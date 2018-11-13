Минпромторг РФ определился с объемами финансирования подарков новорожденным, в сентябре 2018 года министерство представило проект постановления «О реализации программы по предоставлению подарочного набора отечественных товаров («подарочная коробка») в связи с рождением ребенка». В документе также указывается минимальная стоимость подарка — 10 тыс. рублей. Равные доли затрат на «подарочную коробку» понесут федеральный и региональный бюджеты. Всего, по замыслу Минпромторга, на реализацию программы до 2024 года должно быть выделено 84,2 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Поставщиков для формирования подарка новорожденному выберет Минпромторг: согласно правилам, это должны быть отечественные компании, производство которых расположено на территории России, также компания должна обладать опытом изготовления детских товаров не менее трех лет и доходом от их продажи за последние три года не менее 100 млн рублей. Также у производителей должно быть заключение Роспотребнадзора о соответствии требованиям к качеству и безопасности детских товаров.

Некоторые регионы уже самостоятельно внедряют у себя практику подарков новорожденным: сейчас подарочные наборы молодым родителям дарят в Москве, Вологодской и Тульской областях, в Якутии, Башкирии, а также Ямало-Ненецком автономном округе.

«Подарок новорожденному». Первопроходцы

Акция «Подарок новорожденному», инициированная главой региона Алексеем Дюминым в марте 2018 года, стала одним из самых обсуждаемых проектов по поддержке молодых семей Тульской области. Мамы и папы малышей, родившихся в 2018 году, получили возможность забрать в органах ЗАГС подарок, который вручали вместе со свидетельством о рождении. В набор для новорожденного вошли предметы первой необходимости для малышей, что особенно актуально для неопытных родителей (классическое байковое одеяло «для выписки», комплект пеленок, боди, чепчики, подгузники, специальный крем, присыпка, влажные салфетки и др.).

Всего за 2018 год было запланировано вручить 13 тыс. подарков новорожденным. Эта цифра немного меньше числа родившихся в 2017 году (13,6 тыс. человек), поэтому в 2019 году в тульском правительстве надеются продолжить программу и увеличить количество подарков до 14 тысяч.

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Новая инициатива вызвала бурную реакцию среди жителей области. В основном это была искренняя радость мамочек от полученного подарка. Однако, как часто бывает, нашлось и множество недовольных, у которых подобная акция вызвала раздражение и негодование в ожидании большего. Тем не менее были и более объективные отзывы:

«…Если сравнивать в разрезе раньше — ничего, сейчас — подарок, то, по-моему, это прекрасная инициатива, а мне как маме было очень приятно. Я вот уверена, что пройдёт год и подарок будет больше, подтянутся спонсоры. У нас, конечно, все есть, но видела мам в роддоме, которым не в чем забирать детей, ситуации бывают разные, для них это будет огромной поддержкой», — отмечала в обсуждении в соцсети жительница Тульской области.

Программа Минпромторга разрабатывалась в рамках майского указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» (Десятилетие детства). В число приоритетных проектов вошли демография, здравоохранение, образование и наука.

Новое — в новых нацпроектах

Национальный проект «Демография» был представлен летом этого года среди четырех приоритетных путей развития страны в рамках исполнения майского указа президента РФ от «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Именно проект «Демография» подразумевает наибольшее финансирование, на его реализацию предполагается направить 3,75 трлн рублей — от 610 млрд до 640 млрд рублей ежегодно в течение шести лет. Регионам из этой суммы придется найти 199 млрд рублей.

Национальный проект планируется развивать по пяти направлениям, они же являются теми ключевыми показателями, по которым будет определятся эффективность реализации нацпроекта. Среди них:

— программа «финансовая поддержка семей при рождении детей» с целью стимулировать рождаемость;

— «содействие занятости женщин — создание «яслей» для детей до трех лет;

— программа «старшее поколение», направленная на социализацию и поддержку старшего поколения;

— «укрепление общественного здоровья» — поддержка и формирование здорового образа жизни;

— «спорт — норма жизни» — программа инвестиций и модернизации спортивной инфраструктуры.

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В настоящее время Росстат разрабатывает соответствующую методику, и с регионами будут согласованы показатели по годам.

Напомним, что дополнительные меры по демографическому развитию России принимались также в 2006 году на период до 2015 года, тогда программа «материнского капитала» была продлена. Министерство труда пока не проводило официальных исследований об эффективности монетарного стимулирования рождаемости, в связи с этим нет и точных оценок данной программы. По мнению экспертов, важной особенностью нового национальных проекта является жесткая привязка к выполнению их целевых показателей на местах, в субъектах РФ. Ответственность по осуществлению работы ложится на руководителей регионов. При невыполнении плана предусматриваются финансовые и дисциплинарные санкции, вплоть до возврата федеральных средств. Также эксперты не исключают, что выполнение плана по ключевым показателям станет важнейшим критерием оценки работы губернаторов.

