Нефтегазовый проект «Сахалин-2» является ярким примером плодотворного и эффективного сотрудничества российского бизнеса с иностранными компаниями. Проект по добыче, транспортировке, переработке и маркетингу нефти и природного газа реализуется на острове Сахалин на условиях соглашения о разделе продукции, и благодаря ему целый ряд российских предприятий смогли освоить международные стандарты производства и предложить отечественному рынку то, что прежде закупалось только за рубежом. О достижениях российской промышленности в связи с работой над инфраструктурой «Сахалин-2» корреспонденту ИА REGNUM рассказали при знакомстве с объектами нефтегазового проекта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Технологическая линия, на которой установлены криогенные теплообменники и теплообменники предварительного охлаждения

«Сахалин-2» был запущен в 1994 году. Оператор проекта, компания «Сахалин Энерджи», управляет процессом добычи нефти и газа в Охотском море на трёх морских лёдостойких нефтегазодобывающих платформах «Пильтун-Астохская-А», «Пильтун-Астохская-Б» и «Лунская-А». Углеводороды с платформ перекачиваются по трубопроводам на юг острова в производственный комплекс «Пригородное», располагающийся на побережье незамерзающего залива Анива неподалёку от Южно-Сахалинска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производственный комплекс «Пригородное»

Дарья Антонова ИА REGNUM Резервуар для хранения сжиженного природного газа (СПГ)

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

С 2007 года 50% плюс одну акцию компании приобрело ПАО «Газпром», остальные доли сохранились в той же пропорции за прежними иностранными акционерами — концерном Shell (27,5% минус одна акция), Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). Нефтегазовая инфраструктура на Сахалине — одна из крупнейших в мире на текущий момент и продолжает расширяться. Транссахалинская трубопроводная система включает морские трубопроводы длиной около 300 км и наземные газопровод и нефтепровод по 800 км каждый.

В «Пригородном» располагается завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), который включает в себя две технологические линии для производства СПГ, два резервуара для его хранения, причал для отгрузки СПГ и объекты общего назначения: установки по производству азота, подготовке воды и очистке стоков, факельную установку и газотурбинные генераторы для производства электроэнергии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Процесс очистки газа состоит из множества стадий: после аминовой очистки, предназначенной для удаления CO2, газ поступает в серо-зелёные адсорберы для осушки, а затем — в серую колонну, где происходит очистка от ртути

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Дарья Антонова ИА REGNUM Факельная установка

93% поступающего на комплекс газа идёт в конечный продукт. Из оставшихся 7% — 85% идёт на обеспечение работы газотурбинных установок, 14% — для производства электроэнергии; 0,8% — на хозяйственные нужды и отопление и 0,2% — на факельную систему. Это очень высокий показатель эффективности — объект входит в 25 лучших заводов СПГ в мире и в настоящее время производит около 4% мирового объема сжиженного природного газа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Технологическая линия, на которой установлены криогенные теплообменники и теплообменники предварительного охлаждения

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Производственный комплекс «Пригородное» также включает терминал отгрузки нефти (ТОН), располагающийся к востоку от завода по производству СПГ. Нефть, поступающая с Пильтун-Астохского и Лунского месторождений, смешивается с конденсатом из установки газо-фракционирования и отправляется на хранение в вертикальные цилиндрические стальные резервуары ёмкостью 100 млн кубометров каждый.

«Сахалин Энерджи» не только добывает и перерабатывает углеводороды, но и продаёт их конечному потребителю — порт Пригородное специально построен для газовозов СПГ и нефтеналивных танкеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Сингуров

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный пункт управления объединенного берегового технологического комплекса

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный пункт управления объединенного берегового технологического комплекса

«Это крупный интегрированный проект, один из самых сложных за последние десятилетия. Крайнее звено в цепочке и есть завод по производству СПГ. Но мы ещё и продаём продукцию конечному потребителю. В планах на год заправить около 170 танкеров. За нефтью зайдут более 50 судов. И потребуется около 20 часов, чтобы заполнить каждый», — указал директор производственного комплекса «Пригородное» «Сахалин Энерджи» Александр Сингуров.

Порт доступен для нефтеналивных танкеров (700 тыс. баррелей — средняя партия по нефти) и газовозов объёмом от 18 тыс. до 145 тыс. кубометров. Объединённая инфраструктура по сжижению очищенного природного газа и отгрузке добытой нефти представляет уникальный случай в мировой практике.

Дарья Антонова ИА REGNUM На производственном комплексе работает инфраструктура для осушки и очистки природного газа от примесей, таких как углекислый газ и ртуть

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Российское участие: трубная продукция нефтяного сортамента

«Сахалин Энерджи» реализует долгосрочную стратегию по повышению доли российского участия в проекте «Сахалин-2». Согласно СРП, за весь срок проекта эта доля должна составить 70%, однако по отдельным позициям компании удалось достичь впечатляющих результатов уже сегодня: так, в 2018 году по объёмам трудозатрат «российская» доля достигла до 88%, а по использованным материалам и оборудованию — 84%.

