21 год прошел со дня трагической развязки потрясшего всю Россию захвата заложников в театральном центре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Страна с замиранием сердца следила за событиями этих двух с половиной суток в октябре 2002 года. 26 октября 2002 года начался штурм захваченного террористами здания.

РИА Новости/ Александр Поляков Горожане приносят цветы и свечи к зданию театрального центра на Дубровке

Чеченские террористы во главе с Мовсаром Бараевым захватили Театральный центр на Дубровке 23 октября 2002 года, заложниками боевиков стали 916 человек — зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра, в том числе около ста детей.

«Мозги отказывались понимать»

Захват здания произошел во время второго отделения «Норд-Оста», которое открывается одним из самых эффектных его номеров — танцем летчиков.

В этот момент к театру подъехали три микроавтобуса с чеченскими террористами. У них с собой были 18 автоматов, 20 пистолетов, более 100 гранат, пулемет и сотни килограммов взрывчатки.

Террористы вошли в фойе театра и быстро разоружили несколько охранников. Против пулемета у тех были лишь электрошокеры и газовые пистолеты.

Террористы вышли на сцену. Музыка прервалась. Автоматчики выпустили несколько очередей над головами заложников.

Террорист Мовсар Бараев поднялся на сцену и объявил всех людей в театре заложниками. Требования террористов: вывод войск из Чечни. Кто-то из зала выкрикивает, что это дело долгое. Одна из шахидок отвечает, что они не торопятся и готовы просидеть здесь сколько угодно.

«Тогда стало понятно, что что-то уже не то происходит. Поверить, что мы попали в такой переплёт в центре Москвы… Мозги отказывались это понимать», — вспоминала позже одна из зрительниц, Виктория Кругликова.

Террористы быстро заминировали здание и рассадили смертниц в зрительном зале. Через несколько часов томительного ожидания террористы огласили список лиц, с которыми они готовы были вести переговоры.

Кобзон, Хакамада, Рошаль и другие

В качестве переговорщика от властей в здание захваченного театра зашел депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

Вместе с ним для оказания медицинской помощи к пострадавшим пропустили еще двух представителей Красного Креста, а от СМИ — британского журналиста Марка Франкетти.

Антон Денисов/ТАСС Певец Иосиф Кобзон помог вывести женщину и трех детей

Иосифу Кобзону удалось вывести из здания многодетную мать Любовь Корнилову. Вместе с собой женщина помимо двух собственных детей забрала и чужую девочку, выдав ее за свою дочь.

Позже Иосиф Давыдович снова придет к террористам на переговоры. Но уже вместе с Ириной Хакамадой. Увы, в этот визит им не удастся забрать с собой хоть кого-то из заложников.

Позже в здание пустят детского врача Леонида Рошаля и иорданского доктора Анвара Эль-Саида.

Первые жертвы

Именно Рошаль и его коллега вынесли тело убитой Ольги Романовой — 26-летней продавщицы «Лэтуаль», жительницы соседнего дома, узнавшей о захвате из новостей и пришедшей на Дубровку требовать освобождения заложников.

Архивное фото Ольга Романова стала первой жертвой террористов на Дубровке

Несколько заложниц, отпросившись в туалет, выпрыгивают из его окна. Одна, будучи на каблуках, прыгает босиком и повреждает связки.

Вытаскивая ее из-под огня автоматов и гранатометов, открытого террористами по убегающим, ранен майор «Альфы» Константин Журавлев.

После побега заложников в туалет их больше не отпускают. Ради этой цели используют оркестровую яму.

Татьяна Балашова /ТАСС Профессор Леонид Рошаль

Британскому журналисту Марку Франкетти удается договориться с главой террористов Бараевым о телеинтервью, в котором захватчики заявляют, что подчиняются Шамилю Басаеву — организатору аналогичного теракта в Будённовске.

Тем временем отряд «Альфа» начинает отрабатывать штурм на здании-близнеце театра на Дубровке — доме культуры «Меридиан» на Профсоюзной улице.

ТАСС/ Константин Кижель В переулках вокруг центра стоит бронетехника

Митинг «против войны»

В захваченный театр заходит еще один переговорщик — политик Григорий Явлинский. Удается договориться, что, если Путин позвонит Масхадову и начнет вывод войск хотя бы из одного района Чечни, террористы отпустят половину заложников. С этим предложением Явлинский выезжает в Кремль.

После отъезда Явлинского боевики раздают заложникам мобильные телефоны. Задание: звонить родным и просить их выйти на митинг против войны в Чечне на Красной площади, а после отпускают из здания сразу 6 заложников.

По требованию террористов родственники заложников собираются на митинг против войны в Чечне. Но сперва не на Красной площади, а перед оцеплением у захваченного театра.

