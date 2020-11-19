Санкт-Петербург, 19 ноября, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Петербургские учителя и родители школьников без энтузиазма восприняли известие о том, что в недрах Смольного удалось разработать новую, «цикличную» систему школьного обучения. О вероятном нововведении 17 ноября сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей странице «ВКонтакте». С ее помощью чиновница проводит в соцсети опросы, на основе результатов которых сообщает то о популярности очного обучения в период пандемии, то о требованиях родителей и учителей ввести «дистанционку».

Дарья Драй ИА REGNUM Смольный

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На этот раз Потехина заявила, что в Петербурге могут ввести систему, при которой школьник будет две недели подряд дома осваивать материал, а затем одну неделю ходить в школу, где учителя через контрольные работы проверят, как он усвоил знания. Такой вариант, по словам Потехиной, возможен в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической обстановки в городе.

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У родителей и учителей, высказывающихся по этому поводу в социальных сетях, возникло сразу несколько вопросов к этим заявлениям.

Во-первых, они не понимают, какой логикой руководствовались чиновники, когда предложили учить детей дома фактически силами родителей, а проверять их знания — в школе, при этом доплачивать родителям никто не собирается.

«А ничего не попутали? Может, всё же наоборот? Разбор теории в школе, а закрепление и практика дома? А то получается, что родители должны разжевать материал, а учителя лишь проверить, как усвоили? Тогда требую зарплату педагога! <…> Мне тоже на работу циклично ходить??» — возмутилась Наталья Т.

Петербурженка Елена С. недоумевает, почему детей могут отправить фактически на самообразование по приказу, а даже не по желанию, как Смольный анонсировал ранее, — система такого смешанного, «семейного» обучения запустилась 16 ноября.

«Почему разбирают дома, а школа только проверяет?! Она учить должна! Получается, две недели ты разбираешь с ребёнком темы по всем предметам, а на неделю он выходит и пишет контрольные по всем предметам? А что-то поумнее не придумали?!» — заявила пользовательница соцсети. Например, на ее взгляд, дети могли бы разбирать темы в школе с учителем, а дома выполнять проверочные работы по уже пройденному материалу.

«Много, наверное, усилий приложили, чтобы такую сложную схему «разработать», — прокомментировала задумку властей Кристина Р.

Арина Л. предложила Смольному свои решения впредь обсуждать не только и не столько с Роспотребнадзором, сколько с учителями, которые вынуждены эти решения исполнять. «Играют в новаторов, а проблемы расхлёбывать детям, родителям и педагогам. Уж лучше бы тогда полное [дистанционное обучение]. Как учат, пусть так и спрашивают. А то дома родители отвечают за обучение, нам же так объяснила Потехина ещё неделю назад», — заметила петербурженка.

Один из пользователей предположил, что «с 2020 года массовая деменция в министерстве образования произошла», раз они дают «такие рекомендации», ведь, чтобы стать педагогом, недостаточно быть родителем, необходимо получить высшее образование по профилю.

По мнению Павла Т., сейчас чиновники «фонтанируют бессмысленными идеями, изображая бурную деятельность».

«Бред и цирк», — лаконично описала ситуацию петербурженка Елена. Горожане отправляют чиновников «самих учиться дистанционно» и даже предполагают, что вице-губернатор Потехина «не в себе».

Петербургские учителя также обращают внимание, что Смольный за прошедшее лето, когда статистика заявляла о «спаде» пандемии, мог бы и подготовиться ко второй волне.

«Сколько можно издеваться над всеми? Что они там разработали? Чем занимались всё лето? Ничего не было сделано за лето. Ничего. А в последние дни каникул нам в школу прислали предложение о том, что мы [учителя] должны подготовить какие-то видеоуроки», — заявила петербурженка Екатерина М. Она поинтересовалась, где результаты труда Академии постдипломного педагогического образования и Педагогического университета им. Герцена по созданию видеоуроков и прочих инструментов дистанционного обучения.

«У нас в школе 40% учителей болеют, а пожилые просто ушли, ибо жизнь — дороже всего. Пока что выплываем, так как одни замещают других. Уже два месяца. Но и часть уроков отменена, так как замещать становится некому. Так вот. Дорогие родители, ничего на профессиональном уровне не было сделано. Нет нормального сайта дистанционного обучения, нормального ПО и т. д.», — добавила Екатерина М. Она также предложила «сократить чиновников от образования, а на эти деньги купить Zoom», чтобы облегчить учительскую долю.

