Если одной из главных тем обсуждений петербуржцев в соцсетях на предыдущей неделе были трехметровые сугробы, то на этой — во время оттепели — граждан постигла другая напасть: пресловутые «перетопы».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Так бы пенсии прибавляли, как квартплату»

Перетопом называют ситуацию, когда даже в условиях относительно теплой погоды за окном дома продолжают отапливать как в 30-градусный мороз, и плата за коммунальные услуги, соответственно, ползет вверх. Депутат Заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева заявила, что в некоторых районах города счета за отопление в феврале выросли почти втрое. К ответу она призвала вице-губернаторов Николая Бондаренко и Сергея Дрегваля.

Читайте также: Отопление подорожало почти втрое в одном из домов Петербурга

Горожане же подкинули парламентарию еще адресов для анализа. Марина Г. с бульвара Новаторов, 70, сообщила, что за прошлый месяц заплатила 4700 рублей. «Батареи не очень горячие были, в мороз в квартире было +20. Увеличения отопления не было. А сейчас почему не снизить отопление? Жара — ужас!» — заявила петербурженка.

Ольга А. столкнулась, по выражению пользователей сети, с «беспределом». «Плата за отопление 4000. В итоге за трехкомнатную за февраль 11 900…» — возмутилась она.

«По всему городу платёжки пришли атомные. Трясти надо все ЖКХ!» — указала Виктория П. Ее не устраивает, когда чиновники объясняют повышение оплаты «аномальной зимой». «У нас почему-то все эти аномалии работают только в бОльшую сторону. Когда зима аномально теплая, в меньшую сторону ничего не пересчитывают», — добавила она.

ri Батарея отопления

По ее словам, «по всем номерам» чиновники и жилищники ей «буквально смеялись в трубку».

«(Проспект) Стачек 95, до батарей не дотронуться, вода горячая из крана, кипяток. Стоимость отопления увеличилась более чем на 1600 рублей», — сообщила Вера В. Петербурженка Елена добавила, что у нее та же ситуация на Ленинском проспекте.

«Это безобразие полное… Гоняют в батареях воду подогреваемую, но за неё оплачиваем как за золотую с нагревом из платины. Золотые ресурсы природные нынче дорогие для богатой России», — недоумевает Юлия К.

«ЖКХ тарифы берут с потолка… И нагибают дальше и больше…» — убежден горожанин Павел К.

«Про плату за отопление поддержу, задолбали… Квартира 49 кв. метров, прописана я с мужем, почти 8 тысяч. (…) офигевшие», — заявила Наталия Ф.

Петербуржцы ответственно заявляют, что «коммуналка реально бешеная в этом году». Некоторые горожане расстроены, что они, конечно, повозмущаются, но потом «проглотят» и будут «дальше терпеть». «Как всегда, виноватых нет. Эти растущие платежи по квитанциям — просто беспредел. Так бы пенсии прибавляли, как квартплату», — замечает Елена Т.

Впрочем, Дмитрий Ф. предлагает найти плюсы в сложившейся ситуации: «Это стабильность просто».

Андрей П. же предлагает решать проблему радикально: гражданским протестом в виде отказа оплачивать квитанции. «Я плачу за квартиру и за отопление частично, насколько считаю нужным, в этом месяце заплатил тысячу, хватит, пусть копится долг, мне по барабану, все равно платить не буду», — заявил он.

Кое-кому показалось подозрительным, что эту тему в принципе подняли — не иначе скоро выборы.

«То вдруг верхушка увидела, что цены в магазинах взлетели, теперь вдруг, что отопление сказочно подорожало. А в прошлую теплую зиму так же жарили батареи, все мы окна открывали и улицу отапливали, и никто нам не пересчитывал, видимо, не заметили», — предположил один из пользователей.

Избавиться от тех, кто избавляется от маршруток

На этой неделе Смольный вновь вспомнил о грядущей транспортной реформе, которую затормозил коронавирус. Из-за общей неготовности федеральные власти позволили отложить ее до лета 2022 года. В итоге уже к июлю 2022-го, как обещают, в городе не останется частных маршруток, будет ездить исключительно муниципальный транспорт.

Читайте также: Власти Петербурга раскрыли подробности транспортной реформы

Далеко не все горожане восприняли это с энтузиазмом. «А можно избавиться от тех, кто хочет избавиться от маршруток?» — поинтересовалась Маргарита Д.

София Д. заметила, что если бы маршрутки были нерентабельны и не пользовались спросом, то исчезли бы сами, следовательно, маршрутки нужны. Петербуржцы боятся, что с легкой руки Смольного маршрутки исчезнут, а обещанных больших автобусов по тем же трассам никто не пустит, или не пустит в нужном количестве, так что им будет не на чем добираться до работы.

«Как только появятся автобусы с нормальными интервалами и новые станции метро, маршрутки отомрут сами собой. Никто в убыток работать не будет. А пока такого транспорта нет, пусть будут маршрутки. Чем с тремя пересадками ехать, лучше маршруткой воспользоваться», — пишут жители.

