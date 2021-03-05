«Усатый хозяйственник делает что-нибудь?»

Дарья Драй ИА REGNUM Слякоть и тающий снег на улицах Петербурга

После того как город в трехдневные выходные завалило снегом горожане принялись делиться фотографиями «бедлама» и «беспредела». Такие фотоотчеты поступали практически из всех районов города — от центра, где стены неубранного снега вдоль дорог достигали трех метров, до спальных кварталов на окраинах.

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С заметным постоянством жители Московского района заявляли, что они, похоже, завидное исключение, так как там снег чистили регулярно. Другим не так повезло.

«Зато было много трëпа про пресловутые снегоплавильные станции. Они хоть все работают? В Ленобласти, в частности в Мурино, практически снег вообще не убирают», — утверждает Игорь Ш. На это горожане просят его не шутить и напоминают, что в Северной столице, как правило, «дождь и солнце все топят».

«Вспоминается позапрошлогодняя зима. Когда с приходом Беглова город не смог справиться со снегом. А убирать стали, когда он начал таять. В итоге снег растаял за несколько дней, а Беглов отчитался, что убрали город», — ударился в воспоминания Максим Ф.

Петербурженка Валентина Б. рассказала, что вместо постов в соцсетях отправила фотографию снежных куч и заваленного двора в городскую администрацию. «Снега по колено. Получила ответ, что снег уберут к 03.03. К третьему марта!!!» — возмутилась жительница города.

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«Какой губернатор, такая и уборка», — констатирует Кирилл Ф. На странице самого Александра Беглова, к слову, основные комментарии снега и его уборки вовсе не касаются, а говорят об отличных сервисах социального такси, петербургских волонтерах и благодарят за новые выплаты льготникам.

«Вся техника у Смольного и в центре (Невский, Московский), Васька, к примеру, заросла в сугробах (хотя относительно тоже центр), на окраины вообще забили, хвастались купленной техникой два года назад, а как только клюнуло, никого и не видать», — добавил Кирилл Ф.

Дарья Драй ИА REGNUM Вывоз снега с Дворцовой площади

Действительно, на проблемы с нехваткой техники, которую, кажется, пару лет назад публично закупали, открыто пожаловались чиновники Смольного на последнем заседании профильной комиссии в Заксобрании. Не хватает, как выяснилось, не только снегоуборочных машин, но даже их водителей.

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«Стыдоба», — предпочла быть краткой Анна Д.

Конечно, пришедшее на смену морозам потепление напомнило горожанам о строках классика, что «снег растаявший — он вода», и расцветило городскую жизнь новыми красками: вместо десяти минут ходьбы люди «скользят полчаса», а вокруг — «бассейны», и до метро так просто не доберешься.

«Подходя к своему дому, подумала, что квест пройден успешно. Ан нет. До парадной двери 10 метров лужи. С одной стороны стена дома, с другой сугроб в 1,5 метра», — пожаловалась петербурженка. «Кошмар, никогда такого не было, и вот опять. Реки на тротуарах, ноги мокрые», — вторит ей Вероника М.

Дарья Драй ИА REGNUM Затопленная улица

Никита О. призвал жалобщиков посмотреть на проблему с другой точки зрения, ведь «аквадискотека и комната грязи теперь и у нас есть».

«Петроградка вообще, блин, забытый район. На Нарвской получше, просто потому что попросторнее. Васька в снегах и жиже…» — рассказала Катерина Ч.

К типичным зимним проблемам Северной столицы уже добавились травмы от гололеда и сосулек: граждане сообщают о растянутых связках и поврежденных коленях. «Реальная жесть! Приходишь домой со словами: «Спасибо, что живой!»!А вечером опять будут рапорты о том, сколько тысяч дворников боролись, не покладая лопат, и сколько тысяч единиц техники все это убирало. Вечная песня», — заметила Татьяна Р.

Жители Кировского района поведали о том, что там «как были горы снега, так и есть», зато теперь все еще и «плавают», а два дня назад на Московском проспекте на молодого человека упали глыбы льда с крыши. «Вот и все, что могу сказать про работу наших коммунальных служб», — заключила местная жительница.

Елена М. поделилась ужасающими снимками Лермонтовского проспекта, добавив, что, на ее взгляд, забита и канализация, из-за чего уже растаявшему снегу некуда уходить. «От бордюра два метра снежный вал, вся ливневка забита. Вода с тротуара не уходит из-за снежного вала под забором, поэтому там сегодня гололёд, а сверху вода стоит… Такие дела. Содержание дорог такое себе», — сообщила она.