«Каждое слово — правда. Почти год колдыбаемся, и ничего власти не сделали для обеспечения дистанционки. Дурацкий Zoom на корявой технике, вот все достижения. Вчера ни одной конференции не смогли провести», — согласилась ее коллега Наталья В.

В ответ преподаватели испытывают нападки со стороны родителей, которые, как Лидия К., полагают, что они «сами не хотят ничего искать и делать». Родители школьников жалуются, что преподаватели не занимаются дистанционно с детьми, в одной из школ «постаралась только учитель физкультуры — свой блог завела», а основными предметами занимаются только с родителями, получая задания по WhatsApp. Возмущенным преподавателям предлагают уйти на «бесплатную самоизоляцию», раз они не в состоянии работать, ведь продавцы и парикмахеры, оставшиеся без зарплат, не требуют ее выплачивать при отсутствии работы.

Однако, по мнению Светланы С., учителей так или иначе ставят в безвыходное положение: при всей увеличившейся нагрузке из-за болезней коллег и необходимости работать как очно, так и заочно, педагоги будут объяснять материал детям. «Им деваться некуда. Это Потехина опросы «ВКонтакте» проводит. А жить всем хочется. У учителя в день 150, а то и 200 детей «ВКонтакте», — высказалась она.

Горожане замечают, что многие дети показали столь плачевные результаты по итогам весенней «дистанционки», что теперь все свободные деньги, включая президентские доплаты, уходят на репетиторов.

Петербуржцы также не понимают, когда, по мнению Ирины Потехиной, объективно наступит тот самый «крайний случай» и эпидемическая обстановка ухудшится настолько, что власти введут упомянутую цикличность в школах.

У петербурженки Таи сложилось впечатление, будто вице-губернатор «сваливает ответственность на Роспотребнадзор», а до этого — на родителей, главное — не принимать непопулярные меры самой. «1350 педагогов болеют — это уже не край? Эксперименты продолжаются, видимо», — заметила она.

«С 1 ноября по 18-е число прирост больных составил 1100 в день, не понимаю, когда наступит тот самый край, о котором говорит Потехина», — поинтересовался Роман Н.

«Когда они напотешатся, — сыронизировала петербурженка Ирина. — Этот край никогда не наступит. Потехина сказала: «В случае ухудшения обстановки». Сейчас, по её мнению, обстановка стремительно улучшается».

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По мнению Виктории С., в первую очередь сейчас необходимо остановить эпидемию коронавируса и здесь стоит пойти на любые средства. «И дистант в школах надо было вводить уже с сентября. Мы бы сейчас не дошли до такой заболеваемости. Поэтому ваши лозунги «Дайте детям учиться» очень дешевые на фоне форс-мажорной ситуации, какой является эта эпидемия», — добавила она.

«Давно пора всех детей дома посадить. Они, как никто, разносят COVID, а сами болеют в легкой форме или бессимптомным. Уже знаю несколько семей, где дети заразили родителей и дедушку. Одного отца уже нет в живых, и одного дедушки. Остальные — кто дома, кто в больнице. Нужно было людям выдать деньги, и чтобы сидели дома, занимались с детьми», — считает Татьяна. Она утверждает, что сама работает в школе, где на этот момент заразились и ушли на больничный более 10 учителей, но «мазков никаких не берут». «Всё замалчивается», — заявила пользовательница, опасаясь более серьезных последствий от заболеваний.

Горожане также недоумевают в связи с методами, которые Смольный использует в качестве основы для принятия сложных решений: речь идет об опросах, которые Ирина Потехина проводит среди своих подписчиков «ВКонтакте» при нерепрезентативной выборке и с непонятными условиями.

«Что это было за странное голосование за очное обучение? Где протоколы и листы регистрации? Какая комиссия проводила подсчёт голосов? И по какому праву какие-то мифические «родители» определили форму обучения? Они — что, врачи, что ли? Вирусологи!» — возмутился Эмиль Х.

По его ощущению, уже у каждого третьего кто-то из знакомых умер от странной пневмонии, а судьбу очного обучения определяют опросами в интернете.

«Наши чиновники, похоже, плохо понимают, что такое «край». <…> Не Смольный, а толпа клоунов, не понимающая теперь, как выйти из болота, сохранив лицо. Может, Потехина ещё один соцопрос устроит на тему: «Кто за смену руководства в системе образования города и в системе Роспотребнадзора?». Боюсь, что сервера обрушатся», — заключила Елена Я.

***

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 2312 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 72 человека. С 23 ноября вводятся новые ограничительные меры, но школьного образования они не касаются.