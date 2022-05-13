Карина Саввина
Автор
Родилась в Петербурге, окончила факультет журналистики СПбГУ. С 2010 года работаю в информационных агентствах городского и федерального уровня, слежу за своими и чужими выборами, учу языки, путешествую с рюкзаком.
Последние публикации
Война: Карелия 1941–1945 гг.
Не было в истории Великой Отечественной войны более протяженного фронта, чем Карельский. Ни один не существовал так долго. Его 1600-километровую линию — от Ладожского озера до Баренцева моря — держали более трех лет в самых суровых климатических условиях (несколько районов тогдашней Карело-Финской...
13 мая 2022
Война: Псковщина 1941-1945 гг
Псков в планах Гитлера был ключом к «парадным дверям» Ленинграда — стратегически важного плацдарма с выходом к Балтике. Через него также предполагалось держать связь с Финляндией. Так что именно Псковский укрепленный район оказался на пути немецкой группы армий «Север», успешная оборона здесь...
8 мая 2021
Война: Карелия 1941-1945 гг
Не было в истории Великой Отечественной войны более протяженного фронта, чем Карельский. Ни один не существовал так долго. Его 1600-километровую линию — от Ладожского озера до Баренцева моря — держали более трех лет в самых суровых климатических условиях (несколько районов тогдашней Карело-Финской...
7 мая 2021
«Вам бы жить на зарплату в 15 тысяч»: о чем говорили петербуржцы в сети
В поисках подпольных миллионеров Петербуржцы отреагировали на предложение Минтруда лишить пособий «подозрительно бедные» семьи — те, что претендуют на выплаты на детей от 3 до 7 лет из-за низкого дохода, но при этом владеют неким «существенным имуществом». Так, бедными нельзя будет считать тех, у...
19 марта 2021
Пёс-русал и «опухшие» депутаты: о чём говорили петербуржцы в сети
Депутаты пухнут от пиара Известный петербургский депутат Виталий Милонов, который прославился борьбой с ЛГБТ-пропагандой и переехал из Заксобрания в Госдуму, пожаловался, что ему едва хватает 300 тыс. рублей зарплаты на «работников, перелёты, рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные...
12 марта 2021
Чиновники смеются в лицо: что обсуждают петербуржцы в соцсетях
Если одной из главных тем обсуждений петербуржцев в соцсетях на предыдущей неделе были трехметровые сугробы, то на этой — во время оттепели — граждан постигла другая напасть: пресловутые «перетопы». «Так бы пенсии прибавляли, как квартплату» Перетопом называют ситуацию, когда даже в условиях...
5 марта 2021
Снежный коллапс и Моргенштерн на помойке: о чем говорят петербуржцы в сетях
«Усатый хозяйственник делает что-нибудь?» После того как город в трехдневные выходные завалило снегом горожане принялись делиться фотографиями «бедлама» и «беспредела». Такие фотоотчеты поступали практически из всех районов города — от центра, где стены неубранного снега вдоль дорог достигали трех...
26 февраля 2021
Петербург перевыполнил план по снегу
В Петербург, отвыкший за несколько лет от холодов и вьюг, вернулась старая-добрая зима — со снежными завалами на тротуарах и завязшими в сугробах автобусами. Пока непогода продолжает бушевать, несмотря на объявленное потепление. Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: аномалии...
24 февраля 2021
«Обнулили парламент»: в ЗС Петербурга запретили открывать рот «не в тему»
Единороссы петербургского Законодательного собрания в год выборов пошли на беспрецедентные меры, чтобы продемонстрировать, является ли городской парламент местом для дискуссий и кому в этих дискуссиях можно участвовать. Заксобрание 10 февраля приняло поправки в собственный регламент. Теперь...
10 февраля 2021
Охтинский мыс и древность Петербурга: спасать нельзя засыпать
На Охтинском мысе в центре Петербурга — там, где Охта впадает в Неву — как матрешки друг в друге, чудом сохранились остатки сразу трех крепостей разных эпох и народов. «Мыс многострадальный», говорят в среде петербургских архитекторов и градозащитников. С нулевых годов вокруг мыса разворачивались...
10 февраля 2021
Петербург теряет памятники и защищается от «новодела»
Снос СКК: «двойное убийство» «Все, кто связан со строительством, понимают, что реконструкция — это дороже, дольше, сложнее, рискованнее, нежели снос и новое строительство. Поэтому для всех здравомыслящих людей понятно, что и правительство Петербурга, и потенциальный и единственный интересант и...
2 января 2021
Что будет с Евро-2020: билеты, трибуны, фан-зоны
Болельщиков заверили, что чемпионат Европы по футболу точно состоится в 2021 году. Оргкомитет российского этапа подробно объяснил любителям футбола, чего им стоит ждать от перенесенного первенства. Как известно, название турнира решили оставить прежним, несмотря на перенос на следующий год из-за...
8 декабря 2020
Ари и Классон помогли «Краснодару» разгромить «Ротор»
Волгоградский «Ротор» в выездном матче семнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил «Краснодару». Встреча, завершившаяся со счётом 0:5, прошла 5 декабря на стадионе «Краснодар». В составе победителей голевыми действиями отметились Ари (дубль), Виктор Классон (дубль) и Магомед-Шапи...
5 декабря 2020
В ЗАКСе Петербурга поддержали смягчение запрета на «наливайки»
В Заксобрании Петербурга законопроект, смягчающий запрет на маленькие бары в жилых домах, прошел второе чтение, передает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM. Депутаты ЗакСа приняли поправку, уточняющую понятие «зал обслуживания». Именно от его метража зависит, законна ли будет работа заведения с...
2 декабря 2020
В Заксобрании Петербурга напуганы «прокламациями» и «подпольными горкомами»
Петербургские единороссы из Заксобрания требуют от губернатора Петербурга Александра Беглова учинить всестороннюю проверку инцидента с расклейкой листовок о депутате от «Единой России» Денисе Четырбоке. По мнению его однопартийцев, имело место «распространение клеветнической информации», передает...
2 декабря 2020
«Ковид в массы»: Instagram Басты атаковали после концерта в Петербурге
Подписчики рэпера Басты (Василий Вакуленко) и другие пользователи сети Instagram высказали свое возмущение на его странице после двух концертов в Петербурге 27 и 28 ноября в разгар пандемии коронавируса. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: уход пандемии, но не COVID-19...
30 ноября 2020
Деспотович помог «Рубину» обыграть ЦСКА
Московский ЦСКА в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 29 ноября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Героем встречи в составе хозяев поля стал Джордже Деспотович, который забил единственный мяч на...
29 ноября 2020
«Арсенал» сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» в выездном матче шестнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча, завершившаяся со счётом 0:0, прошла 28 ноября на стадионе «Арсенал» в Туле. По ходу игры футболисты обеих команд создали несколько опасных моментов, однако...
28 ноября 2020
Петербург на три километра приблизился к званию «столицы веломира»
Парадоксально, но факт: пандемия коронавируса позитивно сказалась на здоровье граждан. По крайней мере некоторых. Как известно, за 2020 год существенно упал трафик в общественном транспорте, зато люди предпочли личный транспорт. Причем не только пересели в автомобили, но и расчехлили велосипеды...
25 ноября 2020
«Бред и цирк»: родители и учителя Петербурга о «школьных» планах Смольного
Петербургские учителя и родители школьников без энтузиазма восприняли известие о том, что в недрах Смольного удалось разработать новую, «цикличную» систему школьного обучения. О вероятном нововведении 17 ноября сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте». С ее помощью...
19 ноября 2020