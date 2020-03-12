По данным института Гэллапа, доля граждан США, ассоциирующих себя с ЛГБТ-движением, за последние десятилетия растёт весьма заметными темпами. Если в 2012 году к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности себя относили всего 5,8% «миллениалов» (родившихся в период с 1980 по 1999 год), то к 2018 году доля таковых составила уже 8,2%. В поколении «Икс» (1965−1979) эта доля также возросла — с 3,2% до 3,5%.

Жан-Батист Рагно. Сократ, уводящий Алквиада с ложа женщины. 1791

Одни видят в этом признаки возросшей терпимости современного общества к представителям секс-меньшинств, что позволило последним смелее заявлять о себе. Другие относятся к такой статистике с известной долей скепсиса и полагают, что дискуссии об ЛГБТ, скорее, превратились в модный интеллектуальный тренд. Есть, наконец, и те, кто видят в современных тенденциях тревожный симптом грядущих социальных и демографических проблем, с которыми человеческой цивилизации предстоит столкнуться в самом ближайшем будущем. Своё мнение по этому вопросу корреспонденту ИА REGNUM выразил известный американский социолог и психолог, создатель Института исследований семьи Пол Кэмерон.

ИА REGNUM: В России в отношении Запада господствуют крайне полярные оценки: кто-то склонен видеть в Европе и США образец политической культуры и ценностей, другие обращают внимание на признаки морального упадка. Конечно же, не обходится в таких спорах и без вопроса о сексуальных меньшинствах. Кто-то считает весь алармизм по поводу «растущих привилегий» геев и лесбиянок раздутой чепухой, кто-то видит в этом серьёзную проблему. Какую оценку дали бы вы?

Кэмерон: Западные ценности — это гремучая смесь. Многие из этих идеалов, безусловно, хороши, особенно те, что связаны со свободой слова, политическими ценностями. Всё ещё можно назвать президента идиотом, и никакого наказания за это не последует. Если я захочу создать собственную партию, то никаких препятствий передо мной не возникнет. Я думаю, это хорошо.

С другой стороны, ЛГБТ-движение сейчас набирает всё больше сторонников в обществе. При этом его популярность связана с дискриминацией оппонентов: если вы не являетесь сторонником этого движения, то вам как учёному не удастся публиковать свои научные работы в крупных изданиях.

Тем более это касается политиков. Вице-президент США Майк Пенс недавно был раскритикован за «неправильные» заявления в адрес гомосексуалистов, сделанные им несколько лет назад. Что теперь с ним будет? Я не знаю практически ни одного представителя власти на федеральном или на местном уровне, на уровне штатов, кто мог бы критиковать ЛГБТ, не жертвуя при этом собственной политической карьерой.

В СМИ критика движения составляет совершенно незначительную нишу. Движение за гей-права похоже в некотором смысле на фашизм и коммунизм — ты должен следовать заявленной позиции, а если ты ей не следуешь, то тебе конец. Естественно, это негативная характеристика современного западного общества: лет 40 назад такого, конечно, не было.

К сожалению, такие сомнительные ценности приходят постепенно и в Россию.

Esmatly Пол Кэмерон

ИА REGNUM: Обычно США описывают в образе достаточно консервативного государства. Чем в вашей стране ситуация отличается от положения дел в Европе? Видите ли какие-то параллели с Россией?

Кэмерон: И да, и нет. Уровень рождаемости у нас, в США, выше. Мы более религиозны, мы чаще ходим в церкви и синагоги. И наши верующие действительно похожи на верующих в России — они тоже склонны иметь много детей в семье. При этом американские либералы, опять-таки как и российские, детей рожают неохотно.

США действительно более консервативны, чем та же Великобритания. И если убрать мусульманское население из уравнения, то выяснится, что американцы рожают детей заметно больше, чем жители Великобритании. Надолго ли сохранится такое положение дел, говорить трудно: либерализм в США нарастает, а убеждённых консерваторов становится всё меньше.

Если говорить о свободе слова, то я могу спокойно говорить о своих убеждениях, как сейчас, без опасения оказаться арестованным — что уже давно бы произошло в Великобритании. Так что с этой точки зрения в США действительно ситуация обстоит лучше.

