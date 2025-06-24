Второй Западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы 30-летнюю жительницу Белгородской области Надежду Россинскую, известную в интернете как Надин Гейслер, активистку так называемой «Армии красоток».

Надежда Россинская в суде

Гейслер-Россинская предстала перед судом по обвинению сразу в трех тяжких преступлениях: госизмена, содействие терроризму и публичные призывы к деятельности, направленной на нарушение территориальной целостности РФ (ст. 275, 205.1 и 280.4 Уголовного кодекса России).

В своем последнем слове Россинская заявила, что не сделала ничего плохого, лишь помогала как волонтер — продуктами, лекарствами, кормом для животных, воссоединяла семьи и т.д. и т.п. Неудивительно, что этот приговор сразу же подняли на знамена российские либеральные СМИ и их западные коллеги. Если в поисковой строке «Гугл» вбить «Надин Гейслер», антироссийский IT-гигант услужливо выдает сообщение: «Главная новость». И под ним — заголовки всех признанных в РФ иноагентами СМИ: «Медуза»*, «Медиазона»*, «Новая газета»*, «Эхо»*, «Настоящее время»*, «Инсайдер»*… А кроме них — «Дойче велле»*, «Би-би-си»***. Сбор средств для помощи Россинской осуществляют уехавшие из России иноагенты и те, кто на территории нашей страны уже признан террористом.

Приговор Россинской освещали исключительно СМИ-иноагенты

В последнем слове, кроме прочего, Надин Гейслер сравнила себя с террористкой Дарьей Треповой, устроившей взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, от которого пострадали 40 человек и погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ей, как и Треповой, обвинение запросило 27 лет лишения свободы, но при этом Россинская уверяла: ее причастность к финансированию украинских террористов не доказана, а наказывают ее исключительно за помощь ни в чем не повинным беженцам.

ИА Регнум изучило доступные сведения и материалы источников, знакомых с ходом расследования, и выяснило, что за образом бедной овечки скрывается ярая русофобка, собиравшая деньги для террористов «Азова»**, а ее причастность к преступлениям более чем доказана.

Гумпомощь в желто-голубых тонах

Надин Гейслер, или по паспорту Надежда Россинская, родилась в казахском Темиртау в 1995 году. Последние перед началом СВО годы жила в Белгородской области. К своим 30 годам девушка успела побывать замужем, но детей у нее нет. В дошедшей до суда характеристике Россинской значится: родной язык — русский, судимостей не имеет, разведена, официально не трудоустроена, иждивенцев нет.

Профильного образования у Надежды тоже нет. Она окончила 9 классов средней школы в Белгороде, поступила в московский колледж на дизайнера одежды, но учебу в итоге бросила. Недолго поработала в магазине продавцом косметики, но закрепиться в столице не смогла и вернулась в Белгород, где вскоре вышла замуж. Брак продержался ровно столько, сколько отвел существованию неземной любви французский журналист Фредерик Бегбедер — три года, — и распался в 2021-м. Все эти годы в Белгороде Надежда подрабатывала фотосъемками торжеств и параллельно стала заниматься волонтерством — помогала животным.

соцсети Фото из профиля Россинской в социальной сети

После 24 февраля 2022 года Россинская стала собирать средства на помощь украинцам. Ничего преступного в том, чтобы помочь вынужденным переселенцам и другим пострадавшим от военных действий мирным жителям, нет. Но уже тогда в действиях Гейслер-Россинской проскакивала явная антипатия к родной стране. Нет, резких выпадов она себе еще не позволяла, даже в кругу близких высказывалась осторожно. Но посылки с гумпомощью для украинских беженцев уже тогда обклеивала в желто-голубые цвета.

20 марта 2022 года Надежда и ее младшая сводная сестра Алена вышли на Соборную площадь Белгорода и начали раздавать цветы прохожим. Безобидная, казалось бы, акция. Если бы не наряды. Россинская оделась в голубое платье и желтые колготки, те же цвета преобладали в одежде сестры. Девушек задержали, на обеих составили административные протоколы и оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Как ни странно, этот эпизод вовсе не помешал Надежде продолжить собирать средства на помощь пострадавшим от боевых действий. На ближайший год это занятие стало для Россинской основным. Она собирала деньги через Instagram****, «ВКонтакте» (именно название группы в ВК «Армия красоток» позже либеральные СМИ будут так активно использовать для антироссийской пропаганды).

