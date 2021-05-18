Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, 18 мая, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Российские и иностранные журналисты впервые посетили военную базу «Арктический трилистник», расположенную на острове Земля Александры в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Это первый в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Илья Иванов ИА REGNUM Военная база «Арктический трилистник»

Илья Иванов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион»

Основное назначение базы — обеспечение противовоздушной обороны. В связи с этим здесь базируются береговые ракетные комплексы «Бастион». Как отметил командир 71-й тактической группы подполковник Балабег Эминов, ракетный комплекс продемонстрировал высокую эффективность на испытаниях и тактических учениях, несмотря на экстремальные погодные условия северных широт.

Илья Иванов ИА REGNUM Военная база «Арктический трилистник»

Строительство российской военной инфраструктуры на архипелаге шло с 2014 по 2017 годы с использованием наиболее современных энергоэффективных технологий.

В настоящее время комплекс, площадь которого составляет составляет более 14 тыс. кв. м, способен обеспечить комфортное проживание и работу группы военнослужащих размером до 150 человек в течение полутора лет.

Между всеми объектами инфраструктуры, которые включают в себя энергоблок, комплексы водоочистных и канализационных сооружений и комплекс утилизации бытовых отходов, гаражи, склады и хранилища, функционируют переходы, позволяющие личному составу не выходить в зимнее время на улицу.

В «Арктическом трилистнике», помимо прочего, есть спортзал, сауна и другие условия для проведения досуга. Кроме того, комплекс имеет медицинские кабинеты с возможностью телемедицины.

По словам начальника штаба армии ВВС и ПВО генерала-майора Игоря Чуркина, современные технологии не только обеспечили «Арктическому трилистнику» минимальные расходы на энергию, но и практически нейтрализовали негативное воздействие комплекса на окружающую среду.

«От него практически нет теплового излучения. Он максимально экологичен и работает по замкнутому циклу, за исключением, наверное, продуктов горения, которые также проходят фильтрацию перед выбросом в атмосферу», — заявил Чуркин.

«Этот комплекс можно сравнить с космической станцией, с той лишь разницей, что находится она не на околоземной орбите, а в арктической пустыне», — подчеркнул он.

Илья Иванов ИА REGNUM Военная база «Арктический трилистник»

Рядом с базой располагается аэродром «Нагурское», который был сдан в эксплуатацию в 2020 году. Длина взлётно-посадочной полосы аэродрома составляет 3,5 тыс. метров, что позволяет ему принимать все классы воздушных судов, в том числе и, например, стратегические бомбардировщики Ту-95.

По словам генерала-майора Игоря Чуркина, строительство аэродрома «Нагурское» и развитие арктической аэродромной сети в целом «повысило возможности применения авиации Северного флота в интересах контроля воздушного пространства в районе акватории Северного морского пути и позволят обеспечить безопасность этой транспортной артерии с воздуха».

Так, в настоящее время Северный флот отрабатывает применение самолётов оперативно-тактической авиации, в том числе истребителей, с аэродромов в Арктике, отметил он.

В начале 2021 года на архипелаге Земля Франца-Иосифа под руководством главнокомандующего ВМФ состоялась комплексная арктическая экспедиции «Умка-2021», в ходе которой был выполнен длительный полёт двух истребителей МиГ-31 с аэродрома «Нагурское».

»(Истребители) прошли географическую точку Северного полюса, успешно выполнили учебно-боевую задачу и вернулись, совершили посадку на этот же аэродром», — указал Чуркин.

Илья Иванов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион»

Северный флот призван обеспечить мир и безопасность в Арктике, и в последние годы эта задача не только не теряет актуальности, но и привлекает всё большее внимание со стороны Вооружённых сил России.

Авиация Северного флота периодически сопровождает самолёты-разведчики НАТО над Баренцевым морем и недалёко от Кольского полуострова. Следует отметить, что в последние годы активность иностранных вооружённых сил в регионе заметно возросла.

Так, ранее командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил журналистам о том, что силы НАТО приступили к практике выполнения регулярных одиночных и групповых походов боевых надводных кораблей.

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Отметим, что «Арктический трилистник» — не первый жилой комплекс замкнутого цикла, возведенный в интересах Северного флота в высокоширотных районах Арктики. До него на острове Котельный архипелага Новосибирские острова (несколько южнее — на 75-м градусе северной широты) также был построен комплекс «Северный клевер».

В числе посетивших базу иностранных журналистов были представители CNN, BBC, Associated Press, Agence France-Presse, ABC, Televisión Española, и других.