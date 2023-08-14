Неделю назад в СМИ появилась информация о нападении на участника СВО в Забайкалье. Сообщалось, что мужчина, который отправился на СВО добровольцем и прослужил полгода, вернулся в родное село и встретился с другом, также вернувшимся с фронта. Они решили отметить встречу в кафе, где произошёл конфликт с хулиганами. Злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль. В итоге избитого военнослужащего положили в больницу в Чите.

Соцсети Участник специальной военной операции Михаил Таскин

В СМИ поднялся скандал: невинного бойца ЧВК «Вагнер» Михаила Таскина избили противники спецоперации на Украине. Полицейские быстро задержали двоих из нападавших, их заключили под стражу. Третьего участника конфликта найти сначала не могли, и суд Нерчинско-Заводского района принял решение о его заочном аресте. Затем тот явился в органы сам.

Однако стала поступать информация: местные жители села Нерчинский Завод уверены, что слух о белом и пушистом одноногом бойце ЧВК Вагнер Михаиле Таскине запустила его сестра, чтобы выставить брата в положительном свете. Выяснилось, что Таскин неоднократно судим, в том числе и за попытку расстрелять трех человек, да и конфликт, приведший к драке 5 августа, по словам жителей, Михаил спровоцировал сам. Также ИА Регнум удалось выяснить, что задержанный за избиение Таскина Иван Зырянов не является противником СВО — он вместе с братом организовывает патриотические мероприятия в районе уже много лет.

Журналистам ИА Регнум удалось установить, что Михаил Таскин действительно был судим по тяжкой статье. В 2019 году он, будучи пьяным, устроил стрельбу в центре города с целью убить трех человек, за что получил 9 лет колонии. 19 августа 2019 года Таскин пытался расстрелять местных жителей, с которыми повздорил из-за парковочного места. Из материалов дела следует, что потерпевшим чудом удалось выжить.

Нерчинский-Заводской районный суд Забайкальского края

«Михаил Таскин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил лишить жизни трех человек. Вооружившись полуавтоматическим карабином калибра 7,62, он устроил стрельбу. Одному из потерпевших удалось выжить только потому, что он прикинулся мертвым после выстрелов в его сторону. В итоге Михаил Таскин выстрелил в людей девять раз. Причем, как следует из материалов следствия, Таскин стрелял в центре села, в оживленной его части, осознавая, что пули могут убить совершенно посторонних людей, просто гуляющих по площади. Суд приговорил Таскина к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство двух и более лиц общественно опасным способом», — данные взяты из материалов уголовного дела в отношении Михаила Таскина с сайта Нерчинско-Заводского районного суда.

В 2020 году Таскина посадили в тюрьму, где он отсидел почти 2 года, а в декабре 2022-го его забрали из колонии в ЧВК «Вагнер». На фронте Михаил отслужил два месяца и получил ранение: он потерял ногу. Об этом нам рассказал брат Михаила Александр.

«В «Вагнера» мой брат попал из тюрьмы. В 2020-м его приговорили к 9 годам. В декабре 2022-го он ушел на СВО, а в январе получил ранение и потерял ногу. Прослужил два месяца всего», — рассказал ИА Регнум Александр.

Следствие по делу об избиении одноногого ветерана СВО Михаила Таскина до сих пор продолжается. На данный момент трое задержаны, а правоохранители выясняют все обстоятельства. Мы поговорили с жителями села, ставшими свидетелями того самого конфликта 5 августа, в результате которого Михаил Таскин был избит. По словам свидетелей, чэвэкашник сам провоцировал драку и угрожал всем расправой. Местные говорят, что за час до конфликта Михаил пришел в кафе, где по-хамски вел себя с персоналом, бросал свой костыль в сторону официанток и приказывал приносить его ему обратно, а потом опять швырял.

«Он далеко не святой, как его преподносят. Обычную бытовую драку раздули в политический инцидент. В тот день Таскин пришел в кафе весь в медалях. Чтобы покрасоваться перед всеми, он кинул свой костыль в сторону официантки и велел ей его принести как собаке. И так было несколько раз. У этого Таскина нет друзей, но он точно понимает, что из-за его участия в СВО и инвалидности его никто не тронет, поэтому и творит что хочет», — рассказывает местная жительница Наталия.

По словам самого Михаила Таскина, его избили ярые противники СВО, которые хотели наказать инвалида за его участие в специальной военной операции. Но жители села и брат задержанного Ивана Зырянова Алексей уверены, что предметом конфликта стало не отношение к специальной военной операции, а старая обида. Во-первых, потому что задержанный Иван Зырянов никогда не был противников СВО, а, наоборот, поддерживал действия РФ на территории Украины. Иван Зырянов неоднократно помогал ветеранам СВО с ремонтом их автомобилей, а также был постоянным участником патриотических мероприятий в регионе.

Из личного архива Брат задержанного Ивана Зырянова учувствует в патриотическом мероприятии (крайний справа)

«Мой брат — хороший автомеханик, он ремонтирует авто всему селу, в том числе и участникам СВО. На всех патриотических мероприятиях, где я работаю звукорежиссером, Ваня всегда работает электриком. Ну как вы себе представляете, чтобы мы с братом, являясь патриотами своей Родины, обижали участника СВО? Да бред же полный. Все село знает, что это сестра Таскина дозвонилась губернатору, выставила этого уголовника светлым человеком, а всех остальных ребят — козлами отпущения. А нам кому звонить, все уже думают, что мы ненавидим Россию. Все в селе напуганы что-то говорить против этого Таскина, хотя все и знают, что он просто уголовник и пользуется своей инвалидностью и угрожает всем чэвэкашниками. А конфликт произошел вообще не из-за СВО. На этом рынке, где на самом деле произошел конфликт, был парень, которого Таскин не сумел расстрелять в 2019 году. Таскин пришел мстить за 9 лет колонии. Этот Таскин приехал к рынку на машине, увидел компанию молодежи, где был тот самый выживший в той стрельбе. Таскин подошел к ним и начал кричать, дословно: «Я вас всех *** (нецензурно, в значении «изнасилую». — Прим. ред.). Всех раком поставлю!». Все люди, кто там был, на это отреагировали и попросили Михаила не приставать к ребятам. Да и они сами просили его отойти от них. Тут Таскин увидел моего брата Ивана Зырянова и говорит тому, чтобы тот ему помог, так как на него наезжают. Хотя провокатором был он. Ваня ему и ответил, что не собирается ему помогать. Он его даже пальцем не тронул», — рассказывает брат задержанного Ивана Зырянова Алексей.

По словам собеседника, после поднявшейся шумихи брат сильно испугался, что его могут наказать не за что, так как история приобрела совершенно другой поворот, в которой бойца ЧВК «Вагнер» выставили жертвой. Алексей говорит, что сейчас они просят свидетелей этого конфликта дать правдивые показания, чтобы каждый из участников истории получил то, что заслуживает, а не то, что им приписали.

«Вы бы знали, как тут все запуганы. Все люди очень боятся давать показания. По всему селу сейчас говорят, что придут вагнеровцы и отомстят за товарища. Причем это говорят не только гражданские. Местные полицейские также боятся приезда вагнеровцев», — рассказал ИА Регнум Алексей Зырянов.