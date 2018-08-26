Весь 2018 год погода держит российских аграриев в напряжении. Экстремальная посевная сменилась на не менее экстремальную уборочную. И если юг европейской части страны страдал от жары и засухи, в связи с чем аграрии вынуждены были досрочно начать уборку урожая, то сибиряки не смогли вовремя завершить посевную из-за дождей и холода. Затем ситуация изменилась с точностью до наоборот. В регионы, пострадавшие от весенних заморозков и дождей, в июле пришли жара и засуха.

Урожай

Самые пострадавшие регионы

По данным Минсельхоза России, из-за погодных условий чрезвычайная ситуация была объявлена в Чечне, на Алтае, в Крыму, Калмыкии и Волгоградской области. Только в одной Чечне из-за засухи погиб урожай на 40% полей. Ущерб, по предварительным подсчетам, составляет 1,9 млрд рублей, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Сложная ситуация, близкая к чрезвычайной, сложилась в Астраханской и Ростовской областях, не обошла засуха Самарскую и Саратовскую области, а также часть Ставрополья.

Засуха

Белгородчину залило дождями. По этим же причинам проблемы с урожаем возникли в Архангельской области, Якутии, Томской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, а также в Забайкалье. Сельхозугодья на Кубани и в Приамурье повредили град и ураган.

Всего в этом году режим ЧС был введен в 17 субъектах РФ. Учитывая сложившуюся обстановку, в Минсельхозе прогнозируют урожай зерновых на уровне 100 млн тонн, в том числе пшеницы — 64,4 млн тонн.

Уборочная идет штатно

Тем не менее уборочная страда идет более-менее штатно, констатирует доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Комментируя тему, он подчеркнул, что снижение урожая есть, но оно не критическое.

«Если в прошлом году российские аграрии намолотили 134,5 млн тонн, а в этом году соберут 100 млн, это некритично, уборочная идет штатно. В регионах, пострадавших от засухи, собирают два урожая — озимые и яровые. Озимые более гарантированы, они могли хорошо сохраниться, в отличие от яровых. Эти урожаи обычно идут в противофазе. Если яровые страдают от июньской засухи, то озимые нет. И если всё нормально обстоит с соотношением этих посевов, то особых провалов не бывает, если, конечно, саранча не прошлась или не случилось каких-то тотальных болезней. Очевидно, что по яровым потери есть там, где была засуха. Но глобально они не являются катастрофическими», — подчеркнул Холод.

Учредитель Национального аграрного агентства Александр Гавриленко считает, что фактические результаты уборочной кампании будут выше прогнозируемых Минсельхозом, поскольку в последние дни из ряда регионов поступает информация о превышении прогнозируемых объемов сбора урожая.

«Но даже урожай в 100 млн тонн вполне обеспечит как все внутренние потребности страны, так и экспорт в объеме до 55−57 млн тонн. С учётом переходящих запасов прошлого года дефицита зерна в стране точно не будет», — цитирует Гавриленко Национальное аграрное агентство.

Мсх.ru Сбор урожая

ЦФО

Наименьшим проблемам в этом году подвергся Центральный федеральный округ, его регионы сегодня показывают достаточно высокие показатели. Курская область традиционно вышла на первое место в РФ по валовому сбору зерна и на второе по урожайности после Краснодарского края. Такие данные на заседании областного штаба АПК на минувшей неделе озвучил курский губернатор Александр Михайлов. Регион уже собрал 3,7 млн тонн, при этом средняя урожайность составила 45 центнеров с гектара. Самых высоких показателей добились аграрии юго-западных районов области — Кореневского, Суджанского, Глушковского — по 50−57 центнеров с гектара.

По данным портала «АгроХХI», в Липецкой области урожай зерновых уже превысил 2 млн тонн при средней урожайности 44 центнера с гектара. Для уборочной аграрии используют каждый солнечный день. В лидерах — Лев-Толстовский район, где в закрома уже засыпано более 100 тыс. тонн зерновых. Уборка озимой пшеницы и ячменя подходит к концу. Чтобы собрать урожай без потерь, на помощь прибыли комбайны из Краснодарского края. На портале областной администрации сообщается, что урожай в этом году превысит 3 млн тонн.

Столько же, 2 млн тонн зерна, по данным на 10 августа, уже собрано и в Тамбовской области, это примерно 60% от планируемого. Наибольший вклад в областной каравай внесли хлеборобы Петровского района, намолотив 175 тыс. тонн зерна. В Мордовском, Токаревском и Жердевском районах собрано по 130 тыс. тонн зерна. Самая высокая урожайность отмечена в Петровском, Староюрьевском, Первомайском и Мичуринском районах — по 36 центнеров с гектара. По прогнозам главы администрации региона Александра Никитина, урожай тамбовского зерна в этом году планируется не ниже 3,7 млн тонн. Вся продукция очень высокого качества, поэтому, как утверждают в области, она будет конкурентоспособна не только на внутреннем, но и на зарубежном рынках.

