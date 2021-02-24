В Петербург, отвыкший за несколько лет от холодов и вьюг, вернулась старая-добрая зима — со снежными завалами на тротуарах и завязшими в сугробах автобусами. Пока непогода продолжает бушевать, несмотря на объявленное потепление.

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Дарья Драй ИА REGNUM Гора снега на проходе к Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Гора снега на Дворцовой площади

Главное управление МЧС по городу уже предупредило, что днем 24 февраля в северной столице снова ждут обычный снег, мокрый снег и гололед. Температура будет варьироваться от минус 10 до плюс 2 градусов от востока до запада Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника

За три выходных только с Кольцевой автодороги вывезли 1600 кубометров снега. За минувшие сутки там пришлось рассыпать 24 тонны соли и 489 кубометров песко-соляной смеси. В расчистке участвовали 39 дорожных машин, шесть погрузчиков, четыре трактора и 92 человека.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Машина со снегом

Водителей призывают к осторожности, просят избегать резких маневров, выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, не мешать дорожной технике, а то и вовсе отложить дальние поездки. Понятно почему: накануне на КАД в районе дамбы случился коллапс, когда 13 машин попали в аварию, так как из-за метели и ветра с залива видимость была чуть ли не нулевая. Часть автомобилей замело в пробке, они увязли в сугробах.

Дарья Драй ИА REGNUM Скамейка в сугробе

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженные машины

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный автомобиль

Ситуация на городских улицах была, как можно догадаться, не лучше. На Пулковском шоссе из-за обледенелого асфальта машины вылетали на обочину утром 24 февраля. Горожане защищают водителей в соцсетях. «При чем тут спешащие? А то, что колея на дороге, никого не волнует, можно и на маленькой скорости с нее вылететь, <…> как обычно, асфальт не виноват, и дорожники с коммунальщиками не виноваты, это всё зима», — написал один из пользователей.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

Дарья Драй ИА REGNUM Гора снега на Малой Конюшенной

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

В течение последних дней горожане массово жаловались на горы снега, которые оставляли им на тротуарах коммунальщики. Одна такая горка выросла вместо новогодней елки в центре Дворцовой площади. В Кировском районе на Трубной улице два заброшенных дома завалили снегом до уровня второго этажа. Недовольны автомобилисты: расчищая проезжую часть во дворах, не вывезенными кучами снега коммунальщики «запирали» припаркованные там же машины. Досталось петербуржцам и от усердия: некоторые снегоуборочные машины двигались с такой скоростью, что, по свидетельству очевидцев, вылетающие из-под колес камни повреждали стекла и краску машин.

Дарья Драй ИА REGNUM Заснеженный автомобиль

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы на дорогах

Кое-где спецтехника умудрялась оставлять сугробы прямо на проезжей части, в которые потом влетали машины. На Малом проспекте Васильевского острова Toyota закончила свой путь в такой куче снега, которой завалило полосу. На фото попал и снегоуборщик.

«Омывайка закончилась, заметил только за пару метров, моя вина, конечно, но такое нельзя оставлять на всю полосу», — сетует водитель Артем Ф. «А ничего, что на проезжей части сугроб? Причем создан спецтехникой. Дорожники ему ещё и ремонт должны оплатить», — удивляются горожане. На Гамбургской площади также занесло легковой автомобиль, который влетел в сугроб, — водитель не пострадал.

Впрочем, признавали горожане, что во дворах часто машины паркуют так, что снегоуборщики затем не могут проехать и расчистить путь. Так произошло, например, на проспекте Авиаконструкторов накануне. «Последний ездун уже дома, жалуется в интернете на непочищенные дороги», — иронизирует Алексей А.

Дарья Драй ИА REGNUM Гора снега на проходе к Дворцовой площади

Дарья Драй ИА REGNUM Собранный снег на Малой Морской улице

В Смольном сообщили, что каждый день с 21 по 23 февраля на работу на городских дорогах выходили примерно 1100−1200 единиц техники. Накануне трудились 200 погрузчиков и 234 самосвала. В целом на уборке города задействовали 1098 человек. Всего с учетом садово-парковых предприятий и управляющих компаний снег убирали 1926 единиц техники, не считая самосвалы и погрузчики, 8604 дворника, а также порядка 450 кровельщиков.

«За последние сутки на город выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается еще выпадение до 10 см снега, после чего прогнозируется резкое потепление. В связи с этим дорожные службы города работают в усиленном режиме. В перерывах между снежными залпами работники дорожных предприятий максимальный ресурс сил и средств направляют на вывоз снега с улично-дорожной сети, а кровельщики — на снятие с потенциально-опасных крыш наледи», — заявил отвечающий за городское хозяйство вице-губернатор Николай Бондаренко.

Дарья Драй ИА REGNUM Собранный снег на Малой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Собранный снег на Малой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Собранный снег на Малой Морской улице

Дарья Драй ИА REGNUM Собранный снег на Малой Морской улице

Он признал, что не все управляющие компании смогли организовать оперативный вывоз снега с тротуаров после очистки кровель. Как правило, снег сдвигают с тротуара в лотковую зону, а дорожные предприятия должны включить такие адреса в свой график работы по вывозу. Очередность такой уборки и сроки вывоза зависят от категории дороги, причем регламент может позволить не чистить некоторые дороги от 2 до 20 дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Гора снега на Малой Конюшенной

Дарья Драй ИА REGNUM Гора снега на Малой Конюшенной

Бондаренко уверяет, что, несмотря на на какие регламенты, коммунальным службам поручили максимально активно освобождать город от снега. За последние сутки с городских улиц вывезено рекордное за зиму количество снега — 45,6 тыс. кубометров.

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

Дарья Драй ИА REGNUM Чистка крыш от снега и льда

Жилищный комитет и комитет по благоустройству завели горячие линии, куда можно позвонить и пожаловаться на плохую уборку. За два дня туда к Жилищному комитету поступило только 63 обращения по поводу дворов, на решение проблемы есть сутки.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Что касается уборки дорог, по данным комитета по благоустройству, дежурная служба в период снегопада приняла в среднем в три раза больше обращений от горожан, чем в обычные бесснежные дни. С 20 февраля и до 16:00 22 февраля туда поступило 194 обращения. В основном жалобы петербуржцев касаются неубранного снега. Среди районов по количеству обращений лидируют Калининский, Выборгский и Адмиралтейский.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж