Виктория Шинкарук — бывшая сотрудница администрации Белгородской области и звезда соцсетей. Девушка выросла в неблагополучной семье, по утверждениям друзей, «сделала себя сама», а теперь стала фигурантом уголовного дела, по которому ей грозит более 20 лет тюремного заключения.

Социальные сети Виктория Шинкарук

Следователи считают, что девушка с модельной внешностью сотрудничала с украинскими кураторами и помогала в подготовке терактов на территории Белгородской области.

28-летнюю Викторию Шинкарук обвиняют в незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 222.1 ч.4 УК РФ), контрабанде взрывчатых веществ и оружия (ст. 226.1 ч.3 УК РФ), организации террористического сообщества и участии в нём (ст. 205.4 ч.2 УК РФ), публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, покушении на осуществление публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдании терроризма или пропаганды терроризма (ст. 30 ч.1, ст. 205 ч.2 п. а), а также в покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст. 30 ч.1, ст. 223.1 ч.3 УК РФ).

Совокупно обвиняемой грозит до 25 лет лишения свободы.

По версии следствия, Шинкарук и её сообщник, слесарь Александр Холодков, передавали деньги неизвестным для подготовки теракта, а также прятали в тайниках взрывчатые вещества.

Экс-чиновница в сентябре 2022 года сняла с карты 100 тысяч рублей, а Холодков — 500 тысяч. Деньги они спрятали в указанном куратором месте. По данным правоохранителей, следуя указаниям куратора, Холодков оставлял в тайниках взрывчатые вещества и деньги, необходимые для осуществления террористического акта.

Почти два года бывшая чиновница находится в СИЗО «Лефортово». В начале августа 2024 года её дело передали во 2-й Западный окружной военный суд Москвы. Первое заседание, назначенное на 27 августа, отложили из-за неявки свидетелей.

О Виктории Шинкарук было мало публичной информации. Она работала инспектором контрольного управления в администрации губернатора Белгородской области и, судя по её страницам в соцсетях, имела достаток выше среднего: дорого девалась, посещала премиальные заведения и часто летала в отпуск.

Социальные сети

Корреспонденты ИА Регнум выяснили детали биографии обвиняемой.

Родилась Шинкарук в селе Никольское Богородского района Белгородской области. Её мать Светлана участия в воспитании дочери не принимала: её не раз привлекали к административной ответственности за хулиганство и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Воспитывала Викторию бабушка, по сути, заменившая ей мать. Сейчас, пока Виктория находится в СИЗО, бабушка поддерживает её, общается с адвокатами.

Родственники Виктории убеждают ИА Регнум, что на криминальную стезю девушку подтолкнул её муж Евгений Кисель, несколько лет назад сбежавший из-под домашнего ареста к родственникам на Украину. Оттуда мужчина присылал супруге деньги на подарки. По его же просьбе Виктория обналичила 107 тысяч рублей и оставила их в ящике для сумок в одном из супермаркетов.

Социальные сети Виктория Шинкарук с мужем

Во время следствия Шинкарук заявляла, что не знала, для чего предназначались деньги. Родственники экс-чиновницы не верят, что она действовала умышленно.

«Против России она бы целенаправленно не пошла, я уверен. Она человек спокойный, адекватный, не сумасшедшая. Думаю, с передачей денег её очень подставил муж. Она просто поверила его словам, они женаты уже около шести лет. Какой-никакой, а всё-таки муж», — рассказал изданию один из родственников обвиняемой.

35-летний Евгений Кисель не единожды привлекался за употребление наркотических средств, совершал разные административные правонарушения. По словам родственника Виктории, мужчина три года назад сбежал из-под домашнего ареста, когда ему грозило лишение свободы.

«Когда его «приняли» в очередной раз, то отпустили под домашний арест. Вроде ему за распространение (наркотиков. — Прим. ред.) грозило около 10 лет тюрьмы. Он какое-то время сидел дома с браслетом, а потом смог сбежать на Украину — у него там родственники. И оттуда он иногда присылал деньги Вике — на день рождения, например», — вспоминает родственник Виктории.

Как удалось выяснить, житель Харькова по имени Стас Шпак еще задолго до начала СВО пересылал деньги Евгению Киселю, находившемуся тогда в России. На своих страницах в соцсетях Шпак нелестно отзывается о России, утверждает, что «Белгород — это Украина» и радуется смертям российских политиков, например, Владимира Жириновского.

О политических взглядах Евгения Киселя ничего не известно.

Знакомые Виктории Шинкарук называют её хорошей девушкой. Корреспонденты ИА Регнум поговорили с близким другом Виктории, Александром. Мужчина рассказал, что до работы в Белгородской администрации она долго работала в местном бутике, сама зарабатывала на жизнь.

«Я не верю, что она могла пойти на какие-то действия против страны. Она очень умная девушка, очень привлекательная, за всё время общения я никогда не слышал от неё сомнительных высказываний. Она любит нашу страну. Она всегда очень много работала, без выходных — сама себя сделала. Очень жалко, что так всё вышло. Сомневаюсь, что она могла бы пойти на такое», — рассказал мужчина.

Социальные сети

Ещё одни друг Виктории, Сергей, считает, что девушку подвели наивность и доверчивость.

«Они с мужем развелись в 2021 году. Он странный был, какие-то бизнесы хотел открывать, не имея при этом денег. Она его любила, почему-то всегда доверяла. Для нас как для её друзей это всегда было удивительно: он наркоман, но она верила, что он точно не желает ей зла.

Думаю, он ей запудрил мозги, что эти деньги якобы помогли бы ему избежать «уголовки» за наркотики, а она, дурочка, просто хотела помочь. Теперь может потерять молодость, возможность завести семью», — рассказал Сергей ИА Регнум.

Однако не все знакомые Шинкарук верят в её невиновность. Одна из знакомых Виктории, Лилия, заявила ИА Регнум, что предателем Родины может оказаться любой человек — и случай Шинкарук это доказывает.

Обвиняемые Шинкарук и Холодков своей вины не признают.