Парадоксально, но факт: пандемия коронавируса позитивно сказалась на здоровье граждан. По крайней мере некоторых. Как известно, за 2020 год существенно упал трафик в общественном транспорте, зато люди предпочли личный транспорт. Причем не только пересели в автомобили, но и расчехлили велосипеды. Это заметили и в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Разметка на велопешеходной дорожке

В Купчино 26 ноября открыли велодвижение по обустроенной велопешеходной дорожке на Бухарестской улице. Она пролегает ровно по разделительному газону-аллее между двумя направлениями движения, вдоль трамвайных путей, и соединяет станции метро «Проспект Славы», «Международную» и «Бухарестскую».

Дарья Драй ИА REGNUM Велопешеходная дорожка на Бухарестской улице

»Понятно, что уже конец сезона, но, с другой стороны, когда будет весна, велосипедисты смогут уже пользоваться», — сказал глава КРТИ Андрей Левакин. Он предпочитает ездить на работу на велосипеде, успевает добраться до комитета за полчаса — живет в 10 километрах.

«Кстати, на машине то же самое время получается с учетом трафика, — заметил чиновник. — Плюс это здоровый образ жизни. На сегодня у нас офисные работники сидят на рабочих местах, а в эпоху коронавируса у нас удаленка, соответственно, движения нам не хватает, самоизоляция. Мы считаем, что велосипед — одно из приоритетных направлений развития».

Веломаршрут на Бухарестской улице — один из четырех запланированных на 2020 год. Еще дорожки появились на Крестовском острове, на проспекте Юрия Гагарина и на участке Бухарестской от Прогонной улицы до улицы Салова.

Длина новой дорожки на Бухарестской — 3,1 км. В перспективе ее надеются продлить до улицы Олеко Дундича. Стоила она около 17 млн рублей, то есть почти по 6 млн за километр. С 2019 года над ней трудилась компания «Геоизол».

Дарья Драй ИА REGNUM Велопешеходная дорожка на Бухарестской улице

Гендиректор фирмы Елена Лашкова утверждает, что при создании дорожки не вырубили ни одного дерева или куста, которые растут вдоль аллеи на разделительном газоне вдоль Бухарестской улицы.

«Для удобства граждан мы сделали отдельную пешеходную дорожку, а на велодорожку нанесли долговечную разметку. Работы выполнены по европейским стандартам», — утверждает Лашкова.

Однако энтузиасты велодвижения, хоть и назвали дорожку «красивой», видели и получше.

«В идеале было бы хорошо, если бы у нас были велодорожки, как в Копенгагене или Амстердаме: красивые, выделенные светом, с подогревом, чтобы зимой не нужно было их убирать», — мечтает руководитель «Петербургского велосообщества» Павел Хусу.

Дарья Драй ИА REGNUM Руководитель Петербургского велосообщества Павел Хусу и представитель велосообщества Герман Мойжеса

Однако велоинфраструктура в городе только появляется, признает он, активное строительство дорожек не рекреационного, а именно транспортного назначения идет всего третий год.

«Так что сейчас первоочередное — это все-таки сделать полноценную сеть велодорожек. Добиться, чтобы хотя бы с севера на юг и с юго-запада на север через центр можно было доехать по велодорожкам, не выезжая на проезжую часть, тротуары, транзитом через парки. Когда появится эта сеть — может быть, сначала она будет не очень удобной и не везде безопасной — тогда можно ее актуализировать и дорабатывать, сделать удобней и более безопасной», — замечает Хусу.

Дарья Драй ИА REGNUM Руководитель Петербургского велосообщества Павел Хусу и представитель велосообщества Герман Мойжеса

Дарья Драй ИА REGNUM Разметка на велопешеходной дорожке

Этот трехкилометровый маршрут между станциями метро «Бухарестская» и «Проспект Славы», хоть и будет востребован местными жителями, все-таки «очень небольшой», по выражению Хусу, до боли не хватает его связи со знаменитой велополосой на Фонтанке.

