2 сентября по инициативе КПРФ в крупных городах России прошли первые осенние акции протеста против повышения пенсионного возраста. Несмотря на то, что волна митингов прокатилась по всем уголкам страны, сами мероприятия не отличились массовостью, а где-то оказались даже скромнее своих летних предшественников. Митинги показали, что хотя протесты вроде бы и получили «второе дыхание», но с другой стороны, заметного развития на фоне летних мероприятий пока не наблюдается. Ряд экспертов связали такой эффект с выступлением президента, которое если и не успокоило критически настроенных граждан, то, по крайней мере, убедило их в бесперспективности своих выступлений. Тем не менее, говорить о спаде негативных настроений пока не приходится — скорее протест «стабилизировался», приняв характер периодических, но не затухающих выступлений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос вопросов

Митинги КПРФ

Акции, организованные КПРФ, прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Новосибирске и других городах. На протестах в Москве полиция оценила количество участников в шесть тысяч человек, а по данным «Белого счётчика», в акции приняли участие чуть меньше девяти тысяч, причём около половины из них покинули проспект Академика Сахарова уже через час после начала. Параллельно на Суворовской площади Москвы свой митинг провела и «Справедливая Россия», но и он прошёл без существенного ажиотажа — на него вышли всего 1,5 тысячи человек.

На митинг против пенсионной реформы в Петербурге 2 сентября собралось от 1 до 2 тыс. человек. В Липецке и Екатеринбурге протестующие организовали акции «Позорный полк», выйдя на улицы с портретами депутатов «Единой России», которые голосовали за принятие скандального законопроекта.

В Ростове митинг состоялся на площади Ленина. Выступающие клеймили социальное неравенство, беззаконие, говорили об умирании российской глубинки. По словам наблюдателей, на митинге присутствовало явно больше одной тысячи человек, но меньше пяти, таким образом акция напомнила массовые митинги конца 1980-х, при этом значительную долю участников составляла молодёжь.

Митинг против пенсионной реформы

А в Саратове митинг против повышения пенсионного возраста запомнился выступлением депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, который мотивировал людей активнее выступать против власти и отметил, что при должном сопротивлении решительность «реформаторов» склонна идти на спад.

«Власть настолько испугалась, что снизила штрафы за отказ пользования системой «Платон» с миллиона до 500 тысяч рублей, а затем — до пяти тысяч рублей!» — заявил он.

Свою речь он закончил восклицанием, что «такая власть РФ не нужна», и предложил проскандировать лозунг «Позор «Единой России», на что публика среагировала бурными овациями.

Эти примеры оказались достаточно репрезентативными для волны протестных акций в начале сентября, которая охватила более пятидесяти регионов по всей России. На многих из них люди требовали отставки правительства, а также президента — выступление Владимира Путина на тему пенсионной реформы было воспринято недовольными гражданами не как рациональное объяснение неизбежности пенсионной реформы, а выгораживание олигархов. Как отметил один из ростовских выступающих, выступление просто наглядно показало «классовый характер нынешней власти».

ИА Красная весна Митинг против пенсионной реформы

Тем не менее эффект «обращения к народу» первого лица далеко не у всех получил столь однозначную оценку. Обычные наблюдатели и эксперты заговорили о том, что выступление президента если и не утешило многих возмущённых граждан, то по крайней мере убедило их в бесперспективности сопротивления реформе. Кто-то, наблюдая за столичным протестом, даже нашёл повод для разочарований — активность в регионах как будто бы застыла на месте, а проспект Сахарова в Москве, в конце концов, на этот раз собрал людей даже меньше, чем в прошлый раз.

Осень часто связывают с возрастанием политической активности, и такой результат показался тем более странным, если учесть, что по социологическим опросам, более половины граждан России по-прежнему заявляют о готовности присоединиться к акциям протеста.

Протесты по-прежнему периодически проходят во всех уголках страны даже за рамками шумных всероссийских акций протеста — так, 13 сентября Федерация профсоюзов Новосибирской области собрала порядка тысячи новосибирцев с флагами и плакатами с призывами отменить антинародный закон по повышению пенсионного возраста. Очередная всероссийская акция протестов готовится КПРФ 22 сентября, а на 16 сентября получили разрешение на проведение митинга объединенные оппозиционные силы в Санкт-Петербурге.

