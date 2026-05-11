Уже больше месяца жители подмосковных Люберец и Котельников наслаждаются необычной для этого времени года безопасностью на тротуарах. В этих городах практически не стало электросамокатов.

Опыт для России уже не новый. С 2025 года самокаты запрещены в Благовещенске, Елабуге и Набережных Челнах, в отдельных муниципалитетах Ставропольского края… Где-то самокаты запрещают полностью, где-то их передвижение ограничивают.

В Москве, например, есть зоны, где движение электросамокатов запрещено с полудня до полуночи, в Питере есть несколько десятков зон, в которых движение на арендованных самокатах запрещено полностью.

Свести к нулю с помощью таких запретов число аварий с так называемыми средствами индивидуальной мобильности (СИМ) вряд ли удастся. Всегда найдется кто-то самый умный, кому и запрет нипочем, и перспектива штрафа или отбывания административного ареста не пугает, особенно после пары кружек пенного (Минздрав предупреждает).

Но здесь — как с убийствами: полностью победить их не получится, но создать условия, при которых их количество будет стремиться к нулю, вполне по силам.

Вот и жители Люберец отмечают: владельцы электросамокатов продолжают ездить по тротуарам, но их настолько мало, что с прежними временами просто не сравнить. Все-таки стоимость самоката, его зарядка, поддержание в рабочем состоянии, всё это требует затрат и усилий.

Да и нарушать ПДД, проезжая по «зебре» или устраивая «игру в шашки» между прохожими, на личном СИМ уже гораздо меньше соблазна, чем на том, которое ты через десять минут без сожалений просто бросишь (обычно — как попало и где попало).

Практика доказала: проблема электросамокатов, в первую очередь — это проблема массовости и бесконтрольности. Не стало доступных арендных самокатов, и ситуация сразу же изменилась, причем не просто в разы, а на порядок.

На самом деле, примерно тот же фокус можно легко провернуть с курьерами, которые носятся на своих электромопедах по дорогам, тротуарам и площадям без разбора, без правил и чаще всего без какой-либо ответственности.

Думаю, каждый житель мегаполиса за день видит не одно и не два нарушения ПДД со стороны курьеров. Езда по дороге с односторонним движением «против шерсти». Езда по пешеходным переходам. Езда по тротуарам на бешеной скорости — явно выше 25 км/ч. Резкая «смена режима», когда секунду назад курьер ехал по проезжей части в потоке, а как только автомобили остановились на светофоре — резко выехал на тротуар или свернул на «зебру» и едет по ней уже в потоке переходящих дорогу пешеходов.

Если разобраться, большая часть курьеров нарушает ПДД просто непрерывно, с того самого момента как садится за руль. Большинство так называемых электровелосипедов курьеров таковыми на самом деле не являются.

С 1 марта 2023 года в Правила дорожного движения на основании постановления правительства РФ № 1769 внесены изменения, которые наконец хоть как-то регламентировали движение средств индивидуальной мобильности. Есть два главных отличия СИМ от автомототранспорта: им разрешено ездить по тротуарам; для управления СИМ не нужно получать водительские права.

При этом определены технические критерии СИМ. Например, чтобы тарантайка курьера считалась электровелосипедом, нужно соблюсти три условия: электровелосипед не должен весить больше 35 кг; не должен иметь двигатель мощнее 0,25 кВт; не должен развивать скорость выше 25 км/ч.

Всё, что превышает эти критерии, — уже не СИМ, а мопед. Для управления им нужны права категории «М». И на них запрещено ездить по тротуару, можно только вести, толкая рядом с собой.

Наверное, если выйти на улицы Москвы, Петербурга или другого крупного города России и устроить опрос, — вряд ли кто из прохожих скажет, что никогда не видел несущегося в потоке на скорости 60–70 км/ч «велосипедиста».

Их не просто много, их очень много — тысячи, десятки тысяч. В декабре прошлого года, отвечая на запрос ИА Регнум, столичный Дептранс сообщил, что в Москве насчитывается порядка 25 000 курьеров, которые развозят более 650 тыс. заказов в сутки.

Так как же сделать так, чтобы маскирующиеся под электровелосипедистов курьеры начали соблюдать ПДД? Да просто начать применять закон. Для этого нужно две-три передвижные лаборатории, в которых можно было бы взвесить транспортное средство, измерить мощность его двигателя и скорость. Да еще несколько сотрудников, которые ежедневно останавливали бы разъезжающих по тротуарам курьеров.