В спальных районах жители жалуются на то, что пешеходные переходы завалены снегом, и им там буквально «море по колено». С проспекта Энгельса у метро «Проспект Просвещения» рапортуют о реке, в которую превратилась проезжая часть во дворе, так что пересечь ее невозможно физически. Не могут перейти дорогу жители на проспекте Науки из-за воды и глыб льда. На улице Нахимова и улице Кораблестроителей автобусы вынуждены останавливаться в метре от тротуара, и прыжок пенсионера через этот «ров» может вполне оказаться последним.

«Прыгнуть на остановке со ступеньки автобуса или запрыгнуть на нее через водное препятствие шириной более метра дано не каждому пенсионеру, а заплатить за уборку улиц — каждому! <…> Транспорт вплотную к бордюру не подходит. Вчера, садясь в автобус, вспомнила картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы», — заметила Ольга Л.

«Весь город забит снегом. Усатый хозяйственник в принципе делает что-нибудь?» — интересуется работой губернатора Александра Беглова петербуржец Антон Д.

Дарья Драй ИА REGNUM Груда снега в центре Петербурга

Татьяна П. считает, что чиновники не виноваты в плохой уборке снега, они просто дезинформированы, ведь «их же на машинах до подъезда до самого довозят, и мамы-старушки их в магазин сами не ходят, и детки в школу не пешком ходят».

Предложение убирать снег сразу во время снегопада было встречено в штыки некоторыми пользователями интернета, однако в ответ в пример поставили соседнюю Финляндию.

«Что на малых улицах творится, это ад, треш и содомия. И да, именно в момент снегопада [надо убирать], пока колесами не укатали. Финны, например, так и делают, и только у нас особый путь», — заметила Юлия Ф.

Просчет в Комарово

Имя губернатора Александра Беглова стало поводом еще одного бурного обсуждения — на сей раз по поводу его декларации о доходах и имуществе. Горсуд Петербурга прекратил рассмотрение коллективного иска, который был связан с тем, что Беглов в 2019 году не указал в своем отчете, что пользуется резиденцией в Комарово.

Суд решил, что повода рассматривать этот вопрос в рамках административного производства нет. Беглов же в своих возражениях указал, что и вовсе подавал декларацию как частное лицо, а контролировать ее точность могут только в администрации президента.

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Некоторые петербуржцы призвали отнестись к ситуации со снисхождением. «Человек просчитался немного, понять и простить!» — заметил Дмитрий Б., а Павел Л. заметил, что другого решения от суда «никто и не ждал», так как суд «волшебный».

Алексей Л. предположил, что, если обычный человек или бизнесмен подаст декларацию с ошибкой, то это будет чревато преследованием и различными проблемами. Например, из-за неупомянутого в декларации нулевого банковского счета недавно некоторые из муниципальных депутатов Петербурга лишились мандата — кстати, по требованию самого Беглова.

Дарья Драй ИА REGNUM Фемида

Впрочем, на сторону градоначальника встал, например, Максим Ф., по мнению которого претензии стоило бы высказывать, если бы Александр Беглов забыл указать 100 млрд рублей «или что-то в этом духе», а «тут госсобственность», поэтому проблема притянута за уши.

С противоположной стороны дискуссии предложили подать иск еще раз либо отправить «гениального администратора» на повышение в Москву. В целом горожане предложили отнестись к истории философски. «Чего они хотели, тюремного срока? Достаточно уже того, что горожане его не любят и не уважают», — заявил Никита К.

Куда и кому пойти за гречкой?

На этой неделе руководитель «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков посоветовал петербуржцам заменить подорожавшую гречку на другую крупу: например, рис или пшенку. Это вызвало полярную реакцию в соцсетях. Некоторым показались странными советы по экономии, которые они услышали.

«Твёрдый сыр заменить мягким? Это экономия? Автор где живёт — в башне из слоновой кости? Новый пропагандос макарошек?» — поинтересовалась петербурженка Татьяна, видимо, вспомнив о чиновнице из Саратовской области, которая в 2018 году произнесла бессмертное «макарошки всегда стоят одинаково» в ответ на информацию о месячном доходе жителя в 3,5 тыс. рублей.

Петербуржец Михаил резонно заметил, что вообще не всем по вкусу гречка, поэтому лично он не страдает, однако «рост цен на продукты — это довольно неприятно».

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В подорожании гречки Александр Т. увидел геополитические причины: на его взгляд, это «неизбежная плата» за попытки вернуть «недоимперское величие» и различные «авантюры» на международной арене.

Дарья Драй ИА REGNUM Волонтер в магазине покупает гречу

Однако главной загадкой для многих горожан так и осталось само по себе явление гречки как популярнейшей крупы в России.

