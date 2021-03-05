Депутаты пухнут от пиара

Дарья Драй ИА REGNUM Прогулка по льду Невы в Санкт-Петербурге

Известный петербургский депутат Виталий Милонов, который прославился борьбой с ЛГБТ-пропагандой и переехал из Заксобрания в Госдуму, пожаловался, что ему едва хватает 300 тыс. рублей зарплаты на «работников, перелёты, рекламу, избирательную кампанию, билборды и иные процедуры». В итоге, указал единоросс, получает он «не больше менеджера среднего звена в какой-нибудь крупной корпорации».

Это признание вызвало горячее понимание у сердечных петербуржцев. «Согласен с Милоновым, ну что это за копейки 300 000 рублей, ни закусить, ни выпить», — расстроился за депутата Сергей К.

«Бедненькие, аж слеза навернулась. Вы там держитесь, счастья, здоровья…», — вспомнил о наследии экс-президента Дмитрия Медведева петербуржец Павел К.

Многих обеспокоила комплекция Виталия Милонова, вынужденного работать в столь жестких условиях. «Видно, как схуднул с зарплаты в 300 косых», — испугался Владимир К.

Дарья Драй ИА REGNUM Виталий Милонов

Множество горожан решило помочь народному избраннику советами и работой. Звучали такие предложения, как «на завод», «на трассу», «санитаром в больницу», «разгружать вагоны», «в шахту», «дворником подрабатывать» и «в огород пугалом».

Денис Щ. даже назвал адрес кофейни в центре Петербурга, где будет ждать Виталия Милонова «даже в тапках» на вакансию баристы.

«Виталя, иди в охрану, там больше платят и подработки есть!» — призвал Евгений Ч.

Михаил Ч. предложил перейти от слов к делу и просто сброситься депутату Милонову «смсками».

»Значит, надо уйти из политики на завод. Там, наверное, лучше. А то держатся руками и ногами. Думаю, они бы и бесплатно работали (ибо основные доходы-то совсем не с зарплаты идут)», — предположила Ольга С.

Сергей А. предложил Виталию Милонову попытаться прожить на 1 МРОТ, чтобы ощутить связь с народом накануне выборов.

«Ждём повышения зарплат нашей опоре, нашим трудоголикам, на чьих плечах стоит страна. Медики, МЧС-ники, пожарные, шахтёры и все остальные подождут. Тут вон какая беда у людей», — заметил еще один петербуржец.

«Опухли с голоду. Посмотреть бы на них, как они проживут на зарплату в 20 тысяч… Минус коммуналка, транспорт, и что остаётся на питание?» — заметила Ирина Х.

«Кошмар, на перелёты и пиар они тратятся… Бедные, а свои обязанности выполнять не пробовали?» — интересуется пользователь сети Роман.

Один из петербуржцев вспомнил самую знаменитую по сей день инициативу Милонова, распространившуюся на федеральный уровень, — о запрете ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних. Милонов добился ее принятия еще в бытность депутатом петербургского Закса и только потом попал в Госдуму.

«Е-мое, вот за антипедерастию ему платят 300 тысяч? Я понял! Надо выбрать объект хейтинга, распиарить себя и свой хейт во всех СМИ. И получать 300 тысяч! Умно рыжий, умно!» — похвалили Милонова.

«Кто придумал приём за 10 минут?»

Традиционный сеанс подачи челобитных произошел на официальной странице губернатора Александра Беглова «ВКонтакте». Он решил поделиться с горожанами хорошей новостью: с федеральным центром заключается доп. соглашение для совместного финансирования двух программ по здравоохранению, в том числе на модернизацию амбулаторий и профилактику ВИЧ и других заболеваний.

Но под ворохом похвал на странице губернатора нашлись, как обычно, петербуржцы, которых не всё устраивает в городской медицине.