Потянул «электровелосипед» на пару лишних килограммов — штраф, а при отсутствии прав категории «М» — изъятие транспортного средства (ТС) и помещение его на штрафстоянку. Показали измерительные приборы мощность выше 250 Вт — то же самое: штрафовать, изымать, отправлять на штрафстоянку. Разгоняется ТС выше 25 км/ч — схема та же.

Какова цена вопроса? За движение по тротуару на мопеде штраф 2000 рублей. За парковку на тротуаре 3000 рублей (в Москве). Стоимость эвакуации — 7200 (в столице). Стоимость хранения эвакуированного ТС на стоянке — еще 1125 рублей в сутки. За управление мопедом без прав — штраф от 5 до 15 тыс. рублей. Управление ТС без регистрации — еще 500–800 рублей (при повторном — 5000 или лишение прав).

Причем, чтобы забрать мопед со штрафстоянки, опять же, потребуется либо автомобиль, на котором его можно увезти, либо права категории «М». А если «электровелосипед» способен разгоняться выше 50 км/ч — это уже мотоцикл, и права нужны категории «А».

Что-то подсказывает, что для отправки на штрафстоянку даже 2–3 десятков тысяч электромопедов в Москве потребуется не очень много времени.

Что же изменится после таких радикальных мер? Курьеры перестанут ездить по тротуарам? Очевидно, что нет, но их станет во много раз меньше. Перспектива в одну минуту лишиться средства заработка и выплатить 15–20 тыс. рублей за все возможные нарушения остановит большинство желающих. А остальных, опять же, нужно продолжать отлавливать, штрафовать, изымать и заставлять соблюдать закон.

Здесь самое время возмутиться автомобилистам: водители ненавидят шайтан-кибитки и боятся курьеров не меньше, а то и больше, чем пешеходы. Да, действительно, какая-то часть курьеров переместится с тротуаров на проезжую часть. Но это тоже до поры до времени. Мы же помним, что для движения по дороге нужно иметь водительские права, регистрировать ТС, а носиться «против шерсти» и по пешеходным переходам на мопеде с номерами уже не получится.

Так что, думается, тех, кто без нарушения закона продолжит ездить по проезжей части, из упомянутых выше 25 тыс., вряд ли останется даже тысяча, то есть меньше 5%. Кстати, после регистрации всех оставшихся мопедов и цифры, которыми будут оперировать власти, перестанут сопровождаться такими словами, как «порядка», «примерно» и «более чем».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на совещании с членами СПЧ отметил, что с беспорядочным передвижением курьеров на мопедах по пешеходным зонам необходимо покончить.

«Если на вас с достаточно большой для пешехода скоростью — 30–40 км/ч — несется нечто, упакованное и передним лобовым стеклом, и крышей, то, конечно, оно представляет опасность. И, разумеется, местные и региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе с помощью Министерства внутренних дел. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», — сказал глава государства.

Инструкция, как это сделать, описана выше, было бы желание. Попутно и казна пополнится штрафами и сборами с тех, кто годами нарушает закон, пользуясь тем, что государству некогда было ими заниматься.

Кстати, не мешало бы привлечь к ответственности не только самих курьеров, но и тех, кто активно способствует им — службы доставки, которые получают прибыль буквально из воздуха и при этом не несут никакой ответственности; продавцов СИМ; рекламные площадки.

Простой пример: пока писался этот текст, в поисковик забивались запросы для уточнения размеров штрафов и изменения различных санкций. Результат не заставил себя ждать, в браузере тут же появилась реклама электровелосипедов. Одно из объявлений прямо гласит: «Электровелосипед для курьеров». А ниже идет характеристика мощности: 1000 Вт. То есть уже на уровне рекламы понятно, что никакой это не электровелосипед, а самый настоящий мопед.

На совещании с членами СПЧ Владимир Путин коротко коснулся и экономической составляющей — рабочих мест, которые обеспечивают службы доставки, и напряжения на рынке труда из-за дисбаланса зарплат курьеров и простых работяг.

Станет ли после введения вышеперечисленных мер меньше курьеров? Ответ очевиден: станет. Во всяком случае, на какое-то время. Потом они начнут искать другие способы обойти закон.

Стоит ли удобство покупателей, привыкших к доставке товара до двери, таких жертв? А вот тут, наверное, нужно задать вопрос иначе: стоит ли комфорт покупателей или миллиардные прибыли владельцев служб доставки жизни и здоровья пешеходов, сбитых курьерами? Думается, ответ тоже очевиден.