Миллионный рубеж на 10 августа преодолели и тульские хлеборобы. В этом году профильный портал oilworld.ru впервые включил Тульскую область в список регионов — лидеров по намолотке зерна. Уборочная кампания стартовала здесь в конце июля. В связи с установлением в регионе благоприятных погодных условий тульские аграрии существенно нарастили темпы уборки урожая. Лидерами стали хозяйства Ефремовского района, которые намолотили более 133 тыс. тонн, а также Куркинского (107 тыс. тонн) и Воловского (100 тыс. тонн) районов. Урожайность зерновых в Тульской области сохраняется на уровне 36 центнеров с одного гектара. Сейчас работы по уборке зерновых продолжаются, аграриям предстоит обмолотить еще порядка 260 тыс. гектаров.

Работа над ошибками в Тульской области

В Тульском регионе учили ошибки прошлых лет, когда хозяйства испытывали сложности с просушкой зерна и были сложности с переработкой. Так, в 2016 году из-за сильных ливней в области не успели убрать почти 40 тыс. гектаров зерновых. В регионе был веден режим ЧС. Специальное сушильное оборудование тогда мало у кого было. Стоит оно дорого, по карману было далеко не каждому предприятию, поскольку его приобретение не субсидируется. В то время как наличие такого оборудования позволяет проводить уборку вне зависимости от капризов погоды. Убытки понесли 116 хозяйств на общую сумму 429,3 млн рублей. Тогда губернатору области Алексею Дюмину пришлось вмешаться, чтобы получить федеральную поддержку для тульских аграриев. Наградой для области тогда стал результат 2017 года — был собран рекордный за 30 лет урожай зерновых и зернобобовых культур.

Сбор урожая

Этот год для тульских аграриев также начался непросто, и не только из-за сюрпризов природы. В связи с весенним скачком цен на горюче-смазочные материалы многие хозяйства понесли убытки. И хотя федеральному правительству удалось стабилизировать ситуацию, для многих скачок цен нанес значительный урон.

Вопросы компенсаций региональное правительство обсудило с аграриями прямо в полях. В начале августа на встрече с главой региона сельхозпроизводители обозначили наиболее насущные вопросы отрасли: сбыт продукции, газификация хозяйств и строительство дорог. Насущный вопрос с сушильным оборудованием наконец встал на повестке дня Тульской области. Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев предложил компенсацию фермерским хозяйствам части затрат на приобретение зерносушилок небольшой производительности и стоимостью до 10 млн рублей.

Еще одним шагом для развития отрасли стала организация фестиваля фермерской еды «СВОЁ», который провело на прошлой неделе министерство сельского хозяйства области совместно с «Россельзозбанком». На нем хлеборобы и другие фермеры смогли напрямую представить свою продукцию.

«Фестиваль «СВОЁ» предоставляет участникам отличную возможность найти потребителя и повысить узнаваемость собственных торговых марок. Для проведения первого в этом году этапа фестиваля мы выбрали Тульскую область — регион, где немалые усилия прикладываются для укрепления сельскохозяйственной отрасли. Здесь сосредоточено множество инвестиционных проектов «Россельхозбанка», активно развиваются фермерство и рынок сбыта экологически чистых продуктов питания», — отметила первый заместитель председателя правления «Россельхозбанка» Ирина Жачкина.

Tularegion.ru На фестивале фермерской еды «Своё»

Свобода выбора

Доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод, комментируя тему, напомнил, что в 2016 году, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, субъектам Федерации было отдано больше прав по распределению средств по направлениям, поскольку на местах лучше знают, что нужно развивать в первую очередь. Многим регионам удалось выйти на новый уровень развития сферы АПК.

Эксперт также отметил, что очень важно сохранить баланс между продажей зерна на внутреннем рынке и экспортом за рубеж, чтобы аграрии не пострадали от снижения цен на свою продукцию.

«Важно сохранить баланс, так как переизбыток продукции на внутреннем рынке влечет за собой снижение цен — от этого в прошлом пострадали множество регионов. Одной из причин является проблема с логистикой. Именно из-за нее убытки понесли сибирские аграрии в прошлом урожайном году. Элеваторы были не готовы принять такие объемы, а трейдеры — реализовать. В результате, как писали СМИ, зерно лежало в полях и на току. Центральные и южные регионы были в больше степени готовы повышать планку урожайности и работать на экспорт», — отметил Холод.

По оценке Минэкономразвития РФ, внутренний спрос на зерновые и зернобобовые культуры в этом году будет полностью обеспечен, так как, по данным Росстата, на внутреннее потребление идет 65% от общего объема производства. Как ранее заявил вице-премьер Алексей Гордеев, в РФ нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него, а экспорт зерновых в 2018—2019 годах составит 44−45 млн тонн.

Справка

Общая площадь посевов под урожай 2018 года в Тульской области составила 834 тыс. га, общая площадь пашни в обработке выросла к уровню 2017 года на 5% и составила 1057 тыс. га. До аграриев региона доведена погектарная поддержка, включая обязательства за 2017 год, на сумму свыше 165 млн рублей. Запланирована также поддержка на приобретение элитных семян на сумму 60 млн рублей. Совместно с кредитными организациями обеспечено предоставление льготных краткосрочных кредитов на сумму свыше 1,5 млрд рублей. За прошлый год индекс производства продукции аграрного сектора превысил 109%. По этому показателю Тульская область заняла третье место в ЦФО и восьмое в России. За последние три года область подписала 17 инвестиционных соглашений в сфере АПК на общую сумму 77 млрд рублей.