«А с раком? Вы попробуйте лежачего больного на обследования свозить. Это целый квест. Во многих местах нет даже возможности лежачего занести. И поликлиники надо строить, а не только модернизировать. Если до поликлиники на санях полдня, то какая это доступность? Или вызовы принимают только до часу дня на поквартирную помощь. Люди, что, в 13−15 уже не заболевают?» — поинтересовалась петербурженка.

Она заявила, что лично знает двух женщин, у которых пропустили рак молочных желез по невнимательности из-за перегрузки медиков.

«Это уже система. Когда к врачу невозможно попасть в течение двух месяцев, а то и больше (я попала только потому, что я медик и мне пошли навстречу), о какой профилактике может идти речь?» — добавила пользовательница.

По словам петербурженки Натальи, у ее матери опухоль обнаружили в октябре, а прооперировали только в феврале. «А её подругу почти сразу после обнаружения — через месяц», — развела руками она.

Другая горожанка сообщила, что детской неотложке Калининского района надоело ютиться в бывшем Доме быта, где нет адекватной вентиляции. Кроме того, оказалось, что взрослую и детскую больницу «более 30 лет» жители ждут в Рыбацком. По словам Валентины П., в Кронштадте до сих пор нет диагностического аппарата МРТ, ради которого инвалидам приходится ездить на такси в Петербург. О поликлинике №27 губернатору сообщили, что она «опустела» — нет специалистов.

«Направляют на обследования в другие медучреждения города, повезёт, если запишешься… Сроки обследования приближаются к бесконечности, а запись на анализ крови (до пандемии) 16 (!) дней. То есть переболеешь и не узнаешь, что было, со всеми рисками, так как, чтобы назначить лечение, нужен диагноз. Мне необходимо было собрать анализы к операции за 14 дней. Это была проблема», — заявил один из горожан.

Gov.spb.ru Александр Беглов в одной из поликлиник Петербурга

Павел К. заметил, что в Автово уже много лет нет детской поликлиники в шаговой доступности, ближайшая расположена у метро «Нарвская», она очень маленькая, и туда ходят дети как с «Нарвской», так и с «Автово», и с «Кировского завода».

«Мы в Коломягах с радостью бы занимались предупреждением заболеваний, если бы наконец нам достроили взрослую поликлинику на Вербной улице. Ну, а пока она строится очень много лет, пытаемся попасть на приём к врачам на проспекте Королёва, что не представляется возможным — нагрузка на этот объект здравоохранения колоссальная, ожидание приема специалиста достигает недель! Некоторые заболевания не терпят таких сроков. Очень ждём завершения строительства поликлиники на Вербной улице!» — воззвала к Беглову Яна О.

Татьяна Н. также интересуется, «кто придумал приём по 10 минут» на человека. «Как Глацких со своими макарошками, так и этот с десятью минутами», — вспомнила она одновременно о цитате экс-министра труда Саратовской области Натальи Соколовой, которая сообщила, что «макарошки всегда стоят одинаково», в связи с чем не надо жаловаться на низкие зарплаты и высокие цены, а также и о скандале со свердловской чиновницей Ольгой Глацких, которая сообщила, что государство ничего не должно детям и родителям, так как «не просило их рожать». Глацких затем получила за это премию «Золотые макарошки — 2018».

«Всё прекрасно. Но приём десять минут на пациента — это недопустимо. Что за десять минут можно выяснить? Пять минут одной только писанины. <…> Сейчас на приеме докторам некогда думать!!! Их просто лишили этой возможности. Даже до карантина в приемном покое больницы врач занимался кучей бумаг вместо того, чтобы заниматься пациентами», — заявила Галина.

Валерия Б. поделилась своей историей о том, как пыталась накануне положить мать в Мариинскую больницу по скорой — и на это понадобилось четыре часа.

«Я буквально носила на себе старую, больную и очень слабую женщину. Если бы она была без меня, упала бы в этих коридорах, где всем не хватает стульев, один туалет и в кулере нет воды (и стаканов). И никто бы внимания не обратил. Прошло 1,5 дня, как она в больнице. Она до сих пор так и не смогла выяснить, кто ее лечащий врач (и не видела его!)» — сообщила петербурженка.

