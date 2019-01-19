Москва, 19 января, 2019, 09:32 — ИА Регнум. По инициативе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в России идёт подготовка к реформе квот в рыбопромышленной отрасли, которая заменит действующий более десяти лет «исторический принцип» распределения на новую систему аукционов в сфере добычи краба. Возможные изменения порядка распределения квот на вылов вызывают серьёзную обеспокоенность среди рыбаков, однако ни широкая общественность, ни эксперты, ни чиновники зачастую не могут получить полную картину предлагаемых изменений. Более того, несмотря на широкую критику как со стороны участников рынка, так и регулирующих органов, реформа продолжает прорабатываться в кулуарном порядке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 января заявили эксперты, парламентарии, представители рыбопромышленной отрасли и соответствующих некоммерческих организаций на совещании «Роль некоммерческих организаций в законодательном обеспечении отраслей промышленности на примере рыбной отрасли», которое прошло в Совете Федерации.

Fish.gov.ru Вылов рыбы

С конца 2017 года в России бурно обсуждается инициатива о пересмотре системы распределения квот в рыбопромышленной отрасли. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба России продвигает инициативу, предусматривающую ежегодное выставление всех рыболовных квот на аукционы с периодичностью от трёх до пяти лет — вместо ранее установленного «исторического принципа», согласно которому компании, получившие квоты в 2000-х годах, получают преимущество при распределении на следующий период, если они соблюдают условия вылова.

Атаки СМИ

Указанный «исторический принцип» распределения квот был закреплён в 2007 году по итогам заседания президиума Госсовета под руководством президента Владимира Путина. В начале 2019 года тема обрела особый размах — по федеральным каналам были запущены репортажи о плачевном состоянии отрасли, что вызвало недоумение как среди рыбаков, так и в самих регулирующих органах власти.

«То, что мы увидели на телеэкранах в новогодние праздники, поражает масштабом нарушений, злоупотреблений в рыбной отрасли. Даже были сделаны намёки журналистов про криминальную составляющую деятельности. Поэтому несмотря на все успехи, о которых отчитывается Росрыболовство, есть много вопросов к самому Росрыболовству как основному регулятору. А также много вопросов к силовым структурам, которые много лет наблюдают и ничего не предпринимали — если эта информация достоверна», — заявила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева.

«Не менее страшно, если это недостоверная информация или искажённая информация с какой-то умышленной целью или по недомыслию. То, что показали, уже, на мой взгляд, должно заинтересовать правоохранительные органы. Надеюсь, они выполнят свою работу», — добавила она.

По мнению присутствовавших на совещании чиновников и представителей НКО, представление рыбопромышленной отрасли в СМИ выглядит крайне странным на фоне статистики, представленной Росрыболовством по итогам 2018 года — она оказалась одной из лучших среди отраслевых отчётов в России. Отрасль, которая уже больше года находится «под прицелом» Федеральной антимонопольной службы, за минувший год продемонстрировала рекордный вылов в размере 5 млн тонн биоресурсов.

На этом фоне в 2019 году в отрасли планируется спуск на воду шести судов, а всего будет построено 33 корабля и 22 береговых завода — заявлены инвестиции общей суммой на 132 млрд рублей. При этом в конце 2018 года на воду уже были спущены судна «Русь» и «Баренцево море», которые построены на российских судоверфях — последний при этом был построен по программе инвестиционных квот.

В чьих интересах?

То, что именно сейчас, на фоне выдающихся успехов, стал актуален вопрос о пересмотре политики квот, не случайно и отражает серьёзный конфликт интересов вокруг ставшей столь доходной рыбопромышленной отрасли, уверен президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

«Ни для кого не секрет, что эта инициатива была предложена в рамках передела в отрасли, причём в интересах одной компании. К сожалению, те действия, которые мы предпринимали, те доводы, которые мы приводили, которые порой даже в доказательствах не нуждаются — нас не слышат. И не просто не слышат, а, самое страшное, обсуждение этого вопроса непосредственное происходит в секретном режиме», — заявил Дупляков.

Сейчас этот вопрос перерос узко отраслевые рамки и вышел на федеральный уровень, отметил он.

«На центральном телевидении на «Первом канале» показали абсолютно недостоверные сведения о положении дел в отрасли, тем самым задев и законодателей, и регулятора отрасли, и правоохранительные органы. Сейчас, чтобы восстановить доброе имя отрасли и каким-то образом противостоять административному и информационному накату, мы, представители и руководители общественных организаций, должны ещё более сплотиться и искать диалог с регулятором, с теми же СМИ», — указал Дупляков.

Конкуренция — это плохо?