Россинская снимала склады (на одном из них какое-то время жила), развозила гуманитарку, помогала перемещать маломобильных людей через КПП, вывозила животных из зоны боевых действий…

Правда, помощь «Армия красоток» оказывала выборочно — большей частью гражданам Украины. Разумеется, попадать на территории, которые российские военные только-только освободили, без помощи людей в погонах невозможно, поэтому, хоть и изредка, Россинской приходилось помогать и российским гражданам.

«Девочка», которая «на***» систему»

Как позже рассказывали бывшие коллеги Надежды, собранные на гуманитарную помощь средства распределяла она одна, сама решала, сколько и чего закупать. При этом жила на широкую ногу, не стесняясь тратила пожертвования на личные нужды, ни в чем себе не отказывая. Тем более что официально деятельность «Армии красоток» никак не была зарегистрирована, и отчетов о тратах на благотворительность у Надежды никто не требовал.

Так продолжалось больше полугода. Но потом все изменилось. Началось с того, что Надя рассталась со своим парнем. После разрыва подруги все чаще видели ее в депрессии. Надежда стала раздражительной, постоянно срывалась на волонтеров или же надолго уходила в себя, запиралась в комнате и никого к себе не пускала.

Регнум Надежда похвастала, что после переезда в Грузию первым делом покрасила волосы в цвета украинского флага и громко кричала нацистский лозунг (в РФ суд признал его нацистским и запретил для использования)

Зимой 2022–2023 года Надежда и ее сестра Алена собрали документы и зарегистрировали благотворительную некоммерческую организацию АНО «Надин по оказанию социально-экономической помощи». Учредителем выступила Алена, Надя — руководителем. Но открыть расчетные счета в банке не успели — помешал случай в лице сотрудника СБУ Василия Сибюка.

С куратором из СБУ Россинская познакомилась в марте 2023-го в «Чат рулетке». Новый знакомый, одетый в военную форму, представился, сказал, что служит в ВСУ. Поначалу общение с ним было шуточным, но уже очень скоро посеянные статным военным семена, что называется, нашли благодатную почву в сознании его российской знакомой, лишь недавно пережившей расставание с мужчиной. Между общавшимися на расстоянии молодыми людьми вспыхнула искра. По крайне мере так казалось Надежде. Девушка даже призналась подругам, что собирается за Василия замуж.

Вскоре красотки из «армии» стали замечать, что взгляды «Надин» резко изменились. Появились более резкие высказывания в адрес российских военных, с которыми совсем недавно она отвозила гуманитарку в прифронтовые села. Надежда стала грезить отъездом в Европу, чтобы уже оттуда более масштабно помогать Украине. В разговорах Россинская время от времени упоминала о координатах мест дислокации российских военных, стала все чаще говорить, что ее могут арестовать за ее деятельность, а в начале мая 2023-го и вовсе пропала.

Спустя неделю Надежда написала из Грузии, с нового аккаунта в Telegram, зарегистрированного на некую «Аннабель Фернандез». Надя-Аннабель сообщала близким, что в России на нее возбуждено уголовное дело, и попросила выслать ей вещи.

Грузию Россинская с самого начала не рассматривала как страну, в которой она задержится надолго. Оттуда она планировала перебраться на Украину. Однако это оказалось не так-то просто. СБУ ей в помощи фактически отказала. Из Молдавии, куда Надежда полетела через Стамбул, ее вообще выслали.

Регнум В переписке Россинская восторгается оскорблениями россиян

Одним из способов уехать в Незалежную, по задумке Россинской, могла бы стать помощь проекта украинского блогера Владимира Золкина. Но этот вариант не устраивал активистку «Армии красоток» из-за того, что тогда ей пришлось бы публично признаться в своих преступлениях.

«Когда они тебя вывозят, это предается огласке. Я не могу дать интервью, это будет смертный приговор. Моя история — это в прямом смысле история девочки, которая хлопала глазками, **** (нецензурно «обманула». — Прим. ред.) всю систему, под носом ФСБ вывозила АТОшников, координаторов ВСУ, прятала у себя на складе, у себя дома, спонсировала ЗСУ донатами. Ну, то есть это всё… Не рассказать этого я не могу. Это и есть причина того, что я сижу в четырех стенах и не афиширую свое местонахождение», — жаловалась в сообщениях Россинская (орфография сохранена).

