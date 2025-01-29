В конце января в России возбуждена серия уголовных дел, связанных с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Иван Шилов/ИИ ИА Регнум

Потерпевшие — уроженки Таджикистана и Узбекистана, проживающие в нашей стране и имеющие гражданство. Подозреваемые — их земляки, которые после переезда в Россию привезли сюда свои «традиции», в числе которых — интимные отношения с несовершеннолетними девочками. Теперь иностранным гражданам грозят крупные тюремные сроки.

Сегодня по закону в Таджикистане и Узбекистане можно вступать в брак с 18 лет. Но в отдалённых кишлаках, где обычаи нередко преобладают над законодательством, до сих пор встречаются ранние браки. Согласно старинным обычаям, родители могут выдавать дочерей замуж уже в 13-14, а в некоторых случаях — и в 12 лет. При этом девочки даже не знают, кто станет их мужем — вопрос брака решают семьи.

Власти Таджикистана и Узбекистана пытаются искоренить «детские браки», однако некоторые уроженцы этих стран всё ещё воспринимают их как норму и руководство к действию.

Порно с 15-летней

Первая громкая история произошла в подмосковных Химках. В середине января правоохранители установили, что 20-летний гражданин Таджикистана Суннатулло М. изготавливал и распространял порнографические материалы с участием 15-летней землячки Мадины Р. (имя изменено).

Потерпевшая школьница — уроженка Таджикистана, постоянно живёт в Химках и имеет российское гражданство. Подозреваемый Суннатулло — гражданин Таджикистана, имеет временную регистрацию в Москве. Мужчина работает экскаваторщиком в одной из крупнейших российских компаний в сфере жилищного строительства и девелопмента.

При этом инцидент произошёл еще в июле 2024 года, но известно о нём стало только сейчас. Полицейские задержали Суннатулло по подозрению в развратных действиях (ч. 1 статьи 135 УК РФ — до трёх лет лишения свободы) по отношению к 15-летней девушке.

Следствие установило, что гражданин Таджикистана снимал порно с Мадиной, после чего рассылал ролики через мессенджер и публиковал их в соцсетях.

16 января Следственный комитет России возбудил против подозреваемого ещё одно уголовное дело по части 1 статьи 242.1 УК РФ — изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. По ней мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

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Кино с продолжением

4 января в один из отделов полиции Москвы поступило сообщение, что взрослый мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 14-летней Зульфии И. (имя изменено). Девочка — уроженка Таджикистана, в ноябре 2023 года получила российское гражданство. Она живёт в Москве, учится в 8-м классе одной из столичных школ.

Правоохранители установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний безработный уроженец Таджикистана Шохджахон Х. У него есть вид на жительство в России до 2027 года, регистрация в Московской области.

Пострадавшая рассказала, что в октябре прошлого года мужчина увидел её на улице и подошёл познакомиться. Школьница засмущалась и хотела уйти, но тот был настойчив. Девочка сказала Шохджахону, что ей всего 14 лет, но его это не смутило: мужчина уговорил Зульфию дать ему номер телефона. Следующие две недели мужчина писал и звонил девочке, пытался сблизиться.

15 октября Шохджахон предложил Зульфие прийти к нему домой — «посмотреть кино». Школьница сомневалась, но мужчине удалось её уговорить. Зульфия приехала к одному из многоквартирных домов на Дмитровском шоссе в Москве. Шохджахон встретил её, провёл в квартиру, запер дверь и включил телевизор. После этого мужчина начал откровенно приставать к девочке, снял с неё одежду.

«Задержанный совершил со школьницей действия сексуального характера без применения насилия», — рассказал ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Очевидно, девочка просто побоялась, не смогла сказать «нет» взрослому настойчивому мужчине — отсюда и формулировка «без применения насилия».

Надежда Ли ИА Регнум

Мужчина задержан. 17 января следователи возбудили в отношении Шохджахона уголовное дело по статьям о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 статья 135 УК РФ) и о половом сношении и иных действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 статья 134 УК РФ). По ним Шохджахону грозит до трех и до четырех лет лишения свободы соответственно.

Довели до попытки суицида

19 января в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение от врачей детской психиатрической больницы. Медики сообщили, что к ним экстренно доставили 15-летнюю уроженку Узбекистана Гульнару У. (имя изменено). Девочку госпитализировали в одно из отделений психиатрии после попытки суицида — с диагнозом «Острая реакция на стресс».

Как сообщил ИА Регнум источник в правоохранительных органах, девочка рассказала медикам, что накануне вступила в интимные отношения с тремя взрослыми мужчинами. Опять-таки, как и в случае с 14-летней Зульфиёй, формально всё происходило без применения физического насилия. Но после случившегося девочка испытала сильнейший стресс и попыталась совершить самоубийство. К счастью, ребёнка успели спасти. Сейчас с ней работают врачи.

Правоохранители установили троих подозреваемых, склонивших девочку к интимным отношениям. Ими оказались земляки Гульнары, граждане Узбекистана: 20-летний Кахрамон Э., 21-летний Яхё Ф., и 23-летний Илесбек И. Сейчас их разыскивает полиция. Известно, что все трое живут в Санкт-Петербурге и имеют там временную регистрацию.

Сейчас полиция проводит проверку, информация передана и в следственное управление СК по Санкт-Петербургу.

Переехали, но не перестроились

Во всех трёх описанных выше случаях подозреваемые мужчины знали, что девочки — несовершеннолетние, но это их не остановило.

Переехав в Россию, некоторые иностранцы так и не смогли перестроиться, ассимилироваться — они до сих пор внутренне придерживаются обычаев и традиций своей родины, рассказывает ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

По его словам, переехавшие в Россию иностранцы могут знать законы нашей страны и понимать, что за определённые действия им может грозить уголовная ответственность.

«Но, когда ситуация касается их взаимоотношений с землячками, им кажется, что на это российские законы не распространяются: если девочка из таджикской или узбекской семьи, значит, с ней можно поступать так, как принято в отдалённых кишлаках Таджикистана или Узбекистана.

Об этом свидетельствует и тот момент, что во время задержания таких преступников они искренне не понимают, за что их арестовали и что плохого они сделали», — отмечает собеседник агентства.

Он также считает, что девочки, переехавшие в Россию и даже имеющие гражданство РФ, не всегда понимают, как правильно реагировать на знаки внимания от взрослых мужчин. Менталитет и народные традиции запрещают им перечить мужчинам, часто они не умеют говорить твёрдое «нет» и защищать себя.