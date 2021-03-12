



Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Санкт-Петербург

В поисках подпольных миллионеров

Петербуржцы отреагировали на предложение Минтруда лишить пособий «подозрительно бедные» семьи — те, что претендуют на выплаты на детей от 3 до 7 лет из-за низкого дохода, но при этом владеют неким «существенным имуществом». Так, бедными нельзя будет считать тех, у кого есть несколько домов площадью более 40 кв. м на человека, впрочем, дача и машина — с множеством оговорок — будут позволены.

Петербуржцы в целом оказались «солидарны» с министерством. «Ох уж эти семьи миллионеров. Заполонили всю Россию. А бюджет-то не резиновый. Самим не хватает», — вступился за кабмин один из горожан. Ему предложили не торопиться, так как «еще и материнский капитал потребуют вернуть всех, у кого есть обувь».

Заметим, по новым правилам, чтобы иметь право на пособие в 50% от МРОТ, нужно, чтобы, допустим, петербургская семья из трех человек жила на зарплату чуть более 35 тыс. рублей.

«Президент говорит: «Давай-давай детей поддержим». На деле 11 000 рублей на нос — и уже богач», — заметил Сергей К.

Один из петербуржцев сообщил, что в целом логика такой адресности льгот ему понятна, но начинать стоило бы с чиновников, депутатов и «прочей руководящей шелупони» — тогда «народ бы не обижался».

Но пока народ обижается. «Все для народа! Твари! Вам бы жить на зарплату в 15 т. р. с маленькими детьми! Уроды! Разогнать всех поганой метлой!» — возопила Елена К.

Ольга Ж. предположила, что логичней было бы следить не за «хитрюгами», мимикрирующими под малоимущие многодетные семьи ради 5−10 тыс. рублей ежемесячно, а за теми, кто каждый месяц «выкачивает миллионы» и параллельно «гонится за людьми из-за пособия в 10 тыс. рублей». Инна Т. предложила выплачивать пособия на детей только тем родителям, что не состоят в «Единой России».

«В развитых странах платят пособия и не смотрят ни на какие гаражи. Если положены по закону выплаты, то положены. Но у России всегда свой «особенный путь». Не нужно изобретать велосипед и унижать людей, пока у людей окончательно не лопнуло терпение», — советует Марина Б. «И смешно, и грустно», — заключил Сергей Г.

Дарья Антонова ИА REGNUM Каток

Гололёд и пробитый череп

Беда, случившаяся накануне с гардеробщицей из школы № 345 Невского района, вызвала сочувствие горожан. Она поскользнулась у входа в учреждение, когда шла на работу, пробила голову и осталась лежать — выяснилось, что у 60-летней женщины перелом основания черепа, а дворник якобы просто не успел посыпать подход к школе песком.

Множество петербуржцев требуют, чтобы школа сама оплатила лечение и реабилитацию своей сотрудницы, так как налицо производственная травма, да еще и, как они полагают, по вине работодателя.

«Снег утром не шел, то есть если дворник убрал всю территорию, то люди знали бы, по чему они идут, а на видео отчетливо видно, что женщина идет по снегу, под которым гладкий лёд. Всё лечение и расходы на восстановление должны женщине оплатить без вариантов», — убежден Сергей И.

«Размечтались, максимум дворника Равшана посудят!» — спустил его с небес на землю Сергей Л.

С ним согласился и Александр М., заметив, что, «зная, в какой стране мы живём», скорее всего, руководство школы ограничится словами: «придет просто извиниться, ну и кило яблок, может, принесут».

Ирина К. напомнила, что подобные травмы на предприятии — подсудное дело. Максим Е. заподозрил руководство школы во вранье об уборке территории.

«Видно же, что не убран снег, куда деньги девают? По-моему, это вопрос прокуратуры. <…> То, что возле школы не убран снег/лёд, виноват директор, он организует, и никто больше, ни завхоз, ни синоптики, ни президент, ни министерство образования», — заявил он.

«Неудивительно! Какого [черта] дворник не успел посыпать?! А ответ простой: потому что дворнику надо начинать раньше работать, чтобы к началу рабочего дня все было убрано и посыпано… Однозначно, вопросы к замдиректора по АХЧ, ну и к директору», — согласен Дмитрий З.

Василиса П. заметила, что в Петербурге в целом в этом году, на ее взгляд, коммунальщики работают «вообще из рук вон плохо».

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыши от снега и льда

Евгений К. написал прямо из травмпункта, что народу там «тьма», а «поскользнулся — упал» — самая частая реплика в регистратуре. «В этом году коммунальные службы решили сэкономить и не посыпать пешеходные дорожки», — полагает Сергей Л.