«Если протянуть до Фонтанки, то это будет отличный веломаршрут, по которому с юга можно будет доехать до центра, через Фонтанку — на Петроградку и дальше до севера города», — говорит он.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипеды на велодорожке

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Но у чиновников Смольного несколько иной взгляд на вещи. Например, эта новая дорожка обрывается на перекрестке Бухарестской и проспекта Славы, предупреждая об этом характерным дорожным знаком. Судя по всему, съезд на проезжую часть в принципе не предполагается. Андрей Левакин признает, что законченного маршрута пока нет, но свою цель Смольный видит в другом.

«У нас не основная задача — [позволить] с одного конца города доехать до другого на велосипеде. Основной приоритет — это туризм. На сегодня когда человек приезжает в исторический центр, ему легче прогуляться, сесть на велосипед», — объясняет чиновник.

Например, именно для этого нужна знаменитая велодорожка вдоль набережной Фонтанки, считает он. В том, что велодорожка прерывается перед проезжей частью, а наезднику нужно постоянно слезать и переходить «зебру» пешком, кажется ему вполне естественным. «Это нормальная ситуация, и надо к ней привыкать», — сказал Левакин.

Дарья Драй ИА REGNUM Велопешеходная дорожка на Бухарестской улице

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Еще одной «основной задачей велодорожек» он назвал «первую и последнюю мили». То есть возможность для горожанина выйти из дома, сесть на велосипед, добраться до ближайшего метро, спуститься под землю, а, поднявшись на поверхность, вновь пересесть на велосипеде и ехать в офис.

Программа же перехватывающих велопарковок, чтобы такие петербуржцы могли оставлять велосипед у ближайшей к дому станции, только прорабатывается. Левакин заметил, что недавно предприниматели, занимающиеся прокатом велосипедов, предложили Смольному хотя бы «не запрещать» парковку на улично-дорожной сети.

«Не делать специальные велопарковки, а именно не запрещать. То есть без разрешения возможно ставить его везде», — пояснил он, подразумевая, что бизнес сам готов расставить свои приспособления для стоянки.

Однако летом возник «конфликт» интересов между здоровым образом жизни и городскими красотами: например, прокатные велосипеды и самокаты принялись оставлять у Медного всадника, что, на взгляд Смольного, не слишком-то эстетично.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипед на велодорожке

Так что чиновники решили пока «проработать вопрос» о постоянных велопарковках. По итогу сезона 2020 года администрация определила самые популярные точки, где жители склонны бросить велосипед. Теперь горожанам остается ждать претворения в жизнь программы о дополнительных парковочных местах. Кроме того, такие элементы для стоянки велосипедов уже появились на существующих перехватывающих автопарковках, которых, впрочем, в Петербурге не так много.

У «Проспекта Славы» таких элементов нет. Левакин заявил, что они «пока смотрят». «У нас всего лишь 121 км, сейчас будет 124 км. Задача — 221 км. То есть мы только на начальном этапе развития велосипедного движения», — говорит чиновник.

Справедливости ради, сложности поджидали петербургскую велодорожную инфраструктуру еще на самой заре ее создания. В итоге она получилась разрозненной и даже курьезной. На Арсенальной набережной велодорожка утыкается в причал, на проспекте Луначарского — в ларек, который никаким образом невозможно подвинуть, на Пискаревском проспекте нет нужного велосипеду подъема.

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедисты на велопешеходной дорожке

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«Все знают эти точки, понимают, что нужно делать, но процесс настолько сложный, что, даже когда все понимают, что надо, сделать это быстро все равно невозможно. Хотелось бы, чтобы процессы ускорялись во всем», — заметил представитель «Петербургского велосообщества» Герман Мойжес.

Дарья Драй ИА REGNUM Представитель велосообщества Герман Мойжеса

Одним из ключевых препятствий на пути петербуржцев к светлому будущему всеобщей велосипедизации оказалась уже навязшая на зубах рассогласованность работы смольнинских ведомств, от которой годами стонут все — от бизнесменов до жилищников, иногда возникает ощущение, что между собой соседние кабинеты просто не общаются.

