



Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Исторический облик города, культурное наследние — это одна большая головная боль для российского чиновника. К сожалению, из-за снижения общей культуры граждан в последние десятилетия многие разделяют это мнение, так как не видят необходимости тратить внушительные деньги на реставрацию. Казалось бы, еще недавно ответ на подобный вопрос был очевиден — без него невозможно сохранение идентичности, единства народа и страны. Сегодня же наследие, особенно для властей, прежде всего связывается с ветхостью и балластом.

«Культурное наследие, облик города — все это нужно для сохранения связи между поколениями. Когда мы отказываемся от своих корней и истории, по сути, мы уподобляемся беглым каторжанам — несвободным людям, которые вынуждены скрывать своё происхождение, свою исконную культуру, дабы не привлекать внимания и начать жизнь с пустого листа», — говорит руководитель движения «Реформы — Новый курс» Михаил Журавский.

Цитата из х∕ф «Бесы». Реж. Владимир Хотиненко. 2014. Россия «Обратитесь в хамство — гвоздя не выдумаете!»

Москва многократно проходила точку невозврата в своем отношении к собственному историческому облику. Только в XX веке это происходило несколько раз: в 20−30-е годы уничтожению подверглись десятки церквей, включая храм Христа Спасителя и башни со стенами Китай-города. В довоенные годы многие ансамбли были снесены для новой планировки города и прокладки проспектов, в годы Великой Отечественной войны в результате бомбардировки был разрушен Пассаж Г. Г. Солодовникова, на месте которого ныне находится современный ЦУМ. В 90-е и 2000-е годы, начиная с утраты единого ансамбля ВДНХ, происходило уничтожение целых площадей и кварталов. Тогда из списка 400 исторических объектов «Архнадзору» удалось спасти только 50. На сегодняшний день восстановлению не подлежат Манежная площадь (гостиница «Москва») и Александровский сад. В числе главных потерь города эксперты называют здание центрального «Военторга» на Воздвиженке, «Дом Пикарта» на Софийской набережной, памятник архитектуры «Ректорский дом» на Моховой и многие другие. При этом, как утверждают специалисты, битва за сохранение облика города не прекращается.

Еще год назад Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПиК), движение «Архитектурный надзор» («Архнадзор») и другие общественные организации выступили с «консолидированным» заявлением по поводу московской «реновации» (по данным «Архнадзора», в списки попало более 300 исторических зданий), оно заключается в том, что «сохранение историко-градостроительной среды, а не только единичных памятников, — это ключевой принцип охраны наследия, закрепленный еще в Венецианской Хартии в 1964 г.» Правительство Москвы в свою очередь заявило, что в программу реновации не попали памятники культуры и истории, которые охраняются закону и не подлежат сносу. Однако, по пояснению активистов, процесс выявления новых памятников не завершен и никогда не может быть завершен раз и навсегда. Выявление объектов культурного наследия, их включение в реестр — не только функция государственных органов, но также и ежедневная инициативная работа многих общественных организаций, движений и просто неравнодушных граждан.

Sdobnikov A Непочтовая марка Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК). 1980-e

На сегоднящний день в «Архнадзоре» существует электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия Москвы, находящихся под угрозой сноса, «реконструкции», запустения или полного саморазрушения, называется он «Красная книга».

Российский архитектор и художник, основатель и ректор Архитектурной школы «МАРШ», профессор МАРХИ Евгений Асс полагает, что есть возможность сохранить черты лица, которые отличают Москву от всех остальных городов. Для этого, по мнению профессора, нужно постоянно искать точки соприкосновения между экспертным сообществом, жителями и властью — такие действия неизменно приводят к общей демократизации городского управления.