«Никто *** ничего не убирает, и песком никто не посыпает никогда. И дворников никто не видит. Мой дом на углу Седова и Ивановской недалеко от этой школы, и это всю зиму», — сообщил Александр Г.

По словам Юлии К., ее ребенок в прошлом году поскользнулся на школьном крыльце и «въехал» носом в колонну. Но этой зимой ей пришлось вновь ругаться со школьной администрацией.

«Территория не убрана, гололед. Ответ всегда один: «дворник не успел» или «за выходные намерзло». А между тем детей выпускали с крыльца, где нет перил и сантиметровый слой наледи», — заявила она.

Но самый экспрессивный комментарий, пожалуй, оставил петербуржец Андрей Ф., который пришел к выводу, что пострадавшая виновата сама, так как занимала рабочее место, а не сидела дома на пенсии.

«60 лет — неужели все ещё не наработалась, пять лет как на пенсии. Вот из-за таких всем пять лет и прибавили. Сидела бы дома — была здорова, а не крайних искала. Всегда был против работающих пенсионеров, занимают чужое место и ещё этим гордятся. Через 5 месяцев ни дня не буду работать. И этот лепет про коммуналку — так не живи одна в трешке, как у меня соседка», — высказался он.

В ответ ему предложили самому обратиться за врачебной помощью, потому что, предположили петербуржцы, он тоже сильно ударился головой. «Мужик, с твоим диагнозом эти 5 месяцев ещё надо дожить. Ты в очень красной зоне. И лучше не пальцами на кнопки нажимать, а гулять вокруг дома. Да подольше», — посоветовал Вячеслав В.

REGNUM Внутри Исаакиевского собора

Вопрос с Исаакием решён

Петербуржцев в соцсетях обрадовала весть о том, что Русская православная церковь более не претендует на Исаакиевский собор. Об этом стало известно, когда в распоряжение РПЦ передали второй этаж Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры, ранее принадлежавший Музею городской скульптуры.

«Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви! Хорошо, что отстояли передачу собора этим попам ненасытным», — отреагировала Маргарита Д.

По мнению Дианы К., за передачу собора, который сейчас составляет государственный музей-памятник, в безвозмездное пользование РПЦ из городской собственности могут ратовать только те, кто не понимает, что сейчас музей полностью себя окупает, а если «его передать церкви, деньги на его содержание пойдут из наших карманов, а как музей он потеряет много».

«Новость прекрасная! Но сколько было потрачено нервов, времени, сил! Замечательно, что не зря!» — написала Ирина С. Напомним, горожане проводили массовые митинги и даже водили хороводы вокруг Исаакия, когда еще прежний губернатор Георгий Полтавченко вдруг без общественного обсуждения заявил, что вопрос по Исаакиевскому собору «решен», и он отправится в руки РПЦ.

«Собор должен городу принадлежать. Это музей и пусть общедоступным музеем и останется. А храмов православных и так предостаточно», — считает Валентина А. Всем несогласным было предложено обратиться к исторической литературе.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Лифт для Выборгского замка

Неоднозначную реакцию жителей Северной столицы вызвала новость из соседнего региона — о проекте реставрации Выборгского замка. Там решили устроить стеклянный лифт в башне Олафа, а также «улучшить» внутреннюю отделку. Замок в связи с этим закроют на 1,5 года.

«Когда главное в замке XIII века — это стеклянный лифт», — задумался Арсений З.

Многие горожане заявили, что нужно срочно наведаться в замок, пока там «всё не испортили», но их тут же огорчили, что достопримечательность уже закрыта для посетителей.

«Мда… Пропал Выборгский замок», — заметил Дмитрий М.«Хорошо, что улучшат внутреннюю отделку, а то эти глупые шведы ничего в ней не понимали», — саркастично возразил Алексей С.

Сергей М. предложил обязательно добавить под фото постройки в прежнем виде подпись: «Так выглядела башня Олафа до того, как ее сделали красивой и удобной».

Алексей К. похвалил последовательность и стабильность отечественной реставрации. «Современная лестница и лифт — самое уместное, что можно сделать в средневековой башне», — согласился он.

Нашлись у лифта и защитники. Ирина Б. заметила, что однажды она уже поднималась на смотровую площадку башни Олафа, и тогда ей точно показалось, что лифт был бы не лишним.

«Хорошо, если сделают, аккуратно вписав, не нарушая эстетику существующего», — заявила она.

Александр Е. тоже считает, что в этом случае в замке станет удобно. «Но не аутентично», — признал он.