Мариинская больница

Пёс-русал и диванные психиатры

Бурю негодования у части горожан вызвало решение IKEA продавать плюшевые игрушки по эскизу девятилетнего петербургского мальчика Саввы, который победил в конкурсе «Давай играть», придумав собаку-русалку с синей головой и лапами и рыжим русалочьим хвостом.

Светлана Д. испугалась, «до чего же довели наших детей современные игры и информация».

«Разве могло нам прийти в голову изобрести, извините, русалку-мужика голубого цвета с красным «хвостом», с собачьей головой ещё и в сиреневой шляпе! Где такое чудище водится? Хорошо ещё, что два глаза, а не один! И это будут продавать детям!» — возмутилась она, предложив отдать предпочтение «нормальным, полноценным игрушкам».

Такая позиция нашла заметную поддержку у активных пользователей. «Это жуть, правильно Светлана написала. Это бред, голубая рыба, надо мальчика к врачу», — поделилась компетентным мнением Татьяна Ю.

«Мальчика к врачу, родителей лишить родительских прав, а «Икею» сжечь, как растлевающую современных детей. Занавес», — сыронизировал в ответ Кирилл Ф.

Однако адепты идеи показать ребенка психиатру продолжили сыпать аргументами. На их взгляд, мальчик «слишком много времени проводит в интернете» и у него масса проблем, такое «нести в массы» нельзя, а следует оставлять лишь на бумаге.

Сыпались такие высказывания, как «извращение голубого цвета», «полное уродство», «такой ужас нельзя продавать» и «кто это купит, кроме парочки фриков».

«Сейчас все за современное, и в норме у большинства однополая любовь, это и пугает», — поделилась опасениями Татьяна Ю.

«В моей реальности русалочка началась со сказки Андерсена, у моих детей, слава богу, каши в голове в виде мальчиков с хвостами не было даже после мультфильма «Русалочка». <…> Я с уверенностью могу сказать, что дети, которые не играли в игрушки мальчиков с хвостами, выросли прекрасными людьми, способными создать семью и побуждающими на самые лучшие чувства. А Вы смотрите на мир проще и экспериментируйте на своих детях», — согласилась петербурженка Вера.

В ответ всем возмущенным поступил совет показаться врачу самостоятельно, раз пугает свободное от стереотипов детское мышление. «Чем плох голубой цвет? Или дело в рыбе? Может, стоит ещё запретить советское наследие в виде голубого щенка и голубого вагона?» — поинтересовался Юрий.

«Вечер в хату, любезнейшие стариканы, прекратите гнать бочку на детей, что хотят, то и рисуют», — заявил Никита К.

Владимир Т. признался, что ему было тошно читать такие комментарии. «Люди поражают своей злостью, токсичностью, сексуальной озабоченностью и невежеством. Образ собаки с рыбьими хвостом существует в культуре уже много веков. Достаточно вспомнить геральдических морских собак. То, что некоторые комментаторы считают, что не существует никаких других фантастических существ с рыбьими хвостами, кроме русалочки, говорит лишь об их зашоренности и низком культурном уровне. А если человек в голубом цвете видит что-то плохое — это уже просто за рамками добра и зла», — заметил он.

Кирилл Ф. объяснил, что ребенок видит в собаке друга, который приходит на помощь, а с таким хвостом он сможет помочь, если беда случилась на воде.

Алена Н. предложила критикам творчества девятилетнего ребенка запретить художников-сюрреалистов. «Он нарисовал цветное фантастическое существо. Ничего тревожного в этом изображении нет. Не несите пургу. <…> Что за иллюзии вы себе рисуете и верите в них?» — удивилась она.

«Комментаторы как из леса вышли, вы вообще в IKEA были? Игрушки там видели? Вполне вписывается к тем игрушкам, которые производили дизайнеры для деток, а так мальчик молодец — отличная фантазия, думаю, и у других детей она будет помасштабней благодаря таким игрушкам», — сочла Катерина Л.

