенно оправданно, — считает эксперт. — С одной стороны, вопросы медицины очень волнуют жителей области, в этом году число обращений по этой тематике выросло почти на 30%, впереди только ЖКХ, дороги и благоустройство. С другой, очевидно, что один человек, пусть и глава региона, не может найти спонсоров для всех медицинских учреждений, нужна работа команды, в том числе и работа главврачей больниц, поликлиник. Если глава района не может использовать средства муниципалитета на больницу, то сама больница частично может заработать себе на ремонт. Одним из способов является расширение дополнительных платных услуг, которые оказываются независимо от бесплатной медицинской помощи».

Эксперты отмечают рост «легального» сегмента рынка платных медицинских услуг. За последние 11 лет их доля увеличилась почти в два раза (с 33% до 64%). По данным Росстата, на медицинские услуги граждане России потратили в 2016 году более 572 млрд рублей. Здравоохранение и образование занимают шестое место по размеру расходов россиян в структуре платных услуг после бытовых, транспортных, жилищных, коммунальных и услуг связи. Тем не менее, как заключает Михаил Белый, подобные инициативы должны исходить прежде всего от администрации медицинского учреждения, но никак не от властей региона, иначе «неплохое в сущности начинание может быть полностью извращено в свою противоположность».

«Подогреть» проблему — получить социальный взрыв

«Сейчас, пожалуй, нет субъекта РФ, который мог бы похвастаться идеальной системой здравоохранения, — продолжает рассуждать эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Вячеслав Тарасов. — Вместе с тем, полагаю, сейчас любой, кто хочет дестабилизировать ситуацию в регионе, может просто брать любую социальную проблему и немного ее «подогреть». На фоне обострившегося недовольства населения в связи с законопроектом о пенсионной системе любая инициатива, будь то акция протеста, петиция или собрание, принесет дивиденды представителям оппозиции, которые захотят расширить свои успехи после критики пенсионной реформы».

В качестве подобного примера можно привести недавно прошедший митинг и появившуюся вслед на сайте петицию в адрес министра здравоохранения РФ В. И. Скворцовой от имени врача Новомосковской больницы М.Н. Демина. На митинге, организованном местным отделением КПРФ, прозвучала информация о предполагаемом закрытии в Новомосковской городской клинической больнице (ГКБ) онкологического и неврологического отделений. Учитывая, что Тульская область находится в числе неблагополучных по количеству смертей от онкозаболеваний, жители области очень болезненно отреагировали на данную информацию, даже опровержение главного врача Новомосковской ГКБ не смогло успокоить сомневающихся, и вслед за митингом вышла петиция, где главу Минздрава РФ призывают не допустить закрытия отделений.

Эксперты сходятся во мнении, что министру регионального минздрава Андрею Третьякову рано расправлять плечи, впереди программа по ремонту и модернизации детских медицинских учреждений, реальное воплощение программы «Мужское здоровье» и выводы по результатам пилотного проекта, в который недавно вошла область, по контролю за сроками диагностики и лечения пациентов с диагнозом «подозрение на злокачественное новообразование».