Дарья Драй ИА REGNUM Маршрутка. Санкт-Петербург

Елена Л. тоже считает, что рынок отрегулировал бы всё сам, не пришлось бы ничего отменять и реформировать. «Пустите общественный транспорт по маршруту маршруток, кто мешает? И только не надо раз в 45 минут, как иногда ждешь автобус», — пишет она.

Некоторые подозревают чиновников в нехорошем. «Они хотят их убрать с единственной целью — монополизировать рынок и свести все денежные потоки в свои грязные ручки. Нельзя ничего убирать. Вопроса такого не должно стоять. Если люди голосуют рублем, значит это нужно», — считает Павел Б. Петербуржец Дмитрий С. полагает, что «выгоняют частников», чтобы затем приватизировать муниципальный транспорт.

Наболевший вопрос с вечными переносами сроков ввода новых станций метро в Петербурге в таком маршруточном контексте всплывал не раз. Петр К. справедливо назвал маршрутки «транспортом стран третьего мира». Именно так из Москвы и смотрятся транспортные системы регионов.

«Однозначно в том виде, в каком они есть, их нужно убирать. Но не просто убирать, а заменять на автобусы с нормальными интервалами, с культурой обслуживания и возможностью оплаты всеми проездными билетами», — считает он.

Светлана Г. поддержала его, указав, что «в Москве уже давно нет маршруток», там всё хорошо, и если в Северной столице сделают так же, то будет очень даже неплохо.

Но Георгий М. спустил ее с небес на заболоченную петербургскую землю. «В Москве станции метро каждые пятьсот метров. Если так же сделают, конечно, будет неплохо. Но маршрутки уберут, которые каждые пять минут бегают, и пустят автобус один вместо пяти маршрутов и раз в час. Лучше будет?» — интересуется он.

«В Москве схему метро видели? И посмотрите подъезды к метро из спальных районов у нас, маршрутки битком», — вторит ему Светлана К.

У Анны С. особый восторг вызвало известие, что власти запустят и собственные маршрутки — на 17 пассажиров. «Надо наших чиновников в час пик заставить в маршрутке на нижней ступеньке проехаться», — предложила она.

По словам Светланы С., с проблемой сталкиваются не только спальные районы. Так, от станции метро «Маяковская» до Сенной площади ходит только автобус № 181, и дождаться его невозможно. От «Балтийской» до Театральной площади раньше ходила удобная маршрутка №62, ее убрали, но ничем не заменили. От Сенной до Театральной раньше можно было доехать на трёх маршрутках, теперь осталась одна, а общественного транспорта с таким маршрутом как не было, так и нет.

«Я помню, как два года назад мне доказывали, что маршрутки — это зло, что их уберут и заменят на автобусы! В апреле прошлого года убрали больше половины, теперь по центру можно передвигаться или пешком, или на такси. Ни маршруток, ни автобусов! Вредители просто! Маршрутки убрали те, кто ими не пользуется, и в угоду чьих-то интересов», — убеждена она.

Шушары ждут школу

Накануне губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил через свою страницу «ВКонтакте», что подписал изменения в Адресную инвестпрограмму, и это должно помочь до конца года достроить 13 соцобъектов — школы, детские сады, поликлиники. «Некоторые из них петербуржцы ждали много лет из-за недобросовестных подрядчиков», — признал градоначальник.

В типичном для страницы Беглова стиле последнего времени сразу посыпались благодарности, сплошь от закрытых профилей одних и тех же людей. Теперь они еще и беседуют друг с другом под постами губернатора, создавая ветки обсуждений на десятки благожелательных комментариев. И все же под ворохом сообщений от скрытных, но очень довольных горожан, нашлось достаточно и неудовлетворенных петербуржцев с живыми страницами.

«Парнас ждёт поликлинику для взрослых на 930 посещений в день. Детскую — на 320 посещений в день. Однако строительство даже не начато», — заявила Ольга Д.

«Шушары ждут школу!!! Имеющиеся две переполнены в два раза, на будущий год закупаем двухэтажные парты! В классах по 40 человек при площади кабинета 50 кв. метров… Ни в какие нормативы не лезет… Школу центральным Шушарам!» — скандирует Ольга К. на странице губернатора.

Цитата из видео из YouTube Школа в Шушарах

Периодически к таким крикам отчаянья подстраиваются те самые «довольные» — и, как выяснилось, крайне информированные — участники со скрытыми аккаунтами и направо-налево сыплют справками, например, некая Оксана И. объяснила, что «насчет Шушар вопрос решается, там же уже обсудили строительство нескольких школ и садов, да и недавно садик был выкуплен».

Обычно таким пользователям сообщают, что им «выдали неверную справочку». «Ой, сколько защитников, чего, круглосуточно работаете?» — интересуется Ольга К. Граждане напоминают, что одним из основных покупателей жилья в Шушарах является сам город, который селит там очередников, например, из многодетных семей, а также инвалидов.

Основной аргумент «довольных» таков: понятно, что вам кажется, что делается недостаточно, но процесс-то строительства идет и это самое главное! Что сетовать-то?