«Проблемы возникали и из-за того, что часть работ должны были делать одни комитеты, часть работ — другие. И эта несогласованность приводила к тому, что, например, велодорожки на Пискаревском проспекте проложили, но пересечения, которые должна была соорудить Дирекция по организации дорожного движения, начали делать только в этом году — спустя три года после появления первой велодорожки на Пискаревском», — разводит руками Павел Хусу.

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Одним из основных принципов, по мнению велолюбителей, должна быть безопасность всех участников дорожного движения. По мнению Германа Мойжеса, велодорожки здесь придутся как нельзя кстати.

«Как нам кажется, велоинфраструктуру надо создавать в самых опасных местах в первую очередь. Не там, где она не мешает, а там, где она нужна. Это мосты в центре города, где очень высокая скорость движения, набережные центральные, где тоже быстро едут в связи с отсутствием пешеходных переходов. Так как безопасность — это задача номер один, нам бы, конечно, хотелось, чтобы город именно там развивал, где самая высокая опасность не просто аварий, а аварий с тяжелым либо смертельным исходом», — заявил он.

Андрей Левакин как заядлый велосипедист признает, что возможно некоторое недопонимание между автомобилями, сворачивающими в проезды, и велосипедами, которые двигаются по проезжей части вдоль поребрика по правой полосе. Еще велосипедистов обгоняют автобусы при приближении к остановкам транспорта.

«Но есть проблесковые маячки, чтобы обозначать себя на дороге. Характер движения должен быть не агрессивный, а спокойный, уверенный, потому что вас все видят, бояться не стоит», — считает чиновник. Тем более помогают доставщики пиццы и продуктов, которые в пандемию особо расплодились. «Они все на велосипедах. Соответственно, автомобилисты уже привыкают к велосипедисту как участнику движения», — полагает Левакин.

Дарья Драй ИА REGNUM Доставщик еды на велопешеходной дорожке

В 2020 году Центр управления парковками запланировал создать 10 км велодорожек: одна велополоса появилась на Крестовском острове, еще несколько — в разных районах города. Совсем недавно открыли продолжение проспекта Ветеранов, где сделали отдельную велодорожку. Также сейчас выполняем обустройство велополосы вдоль Среднерогатской улицы. «Эти три километра в Купчино — последний этап в этом году. Все, что мы запланировали, мы сдали», — подчеркнул и. о. директора Городского центра управления парковками Дмитрий Ваньчков.

В 2020 году спроектировали 12,3 км веломаршрутов в Невском районе. В 2021 году предполагается спроектировать около 10 км и проложить еще 10 км новых велодорожек. В целом до 2023 года ЦУП собрался проложить девять велосипедных маршрутов в Приморском, Фрунзенском, Невском, Василеостровском, Красногвардейском, Кировском и Калининском районах. Количество маршрутов могут увеличить еще и за счет разметки на дорогах и широких тротуарах, где можно разделить потоки пешеходов и велосипедистов.

«Мы планируем создание велоинфраструктуры совместно с представителями велосообщества, экспертами, мы исходим из потребности именно велосипедистов», — утверждает Ваньчков.

Дарья Драй ИА REGNUM Житель района на велопешеходной дорожке

Петербург обращается за помощью и к соседям, где велосипедное движение зародилось намного раньше. «Положительный опыт перенимаем и у них. Это шведы, это финны. Я сам пользуюсь велосипедом круглый год, для меня это нормальный образ жизни. Так что приятно, когда работа совпадает с увлечением. Все, что мы запланировали, мы обязательно сделаем, чтобы людям на дорогах было удобно, чтобы избежать конфликтов и подружить велосипедистов, пешеходов и водителей», — говорит Ваньчков.

В целом Павел Хусу и Герман Мойжес полагают, что в ЦУПе достаточно энтузиастов, которые занимают активную позицию по петербургской велосипедизации и делают немного сверх своих прямых обязанностей, за что их «иногда можно хвалить».

«Через какое-то время Петербург станет велосипедной столицей России…» — начал Хусу.

«…Европы и мира», — с иронией закончил за него Мойжес.