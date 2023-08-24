Скандал в небольшом селе Донская Балка Ставропольского края разгорелся на прошлой неделе. Одна из сотрудниц местного детского садика «Ласточка» рассказала, что ее муж погиб в зоне СВО. По этой причине она отпросилась с работы на три дня у заведующей детсадом Светланы Шелар. Заведующая отпустила подчиненную, но добавила, что ее муж сам виноват в своей гибели. По словам сотрудницы, Светлана дословно сказала, что погибший в зоне СВО россиянин пришел на ее землю убивать ее родственников, поэтому получил по заслугам.

МКДОУ ДС № 21 «Ласточка» с. Донская Балка Заведующая детсадом Шелар С. Н.

Возник скандал, к которому подключились остальные жители села и общественники. Вместе они написали групповые заявления в правоохранительные органы с просьбой уволить заведующую из детского сада, а попутно проверить ее на предмет возможной поддержки ВСУ. По словам общественников, в селе давно ходили слухи, что оба сына 53-летней Светланы Шелар — Андрей и Николай — воюют на стороне ВСУ, а сама заведующая постоянно угрожает родителям, что сделает что-нибудь ужасное с их детьми, если с ее сыновьями что-то случится в зоне СВО.

Требования селян «уволить» и «наказать за пособничество ВСУ» были выполнены наполовину. Светлану из детсада все-таки уволили, об этом ИА Регнум сообщили в администрации Петровского городского округа Ставропольского края. А вот уличить женщину в поддержке ВСУ и в том, что оба ее сына служат в армии Украины, не получилось. Правоохранители не нашли ни доказательств угроз со стороны Светланы в адрес жителей, ни доказательств, что ее дети действительно воюют в рядах ВСУ.

Точка в этом скандале пока не поставлена. Светлана Шелар подала иск на общественников, обвинив их в бездоказательной клевете. Женщина написала заявление в полицию, где указала, что местные жители и общественники распространяют про нее и ее детей недостоверную информацию.

Журналисты ИА Регнум попытались разобраться, какая часть обвинений в адрес опальной заведующей является правдивой, а какая не находит доказательств ни после журналистского расследования, ни после тщательной проверки, проведенной сотрудниками МВД. Мы поговорили со всеми сторонами конфликта, чтобы составить хронологию скандала, а также понять, каким образом мать «боевиков ВСУ» работает с детьми российских военных на Ставрополье.

Обвинение 1. Заведующая издевалась на погибшим в СВО

Разговор на повышенных тоннах между сотрудницей детского сада «Ласточка» Татьяной Скрипкиной и заведующей Светланой Шелар имел место. Это подтверждается не только показаниями свидетелей, но и самой Светланой.

Лариса Скрипкина, сестра погибшего в зоне СВО Артема Скрипкина, рассказала ИА Регнум, что в тот день, когда пришло известие о смерти Артема, ее невестка Татьяна пошла отпрашиваться на три дня у Шелар, чтобы прийти в себя. Заведующая отпустила девушку на три дня, но должного сочувствия, по словам Ларисы, не проявила, а, наоборот, осудила погибшего за участие в СВО.

«Я помню, что мне Таня сразу после того разговора сообщила и процитировала Шелар. Шелар сказала дословно: «Таня, не обижайся, но зачем твой муж туда пошел, это не ваша территория. Там мои родные и близкие, получается он моих родных и близких пошел убивать?» Потом, конечно, она извинилась перед Таней за сказанные слова и уговорила ее не увольняться», — вспоминает Лариса.

В распоряжении ИА Регнум также есть аудиозапись разговора Татьяны Скрипкиной и Светланы Шелар через день после ссоры. Из нее становится понятно, что заведующая не отрицает, что в сердцах наговорила лишнего, и признается, что зря сказала вдове вышеупомянутую фразу.

Выдержка из разговора:

Татьяна: Светлана Николаевна, я не могу принять ваши слова. Это отец моих детей. Если бы вы мне их сказали в другое время, но не в этот же день. Это вы мне так пособолезновали? Вы сказали ОН. Он что, пошел лично на ваших родных, убивать их? Его призвала Россия, он не по собственной воле туда побежал. И он там погиб, защищая нас, чтобы вы и мы спокойно спали.

Светлана: А мои дети не спят спокойно, и родители не спят. И у меня тоже душа болит, потому что они простые люди. Мои дети не воюют, они работают. И внуки мои в бомбоубежищах сидят. Моя душа тоже болит, как у мамы, как у бабушки, как у простой женщины. В ту ночь я не могла дождаться от них звонка, не спала. Поэтому такая реакция была. Ты же знаешь, что я обычно молчу, хотя сердце рвется на части. У меня нет возможности уехать, я бы давно уехала к ним. Я извиняюсь за то, что сказала, я тебе сочувствую. Знаю, что такое хоронить, я похоронила своего сына. Я никому зла не желаю. А теперь меня втаптывают в грязь. Зря сказала лишнее, лучше б я молчала.

Из разговора становится понятно, что Светлана действительно в трагический для Татьяны день сказала, что погибший был сам виноват в смерти, потому что пошел убивать ее родных. А вот факт издевательства над погибшим в духе «Хорошо, что его убили», «Дострелялся по моим родным, вот и получил», о котором написали многие Telegram-каналы, нам в селе никто подтвердить не смог. Лично таких фраз никто в селе от Светланы Шелар не слышал.

