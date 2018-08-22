Тула, 22 августа, 2018, 23:49 — ИА Регнум.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся в подмосковном конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот». В показах примут участие более 1500 российских предприятий и организаций, которые продемонстрируют свыше 20 тысяч экспонатов из линейки своей лучшей иновейшей продукции. С первого года работы военного форума оборонно-промышленные предприятия Тульской области участвовали в этом событии, сейчас форум открылся в четвертый раз.

Tularegion.ru

В составе тульской делегации — первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Юрий Андрианов, министр промышленности и топливно-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев, руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«У нашей продукции отличные тактико-технические характеристики, и это залог ее успешной реализации. Многие из изделий тульских оборонщиков уже доказали свою эффективность. Они завоевали авторитет и прочные позиции на российском и международном рынках вооружения и военной техники. Рассчитываю, что форум позволит нашим предприятиям достойно представить свои изделия, наладить контакты с новыми заказчиками», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

По словам главы региона, 20% потребностей ОПК РФ «закрывают» именно тульские предприятия. Значительная часть предприятий области за последние годы получила внушительные заказы на выпуск военной продукции по долгосрочным 5−10 летним контрактам, поэтому неудивительно, что их продукция широко представлена на форуме «Армия-2018». Новинки вооружения и техники, созданные знаменитыми тульскими конструкторами, ежегодно вызывают большой интерес и у зарубежных делегаций. Среди наиболее известных предприятий ОПК свои экспозиции представят: «НПО «Стрела», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова» (КБП), НПО «Сплав», АК «Туламашзавод», ЦКИБ спортивно-охотничьего оружия, ПАО «Октава», Тульский филиал «БТК-Групп» и Тульское производственное подразделение НПО «Базальт».

«Панцирь» успешно стоит за «своих»

Возможности зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК регулярно используются в боевых действиях в Сирии: неоднократно комплекс отражал атаки боевиков на российскую базу Хмеймим, совершаемые с помощью беспилотников.

В апреле «Панцири» успешно отразили атаку на военные объекты правительственных сил Сирии, которую предприняли вооруженные силы США, Великобритании и Франции. Официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков тогда сообщил, что ЗРПК показал почти 100% эффективность: выпустив 25 ракет, «Панцирь» поразил 23 воздушные цели.

Опыт применения ЗРПК в военной операции в Сирийской Арабской Республике был заложен в основу проекта следующей модификации комплекса. Планируется, что опытно-конструкторские работы будут завершены в 2019 году, сейчас «Панцирь-СМ» проходит обкатку в Алжире. По замыслу конструкторов, новая версия «Панциря» будет способна сбивать цели на расстоянии до 20−40 километров.

Кроме этого, тульские конструкторы разработали морскую и арктическую версию комплекса. В частности, «Панцирь-М» можно будет устанавливать на малые ракетные корабли проекта 22 800 «Каракурт».

"Панцирь-М», как и его сухопутная версия, разработан Конструкторским бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова. Комплекс способен одновременно поразить до четырех целей, летящих со скоростью один километр в секунду, время реакции — 3−5 секунд. Дальность стрельбы — до 20 километров, высота — от 2 метров до 15 километров.

Мощный «Торнадо» после «Смерча»

Среди постоянных экспонатов на «Армии-2018» будут представленные реактивные системы залпового огня, разработанные конструкторами тульского научно-производственного объединения «Сплав». Гости форума смогут увидеть «Грады», «Смерчи» и «Торнадо-Г». Последний комплекс примет участие в динамическом показе, в котором запланировано продемонстрировать 32 образца вооружения и военной техники Сухопутных войск.

Кроме этого, на стенде НПО «Сплав» будут впервые показаны многофункциональные снаряды для реактивной системы «Торнадо-Г». Одним из них является 122-мм неуправляемый реактивный снаряд с отделяемой осколочно-фугасной головной частью повышенной эффективности (индекс 9М539). Он предназначен для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники, командных пунктов и других целей. Реактивный снаряд позволяет эффективно поражать цели за складками местности (обратные склоны, ущелья и др.) и в горах.

Дальность стрельбы — от 5 до 20 километров. Температурный диапазон боевого применения составляет от — 50 °C до +50°С. Эффективность поражения данным реактивным снарядом в среднем в шесть раз выше, чем у аналогичного боеприпаса системы «Град».

Также посетители смогут увидеть в действии самоходную гаубицу «Мста-СМ» и противотанковый ракетный комплекс «Хризантема-С». «Мста» способна применять в том числе корректируемые снаряды«Краснополь», также разработанные тульским конструкторским бюро. Высокоточный боеприпас поражает цель с вероятностью не менее 95%. Калибр снаряда равен 152 и 155 мм.

Министерство обороны отмечает, что «Краснополь» — высокоточный козырь артиллерии. Например, этот снаряд использовали во время ликвидации одной диверсионной группы террористов в Сирии. База боевиков располагалась рядом с западной границей провинции Идлиб. Сначала наблюдение велось с помощью беспилотных летательных аппаратов. После прибытия террористов на базу всю диверсионную группу накрыли «Краснополем».

НПО «Сплав» (холдинговая группа Техмаш госкорпорации «Ростех»), начиная с конца 1950-х годов, создаются новые поколения РСЗО, в том числе те самые «Грады», а также «Ураганы» и «Смерчи». Опыт, накопленный при создании РСЗО для сухопутных войск, позволил разработать принципиально новые системы и для Военно-Морского Флота. Это установки «Дамба», «Огонь», а также не имеющие мировых аналогов системы «Удав» (для поражения торпед) и РПК-8 (для борьбы с подводными лодками). В общей сложности на предприятии было разработано 48 реактивных снарядов различного назначения.