Показательным в этом отношении является сотрудничество «Сахалин Энерджи» с российской ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК). В 2015 году стороны подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает квалификацию премиальных резьбовых соединений обсадных труб из хромистых, высокоуглеродистых и коррозионностойких марок стали в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 13 679 CAL 4 2014.

Дарья Антонова ИА REGNUM Обсадные трубы с 2015 года на Сахалин поставляет ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК)

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Дарья Антонова ИА REGNUM Трубы имеют премиальные резьбовые соединения

К тому моменту ТМК уже работала по множеству российских проектов, однако соглашение с «Сахалин Энерджи» стало принципиально новой страницей в истории компании. Проведение квалификационных испытаний труб для добычи углеводородов — обязательное требование мировых стандартов нефтегазовой отрасли, и в 2017 году впервые российские трубы с премиальными резьбовыми соединениями ТМК диаметром 245 мм углеродистой марки стали успешно прошли эти испытания.

Первая партия труб с премиальными резьбовыми соединениями диаметром 244,48 мм на Сахалин прибыла в сентябре 2018 года, а в конце ноября состоялся успешный спуск обсадных труб в водонагнетательную скважину на платформе «Пильтун-Астохская-А». В следующем году в июне для этой же платформы пришла новая партия труб ТМК диаметром 244,45×11,99 мм группы прочности L80, которая также была благополучно спущена в нефтедобывающую скважину в сентябре 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Завод по производству сжиженного природного газа (СПГ)

Сотрудничество «Сахалин Энерджи» и ПАО «Трубная металлургическая компания» стало наглядным примером роста доли российского участия в проекте «Сахалин-2», а также примером не просто импортозамещения, но и выхода российской продукции на международный рынок.

«До недавнего времени на мировом рынке доминировали иностранные компании. Производители и держатели лицензий Tenaris, Vallourec, Sumitomo. Три основных игрока на рынке премиальных соединений, которые первые их разработали, запатентовали и держали лицензию при себе — никто больше не мог такое производить», — заявил начальник управления инженерно-технического обеспечения строительства скважин «Сахалин Энерджи» Пётр Сак.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сепараторы необходимы для первичной очистки газа, разделения жидких и газообразных примесей и подготовки газа к транспортировке

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Макаров

Дарья Антонова ИА REGNUM Трёхфазные сепараторы «Ижорских заводов»

Такие компании, как Shell, ExxonMobil, Total имеют собственные программы сертификации поставщиков для критически важных элементов оборудования. Участие в совместном проекте «Сахалин-2» и позволило отечественному производителю получить необходимый опыт в прохождении международной сертификации. Сегодня российские трубы соревнуются наравне с западными образцами и успешно проходят все тесты, соответствуя всем заявленным требованиям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс предназначен для подготовки газа и конденсата с Ленского месторождения

«Компания ТНК в 2000-х годах решила выйти на этот рынок — разработали с нуля собственные соединения, которые удовлетворяют всем требованиям премиальных. Провели успешное полное тестирование трубы размером 245 мм по всем требованиям международных стандартов, которые применимы к проекту «Сахалин-2», — продолжил он.

По его словам, на «Сахалине-2» намерены продолжить переход на российские трубы, которые не уступают западным и японским образцам по итогам квалификационных проверок. В частности, с 2020 года «Сахалин Энерджи» будет закупать трубы диаметром 245 мм углеродистой марки стали исключительно производства ТМК, с планами последующего перехода на трубы ТМК и в других размерах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нефть и газ с месторождения проходят здесь первичную обработку до передачи их по трубопроводам на юг острова

Объединённый береговой технологический комплекс

Объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК) площадью 62 тыс. кв. м расположен рядом с выходом морского газопровода от платформы «Лунская-А» и является одним из ключевых объектов инфраструктуры «Сахалин-2» — газ и конденсат с «Лунской» платформы, а также попутный газ и нефть с Пильтун-Астохского месторождения проходят здесь первичную обработку до передачи их по трубопроводам на юг острова, на завод СПГ и ТОН в «Пригородном». ОБТК самостоятельно снабжает себя электроэнергией четырьмя газовыми турбинами — 25 МВт каждая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

В настоящее время в рамках освоения шельфовых месторождений Сахалина на объекте приступили к новому этапу работ, связанному со строительством дожимной компрессорной станции, которая призвана обеспечить поддержание подходящего давления для добычи углеводородов на различных уровнях пласта.

