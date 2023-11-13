Иван Рунев
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Последние публикации
Избитая женихом певица Алёна Андерс: «Я прошла через настоящий ад»
7 ноября в Пресненском районном суде Москвы начался суд над 27-летним уроженцем Чечни Зелимханом Хасбулатовым. Молодого человека судят за жестокое избиение популярной певицы Алёны Бурмакиной, известной любителям шансона под псевдонимом Андерс. Очередная ссора между артисткой и ее женихом...
13 ноября 2023
Дело Светланы Шелар
Скандал в небольшом селе Донская Балка Ставропольского края разгорелся на прошлой неделе. Одна из сотрудниц местного детского садика «Ласточка» рассказала, что ее муж погиб в зоне СВО. По этой причине она отпросилась с работы на три дня у заведующей детсадом Светланы Шелар. Заведующая отпустила...
24 августа 2023
«Точно знает, что из-за участия в СВО и инвалидности его никто не тронет»
Неделю назад в СМИ появилась информация о нападении на участника СВО в Забайкалье. Сообщалось, что мужчина, который отправился на СВО добровольцем и прослужил полгода, вернулся в родное село и встретился с другом, также вернувшимся с фронта. Они решили отметить встречу в кафе, где произошёл...
14 августа 2023