Обвинение 2. «Оба сына воюют в ВСУ. И если с ними что-то случится, не забывайте, что ваши дети у меня»

Об этом написали многие Telegram-каналы, но каких-то документальных подтверждений этому факту не было. МВД Ставропольского края также провели проверку по заявлениям общественников, но установить, что оба сына Светланы Шелар воюют против российских солдат им не удалось. Не удалось установить и факт угроз со стороны Шелар родителям воспитанников детского сада. Все опрошенные правоохранителями жители села говорили, что просто слышали эту фразу от кого-то, но не помнят от кого. Полицейским не удалось найти, кому Светлана Шелар высказывала угрозы лично.

Соцсети Сыновья Шелар (слева направо Андрей и Николай)

Глава Петровского городского округа Ставропольского края Наталья Конкина заявила ИА Регнум, что ни одно из предъявленных обвинений Светлане Шелар не нашло подтверждения.

«У нас нет доказательств, что сыновья Шелар воюют на стороне Украины. Мы получили из полиции отказ в возбуждении дела за отсутствием оснований, то есть ее вина не доказана после проведенной проверки. На нее написали заявление, шла проверка. Но доказательств нет», — сказала Конкина.

В семье Шелар есть нацгвардейцы Украины и военнослужащие ВС РФ

В 2014 году, сразу после майдана, Светлана переехала в Россию. На Украине у нее остались родители и сыновья. В Ставропольский край Шелар переехала, чтобы ухаживать за престарелой бабушкой. По словам источника в полиции, на опросе заведующая рассказала, что ее дети остались на Украине, чтобы ухаживать за родителями Светланы. В России Светлана встретила 58-летнего Юрия Богданова, за которого вышла замуж. У Юрия также было двое сыновей — Роман и Алексей, последний служил в Вооруженных силах РФ. Светлана вместе с Юрием часто навещали Алексея, когда тот проходил срочную службу в российской армии.

Украинская семья Шелар и ее русская новая семья дружили между собой до 2021 года, об этом свидетельствуют совместные снимки с отпусков в соцсетях. На многочисленных фотографиях бывший военнослужащий ВС РФ Алексей Богданов обнимается с бывшим нацгвардейцем Украины Николаем Шелар. Будучи в России, Светлана не высказывалась против присоединения Крыма, напротив, отдыхала там частенько со своим мужем. Но об украинской семье Шелар никогда не забывала, и в 2021 году вместе с новым мужем Юрием последний раз навестила семью своего сына Николая в Харькове.

ИА Регнум удалось выяснить, откуда вообще пошла информация о том, что оба сына Светланы Шелар воюют на стороне ВСУ против России. У Светланы есть два сына: старший Николай — ему 32 года и младший Андрей — 29 лет. Оба были сотрудниками Национальной гвардии Украины в прошлом, но, по заявлениям самой Шелар, сейчас работают на обычных работах.

Бывшая повариха детского сада «Ласточка» Наталья Медведева рассказала журналистам, что помнит тот день, когда все узнали о том, что старший сын Светланы Николай военный.

«Был 2019 год. Мы отмечали чей-то день рождения, было чаепитие, все сидели за столом. Заведующая была в приподнятом настроении, показывала фото своих сыновей, радовалась, что ее сын получил какое-то звание или должность, точно не помню. Она говорила, что он у нее военный, он был в форме. Больше ничего не помню, я потом уволилась из-за низкой зарплаты. Мы со Светланой постоянно ругались насчет этого, вот я и уволилась, потому что мне не платили даже минималку, а сейчас всем платят по 18 000», — рассказала Медведева.

Мы нашли соцсети Николая, он действительно на многих фотографиях в форме Национальной гвардии Украины. По нашей информации, на опросе Светлана Шелар рассказывала, что ее сын оканчивал академию МВД Украины, откуда выпустился в звании лейтенанта в 2014 году, отсюда и снимки (с выпуска). В соцсетях последние фотки в форме датированы как раз 2014 годом. Младший сын Андрей тоже служил в Национальной гвардии Украины, но, как говорит Шелар, он давно не является сотрудником МВД.

Соцсети Слева на фото Андрей во время службы в Нацгвардии Украины, справа Николай только что получил офицерское звание в Нацгвардии

Мы попытались лично спросить у Светланы про ее сыновей, но трубку бывшая заведующая не берет, а сообщения читает, но не отвечает. Нам удалось дозвониться до ее мужа Юрия Богданова. Он заявил, что ситуация раздута, но из-за нее и травли ему вместе со Светланой пришлось на время уехать из села. На вопрос журналиста, служат ли дети Светланы в ВСУ, Юрий бросил трубку.

Мы также попытались дозвониться до сыновей Светланы, которые живут на Украине. Получилось связаться только с Николаем. Он ответил на обычный мобильный телефон, но на вопрос про свою мать и его службу в ВСУ, резко сказал нет и, послав журналиста в пикантное место, бросил трубку.

Местные жители считают, что даже если сыновья Светланы Шелар не воюют в составе ВСУ против России, но когда-то были сотрудниками Нацгвардии Украины, она все равно не имела права занимать должность заведующей в детском саду.