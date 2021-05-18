Илья Иванов
Автор
Родился в городе Солнечногорске Московской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности «Экономическая политика». Основная сфера интересов: история, экономическая теория, политэкономия
Последние публикации
«Арктический трилистник»: как Россия охраняет свои северные рубежи
Российские и иностранные журналисты впервые посетили военную базу «Арктический трилистник», расположенную на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Это первый в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты, передаёт корреспондент ИА REGNUM...
18 мая 2021
Антикризисные меры в России: как и какую поддержку получит бизнес
На фоне эпидемии коронавируса в России заработали меры, направленные на поддержку деятельности коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. 10 марта правительство России отчиталось о выделении 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса (МСП). Субсидии 1 мая 2020 года...
13 мая 2020
Уроки коронавируса. Результат оптимизации лабораторий в Москве
Помните, несколько лет назад мы ходили в поликлинику и у нас брали кровь из пальца, тут же были лаборатории, в которых милые девушки сразу делали анализы. Уже через пару часов (а если нужно, то и быстрее) результат был у врача этой же поликлиники. Сегодня всё иначе! Несколько лет продолжалась...
3 мая 2020
Лекарства и коронавирус. Почему правительство не слышит призывы депутатов?
31 марта в Госдуме приняли очень важные законы в связи с эпидемией коронавируса — в том числе и по лекарственному обеспечению граждан. В частности, закон об онлайн-продаже лекарств затронет и рецептурные препараты. Однако дистанционно продавать их станут лишь с 2022 года, в то время как ситуация...
31 марта 2020
«Сахалин-2»: как иностранное участие помогает импортозамещению в России
Нефтегазовый проект «Сахалин-2» является ярким примером плодотворного и эффективного сотрудничества российского бизнеса с иностранными компаниями. Проект по добыче, транспортировке, переработке и маркетингу нефти и природного газа реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе...
26 декабря 2019
Почему ЛГБТ-движение становится сильнее? Интервью
По данным института Гэллапа, доля граждан США, ассоциирующих себя с ЛГБТ-движением, за последние десятилетия растёт весьма заметными темпами. Если в 2012 году к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности себя относили всего 5,8% «миллениалов» (родившихся в период с 1980...
25 ноября 2019
Не только нефть: о рекордах России в несырьевом экспорте — интервью
Несмотря на то, что положение России в системе международной торговли традиционно ассоциируется с экспортом нефти и газа, в последние годы правительство энергично предпринимает усилия по расширению ассортимента товаров, продаваемых за рубеж. В 2015 году в связи с внешним политическим давлением и...
17 ноября 2019
Криптовалюты: как новые законы изменят уголовно-правовую практику?
Уголовно-правоприменительная практика в сфере цифровых финансовых активов (ЦФА) пока что далека от совершенства: следователи не имеют адекватного представления о том, как возбуждать уголовные дела, связанные с токенами и криптовалютами, и существующие методики в той или иной мере устарели или...
29 августа 2019
Массовая гибель пчёл: «Рынок химикатов в России почти не контролируется»
Массовая гибель пчел в центральных регионах России стала результатом использования местными фермами контрафактных гербицидов — в основном составы на основе дешевых китайских действующих веществ, которые наводнили российский рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор...
6 августа 2019
Эпоха Путина: можно ли достичь большего при тех же условиях?
За последние 20 лет России удалось восстановить свою самостоятельность на международной арене и в определённой степени вернуть статус полноправной мировой державы. Не все возможности были использованы для укрепления суверенитета страны, и в теории достичь страна могла бы и большего — однако причины...
25 июля 2019
Эпоха Путина: «Изжить детские болезни и стать дееспособным организмом»
При президенте Владимире Путине молодое российское государство смогло перейти к формированию устойчивой бюрократической модели управления. Однако это не привело к исчезновению управленческих проблем — система превратилась в молодой организм, который, однако, испытал на себе бремя всех детских...
23 июля 2019
Эпоха Путина и уход от «Вашингтонского консенсуса»: что удалось?
В течение первых двух президентских сроков Владимира Путина в России удалось стабилизировать политическую ситуацию и создать условия для становления современной экономической системы после разрухи 1990-х годов. Однако мировой финансовый кризис и обострение отношений с Западом показали, что стране...
22 июля 2019
Как «стратегии развития» защищают интересы рядовых граждан — интервью
В последние годы в России всё больше внимания уделяют разработке стратегий социально-экономического развития субъектов и муниципальных образований. Деятельность органов власти в регионах и на местах активно перестраивается с учётом отечественного и зарубежного опыта, к разработке документов...
8 марта 2019
Наказание за эффективность: ФАС винят в переделе рыбопромысловой отрасли
По инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в России идёт подготовка к реформе квот в рыбопромышленной отрасли, которая заменит действующий более десяти лет «исторический принцип» распределения на новую систему аукционов в сфере добычи краба. Возможные изменения порядка распределения...
19 января 2019
«Металл-Экспо»: украинские металлурги работают в «стране-агрессоре»
13−16 ноября в Москве на ВДНХ состоялась 24-я ежегодная международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В ней приняли участие более 500 металлургических компаний из 35 стран мира. Свои достижения в области оборудования и технологий для черной и цветной металлургии представили передовые компании...
6 января 2019
«Металл-Экспо»: украинские металлурги работают в «стране-агрессоре»
13−16 ноября в Москве на ВДНХ состоялась 24-я ежегодная международная промышленная выставка «Металл-Экспо». В ней приняли участие более 500 металлургических компаний из 35 стран мира. Свои достижения в области оборудования и технологий для черной и цветной металлургии представили передовые компании...
19 ноября 2018
О «пенсионных протестах»: почему так мало и кто виноват?
26 и 27 сентября Госдума приняла, соответственно, во втором и в третьем, окончательном чтении закон о повышении в России пенсионного возраста, согласно которому с 1 января 2019 года в течение шести лет пенсионный возраст для граждан РФ будет расти по году в год — в результате к 2024 году женщины РФ...
6 октября 2018
Криминал, нищета и распад семей: в ОПРФ обсудили пенсионный манёвр
Запланированное в России повышение пенсионного возраста с 55 лет до 60 для женщин и с 60 до 65 для мужчин приведёт к социально-экономическому кризису в стране, деградации семейных ценностей, значительному демографическому спаду, а также маргинализации молодёжи и росту преступности в её среде. Как...
22 сентября 2018
Молчание — знак согласия или отчаяния? Новый виток «пенсионных протестов»
2 сентября по инициативе КПРФ в крупных городах России прошли первые осенние акции протеста против повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что волна митингов прокатилась по всем уголкам страны, сами мероприятия не отличились массовостью, а где-то оказались даже скромнее своих летних...
16 сентября 2018
Чего и кому будет стоить смягчение «пенсионного манёвра»
29 августа президент России Владимир Путин выступил с заявлением о повышении пенсионного возраста. Глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, как предлагалось ранее, а также предложил вдвое увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного...
1 сентября 2018