«Больше дохлой русни»

В Грузии Надин-Надия-Надежда нигде не работала. Жила в том числе на средства, которые удавалось собрать посредством публикации призывов о помощи в Instagram. За это время в Сети аккаунт Россинской трижды сменил название.

К осени 2023-го создательница «Армии красоток» успела насобирать себе не только на статью 275 и 280.1 УК РФ (госизмена и действия, направленные на нарушение территориальной целостности РФ), но и напрямую поучаствовала в финансировании терроризма.

Регнум Сообщение об отправленной в ВСУ аммуниции (осторожно, нацистские высказывания)

Речь, по данным ИА Регнум, идет о постах, опубликованных в Instagram летом 2023 года. Причем, судя по всему, Россинская-Гейслер прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает. Публикации сделаны не в основном ее аккаунте, а в резервном, о создании которого она упоминает в переписках со многими своими российскими знакомыми.

Первую публикацию с призывом собирать деньги для помощи «Азову»** Россинская разместила в новом аккаунте Instagram 11 августа. Другая публикация была сделана три дня спустя. И если первая содержит чужие мысли (Россинская разместила у себя текст украинской блогерши), то второй пост она уже делает от первого лица. В нем содержится призыв «защитить Украину от русских», ускорить наступление некой 12-й бригады, отправив деньги за «невыпитый кофе». Заканчивается пост призывом: «Конвертируй свою боль, страх и ненависть в донаты ВСУ!» — и банковскими реквизитами для денежных переводов.

Для большего эффекта ссылку на эту публикацию Россинская распространила среди подписчиков своего основного аккаунта в Instagram.

Во второй публикации, помимо фотографий, содержалась еще и видеозапись, на которой украинские военные произносят слова благодарности за переданные им «подарки». Благодарят и Надежду: «Я еще раз хочу поблагодарить абсолютно всех спонсоров, которые помогли, мы абсолютно все <…> довезли <…> и то, что мы закупали благодаря Надин и ее подписчикам», — произносит один из мужчин в камуфляже.

Регнум Проект публикации и переписка, найденные в телефоне, доказывают, что пост готовила сама Россинская

Позже следствие установило, кому принадлежат банковские карты, реквизиты которых были указаны под публикацией. Это одна из гражданок Украины, которой Россинская помогла устроиться в Белгородской области. Позже беженка с мужем уехала из России в Грузию, и там девушки снова встретились. Надежда попросила у беженки ее карту для оказания гуманитарной помощи, и та не смогла отказать.

Удалось отследить и несколько переводов с этой карты, которые осуществляла Россинская. Она провела как минимум пять транзакций на 11 650 гривен (около 30 тыс. рублей). Деньги были отправлены на счет 21-летнего активиста движения «Украинское братство» (признано экстремистским) Сергея Ковальчука. На его странице в Instagram указаны реквизиты карт и публикация, которая четко дает понять, на что идут собранные средства: «Тому, кто хочет перевести деньги, карточку закрепляю прямо здесь, донатьте на ВСУ, не забывайте, что праздновать дни рождения, просыпаться каждое утро мы можем только благодаря Вооруженным силам Украины».

В телефоне Россинской сохранилась переписка, в которой Надин хвастает тем, что уже успела сделать для помощи ВСУ.

«+ 1 прицел», — пишет Надин Гейслер.

«Будет больше дохлой русни», — отвечает ее собеседник.

«Направление Авдеевки, 43 азовца без еды, воды и аптечек (попали в *** (переделку, нецензурно. — Прим. ред.)) Если кто то может подкинуть <…> будем *** (очень, нецензурно, прим. ред.) благодарны. <…> Если будут спрашивать для кого это: 1 батальйон менаметна батарея, бригада Азов нгу», — говорится в другом сообщении от Надин (орфография сохранена. — Прим. ред.).