«Мне всегда интересно, почему всю жизнь именно гречка дорожает, все скупают, она исчезает в кризисы? Я её могу есть только с большим количеством подливы, ну изредка по-купечески. Среди всех моих друзей и знакомых её мало кто ест. В моей семье она точно на последнем месте. Так почему не рис, не макароны, не какие другие крупы, а именно гречка?» — возопила Юлия К. Ее вопрос остался риторическим.

Новый музей с помойки

Похищение бюста рэпера Моргенштерна из магазина «Мам, купи!», случившееся на минувшей неделе в Петербурге, не могло не привлечь внимание горожан. Причем большая часть из них пыталась разобраться, о ком вообще речь. Когда же они узнавали, еще больше их возмущала новость о том, что на Крестовском острове якобы появится музей имени Моргенштерна. Источником обеих новостей стал некий блогер Илья Плавник — как оказалось, бюст из бронзы и был частью будущей экспозиции. Стоит он якобы более полумиллиона рублей.

«Музей, простите, чего? Какого еще Штерна??» — уточнил петербуржец Владимир Д.

Плавника заподозрили в сговоре с преступниками. «По-моему, какие-то блогеры уж не знают, как привлечь к себе внимание. Сами сделали бюст, сами похитили…» — предположил один из петербуржцев. Игорь Ц. предложил вызвать немедленно пять мотоциклетов с пулеметами для поиска шедевра.

Кое-кто пошел дальше, обвиняя в похищении уже не только фанатов рэпера, но и самого музыканта. Андрей К. напомнил, что знаменитая Джоконда кисти Леонардо да Винчи прославилась на весь мир и заметно выросла в цене именно после ее похищения из Лувра. «Морген на все пойдет ради такого», — убежден он.

Александр Г. признал, что после этого события, похоже, «никогда не утешится», а Елена М., напротив, сделала вывод, что все же «есть бог на свете».

«Ещё бы его самого кто-нибудь похитил бы навсегда, вот была бы хорошая новость», — заметил Дмитрий И.

Петербурженка Татьяна И. предположила, что некто унес бюст на помойку и «правильно сделал», ее поддержал и Алексей Х., который считает, что наконец «здравый смысл возымел свое».

«Место таким исполнителям и блогерам на свалке», — резко высказался он.

Защитить Моргенштерна попыталась Светлана Д. Она призвала сограждан «отстать от пацана», потому что сами они в жизни ничего не достигли, чтобы иметь моральное право критиковать исполнителя.

«Он в 20 добился того, чего вы не добьётесь никогда — бешеной популярности и денег. Эпатажный, конечно, но у него своя аудитория, вам то что до этого?» — рассудила она.

Вакцина с распродажи

Закрытие ковидария в «Ленэкспо» и открытие пунктов вакцинации от коронавируса в нескольких торговых центрах Петербурга ожидаемо обострили противостояние между петербургскими ковид-диссидентами и сторонниками ограничительных мер и прививок.

«Во всем мире продолжают закручивать гайки, а уникальный российский авось все лечит на раз-два. Ох уж эта легендарная сила грядущих выборов», — заметил Максим М. Он явно не одобрил закрытие госпиталя.

В ответ Владимир Р. попросил его быть аккуратней и не ставить под сомнение решения правительства. «Теперь всё просто, у всех бронхит массово», — предположил Андрей Г. К тому же, с учетом неочищенных от снега улиц, в «Ленэкспо» можно будет открыть отделение травматологии, считают пользователи сети. Лариса С. также опасается, что ковидарий вновь придется открыть ближе к весне.

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Параллельно нашлись те, кто удивился наличием добровольно вакцинируемых граждан. «Им что, совсем собственная жизнь не дорога? Привиться тем, что толком не исследовано, — ну по меньшей мере это глупо», — высказалась Марина М. Другие ее единомышленники призвали «не позволять быть подопытным кроликом», так как это якобы может быть «смертельно опасно».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Владимир М. считает, что без полного обследования прививать людей в торговом центре опасно — может открыться непереносимость препарата. Заметим, что перед прививкой что в поликлинике, что в торговом центре всех осматривает и расспрашивает врач, а также заполняется специальная анкета.

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Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса в ТЦ Петербурга

В ответ «всем антипрививочникам» предложили вместо спора в интернете съездить в больницу Святого Георгия или в Боткинскую, чтобы посмотреть, как люди на ИВЛ умирают от «обычного ОРВИ».

«Пока будут русланы, марины и их подобие, вирус будет гулять по планете», — заключила Александра М.