ИА REGNUM: Поясните, пожалуйста, подробнее вашу точку зрения о влиянии ЛГБТ-движения на демографическую ситуацию в западных странах.

Кэмерон: Запад медленно умирает из-за низкого уровня рождаемости. И именно ЛГБТ-движение связано с очень низкой рождаемостью. Если число представителей ЛГБТ будет быстро увеличиваться, то из этого состояния медленного угасания мы выбраться просто не сможем.

Они не только рожают меньше детей, но и дороже обходятся обществу. Как взрослые, так и подростки из этой среды гораздо чаще обращаются к врачам, чем основное население. Это связано с большей распространённостью половых инфекций, психологическими проблемами — геи и лесбиянки чаще подвержены депрессиям, склонны к самоубийствам. И, наконец, среди них больше наркозависимых, больше случаев опасного вождения под веществами.

При этом ЛГБТ-движение постоянно растёт. Сейчас его представители составляют по меньшей мере 10% населения США — в 1970-х этот показатель составлял всего 1−2%. Хотя, конечно, эти данные основаны на опросах и на словах — никто не может проследить, кто что делает и как реально живёт.

Так или иначе, наше общество весьма богато, и поэтому, возможно, нам удастся справиться с растущими расходами на здравоохранение. Но проблему со снижающейся рождаемостью уже так просто не решить. Чем больше детей будут подвержены влиянию ЛГБТ-сообщества сейчас, тем меньше детей у нас будет в будущем.

В долгосрочной перспективе проблема может стать нерешаемой в принципе: способных к деторождению и желающих рожать людей будет становится всё меньше.

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ИА REGNUM: В чём причина того, что именно сейчас ЛГБТ-движение стало столь влиятельным и заметным? Может быть, всё не так страшно и весь этот дискурс о защите интересов сексуальных меньшинств — временное явление?

41 год назад я сделал предсказание: если детям начнут внушать, что сексуальная ориентация — всего лишь вопрос личного выбора, и никто против этого выбора не будет возражать, — тогда гомосексуальное движение будет разрастаться и в конечном итоге начнёт теснить гетеросексуальность в нашей культуре.

Такой прогноз я сделал не на пустом месте. Это вывод из моего собственного анализа отношения к детям и восприимчивости детей к половому воспитанию в разных культурах. Возьмём длинные дома в Амазонии — большие общинные жилища местных индейцев.

Один мой знакомый, польский антрополог, прожил в поселении в виде такой хижины с вполне типичной для таких мест вместимостью на 150−200 человек. Представьте себе: отцы и матери, дети живут в одном месте, спят в одном месте, и, естественно, всё, что происходит между родителями, не уходит от внимания отпрысков.

Когда дети достигают возраста 10−12 лет или чуть больше, они и сами начинают подражать своим родителям. Вы спросите, какое это имеет отношение к делу? Простое: если вы спросите этих людей о гомосексуальности, для них это будет шок! Да мы себе представить даже такое не можем, скажут они!

Думаю, это связано с тем, что дети видят лишь одну модель сексуального поведения, и только её способны усвоить.

Среда обитания этих людей крайне опасна. Вокруг ядовитые растения, ядовитые животные, а ещё и враждебные племена, которые постоянно норовят похитить детей и жён у своих соседей. Это вынуждает общину постоянно быть начеку: за детьми ведётся постоянное наблюдение. Женщины, которые остаются дома и занимаются выращиванием различных сельскохозяйственных культур, внимательно присматривают за детьми и так или иначе прямо контролируют их образ жизни.

Цитата из к/ф «Твик + Крейг. 6 эпизод 19 сезона. Южный парк». реж Трей Паркер. 2015. США Граффити на стене школы. South Park

ИА REGNUM: А в нашей культуре, соответственно, дети имеют возможность уединиться со своими сверстниками, и это открывает потенциальную возможность для отклонений в ходе взросления?

В нашей культуре дети имеют собственное детское общество, которое до известной степени существует автономно от взрослых. Например, мальчики хорошо знают друг друга, им не нужно задумываться над какими-либо особенностями — гетеросексуальные отношения для растущего человека сами по себе гораздо сложнее. Девочки другие, склонны к другому типу деятельности и досуга, и в детстве между мальчиками и девочками всегда наблюдается определённая враждебность.

