Петербург перевыполнил план по снегу
В Петербург, отвыкший за несколько лет от холодов и вьюг, вернулась старая-добрая зима — со снежными завалами на тротуарах и завязшими в сугробах автобусами. Пока непогода продолжает бушевать, несмотря на объявленное потепление.
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Главное управление МЧС по городу уже предупредило, что днем 24 февраля в северной столице снова ждут обычный снег, мокрый снег и гололед. Температура будет варьироваться от минус 10 до плюс 2 градусов от востока до запада Ленобласти.
За три выходных только с Кольцевой автодороги вывезли 1600 кубометров снега. За минувшие сутки там пришлось рассыпать 24 тонны соли и 489 кубометров песко-соляной смеси. В расчистке участвовали 39 дорожных машин, шесть погрузчиков, четыре трактора и 92 человека.
Водителей призывают к осторожности, просят избегать резких маневров, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, не мешать дорожной технике, а то и вовсе отложить дальние поездки. Понятно почему: накануне на КАД в районе дамбы случился коллапс, когда 13 машин попали в аварию, так как из-за метели и ветра с залива видимость была чуть ли не нулевая. Часть автомобилей замело в пробке, они увязли в сугробах.
Ситуация на городских улицах была, как можно догадаться, не лучше. На Пулковском шоссе из-за обледенелого асфальта машины вылетали на обочину утром 24 февраля. Горожане защищают водителей в соцсетях. «При чем тут спешащие? А то, что колея на дороге, никого не волнует, можно и на маленькой скорости с нее вылететь, <…> как обычно, асфальт не виноват, и дорожники с коммунальщиками не виноваты, это всё зима», — написал один из пользователей.
В течение последних дней горожане массово жаловались на горы снега, которые оставляли им на тротуарах коммунальщики. Одна такая горка выросла вместо новогодней елки в центре Дворцовой площади. В Кировском районе на Трубной улице два заброшенных дома завалили снегом до уровня второго этажа. Недовольны автомобилисты: расчищая проезжую часть во дворах, не вывезенными кучами снега коммунальщики «запирали» припаркованные там же машины. Досталось петербуржцам и от усердия: некоторые снегоуборочные машины двигались с такой скоростью, что, по свидетельству очевидцев, вылетающие из-под колес камни повреждали стекла и краску машин.
Кое-где спецтехника умудрялась оставлять сугробы прямо на проезжей части, в которые потом влетали машины. На Малом проспекте Васильевского острова Toyota закончила свой путь в такой куче снега, которой завалило полосу. На фото попал и снегоуборщик.
«Омывайка закончилась, заметил только за пару метров, моя вина, конечно, но такое нельзя оставлять на всю полосу», — сетует водитель Артем Ф. «А ничего, что на проезжей части сугроб? Причем создан спецтехникой. Дорожники ему ещё и ремонт должны оплатить», — удивляются горожане. На Гамбургской площади также занесло легковой автомобиль, который влетел в сугроб, — водитель не пострадал.
Впрочем, признавали горожане, что во дворах часто машины паркуют так, что снегоуборщики затем не могут проехать и расчистить путь. Так произошло, например, на проспекте Авиаконструкторов накануне. «Последний ездун уже дома, жалуется в интернете на непочищенные дороги», — иронизирует Алексей А.
В Смольном сообщили, что каждый день с 21 по 23 февраля на работу на городских дорогах выходили примерно 1100−1200 единиц техники. Накануне трудились 200 погрузчиков и 234 самосвала. В целом на уборке города задействовали 1098 человек. Всего с учетом садово-парковых предприятий и управляющих компаний снег убирали 1926 единиц техники, не считая самосвалы и погрузчики, 8604 дворника, а также порядка 450 кровельщиков.
«За последние сутки на город выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается еще выпадение до 10 см снега, после чего прогнозируется резкое потепление. В связи с этим дорожные службы города работают в усиленном режиме. В перерывах между снежными залпами работники дорожных предприятий максимальный ресурс сил и средств направляют на вывоз снега с улично-дорожной сети, а кровельщики — на снятие с потенциально-опасных крыш наледи», — заявил отвечающий за городское хозяйство вице-губернатор Николай Бондаренко.
Он признал, что не все управляющие компании смогли организовать оперативный вывоз снега с тротуаров после очистки кровель. Как правило, снег сдвигают с тротуара в лотковую зону, а дорожные предприятия должны включить такие адреса в свой график работы по вывозу. Очередность такой уборки и сроки вывоза зависят от категории дороги, причем регламент может позволить не чистить некоторые дороги от 2 до 20 дней.
Бондаренко уверяет, что, несмотря на на какие регламенты, коммунальным службам поручили максимально активно освобождать город от снега. За последние сутки с городских улиц вывезено рекордное за зиму количество снега — 45,6 тыс. кубометров.
Жилищный комитет и комитет по благоустройству завели горячие линии, куда можно позвонить и пожаловаться на плохую уборку. За два дня туда к Жилищному комитету поступило только 63 обращения по поводу дворов, на решение проблемы есть сутки.
Что касается уборки дорог, по данным комитета по благоустройству, дежурная служба в период снегопада приняла в среднем в три раза больше обращений от горожан, чем в обычные бесснежные дни. С 20 февраля и до 16:00 22 февраля туда поступило 194 обращения. В основном жалобы петербуржцев касаются неубранного снега. Среди районов по количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский.