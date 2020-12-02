Санкт-Петербург, 2 декабря, 2020, 12:23 — ИА Регнум. В Заксобрании Петербурга законопроект, смягчающий запрет на маленькие бары в жилых домах, прошел второе чтение, передает 2 декабря корреспондент ИА REGNUM. Депутаты ЗакСа приняли поправку, уточняющую понятие «зал обслуживания». Именно от его метража зависит, законна ли будет работа заведения с января 2022 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Бар в жилом доме на Бухарестской улице Петербурга

Залом обслуживания депутаты предлагают считать «специально оборудованные помещения объекта общественного питания, непосредственно предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и покупных товаров».

Туда нельзя включить кухню, место раздачи и подогрева еды, сцену, площадь проходов в зал, вестибюли, коридоры, гардероб, детские игровые зоны, подсобки и прочие помещения, не предназначенные непосредственно для приема пищи.

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Дарья Драй ИА REGNUM Бар в жилом доме на Бухарестской улице Петербурга

Напомним, изначально автор законопроекта, единоросс Денис Четырбок предложил запретить торговать алкоголем в жилых домах, если площадь заведения общепита меньше 50 кв. метров. Губернатор Александр Беглов сначала подписал этот закон, а после волны общественного возмущения — так как запрет закрыл бы большинство баров в центре Петербурга — заявил, что депутаты «поспешили».

Закон не успел вступить в силу, как в ЗакСе его уже переправляют. Во-первых, вступление в силу отложили до 1 января 2022 года, во-вторых, для центра города и исторической застройки сделали исключение — там будут разрешены небольшие бары вплоть до 20 кв. метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Бар в жилом доме на Бухарестской улице Петербурга

Согласно новой редакции, запрет о 50 кв. метрах распространится на «хрущевки» (дома 1957−1970 годов постройки) и «дома-корабли» (панели 1970−1980 годов постройки).

Кроме того, исключение будет сделано в том случае, если изначально при проектировании в доме предполагались коммерческие помещения на первом этаже.