РИА Новости/ Владимир Вяткин «Добровольный» митинг по требованию террористов

Прямо из США в оперативный штаб прибывает журналистка Анна Политковская. Её террористы первой назвали в качестве приемлемого переговорщика.

Вместе с доктором Леонидом Рошалем Политковская заносит заложникам в здание воду и средства гигиены. Освободить заложников журналистке не удалось, но она получила разрешение террористов на то, чтобы передать находящимся в зале хотя бы сладкие соки и воду.

Несколько часов Анна Политковская вручную заносит в театр воду и соки для заложников. Таково требование террористов — только сама, только вручную.

Дальше на переговоры с террористами приезжает Алла Пугачева. Освободить заложников ей не удается.

Расстрел или «несчастный случай»

В это время сотрудница пресс-службы «Норд-Оста» Дарья Моргунова пересказывает звонок своего коллеги из захваченного театра:

— С самого начала захватчики заявили, что их ожидание будет продолжаться три ночи. Третья ночь начинается сейчас, — уточняет Моргунова. — После третьей ночи они грозили расстрелом заложников.

ТАСС/скриншот видео НТВ Мовсар Бараев во главе банды террористов

Сквозь оцепление в зал прорывается крановщик Геннадий Влах. Он ошибочно считает, что в заложниках его сын Роман. С собой у него пакет с игрушкой.

Не обнаружив в зале сына Геннадия, террористы считают его появление провокацией, выводят мужчину в фойе и там расстреливают.

С заложником Денисом Грибковым случается истерика. Он берет бутылку и с криком «Мама!» бежит между рядами.

Террористы открывают по Грибкову огонь, но попадают в других заложников: Павлу Захарову — в голову, Тамаре Старковой — в живот.

Раненым заложникам вызывают скорую помощь. Боевики разрешают врачам забрать раненых, но взамен просят передать силовикам, что это не расстрел, а несчастный случай.

После того как врачи вынесли пострадавших, террористы сгоняют всех заложников в центр зала и на первые ряды балкона.

Террористы читают молитву. Заложники думают, что они собираются взорвать зал, и пишут на руках свои фамилии и возраст.

По задумке было «бескровно»

Тем временем руководство «Альфы» объявляет подразделению план штурма:

«Пустим усыпляющий газ, который применяется при операциях во всех больницах. Подождём, все заснут, и вы войдёте. Разберётесь, где террористы, где кто. Люди поспят, через 40 минут проснутся, и всё будет нормально. Операция должна была по задумке пройти бескровно», — вспоминает полковник «Альфы» Виталий Демидкин.

ЦОС ФСБ /ТАСС Взрывное устройство на кресле в зрительном зале

Гаснут прожекторы, освещавшие территорию перед театром с момента захвата заложников.

Террористы нервничают. Они выходят на связь с оперативным штабом, требуют включить свет обратно, а не добившись этого, обстреливают стоящих в оцеплении бойцов внутренних войск.

В полумраке заложник Сергей Будницкий замечает, как с потолка опускается газ: «Дымок, такая завитучка».

Двое террористов прижимают балаклавы к носу и стреляют из автоматов по вентиляции.

26 октября 2002 года в 5:30 утра начинается штурм театрального центра на Дубровке.

Штурм начинается настолько неожиданно, что НТВ по инерции продолжает прямую трансляцию. Министр печати Михаил Лесин звонит на телеканал, но ответственный за эфир Савик Шустер (ныне сбежал на Украину и оттуда борется с «кровавым режимом») к телефону не подходит.

ТАСС/Антон Денисов Спецназовцы выносят раненых и убитых

Из захваченного театра выбегают первые заложники. Увидев, что некоторые из них падают без чувств, резервные группы спецназа в нарушение приказа врываются в здание.

«Ослушались. Просто не выдержали», — объясняет полковник «Альфы» Виталий Демидкин.

Как рассказал впоследствии полковник ФСБ Демидкин: «Там в здании было столько взрывчатки, что на месте театра остался бы только котлован, а соседние дома получили разрушения».

Заложников без сознания бойцы спецназа выносят на крыльцо, чтобы они продышались на свежем воздухе. Но из-за секретности спасатели не подготовлены и к тому, что им придется проводить эвакуацию сотен людей, находящихся без сознания. В отсутствие носилок им вместе с бойцами «Альфы» приходится выносить каждого человека вчетвером. На это уходят драгоценные минуты, каждая из которых стоит чьей-то жизни.

В результате теракта погибли, по разным данным, от 130 до 174 человек, причем 119 из них — в больницах после освобождения.

Все террористы были ликвидированы.