«Ситуация с демографией в регионах действительно очень разная, более того, где-то уже давно региональное правительство тратит значительные средства на программы, направленные на коррекцию показателей численности населения подконтрольной территории. Например, проект по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми уже много лет субсидируется исключительно за счет региональных средств. Таким регионам будет легко влиться в озвученные проекты и получить финансирование от центра до 99% от необходимых затрат, ведь в их программах развития уже заложены все необходимые показатели», — сообщает сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Журавский.

Тревожащие цифры тульской демографии

Тульская область входит в десятку регионов с наихудшими показателями по демографии. Депопуляция населения продолжается уже более 35 лет. По данным Туластата, в период с 2000 по 2018 год область потеряла 251 тысячу человек. При этом на сегодняшний день практически не наблюдается различий между «постаревшей» сельской местностью и крупными городскими центрами, которые еще 10 лет назад сохраняли молодую возрастную структуру. Старение населения области также одно из наиболее неблагоприятных среди регионов страны — доля жителей старше трудоспособного возраста составила 30,5%, при этом доля детей составила всего 14,9%.

Computerizer Общество

При этом можно отметить, что тревожащие показатели по смертности и болезням 90-х годов удалось выровнять, постепенно смертность в регионе падает. По сравнению с 2016 годом число умерших в Тульской области сократилось на 834 человека (в 2016-м сокращение смертности по сравнению с предыдущим годом составило 279 человек).

Экспертное сообщество полагает, что сейчас наибольшую проблему составляет именно нерастущая рождаемость. Это связывают с тем, что сегодня рожают немногочисленные дети 90-х, и их число начнет расти только к 2025 году.

Однако, как считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, к 2025 году снизится число женщин репродуктивного возраста, в результате чего упадет и число новорожденных — не менее чем на 40% по сравнению с 2012-м. При этом в целом по стране экономически активного населения станет на 10 млн человек меньше.

«Мы сами виноваты, что у нас в России демографическая катастрофа. Если будем делать ставку на миграцию и не будем организовывать демографическую революцию, то к концу столетия нас останется в лучшем случае половина», — сказал Крупнов.

Эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Руслан Насыров называет и другие причины низких показателей рождаемости в нынешней реальности:

«Тульская область, по сути, становится заложником своего расположения, она недостаточно близка к Москве, чтобы пользоваться ее благами, и в то же время значительную часть молодого трудоспособного населения как магнитом тянет к федеральному центру. Эта ситуация достаточно выраженно ухудшает официальную статистику — около 100 тысяч человек постоянно перемещаются между Москвой и Тульской областью, а половина из них постоянно проживает в Москве. Тем не менее расстояние в 200 км позволяют молодым тулякам не терять связи с родным регионом, поэтому реальная демографическая картина области не столь критична, как может показаться, глядя на сухие цифры статистики».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курский вокзал

«Для людей и вместе с людьми»

Различные меры по выравниванию демографической ситуации в Тульской области принимались на протяжении многих лет. Однако с 2016 года базовые принципы жизни региона были прописаны в программе социально-экономического развития области на период до 2021 года, туда вошло и изменение негативного демографического тренда. Тогда на представлении программы губернатор области Алексей Дюмин отметил, что, помимо достижения желаемых позитивных показателей, необходимо, чтобы каждый житель региона ощутил свою важность для Тульской земли:

«У нас лишних людей нет. Каждый должен чувствовать себя нужным и востребованным в своей области, в своем районе, городе или селе. Вот к такому развитию области мы стремимся — для людей и вместе с людьми».

На сегодняшний день в Тульской области существует 44 региональных пособия для семей с детьми. Заложенные в бюджет средства идут на социальные выплаты (мамам моложе 25 лет предусмотрена ежемесячная выплата на первенца до трехлетнего возраста, есть пособия для студенческих семей), содействие трудоустройству матерей в декрете, обеспечение доступности мест в детских садах и улучшение жилищных условий семей с детьми (льготное ипотечное кредитование для семей со вторыми и третьими детьми). Действуют медицинские программы по родовспоможению и лечению бесплодия (был утвержден технический проект перинатального центра, а в октябре в Туле открылась клиника «Мать и дитя», основное направление которой — лечение всех форм бесплодия). В 2017 году также было озвучено важное направление повышения рождаемости — информационно-просветительская работа в формировании культуры института семьи и семейных отношений с помощью нематериальных мероприятий: конкурсов, выставок, грантов НКО, а также профилактики разводов.

Заместитель председателя правительства Тульской области Марина Левина на очередном заседании правительства при обсуждении демографической ситуации в регионе сообщила, что за последний год все инициативы и поручения президента страны по повышению рождаемости нашли свое развитие и реализацию в регионе. Осуществляются ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Развивается система мер поддержки многодетных семей, включая ежемесячную выплату на третьего и последующих детей, так как последние несколько лет повторные рождения составляют более половины от общего числа. При этом зампред правительства отметила важность того, чтобы какие-то меры поддержки осуществлялись и на уровне муниципальных образований:

«В решение демографических проблем должен «включиться» каждый муниципалитет. Важно именно на местном уровне задействовать все имеющиеся ресурсы», — подчеркнула Марина Левина.