«О коронавирусе не слышали?»

Продолжают поступать новости о грядущем чемпионате Европы по футболу, который пройдет в том числе и в Петербурге, и горожан начало это беспокоить в связи с эпидемиологической ситуацией.

«О коронавирусе и запрете массовых мероприятий они не слышали?» — отреагировал Алексей В. на новость о том, что до Евро-2020 осталось всего ничего, а болельщиков будут развозить до стадиона специальные шаттлы, как было во время мундиаля-2018.

Ольга Н. указала, что не видит запрета массовых мероприятий в действии, раз концертные залы, клубы, театры, хоккейные и футбольные арены давно работают.

О запретах сомневающимся предложили поинтересоваться у губернатора Александра Беглова и Росгвардии, имея в виду запрет на политические акции.

«Массовыми мероприятиями у нас, по-моему, сейчас считают только протесты, а все остальное *** разрешено», — пояснила Лилия С.

Тем, кто опасается распространения инфекции среди туристов, напомнили, что чемпионат пройдет в июле.

«А что изменится к лету? Массовой вакцинации до сих пор нет», — переживают горожане. Даже вести о возможности привиться в торговых центрах их не успокоили. «Может быть, кучи туристов ради двух матчей и не будет. Или, может, сделают, как на Олимпиаде, — только местное население и население страны. А не все прилетевшие со всего мира», — заметила петербурженка Ольга.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион, где пройдут петербургские матчи Евро-2020

Обратили внимание горожане и на другие двойные стандарты, связанные с пандемией и турниром.

«Чемпионат проводить можно, а детям в лагерь — нельзя… Все очень логично! В лагере менее безопасно, чем в городе с кучей туристов. В лагеря всех детей принимают исключительно со справкой от врача. <…> Я очень рада, что у вас есть возможность не отправлять детей в лагерь, но не у всех есть такая возможность. Лично я вынуждена ежедневно ходить на работу, отпуск две недели, бабушек и дедушек нет», — возмутилась петербурженка Екатерина.

Вадим С. попытался объяснить ей, что всё логично: чемпионат — это миллионы рублей в бюджет города, «а от детей никакого толку».

«Самим бы в лагерь случайно не поехать», — пошутил он.

Лучше новых вагонов — новые станции

Скептично горожане встретили новость о появлении инновационных вагонов в метро Петербурга в 2022 году. Там обещаны «умные» окна для видеотрансляций, USB-розетки, Wi-Fi, интерактивная карта метро, широкие двери и прочее.

«Может, лучше новые станции метро? Или это слишком крутая инновация?» — задумался Владимир К.

Дмитрий П. ответил ему, что в текущем тысячелетии дождаться чего-то столь прорывного в Петербурге «нереально».

"Там уже все разворовано, поэтому не интересен проект», — предположила Маргарита.

Ирина Ш. напомнила, что Петербург годами не может дождаться новых станций, а в Москве открывают их по 11 штук за год. «А уж если открыли «Беговую» и «Новокрестовскую», то они как-то убого выглядят. Обидно!» — восклицает она.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Петербурга

Петр М. обратил внимание, что — возможно, от стыда — власти даже перестали на схемах метро рисовать «проектирующиеся или строящиеся станции», хотя раньше и коричневую (шестую) ветку показывали, и продолжение оранжевой (четвертой).

«Жетоны по сотке, умные окна с тонной рекламы, скорее бы», — иронизирует Денис Б. Рекламные окна, действительно, впечатлили далеко не всех. Артем Ф. призвал отказаться от таких инноваций.

«Я не хочу смотреть всякую ерунду по дороге домой или на работу, лучше бы над звукоизоляцией и вентиляцией в вагонах поработали, в новых вагонах с вентиляторами воздух циркулирует хуже, чем в старых вагонах без вентиляторов», — пожаловался он.