Президент Магаданской ассоциации рыбопромышленников Михаил Котов обратил внимание на то, что аргументы Федеральной антимонопольной службы в пользу реформы принципа распределения квот непоследовательны и не выдерживают никакой критики.

«Инициатором этой идеи выступает Федеральная антимонопольная служба, которая не видит конкуренции в нашей рыбной отрасли. Но хочу сказать, что у нас сегодня более 3 тыс. компаний в рыбной отрасли, за последние четыре года поменялось почти 80% собственников! Это не конкуренция? Это, выходит, закрытый клуб, в котором нас обвиняют? И (с начала года) сахар вырос в два раза, все цены выросли, а рыба снизилась. Это что, плохо? Или хорошо? Я уже не понимаю», — отметил он.

ФАС винит правоохранителей в бездействии?

В свою очередь, председатель правления Ассоциации и предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что масштабы криминала, которые в СМИ сравнивались с итальянской «мусорной» мафией, невозможны в отрасли даже технически.

«Те позиции, которые были высказаны с экранов телевизоров о тотальном браконьерстве, в сотнях тысяч тонн вывозимых за рубеж ресурсов — конечно, это неправда и ложь. В ассоциациях работают социальные, законопослушные предприятия. Сегодня ведение бизнеса в рыболовстве вообще сопряжено с высокими рисками, и любое нарушение, даже самое незначительное, сокрытие небольшое улова может привести к расторжению договорных отношений между рыбаками и государством», — заявил Козлов.

«Все прекрасно понимают, нацелены на долгосрочные перспективы. Никто не будет заниматься таким массовым махровым тотальным браконьерством, о котором говорят», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, в сложившейся ситуации в особенно «неудобное положение» поставлены и контролирующие органы, которые, получается, бездействовали, наблюдая, как в течение многих лет в отрасли складывалась полноценная ОПГ.

«Созданная система контроля и надзора, система договорных отношений между РФ и странами Азиатско-Тихоокеанского содружества не позволяют сегодня вывозить в таком объёме этот ресурс. Это просто невозможно — его контролируют пограничники, таможенники. Нельзя прийти в порт с незадекларированным грузом, без соответствующего сертификата страна вас просто не примет», — заверил председатель правления Ассоциации и предприятий Сахалинской области.

Козлов также раскритиковал сторонников реформы и по существу: по его мнению, переход на систему аукционов повлечёт катастрофические последствиям для региональных предприятий.

На примере Сахалина он отметил, что за последние 10 лет, которые были предоставлены для ведения бизнеса по «историческому принципу», были вложено порядка нескольких десятков млрд рублей инвестиционных средств в развитие региона, и это не только рыбохозяйственные комплексы, но и смежные отрасли, туристические спортивные комплексы.

«Сегодня на Сахалине мы действительно готовы показать, как работает рыбохозяйственный комплекс — один только большой рыбокомбинат «Островной» планирует инвестировать в ближайшие годы несколько млрд рублей. И вот стоит открытый вопрос: при изменившемся принципе все инвестиционные вложения будут приостановлены просто потому, что непонятно будет, как дальше действовать. Отсутствие чёткого документа не даёт нашим рыбакам понимания, куда двигаться дальше», — констатировал он.

Реформа увеличит масштаб браконьерства?

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Андрей Андрейченко уверен, что нарушение исторического принципа квотирования не ограничится выловом крабов и быстро распространится на другие биоресурсы.

«Будет нарушаться исторический принцип распределения квоты — сначала это будет по крабам, а потом это пойдёт дальше. Когда у нас этот вопрос обсуждался на комитете, представители исполнительной власти и ряд депутатов Госдумы говорили о том, что ещё рано его обсуждать — пока нарушений этого принципа не происходит. Хотя есть документы ФАСа, и он настаивает, что это принесёт доход в бюджет РФ. И в записках появляется информация, что доход появится от непосредственного проведения аукционов», — указал Андрейченко.

Несмотря на это, подавляющее большинство органов государственной власти выступают за сохранение исторического принципа, указал парламентарий, и такая позиция имеет твёрдые основания.

По его мнению, изменение устоявшегося принципа распределения квот приведёт к тому, что инвестиции будут вытесняться возросшими расходами на квоты, что, в свою очередь, поставит в привилегированное положение крупные компании, не только способствуя монополизации отрасли, но и экспансии на российском рынке иностранных компаний — как следствие, и расширением масштабов браконьерства.

