Санкт-Петербург, 8 декабря, 2020, 11:35 — ИА Регнум. Болельщиков заверили, что чемпионат Европы по футболу точно состоится в 2021 году. Оргкомитет российского этапа подробно объяснил любителям футбола, чего им стоит ждать от перенесенного первенства.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга

Как известно, название турнира решили оставить прежним, несмотря на перенос на следующий год из-за пандемии коронавируса. «Евро-2020 — это дань уважения и напоминание о 60-летии первого Кубка Европы, который прошел в 1960 году и который выиграла сборная СССР», — объяснили организаторы.

Кроме того, Евро-2020 — это уже устоявшийся бренд со своей символикой и партнерами, так что УЕФА решила не менять ни его, ни название турнира.

Таким образом, Евро-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, как и было запланировано: в Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

В Северной столице России пройдут три матча группового этапа — 12, 16 и 21 июня, а также один четвертьфинал — 2 июля. В группу В, которая будет выступать в Петербурге, отобрались Бельгия, Дания, Финляндия и Россия. Они будут встречаться друг с другом на стадионе на Крестовском острове.

Решение о том, смогут ли болельщики поддержать свои команды на арене, будет принято только 5 марта 2021 года.

«Обсуждаются четыре сценария турнира: матчи при полной загрузке стадиона, от 50% до 100% зрителей, от 20% до 30% зрителей и матчи без зрителей», — пояснили организаторы.

Последний этап продаж билетов на Евро-2020 завершился еще в декабре 2019 года. На билетном портале УЕФА — единственном месте продаж — может появиться информация о дополнительной реализации билетов, но гарантии этого нет. Если же у болельщика уже имеются билеты на руках, то последнее окно их возврата в случае изменения планов закрылось еще 25 июня. Пока УЕФА не планирует продлевать услугу возврата билетов.

Кроме того, из-за переноса Евро-2020 у полученных ранее «Паспортов болельщика» истёк срок годности. Теперь, чтобы попасть на матчи в Петербурге, а в Россию въехать без визы, любителям футбола предстоит получить новый FAN ID. Тому, у кого уже был «Паспорт болельщика», нужно подтвердить свои данные, ответив на сообщение в электронной почте. У кого FAN ID не было, может подать заявку через специальную форму.

При этом российским болельщикам, которые намерены посетить матчи Евро-2020 за рубежом, всё равно потребуются визы.

Сборная России, помимо Петербурга, также встретится с Данией на стадионе «Паркен» в Копенгагене 21 июня. Всего в Евро-2020, как известно, примут участие 24 сборные. «Группой смерти» уже нарекли группу, куда вошли Франция, Германия и Португалия, в группе D встретятся Англия и Шотландия, от чьего противостояния фанаты тоже ждут многого.

Для тех, кто не успел купить билеты на матчи в России, будут работать две фан-зоны в Петербурге — это футбольная деревня УЕФА на Конюшенной площади и фан-зона на Дворцовой площади. Первая будет открыта на протяжении всего турнира, вторую откроют с четвертьфинала. Кроме того, более 30 городов по всей России выразили желание запустить свои фан-зоны во время турнира. В середине апреля на сайте Welcome2020.ru появится карта таких фан-зон.

До самого чемпионата футбольным фанатам стоит ждать тура Кубка Европы: он состоится весной 2021 года. Также весной будет представлен и официальный музыкальный трек Евро-2020. Уже идет бесплатный курс о профессиях в футболе от футбольных экспертов, а в начале 2021 года стартуют онлайн-уроки для школьников, где каждый предмет школьной программы посвящен футболу. Также будет запущен особый футбольный квест.

После Евро-2020 период крупнейших европейских матчей для Петербурга не закончится. В 2022 году Северная столица примет финал Лиги чемпионов УЕФА — главный матч одного из самых популярных футбольных турниров в мире. В Петербурге решится, кто станет лучшим клубом Европы сезона 2021/22.