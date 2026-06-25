В Минеральных водах городской суд вынес обыденное решение по стандартному, казалось бы, уголовному делу. 69-летний пенсионер Сергей Х. приговорен к году лишения свободы за аварию, в которой погиб 54-летний местный работяга Владимир П.

кадр из видео На мотоциклисте «из верхней одежды была только цепочка»

Обстоятельства смертельного ДТП донельзя банальны: водитель легковушки, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему по встречке мотоциклисту, удар, тяжелая травма головы, констатация смерти спустя 4 часа в больнице. Это на первый взгляд. Но за банальщиной кроется целый рой обстоятельств, которые все вместе как нельзя лучше характеризуют то, что происходит на российских дорогах в последние несколько лет. Итак: погибший был пьян, ехал ночью без света фары, на кроссовом мотоцикле (которому запрещено выезжать на дороги общего пользования), не имел соответствующей категории водительских прав, был без шлема, а из верхней одежды на нём, как значится в приговоре, «была только цепочка».

Сразу оговоримся. Обстоятельства этого дела вызвали бурное обсуждение в редакции. Как водится, сразу же образовались два «лагеря» — и автолюбители, и «бесправные» пешеходы разделились тех, кто возмутился приговором и тех, кто пожал плечами, но с решением суда согласился. Мотивация первых понятна. Вторые аргументировали просто — раз ты за рулем, то несешь ответственность в любом случае, т. к. управляешь средством повышенной опасности. Дескать, человек погиб, придется ответить по закону.

Чуть позже, когда в распоряжении редакции оказалось видео с регистратора, установленного в момент ДТП в машине теперь уже осужденного преступника, часть симпатизирующих опытному водиле с 40-летним стажем переметнулась в противоположный лагерь. Действительно, на записи несущийся по встречке кроссовый мотоцикл видно. Видно довольно хорошо. Появляется он в кадре примерно за 3,5 секунды до столкновения. Время нажать на тормоз было. В судебном решении так и указано — «возможность… предотвратить столкновение зависела не от технической возможности как таковой, а от выполнения требований п.13.12 ПДД РФ».

Вроде бы, всё, дискутировать больше не о чем. ПДД нарушены, суд вынес решение, преступник наказан, видеозапись правоту судьи наглядно подтверждает. Да. Но это — если не учитывать, что машинное зрение часто отличается от того, что видит человек.

Перед тем, как повернуть налево, водитель прежде всего смотрит вперед — не едет ли кто навстречу. Потом обязательно бросает взгляд в зеркала заднего вида — для совершения маневра ему нужно снизить скорость, а сзади может кто-то ехать. Сначала смотрит в правое зеркало. Потом на всякий случай (иногда попадаются уникумы, которые пытаются обогнать поворачивающий влево автомобиль). Затем бросает взгляд влево — свободна ли дорога там, куда он собирается повернуть. И только после всего этого начинает крутить руль.

Теперь давайте попробуем представить, что видел наш осужденный. Он посмотрел вперед, увидел вдалеке свет фар, убедился, что впереди нет ничего, что может помешать ему повернуть. Потом глянул в зеркала, бросил взгляд влево на улицу, куда собирался поворачивать. Одновременно со всем вышеперечисленным он притормаживал, сбрасывая скорость, а затем начал поворот налево. И в этот момент перед его глазами как черт из табакерки возникает полуголый мужик на байке без фары… Подчеркнем: перед его глазами, не перед объективом регистратора — ведь водитель за несколько секунд до этого уже смотрел вперед и не видел там ничего, способного помешать ему повернуть. Его мозг уже принял установку: впереди свободно, там нет участников движения. Именно полноправных участников движения. Вероятность того, что навстречу едет кроссовый мотоцикл без фары мозг даже не рассматривал.

Сергей в суде это и доказывал: он не видел помехи, ее там не должно было быть. А обвинение в ответ приводило результат экспертиз и исследование той самой записи видеорегистратора, которые подтвердили, что время избежать столкновения было.

Из приговора Менараловодского городского суда Суд установил, что мотоциклист был пьян и превысил разрешенную скорость

Оба участника ДТП родились еще в те времена, когда при обучении ПДД опытные инструкторы давали ученику универсальный совет: помни, что бы ни случилось, главное на дороге — соблюдать правило «трех «Д». Расшифровывается это как «дай дорогу дураку». Правило это актуальность не утратило. Наоборот, за последние лет 15 произошло слишком много изменений, которые значение правила «трех «Д» преумножили, причем, в десятки, а то и сотни раз. Участниками движения стали электросамокаты, электромопеды, электромотоциклы, питбайки, моноколеса, сегвеи и еще черт-те что.

Теперь водитель просто обязан всегда иметь в виду, что в любой момент на дорогу может выскочить подросток на самокате, курьер на своей тарантайке, которая вообще неизвестно чем является по своим техническим характеристикам. И чаще всего все эти новые участники движения плевать хотели на ПДД. Несутся «против шерсти» по дорогам с односторонним движением — и днем, и ночью. Причем, ночью либо без фар, либо, наоборот, с прожектором, который слепит едущих по правилам водителей. Курьер на «электровелосипеде», который едет справа от тебя по тротуару, в следующую секунду прямо у тебя перед капотом вылетает на «зебру» — хоп! — и он уже «пешеход», хоть и продолжает ехать. Проезжает пешеходный переход до середины — хоп! — и уже повернул налево и несется в обратном направлении по проезжей части, он уже снова водитель! На перекрестке, когда едешь на зеленый, нужно опасаться, что в любую секунду тебе под колеса может выехать самокат с двумя-тремя подростками на нем.