«Сейчас можно закладывать инвестиции, так понятно, как развивать сеть, как платить заработную плату сотрудникам, как заказывать корабли. Если конкурсы снова будут — как они были в 90-х, начала 2000-х, — то это означает приход иностранных компаний. Рубль сейчас, к сожалению, не настолько твёрдая валюта, и иностранные компании через подставные российские могут выиграть аукционы практически все. Те же самые крабы очень востребованы в Азии, мы знаем, что в Китае они используются как вид взятки, и понятно, что в таком случае ещё больше продукции нашего сектора будет уходить за границу», — пояснил Андрейченко.

Он подчеркнул, что эта точка зрения широко распространена среди чиновников как законодательной, так и исполнительной власти.

«Администрация Приморского края не раз обращалась к президенту РФ, к премьер-министру с тем, что перераспределение квот приведёт к тому, что будут выигрывать не местные компании — соответственно, это обернётся сокращением рабочих мест, потерями бюджета», — указал он.

«Вопрос животрепещущий, вопрос дискуссионный, но вместо этого что-то происходит с закрытыми дверями, о чём даже нам с вами, за этот вопрос отвечающими, (не уведомляют). Информация об этом не доносится и буквально по каким-то буквально объедкам и кускам она нами должна восстанавливаться, а если поднять этот вопрос в стенах законодательной власти, то говорят, что ничего не происходит и всё это не более чем слухи», — добавил депутат.

Рыбаки против реформы

По словам председателя Российского профсоюза работников рыбного хозяйства Владимира Круглова, негативно к реформе относятся и рядовые трудящиеся: по их общему мнению, подход, который был сформирован десятилетие назад, безупречен и не должен подвергаться пересмотру.

«Иногда говорят, что нужно новшества вводить. Но не всегда это нужно! Если система работает хорошо, не надо её дёргать! У нас ответственные работодатели, люди, которые проработали не один год и не один десяток лет. Поэтому я думаю, что здесь нужно отбивать любые попытки, которые направлены на пересмотр основных постулатов и положений, которые у нас имеются в отрасли», — указал он.

Против кулуарных решений

В свою очередь, член Общественной палаты РФ, член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецовпризвал представителей ассоциаций плотнее работать с гражданским обществом, профсоюзами и в целом теми, кто непосредственно пострадает от подобной реформы, организовать крупную общественную кампанию.

«Принимаемое кулуарно регулировочное решение в интересах определённых участников рынка ведёт к ухудшению условий существования отрасли в целом. Регионы потеряют бюджеты, будут потеряны рабочие места непосредственно отрасли в смежных областях, в том числе у судостроителей, уменьшатся социальные инвестиции, инвестиционная привлекательность отрасли в целом», — указал он.

«Это повлечёт и дальнейшие социальные эффекты, прежде всего в области образования — ведь это не просто людей с улицы берут, люди планируют свою жизнь, студенты учатся. Ухудшается репутация в результате пиар-активности интересантов этого передела. Можно ли в этих условиях говорить, что общественные организации обойдутся инструментами лоббистких групп или каких-то бизнес-ассоциаций? На мой взгляд, на сегодняшний момент этого недостаточно», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, мировая практика имеет множество примеров аналогичных конфликтов. Борются с поползновениями узкой группы лиц на интересы целых отраслей, как правило, с помощью инструмента «низового лоббирования» (grass-roots lobbying) — давления на власть со стороны непосредственно работников предприятий, жителей городов с соответствующими градообразующими предприятиями. Объединёнными усилиями общественник призвал активно действовать через сенаторов от соответствующих регионов, депутатов Госдумы и членов ОПРФ.

«Не все эти люди (чиновники высокого уровня — прим.) изначально на нашей стороне, многие не захотят ничего делать. Но позиция умолчания для них должна быть невозможна по политическим мотивам. На них надо давить, писать письма, должны собираться подписи по этой теме. Постоянная кампания общественного давления в адрес представителей федеральных органов власти — то, без чего не обойдётся наша борьба», — считает Кузнецов.

«Единственное, что может сегодня отрасль: это обстановка удушающей публичности вокруг инициатив по изменению регулирования отрасли. Все мы знаем, в чьих интересах проводятся эти инициативы, кто находится на той стороне», — указал он.

Аргументы против

Участники совещания сошлись во мнении, что неопределённость в вопросе распределения квот в отрасли приводит к серьёзному напряжению: в двусмысленном положении оказывается не только сама рыбная отрасль, но и судостроительные компании, торговые сети.

Наконец, принятие нового порядка, связанного с аукционами квот, обернётся не только существенными экономическими потерями, но и, вполне возможно, социальной напряжённостью, ведь неконкурентоспособность небольших региональных компаний в изменившихся условиях приведёт к резкому росту безработицы. Эксперты признали, что площадка Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству уже явно недостаточна для обсуждения вопроса и теперь представители отрасли намерены расширить формат дискуссии в рамках Торгово-промышленной палаты РФ.