Попадания «Стрелы»

Не обойдется на форуме в этом году без средств радиоэлектронной борьбы и зенитных ракетно-пушечных комплексов. Так, концерн «Алмаз-Антей» представит разработки одного из 21 дочерних сообществ — тульского ОПК НПО «Стрела».

Ранее гендиректор холдинга по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалин заявлял, что участие в выставке направлено на укрепление имиджа как основного российского разработчика и производителя эксклюзивной оборонной продукции, обеспечивающего полный жизненный цикл изделий. Поэтому в этом году у корпорации будет организован собственный демонстрационно-выставочный центр. Экспозиция предусматривает зонирование по основным видам продукции и направлениям деятельности холдинга. Отдельно будут представлены и радиолокационные станции, в том числе разработки тульской НПО «Стрела» — «Зоопарк-1М» и портативная «Фара-ВР».

В рамках выставочной программы будут представлены разработанные тульским КБП зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска-М1» и зенитная самоходная установка «Шилка-М4». ЗПРК и ЗСУ оснащены вычислителями и радиолокационными станциями, созданными на предприятиях концерна «Алмаз-Антей». Посетители форума смогут увидеть стрельбу из этого вооружения в реальном времени.

Ужасающий «Корнет»

Еще одной точкой притяжения станет противотанковый ракетный комплекс разработки тульского КБП «Корнет», которым также оснащают и бронеавтомобиль «Тигр». Этот комплекс вызывал большой интерес у множества делегаций на форуме год назад.

В прошлом году ПТРК был модифицирован, в результате чего стал дальнобойным. В «Корнете-Д1» используется прицельная оптико-электронная система с телетепловизионным прицелом с телевизионными камерами высокого разрешения и тепловизором третьего поколения, встроенным лазерным дальномером и лазерным каналом наведения ракет, а также автоматом сопровождения целей с приводами наведения. Все это исключает «ослепление» или поражение ракеты средствами активной и пассивной защиты бронетехники.

Обновленный «Корнет» благодаря лазерному лучу может поражать скоростные воздушные цели 250 метров в секунду на дистанции до десяти километров.

Напомним, американский журнал National Interest назвал ракеты комплекса «Корнет» одним из «самых мощных и точных бронебойных» снарядов.

Точность без шума для спецназа

Среди автоматных комплексов тульские разработчики КБП смогут представить еще одну новинку — бесшумную крупнокалиберную винтовку.

Оружие разработано на базе МЦ-116М под патрон калибра 12,7 мм. Ранее сообщалось, что КБП представит несколько модификаций винтовки под патроны разного калибра.

Планируется, что новая бесшумная винтовка будет использоваться сотрудниками спецподразделений в городских условиях. Также разработчики отмечают, что от ее выстрела на расстоянии до трехсот метров не сможет защитить даже бронежилет высшего класса. Сохранение поражающей силы при невысокой скорости возможно благодаря большому весу крупнокалиберной пули.

МЦ-116М — российская магазинная снайперская винтовка, созданная на базе спортивной винтовки МЦ-116. Вес без патронов и прицела — 6,5 кг. Максимальная дальность стрельбы — до 800 метров.

Еще один экспонат — ШАК-12 (штурмовой автоматный комплекс), разработанный в «Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивного и охотничьего оружия», филиала тульского АО КБП, будет представлен на стенде предприятия. По словам ведущего конструктора центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Андрея Савенкова, ШАК-12 был разработан по заказу спецслужб для проведения специальных операций. Комплекс включает в себя автомат и три специальных патрона для выполнения специальных задач, кроме этого он имеет тактический глушитель. Калибр ШАК — 12,7 мм.

Ранее ШАК-12 выставлялся на военном форуме в Индии, однако тогда с ним ознакомились только иностранные делегации. В России он будет продемонстрирована впервые.

Октава — для экстренных ситуаций

Помимо боевых разработок в этом году на форуме будет представлена скрытоносимая ларингофонная гарнитура ТЛГ-1, разработанная тульской «Октавой», входящей в госкорпорацию «Ростех».

В пресс-службе предприятия отмечают, что гарнитура может использоваться как на касках, шлемах, защитных костюмах или масках. Благодаря специальным технологиям ТЛГ-1 обеспечивает высокую речевую разборчивость и способно работать в любую погоду и в температуру в диапазоне от — 50 до +50 градусов.

«ПАО «Октава» разрабатывает, изготавливает и поставляет более 50 видов изделий для всех родов войск — микрофоны, телефоны, авиационные гарнитуры, гарнитуры для наземных служб, ларингофоны, речевые пульты. Продукцию «Октавы» используют десантники и бойцы спецназа, снайперы, саперы и пограничники, МЧС и спецслужбы. Наши конструкторы разрабатывают как готовые изделия, так и комплектующие к ним. Так, в состав представленной на форуме гарнитуры ТЛГ-1 входит еще одна новая разработка предприятия — ларингофон ЛМ-1», — цитирует руководителя конструкторского бюро, дизайн-директора ПАО «Октава» Владимира Шипилова пресс-служба «Ростех».

Тульская область была и остается мощным обороно-промышленным регионом, однако сейчас благодаря полученным долгосрочным оборонзаказам многие предприятия смогут выйти на новый уровень.