Да что далеко ходить, совсем недавно зафиксировано первое в истории ДТП с участием электросамоката на автомагистрали. Самокатчика сбила огромная фура. Бедолага жив, но теперь навсегда останется инвалидом. Его левую ногу разорвало на куски, которые медики скорой были вынуждены собрать в пакет, чтоб довезти до больницы. И неважно, что водитель фуры на месте доказывал гаишникам: «Вообще не понимаю, откуда он взялся! Его же не должно здесь быть!» Кикшеринговая компания позже объясняла: да, его не должно было там быть, самокат должен был отключиться в «красной» зоне, но произошел сбой GPS. Как верно подметили читатели, сбой в первую очередь, произошел в мозгах у тех, кто решил, что бессмертен и носится сломя голову, нарушая все возможные правила…

Из приговора Менараловодского городского суда Несмотря на все нарушения, погибший, согласно решению суда, не совершил ничего, что привело к аварии

Весь этот хаос усиливает полный бардак в части торговли вышеперечисленными средствами передвижения. Попробуйте забить в любой поисковик «электровелосипед», и поиск выдаст вам мощные агрегаты, весом под 80 кг и способные разогняться за несколько секунд чуть ли не до 70-80 км/ч. Согласно ПДД это не велосипед, и даже не мопед, а мотоцикл. И для него нужны права категории «А». К огромному разнообразию электротехники добавляются всевозможные «мопеды», скутеры, питбайки с классическими двигателями внутреннего сгорания.

Да, продавец не несет ответственности за то, кому и что он продал и с какими документами, лишь бы товар был в исправном состоянии. По закону покупатель, не имеющий водительских прав, может купить хоть мопед, хоть мотоцикл, хоть автомобиль. Да хоть самолет! Но вот эти формулировки в документах при покупке — «скутер», «мопед» — вводят в заблуждение. Они словно искушают: «Это всего лишь мопед. Ты же водитель! Категория «М» у тебя есть автоматом… Да что может произойти?! Ну неужели ты не справишься с каким-то там мопедом?! Да даже дети на питбайках гоняют…»

Жена погибшего Владимира в суде говорила, что до сих пор принимает антидепрессанты и не может смириться с утратой. Утверждала: муж был ответственным, наркотики не употреблял, выпивал редко — по праздникам и в компании, трудился на двух работах по шесть дней в неделю, ухаживал за немощной 78-летней мамой. Еще рассказала, что муж и сын увлекались мототехникой, а мотоцикл был исправный, новый (и это, мол, можно подтвердить с помощью документов).

Ее можно понять, она потеряла одного из самых близких ей людей. Но все ее слова — эмоции любящего человека. А вот упрямые факты из приговора суда:

— в крови водителя мотоцикла обнаружен этиловый спирт в концентрации 0,98% (25 июля 2025 года была пятница, но никаких праздников, в том числе семейных);

— водитель мотоцикла был без шлема (смерть, напомним, наступила от тяжелой травмы головы);

— водитель управлял кроссовым мотоциклом «Зонсен» без регистрационного знака (кроссовым мотоциклам запрещен выезд на дороги общего пользования);

— у мотоцикла не работала передняя фара;

— мотоцикл ехал со скоростью 72 км/ч при разрешенной 60 км/ч.

К этому списку можно еще добавить, что у Владимира, по нашим данным, были права категории «В», выданные в 2021 году и действительные до декабря 2031-го. Ни о какой категории «А», необходимой для управления мотоциклом, речи не идет.

Проще говоря, выпивший мужчина сел без прав на кроссовый мотоцикл, выехал на дорогу без шлема, да еще гнал 72 км/ч в темноте с неработающей фарой. То есть сделал 99% для достижения того результата, к которому привело ДТП. Но это простыми словами. А вот что написано юридическим языком в судебном решении: «Совершение потерпевшим каких-либо действий, послуживших причиной произошедшего ДТП, в ходе судебного разбирательства не было установлено».

Из приговора Менараловодского городского суда Суд посчитал, что преступник не заслуживает смягчения наказания и условного срока

А поэтому суд решил, что 69-летний водитель Сергей Х. — опасный преступник и не заслуживает смягчения наказания и условного срока. Ближайший год осужденному придется провести в колонии-поселении — «в целях восстановления социальной справедливости, исправления и предупреждения совершения новых преступлений».

Еще раз: пьяный за рулем без прав ночью без шлема и с неработающей фарой, превышая скорость, разбился насмерть на транспортном средстве, которому запрещено ездить по городу. «Да его же там не должно было быть!»

Но он был, а потому, как указано в приговоре, «в соответствии с Правилами дорожного движения, водитель обязан руководствоваться реальной дорожной обстановкой, а не соображениями о необходимости соблюдения ПДД другими участниками дорожного движения». Ну, или другими словами — дай дорогу д…