«Существуют отработанные механизмы управления, в основе которых — городская демократия. Однако для этого необходимо очень развитое гражданское общество, в котором имеет место осознание горожанами своей ответственности, и нет того, что утвердилось за много лет существования советской власти. А именно — отношение к горожанам как к маленьким детям, которым власть делает какие-то приятные подарки. Такой тип отношения к жителям, на мой взгляд, должен исчезнуть. А исчезает он по мере того, как «дети» взрослеют, становятся ответственными, понимают, чего они хотят, а если не понимают деталей, то обращаются к экспертам. Эксперты, в свою очередь, включаются в деятельность гражданских сообществ. Возникает встречная экспертиза со стороны власти и гражданского сообщества — и где-то на пересечении возникают и принимаются непростые, но эффективные решения», — заявляет Евгений Асс.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР Есть контакт!

Не так давно (в августе) при участии муниципальных депутатов, представителей «Архнадзора» и жителей Хамовников прошел митинг против разрушения исторического облика этого района. «Архнадзор» относит Хамовнический район к одному из самых проблемных по числу «краснокнижных объектов»:

«В границах Белого города (Бульварного кольца) статистику портит Пушкинский музей (ГМИИ). Четыре тревожных адреса из пяти между Москвой-рекой и Знаменкой принадлежат ему. Палаты Полтевых заброшены, дому Голицыных грозит архитектурный эксперимент, в усадьбе Вяземских копают на 15 метров вниз, в усадьбе Глебовых повреждены флигели и предстоит наземное строительство. И все это национальный художественный музей!»

В районе преобладают исторические здания с традиционной низкоэтажной застройкой. Многим домам угрожают полностью меняющая их облик реконструкция или снос. Вплотную к существующим домам планируют строить апарт-отели, торговые комплексы или многоэтажное элитное жилье.

«В границах Земляного города (Садового кольца) бросается в глаза строй синеватых геометок вдоль Остоженки. Это кандидаты на полный или частичный снос. Усадьба Римских-Корсаковыхи дом Суриковаприготовлены к обеду «девелопера-мецената» Семенихина. За ними следует доходный дом Егорова. В излучине Москвы-реки, между Садовым и Валами, или собственно в Хамовниках, на Девичьем Поле, на Плющихе <…> четыре угрозы сноса, три из которых адресованы доходным домам — Эггерс,Черниковаи Балдиной.Впрочем, дом Эггерс уже пора переводить в «Черную книгу» утрат, как и попавший с ним в один инвестпроект Институт имени Орджоникидзе. А эпопея дома Черникова, вероятно, перейдет в горячую фазу после выборов мэра», — приводит данные «Архнадзор».

Цитата из х/ф «Три тополя на Плющихе». Реж. Татьяна Лиознова. 1967. СССР Старая Москва. 6-й Ростовский переулок

В преддверии предстоящих выборов мэра Москвы практически все кандидаты так или иначе высказали свою позицию по отношению к ситуации. Есть ли надежда у города сохранить историческое наследие и «не потерять лицо»?

Большие изменения сулит москвичам кандидат от «Союза горожан» Михаил Балакин. Одним из главных пунктов предвыборной кампании кандидата стало превратить столицу в гигантскую стройплощадку:

«Строительство — это основа московской экономики. Строительный сектор должен стать абсолютным приоритетом для городских властей <…> Реновация должна вестись сверхмасштабно, ускоренными темпами, со сносом целыми кварталами».

Кандидат в мэры Москвы Илья Свиридов (выдвинут партией «Справедливая Россия») призывает запретить строительство во всем историческом центре города и привлечь ко всем видам ответственности, вплоть до уголовной, виновников сноса исторических зданий.

«Власти города лишь на бумаге заботятся о сохранении исторического облика Москвы, на деле же разрушение исторических памятников в городе продолжается едва ли не удвоенными темпами, из недавних скандальных историй достаточно вспомнить судьбу бывшего доходного дома Зелика Персица», — отмечает Свиридов.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос дома

Кандидат на звание градоначальника совместно с координатором движения «Архнадзор» Константином Михайловым посещает памятники города, находящиеся под угрозой, и «включает» их в свою «Карту проблем Москвы».