Тут гомосексуальность тесно связана с мастурбацией. Если мальчикам внушать, что нет ничего плохого в том, чтобы устраивать сексуальные эксперименты со своими друзьями, помимо обычного времяпровождения вроде общих увлечений и игр, то детям действительно будет проще следовать именно такому образу жизни.

У нас пока что есть стереотип общественного поведения, что мальчики должны встречаться с девочками — папа, мама показывают, что общество хочет от вас, в каком направлении вы должны двигаться. И попытка создать этому стереотипу альтернативу, показывать и объяснять, как всё происходит у гомосексуалистов — невероятно опасна.

Тем временем насаждение гомосексуальной повестки в культуре становится сильнее. Если мы возьмём Голливуд, то на прошлой неделе он объявил, что 10% всех персонажей, даже в мультфильмах, должны быть представителями ЛГБТ.

Не все дети, конечно, обращают внимание, какие романтические отношения возникают между персонажами. Но доля актёров нетрадиционной ориентации в Голливуде очень высока — актриса Элизабет Тейлор говорила, что без геев Голливуда бы просто не существовало! И вот они разрабатывают персонажей в мультфильмах и фильмах, чтобы продвигать гомосексуальный образ жизни. Большинство детей пропускают эти моменты мимо ушей, но в какой-то момент они начинают усваиваться. Если в течение недели учитель учит школьников определённой формуле, то пусть даже большинство всё равно ничего не запомнят, у кого-то что-то да отложится.

Цитата из к/ф «Красавица и чудовище». реж Билл Кондон. 2017. США Гастон и Лефу

ИА REGNUM: Чем подтверждаются ваши предположения о подобном влиянии культурной среды на психологию детей?

Кэмерон: Сейчас в США такой период, что детей начинают учить даже в школах, с детского сада о том, что гетеросексуальны ли вы или гомосексуальны — всё это абсолютно нормально. В 1970-х годах опросы, проводившиеся без поддержки правительства, были не столь широки и всеохватывающи, как сейчас, но всё же они, как я указывал, свидетельствовали, что к ЛГБТ относились 1−2% американских граждан.

Начиная с 1995 года правительство начало вкладывать гораздо больше средств в исследования и опросы по поводу сексуальной ориентации детей. В 2006 году около 5% детей уже имели отношение к ЛГБТ, а в 2017 году их доля превысила 10%!

В 1996 году 95% детей заявляли о своей гетеросексуальности, а в 2017 году этот процент снизился до 85%. Число тех, кто был не уверен в своей ориентации, возросло с 3% до 5%. В общем, это подтверждает мои догадки о влиянии усваиваемых ролевых моделей на развитие сексуальности. Но будут ли в результате такого воздействия при взрослении все дети подвержены гомосексуальности или нет? Этого я не знаю.

Sims 4. В России компьютерная игра имеет ограничение 18+. В странах Евросоюза ограничение 12+

ИА REGNUM: В последнее время всё чаще происходят усыновления и удочерения в гей-браках. Есть ли уже надёжные данные, как отражается на детях взросление в таких семьях?

Кэмерон: Да. Не так давно было проведено сравнительное исследование между 76 обычными семьями и 76 лесбийскими парами с детьми. Оно показывает, что молодые люди в возрасте 25 лет, воспитанные лесбийскими парами, гораздо чаще проявляют лесбийские или гейские наклонности на фоне сравнительной группы детей из гетеросексуальных семей. Проводилось исследование Нанетт Гартелл, также лесбиянкой, поэтому если там и есть какая-то предвзятость, то разве что в сторону занижения соответствующих показателей.