Марк Шагал. Купание ребенка. 1916

Также руководитель правительства отметила, что региональная составляющая национального проекта «Демография» уже разработана, а учитывая различие социальных условий в разных районах области, основные подходы на региональном и муниципальном уровнях будут синхронизированы.

Миграция

Еще один момент, влияющий на демографическую ситуацию, — миграция. В конце октября 2018 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию концепции миграционной политики, которая в конечном итоге должна создать более комфортные условия для переселения соотечественников из-за рубежа в Россию. По сообщению Марины Левиной, в этом направлении Тульский регион занял лидерские позиции:

«С 2011 года в регион переселились более 51 тысячи человек, в том числе в 2017 году — 10 144 соотечественника, за 10 месяцев текущего года — 10 017. При этом мигранты трудоспособного возраста превышают 70%, а моложе — 16%».

Для обустройства переселенцев был организован «Центр временного размещения соотечественников». В настоящее время в его двух подразделениях в Туле и Плавске созданы условия для проживания 300 человек.

Эксперты сомневаются — стоит ли миграции уделять внимание в данном контексте, поскольку этот показатель зачастую лишь маскирует проблему, а не борется с ней, примером тому приводят страны Европы. Однако в последние годы именно миграция населения является единственным источником, замедляющим темпы снижения численности населения Тульской области. Так, с 1983 по 1990 год отмечалось ежегодное положительное сальдо в миграции. Его объем менялся в разные годы от 1800 до 7900 человек.

Надежда в адресной поддержке

Тем не менее экспертно-аналитический центр РАНХиГС подготовил доклад «Перспективы социально-экономического развития РФ», согласно которому увеличить население России до 154 млн человек к 2050 году — задача посильная. По мнению специалистов, необходимо сократить колоссальную смертность среди мужчин трудоспособного возраста, дать возможность семьям не потерять уровень доходов при рождении детей и модернизировать программу «материнский капитал».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Изменение тенденции «сверхсмертности» среди мужчин детородного возраста эксперты считают самой амбициозной задачей демографической стратегии. И в этом вопросе Тульская область идет в верном направлении. По поручению губернатора в начале этого года в области разработан проект «Мужское здоровье». Медики настаивают: уровень общего здоровья мужчин напрямую связан с их репродуктивными возможностями. Поэтому программой предусмотрены профилактические медицинские осмотры, развитие массового спорта. Задача — привить ответственное отношение к собственному здоровью — и репродуктивному и общему.

Борьба с курением, профилактика алкоголизма, программа здорового питания обязательно дадут положительный результат, считают эксперты и приводят в пример финский регион Северная Карелия, где в 1970-е годы был очень высокий уровень смертности трудоспособного мужского населения. За 35 лет реализации программы по изменению питания и образа жизни смертность мужчин снизилась на 80%.

Как пояснил ИА REGNUM руководитель Лаборатории проблем андрологии и мужского здоровья, доктор медицинских наук Лев Белый, любые специализированные программы мужского здоровья следует приветствовать.

«Проблема заключается в том, что мало просто заявить о старте программы, для решения обозначенных проблем необходимо обеспечение высококвалифицированными кадрами (урологи-андрологи, эндокринологи, специалисты смежных специальностей), наличие современного оборудования и самое главное — обеспечить доступность этого вида помощи среднестатистическому мужчине», — пояснил Белый.

По его словам, решение проблем, связанных с мужским здоровьем, позволит достичь результатов не только в лечении урологических заболеваний, но и добиться успехов в устранении сердечно-сосудистой патологии, ожирения и др.

Также для устойчивого демографического роста необходимо сократить уровень бедности экономически активного населения. Одна из мер в этом отношении — предоставление возможности молодым и многодетным родителям работать и обеспечивать семью. Для этого, по мнению экспертов, надо, например, развивать систему услуг по уходу за детьми до трех лет, ввести бесплатное питание на продленке в начальной школе.

Cenya Glova Школьная столовая

Специалисты также предлагают сделать ставку на развитие адресной соцподдержки семей с детьми. Например, ввести для них льготное налогообложение и субсидии на наем жилья. Решение жилищного вопроса помогло увеличить рождаемость в Сахалинской области (там полностью погашают ипотеку при рождении третьего ребенка, кроме этого, введены пособия беременным женщинам и пособия на питание для семей с детьми до трех лет).

Что касается модернизации программы материнского капитала, то, по мнению специалистов, необходимо ввести ежемесячное пособие на ребенка и программу обеспечения жильем семей по мере рождения детей. В нынешнем формате программа не решает проблему текущих расходов семьи на воспитание детей. В России нет пособий, которые дали бы возможность семье не потерять уровень доходов при рождении детей. Потому материнский капитал можно переключить на решение этой задачи. Следует разрешить малообеспеченным семьям получать его в виде ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет. Это составит примерно 2,6 тыс. рублей. Сумма для крупных городов невелика, но в селах может стимулировать к рождению детей.

Впрочем, эксперты уверены, что формат «материнского капитала» необходимо продолжать. Маткапитал они называют «стержнем демографической политики» и «самой эффективной мерой, которая способствовала росту рождаемости».