«Нам в свое время обещали, что точечная застройка будет остановлена. Тем не менее мы видим сегодня, что в двух шагах от Кремля согласовываются аналогичные лужковским проекты», — сказал Илья Свиридов во время одного из последних визитов к дому Елагина.

В своей программе Свиридов призывает присвоить Москве статус исторического поселения, приняв соответсвующий закон, расширить реестр памятников исторического и культурного наследния, увеличить бюджетное финансирование работ по реставрации зданий и сооружений, а также ввести в состав московской Градостроительно-земельной комиссии представителей общественности.

Другой кандидат — депутат Госдумы Михаил Дегтярёв (выдвинут ЛДПР) также считает, что Москве необходимо получить статус исторического поселения на территории России. Дегтярев во многом объясняет это экономической необходимостью:

«Ограничить высотность в Москве, мы давно просим, пятью этажами. Как и перенос, о чем сказал Владимир Вольфович, всех административных зданий и чиновников в Новую Москву — там нужно создавать рабочие места, а центр оставлять под развитие туризма», — пояснил кандидат от Либерально-демократической партии.

Черкасский Андрей ИА Красная Весна Пятиэтажка. Северное Чертаново. Москва

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин не высказывал своей четкой позиции по вопросу исторического облика Москвы, хотя неоднократно говорил о программе реновации и точечной застройке:

«Уже сейчас мыс вами видим: эти скворечники один заодним — для кого, вообще? Что это такое? Вот эти огромные дома, которые просто уродуют город. Это недома, ауроды. Многоэтажные, ненужные коробки, которые просто надругательство над нашим городом».

Кандидат не говорит о сложностях для исторических зданий столицы, скорее решительно высказывается против всеобъемливающего строительного бизнеса, который поглотил все, включая культуру, промышленность и нужды маленьких районов. Поэтому Кумин призывает к сотрудничеству и «спокойной стройке».

Действующий мэр Сергей Собянин также отдает должное место историческому облику города. По его заявлениям, за последние семь лет в Москве отрестрировано больше тысячи памятников культурного наследия. Для восстановления важных для Москвы пространств и зданий сейчас действует программа «один рубль за один квадратный метр», на которую в будущем надеются в мэрии столицы. Даже несмотря на множество претензий нынешним московским властям, представители «Архнадзора» констатируют, что тема сохранения наследия, тема реставрации стала одной из основных тем для администрации Собянина. В своей программе кандидата, составленной из «наказов москвичей», Собянин предлагает оставить сохранение исторического центра в приоритетных направлениях градостроительной политики города.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Как можно заметить, повестке сохранения облика Москвы уделяется не так много внимания даже на уровне предвыборных обещаний. Эксперты надеются, что дополнительным стимулом сохранять исторические здания города могут стать не только культурологичекие мотивы, но и показатели эффективной деятельности градоначальника в привлечении туристов:

«Вопрос не в том, что центр города или отдельные кварталы нужно законсервировать и сделать музей под открытым небом. Город должен развиваться, центр уплотняться и соответствовать духу времени. Но этим процессом нельзя увлекаться. Люди путешествуют по всему миру, чтобы погрузиться в уникальную, свойственную именно этому месту среду, никому не нужна безликая застройка без истории, — полагает глава информационно-аналитического агентства «Национальный Эксперт», кандидат экономических наук Михаил Белый. — И если власти не желают слушать общественников с их заявлениями о культурной ценности исторических зданий, то, возможно, их сможет убедить экономическая целесообразность — а она действительно есть. Сохранение культурно-исторического и архитектурного наследия является одним из критериев оценки ответственности субъекта РФ по туристской дестинации, поэтому, именно защищая и приумножая культурное наследие, город становится более популярным среди туристов».

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования, 9 сентября. На пост столичного градоначальника выдвинули свои кандидатуры: депутат Мосгордумы Михаил Балакин (партия «Союз горожан»), председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), бывший депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов («Справедливая Россия») и действующий мэр столицы Сергей Собянин (самовыдвиженец).