(примечание ИА REGNUM: Кэмерон привёл таблицу, демонстрирующую результаты данного исследования. Большая часть 25-летних молодых людей в обеих выборках отнесли себя к лицам традиционной ориентации: из лесбийских семей оказались гетеросексуалками 70% девушек, в то время как доля гетеросексуалок из традиционных семей составила 88%. Для мужчин, выращенных гомосексуальной парой, доля гетеросексуалов составила 89%. Наконец, доля гетеросексуалов из традиционных семей оказалась равна 98%. Впрочем, следует отметить, что существенная доля опрошенных тинейджеров-гетеросексуалов не брезговала гомосексуальными экспериментами в своей жизни — как из обычных семей, так и из лесбийских. Среди девушек из лесбийских семей показатель составил 54% от общей выборки, неожиданно высоким в исследовании оказался он и для девушек из традиционных семей — 38%. Для мужчин показатель составил 33% и 9% соответственно)

Если подумать об этом в масштабе общества, вырисовывается серьёзная долговременная проблема для уровня рождаемости.

Насколько я помню, согласно исследованию, ни один из опрошенных 25-летних молодых людей ещё не был в браке. Скорее всего, какая-то часть этих людей всё-таки вступит в брак с представителем противоположного пола и заведёт детей, но, очевидно, эта доля будет заметно меньше, чем среди тех, кто воспитывался в традиционных семьях. Подтверждается то, что я широко исследовал ранее и с чем я активно выступаю — гомосексуальные родители склонны воспитывать гомосексуальных детей. Но, как говорится, совершенных родителей не бывает — и понятно, что как у гетеросексуалов бывают гомосексуальные дети, так бывает и наоборот.

ИА REGNUM: С учётом всего сказанного напрашивается вопрос: как, по вашему мнению, соотносятся биологические факторы и факторы социализации, культурной адаптации в формировании сексуальной ориентации человека?

Кэмерон: Тут есть хорошая новость. В октябре 2019 года вышло очень крупное исследование, в котором делается вывод об отсутствии свидетельств в пользу существования генетически предопределённой склонности человека к гомосексуализму.

Были проанализированы полмиллиона образцов ДНК из Великобритании и около миллиона из США. Генетической взаимосвязи подтверждено не было, и это вполне согласуется с моим представлением, что сексуальные склонности прививаются в результате воспитания.

В противном случае как можно объяснить то, что в Афганистане и Пакистане прямо сейчас принято рассматривать мальчиков как объект удовольствий, а женщин — как инструмент для деторождения? Да, у мужчин есть социальный долг — родить детей. Это неплохо, но юноши для них — совсем другое дело!

(примечание ИА REGNUM: в Афганистане гомосексуальная связь формально запрещена под страхом смертной казни, однако это не мешает существованию детского мужского сексуального рабства и проституции; в этом контексте существует обычай «бача-бази», который включает эротические танцы несовершеннолетних мальчиков в женских нарядах перед потенциальными «клиентами». Такого рода практика распространена и в соседнем Пакистане)

Ужасный аспект этого обычая состоит в том, что женщины низведены до инкубатора для производства детей, а 2−3% молодых мальчиков подвергаются сексуальному насилию, многие из них гибнут. Я думаю, что в подобного рода практиках биология вовсе не при чём. Это обычаи, которые развивались в этих регионах.

ИА REGNUM:Предположим, что тема гомосексуальности полностью уйдёт из общественной дискуссии. Можно ожидать, что после этого люди с нетрадиционной ориентацией всё равно останутся — вы сами отметили, что даже до популяризации ЛГБТ-движения их число составляло около 1−2%. Что делать с правами тех, кто стал таким, какой он есть?

Кэмерон: Естественно, люди с нетрадиционной ориентацией останутся. Нельзя полностью проконтролировать социализацию ребёнка, процесс его взросления в детстве — не говоря уже о том, что порой детей растлевают учителя и священники.

Но мы живём сегодня в таком обществе, где могут спустить с рук всё, что угодно, если вы ведёте себя достаточно сдержанно. Думаю, все, кто захочет, смогут практиковать нетрадиционный секс, но они не имеют права публично об этом рассказывать, открыто выражать своих желания и потребности — так, чтобы своим поведением они могли как-то повлиять на детей.

Другими словами, как обстоят дела с наркоманами? Понятно, что если кто-то любит наркотики, он без проблем их найдёт, если поставит перед собой такую цель. Но стоять на углу улицы и рекламировать вещества, призывая детей их купить? Это недопустимо.