Регнум Россинская обсуждает в соцсети сбор помощи для террористов «Азова»

«Домой, к врачу, погулять и в бар»

К концу 2023 года в переписке Надин Гейслер проскакивает все больше ноток отчаяния. Попасть на Украину ей так и не удалось.

«По итогу я хочу в Украину, но бюрократия огромная. В одной стране у меня вообще была депортация. Им вообще плевать на мои украинские письма, печати и вот это вот всё. Потому что у меня паспорт с «курицей», — жалуется в одном из голосовых сообщений Надежда Россинская.

Еще летом 2023-го она сообщала близким в Россию, что уже тренируется писать официальные письма на украинском, рассказывает про письмо Владимиру Зеленскому: «Я написала президенту письмо: «Шановне пане президент». Володе Зеленскому рассказала, шо я делала, как там, *** (ругательство), короче, не паспорт решает, кто человек, а, короче, его поступки».

Но романтика первых после знакомства с куратором из СБУ месяцев прошла. «Я так представляла, что вот эти платьюшки, там, футболочки, топы, как я буду надевать, там, боссоножки, кеды легкие. Они у меня новые просто, *** (ругательство), в чемодане, *** (ругательство), пролежали несколько месяцев. Я представляла, как я это буду все, знаешь, гулять по Киеву, фоткаться, снимать видосики, кружиться, *** (ругательство), я не знаю. <…> Этого *** (нецензурно — «совсем») не произошло. И потом я такая начала: ну ладно, ладно, все, как бы новый план. Я представляла, как вот осенняя кофточка, джинсовочка сверху, носочки, я гуляю там по Украине, наслаждаюсь сентябрем… любимый Хеллоуин. <…> И сейчас я понимаю, что, может, я *** (нецензурно — «совсем») вообще к Новому году, *** (ругательство), в сугробы, *** (ругательство), приеду или в весеннюю ср*нь, или вообще неизвестно, когда это произойдет… и это *** (нецензурно — «конец»)».

Постепенно мечты о красивой жизни на Украине сменились на то, чтобы просто выжить: «Потому что финансирования нет никакого, донатов нет».

«Сейчас я просто мечтаю о том, чтобы была своя квартира и своя одежда, и возможность покупать еду и что-то готовить, варить гречку, ***, как минимум. *** (нецензурно — «поганая») жизнь, *** («поганая») русня», — жаловалась Россинская.

В декабре 2023 года Надежда решила, что ей нужно наконец вернуться в Россию. Хотя бы на пару недель, чтобы зарегистрировать на созданную год назад организацию расчетный счет. Она пишет, что не хочет перерегистрировать АНО на сестру («Это моя организация, мое детище») и надеется проскочить через границу: «Я хочу домой, *** (пятой точкой. — Прим. ред.) чувствую, что смогу проскользнуть туда — обратно, решу все вопросы и восстановлюсь».

При этом Россинская понимает, что к поездке в Россию ей придется перекрасить волосы (в Грузии она покрасила их в желто-голубой), почистить телефон от антироссийского контента. Но желание хоть немного пожить привычной жизнью в итоге побеждает: «Хочу домой, хочу себя в человека привести, к врачу, погулять, в бар, *** (ругательство), в конце концов, в Колотиловку!»

Регнум Просьба террористов «Азова» не называть их азовцами сохранилась в переписке Надежды в соцсети

По возвращении в Россию Надежду Россинскую арестовали. Ее уголовное дело включает в себя 15 томов. В суде девушка утверждала, что с мая 2023 года ее социальные сети вели разные люди: волонтерка из Сербии, знакомый с Украины — да кто угодно, но только не она сама. Но красотка в военной форме на фоне украинского флага на аватарке даже представить не могла, как прочно остается в Сети цифровой след.

В доме родителей Надин изъяли цифровые носители, в которых в том числе сохранились доказательства ее преступной деятельности. В телефоне самой Надежды, несмотря на попытки его почистить, сохранились не только голосовые сообщения, в которых Надя-Надин называет российских военных «орками», но и черновики тех самых публикаций, в которых она просит собрать деньги для террористов, чтобы они могли убить побольше русских солдат.

* СМИ, признанные иноагентами в РФ.

** Террористическая организация.

*** СМИ, чьи журналисты признаны иноагентами в РФ.

**** Принадлежит компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской в РФ.