Строительно-монтажные работы планируют завершить через два года. Сложное, капиталоёмкое оборудование для объекта послужило мощным импульсом для развития и модернизации целого ряда российских предприятий. Ключевые объекты здесь — это газоперекачивающие агрегаты и трёхфазные входные сепараторы. В связи с работами над ДКС особую роль сыграло сотрудничество «Сахалин Энерджи» с АО «РЭП Холдинг» — последнее и изготовило три газоперекачивающих агрегата ГПА-32 типа «Ладога».

В настоящее время «РЭП Холдинг» является единственным российским производителем газоперекачивающих агрегатов, чья продукция отвечает требуемым характеристикам для замещения аналогичного импортного оборудования по проекту «Сахалин-2».

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

Воспользовавшись опытом General Electric, «РЭП Холдинг» успешно освоил передовые технологии и начал самостоятельно выпускать оборудование мирового класса — за всё время компания произвела более 60 газотурбинных установок для ПАО «Газпром», которые отличаются высоким уровнем производительности, экономичностью и долгим сроком эксплуатации.

Газоперекачивающие агрегаты, однако, на площадке будут установлены позже — строительно-монтажные работы начались с размещения наиболее габаритных изделий, которые представлены двумя трёхфазными входными сепараторами, изготовленными ПАО «Ижорские заводы» в Санкт-Петербурге.

Трёхфазные сепараторы «Ижорских заводов»

Сепараторы представляют собой аппараты из двухслойного плакированного листа с внутренним слоем нержавеющей стали. Каждый сепаратор весит 515 тонн, представляет собой сосуд длиной 30 метров высотой 9 метров с толщиной стенки 156 мм. Оборудование было доставлено на север острова Сахалин в июле 2019 года и сразу было установлено на подготовленные фундаменты. Сепараторы необходимы для первичной очистки газа, поступающего с морской платформы Лунского месторождения, для разделения жидких и газообразных примесей и подготовки газа к транспортировке на юг острова для дальнейшей переработки в СПГ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

«Мы победили в конкурсе на поставку двух сепараторов с внутренними устройствами для дожимной компрессорной станции объединённого берегового технологического комплекса в рамках строительства второй очереди проекта «Сахалин-2». Данные трехфазные сепараторы по своим весогабаритным характеристикам, материальному и конструктивному исполнению являются уникальными для газовой отрасли. С учётом эксплуатации оборудования на территории Российской Федерации необходимо было при проектировании и изготовлении в полном объёме обеспечить выполнение требований российских норм и правил. При этом одним из требований лицензиара Shell к изготовлению сепараторов было применение стали SA-516 Grade 70 и постановка клейма U2 по коду ASME (American Society of Mechanical Engineers)», — заявил директор по продажам нефтехимического оборудования ПАО «Ижорские заводы» Владимир Макаров.

«Таким образом, «Ижорские заводы» изготовили сепараторы для проекта «Сахалин-2», удовлетворяющие самым жёстким требованиям российских и американских стандартов к качеству и безопасности эксплуатации оборудования. «Ижорские заводы» также тесно взаимодействовали с лицензиаром и поставщиком внутренних устройств на стадии проектирования и изготовления сепараторов», — продолжил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

Для того, чтобы участвовать в данном проекте, необходимо было как минимум попасть в список поставщиков лицензиара и заказчика, компаний Shell и «Сахалин-Энерджи». Для реализации этой задачи «Ижорские заводы» прошли многоуровневый аудит, который включал в себя проверку технической готовности предприятия выполнить проект по представленным требованиям, проверку системы менеджмента качества и готовности персонала в части наличия необходимых аттестаций для соблюдения технологии изготовления.

По итогам трёхмесячного аудита была полностью подтверждена возможность и готовность «Ижорских заводов» выполнить проект, после чего предприятие было включено в список возможных поставщиков оборудования.

«В рамках реализации программы импортозамещения и максимальной локализации изготовления узлов и заготовок в Российской Федерации мы привлекли к выплавке стали и изготовлению заготовок для сепараторов нашего партнера — компанию «ОМЗ-Спецсталь». Это предприятие имеет огромный опыт в изготовлении заготовок из специальных марок стали, и оно смогло успешно реализовать поставленную задачу. Таким образом, заготовки, соответствующие американскому коду ASME и российским стандартам, были изготовлены и переданы для дальнейшего изготовления сепараторов на «Ижорских заводах», — подчеркнул Владимир Макаров.

