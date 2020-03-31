31 марта в Госдуме приняли очень важные законы в связи с эпидемией коронавируса — в том числе и по лекарственному обеспечению граждан. В частности, закон об онлайн-продаже лекарств затронет и рецептурные препараты. Однако дистанционно продавать их станут лишь с 2022 года, в то время как ситуация требует введения этих мер в экстренном порядке уже сейчас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала депутат Госдумы Елена Панина («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Панина

— Елена Владимировна, сегодня, 31 марта, Госдума приняла ряд законов, направленных на повышение эффективности противоэпидемиологических мероприятий: ужесточение ответственности за нарушение карантина, штрафы, но также социальная и экономическая помощь и так далее. Какие проблемы остаются, несмотря на все принятые меры?

— У нас все люди сейчас обращают внимание только на то, сколько будет штрафов и какие наказания за несоблюдение эпидемиологического режима. Это, конечно, важно. Но из поля зрения ушли те вещи, которые были приняты сегодня законодательно по многим позициям, связанным не только с распространением, но и лечением тех, кто уже заболел. С профилактикой.

Приняли во втором чтении и завтра пройдёт в третье чтение законопроект, который прежде доходил до второго и даже до третьего чтения — но нам удалось убедить правительство вернуть во второе.

Об этом: Продажа рецептурных лекарств онлайн одобрена — поправка Паниной прошла

Там была моя поправка — теперь к ней присоединились и другие депутаты, — которая предлагала дистанционную продажу не только безрецептурных, но и рецептурных лекарств.

К сожалению, нам так и не удалось убедить правительство, в частности тех, кто отвечает за блок здравоохранения, чтобы это сделать немедленно. Особенно важно это на период эпидемии. Нет — по закону только с 2022 года. И я, конечно, буду ещё и завтра настаивать на том, что эту меру надо вводить немедленно.

— Объясните, пожалуйста, почему это важно именно сейчас?

— Дело в том, что люди умирают не от самого коронавируса, а от тех сопутствующих заболеваний и осложнений, которые он вызывает. А это и сердечные вещи, это лёгочные вещи, это и повышенное давление, то есть риск инсульта.

И все эти препараты — рецептурные. И гипотензивные, и сердечные, и антибиотики, которые при пневмонии применяются… здесь же не только речь о противовирусных, которые непосредственно сейчас при лечении коронавируса используются.

И вот представьте себе такую ситуацию: заболел человек в семье. Вызвали врача. Нашли, подтвердили, что у него пневмония начинается, ему выписали для снижения давления, для поддержания сердечной деятельности препараты — сердечная мышца страдает при любом вирусе гриппа, и при этом вирусе особенно. И что?

Все члены семьи на карантине. Раз коронавирус, все на карантине, а мы при этом определили, что с лёгкими формами госпитализировать не обязательно. Кто пойдёт с этим рецептом, если врач даже выписал рецепт? Кто с этими рецептами пойдёт в аптеку? Они же не имеют права — они теперь по закону не имеют права выходить, за распространение инфекции с них штраф, а то и вовсе тюремное заключение!

Надо нам на период, пока эпидемия, разрешить рецептурные лекарства дистанционно доставлять немедленно. Рецепты всё равно выпишут! Но надо, чтобы доставка была организована без посещения аптек! Никак не могу в этом убедить правительство.

Duma.gov.ru Елена Панина

— Почему правительство против? Какие выдвигаются контраргументы?

— Они говорят, что будет много поддельных рецептов! Но извините, вот приходят в аптеку люди. Там что у нас, фармацевт, который берёт этот рецепт, он проверку на поддельность, на подлинность осуществляет? Он что, криминалистическую экспертизу делает, поддельная или нет печать? Разве это делается реально в аптеке? Тоже же нет.

У нас есть сейчас формы — электронные подписи принимаются везде на крупных сделках, в банковских сделках. Я не знаю, что там на самом деле стоит за этим противодействием, с большим трудом удалось вообще принять эту дистанционную торговлю — и только с 2022 года. Но, как говорится, дорога ложка к обеду.

Это надо немедленно делать сейчас, это моё мнение и мнение многих депутатов Государственной думы.

Есть, однако, прерогатива правительства — и вот они упёрлись. Пока люди умирают, мы перетягиваем из третьего во второе чтение, поправки даём и никак не можем их убедить. Я очень возмущена такими действиями. Сейчас очень важно, чтобы лекарства были доступны людям.

— Получается, возможность «продавить» это решение всё ещё всё-таки есть?

— Есть. Если правительство скажет, что давайте всё-таки хотя бы на период эпидемии разрешим это, а потом, может быть, с вами усовершенствуем рецепты, электронные рецепты…

Но они, как всегда, не готовы! Говорят, мы не готовы к электронным рецептам. Но ведь люди не будут ждать, пока вы будете готовы, они умирать будут! Причём умирать не от коронавируса, а от того, что гипертония с инсультом, сердечный приступ какой-нибудь случится! И за лекарствами надо бежать покупать в аптеку.

— Как вы в целом оцениваете текущую ситуацию с логистикой? Выдержат ли аптечные сети возросший спрос в целом? Повсюду жалуются на нехватку медицинских масок…

— Плохо. Очень плохо, что мы оказались не готовы. Сейчас меры предпринимаются к тому, чтобы быстро начать их готовить, производить. Сейчас у нас брошены все силы на то, чтобы быстро эти средства защиты производить на имеющихся мощностях, переделывать (под их производство) другие.

Конечно, не легче, когда на других киваешь, но и в других странах, в тех же США, Европе, посмотрите, что творится — масок не хватает. Я бы сказала, что мы оказались готовы всё-таки лучше. Да, есть много, очень много упущений. Я не апологет нашего здравоохранения, но мы оказались лучше готовы именно к эпидемиологической ситуации.

И оказались только потому, что удалось всё же сохраниться каким-то чудом нашей советской ещё эпидемиологической школе. Институтам эпидемиологии, вирусологии, институту Габричевского, институту Мечникова, где вакцину от коронавируса — не этого, а другого типа — сделали ещё несколько лет назад. И это институты, которые влачили жалкое существование — на них всё время не хватало денег!

Только подвижники, люди, которые там работают, — они сохранили и научную школу, и наработки. Советская эпидемиология была сильнейшая в мире — мы победили очень мощные эпидемии: и холеры, и сибирской язвы. И всё благодаря этим людям, которые ещё востребованы.

Конечно, надо быстрее разворачивать — уже в мобилизационном порядке, — необходимые мощности. Да, задействовали сейчас Вооружённые силы, это правильно. Строят госпитали. Но надо понимать, что не будет такого, что коронавирус пришёл и ушёл. По прогнозам многих учёных, может быть повторение, может быть мутировавший вирус, и не точно такой же, что самое страшное.

Мы должны быть готовы. Поэтому быстрее надо разворачивать все мощности мобилизационные. Мы дали сегодня все полномочия и все права законами нашему правительству. И нужно, чтобы хотя бы лекарства разрешили на этот период времени, особенно необходимые — от сердца, от давления. Чтобы их могли, наконец, доставлять на дом.