«Оксана, пока вопрос решается, дети, которым нужны детские учреждения, вырастут, состарятся и выйдут на пенсию! Жизнь идет сегодня и сейчас, и нужны не прожекты, а реализованные действия, притом еще вчера. Микрорайону 10 лет, пора, уже давно пора быть вопросу решенным!» — считает Елена С.

Елена Б. указывает, что дети вынуждены далеко ездить в школы, наполнение классов — уже по 42 человека, в садах — по 36 человек в группе, а в детской амбулатории «элементарно нет проветривания». «Кто эту проблему создал?» — спрашивает она.

«Проектом планировки в Шушарах предусмотрено семь детских садов, третий домучили вот только что, а застройка ведётся с 2008 года, а жителей уже 40 000 человек! А многодетных сколько город переселил, им одним персональный сад нужен… Школу из трёх положенных построили только одну в 2015 году… И в ней сейчас учится 2500 детей! Хоть и рассчитана она была на 1125…» — добавляет Ольга К.

Читайте также: Петербург выкупит у строителей два детских сада за федеральные средства

Но не только по Шушарам плачут местные жители. «Московский район — где школы? Через 1,5 года дочь пойдет в школу. Куда? Обещали в 2021 году на Средней Рогатке построить. Даже не начали», — пишет губернатору Станислав С. Стоит заметить, что Средняя Рогатка — это исторический район в давно обжитой городской черте — между станциями метро «Московская» и «Звездная».

«Где соцобъекты В Славянке? Не рядом, не около Пушкина, а в Славянке! Поликлиника взрослая, поликлиника детская, сады и школы!» — пишет Альбина Б.

Но обращаются к Александру Беглову и по другой нужде. Например, в популярном у горожан парке Сосновка еще в начале 2018 года снесли все стационарные туалеты. И до сих пор не построили ни одного нового.

«Александр Дмитриевич! Четыре года ждем туалетов в Сосновке взамен снесенных. Постройте хоть такие, какие были (с выгребными ямами), но это лучше, чем ни одного!» — умоляет Владимир К. Пока администрация губернатора ему не ответила.

Тайно открытый ангел

Странная и даже скандальная ситуация с открытием памятника медикам, погибшим на службе от COVID-19, вызвала бурю негодования граждан. Памятник под названием «Печальный ангел» стал результатом общественной инициативы по следам демонтированной «Стены памяти», которую активист Ирина Маслова и журналист Галина Артеменко создали на Малой Садовой улице.

Открытие памятника планировалось на 4 марта, но за двое суток до этого губернатор Александр Беглов внезапно пожаловал на место и на некой церемонии с ограниченным кругом лиц открыл памятник сам.

Читайте также: Ангел заплакал: в Петербурге пришлось дважды открывать памятник врачам

«Беглов к памятнику не имеет никакого отношения», — напомнила Виктория А. С ней в диалог вступила Наталия П. из клуба почитателей губернатора — распознаётся по характерно закрытому профилю — и сообщила, что зато он «к городу имеет» отношение, поэтому его и пригласили в качестве гостя. Губернатор возложил цветы в знак памяти и прокомментировал значимость мемориала.

Дарья Драй ИА REGNUM Памятник «Печальный Ангел» на набережной реки Карповка

Действительно, власти заявили, что якобы Беглова на открытие пригласила Мария Касьяненко, вдова скульптора Романа Шустрова, скончавшегося от ковида в мае 2020 года. На самом деле, по словам вдовы, это ее Смольный внезапно позвал на некую личную встречу с губернатором 2 марта, она не знала, что едет на открытие, и считает, что ей буквально устроили «ловушку» под телекамеры.

«Его ж Беглов открыл, никого не позвав и обманув вдову создателя скульптуры», — пишет Алексей В.

«Он полез раньше времени зачем-то. Видимо, чтобы не показывать реальных людей, по чьей инициативе установлен памятник», — предположила Маргарита Д.

Некоторые петербуржцы полагают, что чиновники с таким фальстартом «прибежали пиариться». «Отвратительный фарс на костях врачей. Ангел, конечно, хорош, но стена памяти, возникшая стихийно, где были все имена врачей, была куда душевнее. <…> Можно было сделать памятную стену. Ангел, конечно, прекрасен, но важнее имена, которые мы не должны забывать», — написал один из них.

В реальности не все горожане солидарны относительно художественных достоинств ангела. Кое-кто называет его «убожеством», за которое надо «отрывать руки».

Но все же нашлось у скульптуры достаточно поклонников. Петербурженка Светлана призвала власти поставить «богатый, помпезный памятник» и открыть его самостоятельно, если им так нравится.

«Уродливая фигура», «где связь с врачами»… Вероятно, большинству бы зашла скульптура грустного врача в маске с градусником?! Если так, то спасибо, что сделали памятник не для большинства. Фигура замечательная, талантливая. Она передает усталость и бессилие тех, кто спасал», — заявила Полина А. С ней согласна и Татьяна С., у которой возникли такие же ассоциации.

«Бесконечно усталый и очень грустный от сознания невозможности спасти всех ангел», — поделилась она эмоциями.