Успехом в конкурсе «Ижорские заводы» обязаны своей основной специализации — богатому опыту изготовления оборудования для атомной и нефтегазохимической отрасли. Именно опыт изготовления атомных реакторов обеспечил «Ижорским заводам» решающее конкурентное преимущество — опыт, которым обычно не обладают другие компании на этом рынке, указал Макаров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Объединённый береговой технологический комплекс

«Ижорские заводы» с середины XX века были предприятием по производству атомных реакторов. Практически на всех атомных станциях на территории России работает наше оборудование, а еще в Чехословакии, Болгарии, Финляндии… Финская АЭС «Ловииса» была признана самой безопасной атомной станцией в своё время», — отметил он.

При изготовлении сепараторов на «Ижорских заводах» были применены передовые технологии сварки, используемые в производстве атомных реакторов и нефтегазохимического оборудования: например, сварка в узкощелевую разделку (с развалом угла в один градус вместо стандартных восьми, как обычно делается при изготовлении подобных сосудов), которая существенно сократила цикл изготовления и повысила качество изделий. Инновационной для российской практики также стала сварка методом «тандем» — когда процесс реализуется с помощью двух полностью независимых сварочных электродов вместо одного, что также позволяет повысить качество сварных соединений.

«В 2016 году мы были в непростой ситуации, так как конкурировали с мировыми лидерами по производству подобного оборудования. Но при прочих равных условиях цена у нас получилась конкурентной, а качество — гораздо выше, чем у конкурентов. Все технологии, которые были применены при изготовлении сепараторов, транслировались из атомной энергетики», — отметил он.

Дальнейшие перспективы

Программа «Сахалин-Энерджи» по увеличению доли российского участия в объёме работ по проекту «Сахалин-2» способствует процессам импортозамещения также и на других предприятиях, а в перспективе — и в целых отраслях российской промышленности. Эффект наглядно проявил себя в ходе изготовления сепараторов на «Ижорских заводах».

Если совсем недавно металл, изготовленный по международным стандартам, приходилось закупать за границей, — а для таких больших изделий, как сепараторы, доля металла достигает половины стоимости изготавливаемого оборудования, — то теперь 90% стоимости составляет именно труд российских производителей. В частности, сталь для сепараторов была изготовлена на российском металлургическом заводе «ОМЗ-Спецсталь».

»Без НИОКР и научной интуиции «Ижорские заводы» оказались бы как без рук. Инновации и НИОКР в машиностроении сейчас не просто современная, политически правильная деятельность, это еще и конкурентоспособность продукции, элемент развития бизнеса, его жизнестойкости. Изучение опыта компаний и людей, истории конкретных инновационных решений, конкретных НИОКР, возникающие в ходе их реализации сложности и методы их преодоления сейчас важны как никогда ранее», — подчеркнул Макаров.

Теперь «Ижорские заводы» намерены продолжить диверсификацию своего производства за рамками традиционной атомной и нефтегазохимической промышленности.

«Мы сейчас идём в очень серьёзный проект, который связан с комплексами подводной добычи углеводородов на шельфе, а именно речь идёт об изготовлении манифольдов — конструкций, внутри которых происходит сбор углеводородов со дна океана, их распределение и передача единым потоком на сушу», — указал директор по продажам нефтехимического оборудования ПАО «Ижорские заводы» Владимир Макаров.

«Ижорским заводам» предстоит ещё более сложная и ответственная работа, чем с трёхфазными сепараторами, отметил он.

«Речь идёт о технически сложной конструкции, которая устанавливается на дне океана на глубине от 500 до 1000 метров, не обслуживается на протяжении 15−20 лет и всё равно должна работать, как швейцарские часы. Требования к качеству изготовления очень и очень высокие. Сегодня «Ижорские заводы» изготовили опытный образец манифольда в виде проекта по НИОКР. Он успешно прошёл все испытания и предъявлен заказчику. Сейчас можно с уверенностью сказать, что изготовление штатного кустового манифольда — задача по силам «Ижорским заводам», — отметил Макаров.

Что же касается проекта «Сахалин-2», то, как указал начальник департамента по производству (наземные объекты) «Сахалин Энерджи» Денис Луцев, компания намерена вывести сотрудничество с российскими производителями по международным стандартам на новый, ещё более высокий уровень.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Луцев

«Отечественные производители работают по российским стандартам и не всегда могут построить простую параллель с международными требованиями. Поэтому мы решили взяться за программу, которая достаточно активно поддерживается РСПП, другими объединениями и организациями —это так называемый проект гармонизации стандартов, который мы запустили на базе наших объектов», — заявил Луцев.

«Тщательное изучение международных стандартов — длинный путь по построению «мостов» и объяснению принципов работы российским производителям. Как дальше отреагирует российский рынок, нам предстоит ещё увидеть. Однако проект интересен тем, что мы не только сможем повышать российское участие здесь, на «Сахалине-2», но впервые в российской практике проведём работу с нашими производителями и покажем, что соответствие международным стандартам — вполне осуществимая задача, которая не требует глобальных изменений в процессе производства», — указал он.