Метро в Петербурге: «Или осёл помрет, или падишах»

Очередной перенос сроков открытия новых станций метро петербуржцы встретили с юмором и даже некоторым пониманием. Смольный показал проект изменений в постановление о схеме развития подземки, и оказалось, что, например, «Юго-Западную» и «Горный институт» откроют не раньше 2024 года, а «Шуваловский проспект» — не ранее 2028 года, остальные станции фиолетовой ветки — после 2030 года.

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«Ничего нового… Профессионалы же руководят городом», — развел руками Максим К., а Григорий В. возразил, что «каждый год передвигать сроки — большого ума не надо».

«А до этого времени или осёл помрёт, или падишах? Кажется, это очень старая сказочка», — заметила Оксана Б.

Впрочем, горожане посетовали, что стоимость проезда на метро в Петербурге вполне сопоставима с московскими ценами, зато в столице станции открывают чуть ли не каждую неделю.

Вспомнили и об аресте бывшего гендиректора ОАО «Метрострой» Николая Александрова по обвинению в крупном мошенничестве, и о забастовках строителей, которые месяцами сидели без зарплаты.

Виктор Ш. предложил чиновникам, дабы не выглядеть «балаболами каждый год», объявлять о сроках с серьезным запасом. Линар Х. выступил с идеей прибавить сразу лет 10 к конечным цифрам.

«Но жить в ту пору прекрасную не придётся ни мне, ни тебе», — грустно заключил Игорь А.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в метро Петербурга

Собаки против людей

Самые горячие споры, пожалуй, вызвала история жительницы Невского района, которая борется с собачьим бассейном. Он находится на первом этаже ее дома, сама она живет на третьем. Выгнать собак из дома она не может, несмотря на бурную переписку с чиновниками. Теперь женщина дошла до городского омбудсмена Александра Шишлова, заявив, что собаки «довели ее до отчаянья», так как они лают, на улице далеко не все владельцы убирают за ними, к тому же, обнаружилась плесень, грибок и аллергия.

Многие искренне посочувствовали петербурженке. Ольга М. предложила бизнесменам разместить бассейн на крыше, если там еще никто не устроил «кошачий солярий». «Почему бы таким бизнесменам сразу о соседях не подумать и не устроить такое заведение в частном доме, например?» — заметил Виктор Н. Однако в ответ многие предложили переехать самой жалобщице.

«Уже не один пост на эту тему. Дом многоквартирный. А мешает бассейн только одной жительнице. Если есть проблемы соседства с бассейном, то должна быть коллективная жалоба. Видимо, нет проблемы с бассейном. Есть проблема с одним жильцом», — считает Светлана Л.

Они удивляются, как может мешать бассейн с первого этажа даме, которая живет на третьем, мимо владельцев квартир со второго этажа. Мария С. предположила, что остальные просто «надеются на дядю», а кто поумнее — критикует тех, кто требует справедливости и порядка в жилье. В противном случае поменяться с ними следует тем чиновникам, кто разрешил такое заведение в жилом доме.

«В доме, где мы раньше жили, была подобная инициатива. Это действительно не восторг для жильцов. Собаки приходят крупных пород, они ходят в туалет на ближайшие газоны, они громко лают. Все остальное не успели испытать — выселили арендатора хлопотного», — заметила одна из горожанок.

Однако эти сообщения спорщиков не успокоили. Оказалось, что в бассейне восстанавливаются собаки после травм, и многие предпочли бы такое соседство, чем детский сад на первом этаже или пивной бар. «Да, лучше уж собачий бассейн, кошачий солярий, не знаю, бар для попугайчиков. Чем вечное носящееся стадо детей», — заметила петербурженка Диляра.

«Я знаю эту соседку, которая переехала из нашего района. Она замучила своими кляузами ЖКХ и всех соседей. Когда она переехала на Ткачей, мы все перекрестились. Неважно, что это — бассейн или парикмахерская, ей всё мешает. <…> А люди занимаются благотворительностью и восстанавливают собак-инвалидов после травм», — заявила Елена.

В результате горожане так и не пришли к консенсусу, кого следует выселить из Петербурга, отправлять ли соседку в деревню, если ей там не будут мешать орущие по утрам петухи, либо всех собачников — за 35-й километр.

Бездомная собака

«Мне кажется, если бы детсад был бы, то она писала бы, что дети громко пукают или едят не ту кашу. Это как в кино: «Шурочка, вы, кажется, в бухгалтерии числитесь? Вот и идите туда», — заметила Дарья М. В финале жалобщицу нарекли «нытиком», а бурность всей дискуссии привела к переоценке ценностей некоторых ее участников.

«Теперь мы знаем, какие глобальные проблемы есть в нашей стране: собачий бассейн!» — подвела черту Александра Л.