Несмотря на это, многие указывают на то, что митинги по-прежнему привлекают сравнительно незначительное число граждан — хотя самих по себе очагов активности в регионах достаточно много. В этой связи многие поспешили объявить, что волна негодования против повышения пенсионного возраста, похоже, стала «выдыхаться». Тем не менее массовое народное возмущение всё-таки выход, видимо, нашло — хоть и не совсем в форме масштабных уличных акций, а на региональных выборах 9 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

9 сентября

Через неделю после митингов КПРФ состоялся Единый день голосования в Российской Федерации — в регионах страны выбирали губернаторов, депутатов законодательных собраний, прошли выборы в целом ряде муниципалитетов. В четырех регионах — Хабаровском крае, Хакасии, Владимирской области и Приморье, — на губернаторских выборах кандидаты от власти не смогли победить в первом туре. В ряде регионов «Единая Россия» упустила большинство в заксобраниях: в Забайкальском крае, Иркутской области, в Хакасии.

Все политологи отметили неожиданный исход выборов 9 сентября, а критически настроенная часть наблюдателей добавила: там, где избиратель видел возможность насолить «партии власти», там её позиции ослабли, а где нет, избиратель «проголосовал ногами», проигнорировав выборы. Таким образом, «Единая Россия» сместилась в поле низкой явки, а голоса «против» рассеялись между великим множеством оппозиционных партий — в том числе и малых, некоторые из которых впервые преодолели пятипроцентный барьер.

Некоторые эксперты заявили о том, что «пенсионный манёвр» серьёзно поменял баланс общественных настроений, подорвав лояльность власти основной страты, на которую она доселе опиралась — на работников бюджетных учреждений, жителей малых городов, материальное положение которых особенно уязвимо в свете проводимого «пенсионного манёвра».

Вероятно, такая трактовка событий может частично объяснить сравнительно невысокую протестную активность в крупных городах и особенно Москве и Санкт-Петербурге, сочетающуюся с широким распространением акций в регионах, в том числе и множестве городов помимо собственно региональных центров — ранее десятки митингов прокатывались, например, по Приморью или Свердловской области, при этом протесты организовывались пусть и малочисленные, но на регулярной основе даже в течение августовского «затишья».

Впрочем, пренебрегать мегаполисами не следует — например, в Петербурге за последние дни протестующие создали объединенный оргкомитет акции «Против пенсионного грабежа», куда вошло множество политических партий, общественных движений, профсоюзов: «Справедливая Россия», «Открытая Россия», «Яблоко», «Партия Роста», «Парнас», «Партия перемен», «ЛДПР», «Коммунистическая партия Коммунисты России» и многие другие. Направил предложение данный оргкомитет и в штаб Алексея Навального — в частности о том, чтобы присоединиться к протестной акции в Санкт-Петербурге 16 сентября.

ИА Красная весна Митинг против пенсионной реформы

Хотя пенсионная повестка вызвала консолидацию многих политических сил, характерным свойством подобных объединений «несистемных» групп является отсутствие у большинства из них собственных ресурсов для привлечения граждан и организации акций. В результате часто они следуют в фарватере либо КПРФ, либо Алексея Навального. Так случилось и на очередной всероссийской акции протеста, назначенной популярным блогером на 9 сентября. И многие, кто посчитали КПРФ «слишком системной» партией для выражения народного протеста, попытались воспользоваться предложенной альтернативой.

В ЦИКе сразу же усомнились в законности проведения акций протеста в день выборов. Организаторы взяли на вооружение соображение о том, что в день голосования запрещена лишь предвыборная агитация, а не социальные лозунги. Как бы то ни было, в итоге в отличие от акций КПРФ, митинги Навального в большинстве городов не были согласованы с местными органами власти.

Не обошлось без эксцессов уже на стадии организации митингов. В Санкт-Петербурге на 9 сентября власти согласовали митинг на площади Ленина, однако позднее из-за аварии на трубопроводе организаторам было предложено перенести акцию в Удельный парк. Однако организаторы не согласились менять место и время проведения митинга. Городские власти, впрочем, не растерялись — и решили закрыть выход на станции метро «Площадь Ленина» к началу запланированного мероприятия.

Около 14:00 сотни человек вышли к Финляндскому вокзалу, и вскоре акция обернулась столкновениями с ОМОНом — несколько человек, в том числе журналисты, были травмированы, а большое число активистов задержаны.

ИА Красная весна Митинг против пенсионной реформы

Всего на митинге против повышения пенсионного возраста в Петербурге, по некоторым данным, задержали больше 600 человек — рекордное количество задержанных в этом городе за последние два года. Под арест попали 70 участников. 11 задержанным на акции назначены обязательные работы на срок от 20 до 60 часов, и ещё 158 человек оштрафованы на суммы от 5 до 20 тыс. рублей.

«Статистика по рассмотрению районными судами Санкт-Петербурга материалов по делам об административных правонарушениях в отношении лиц, задержанных 9 сентября. Поступил 301 материал, 255 рассмотрено. 70 лиц арестовано на сроки от 1 (Приморский суд) до 25 (Смольнинский суд) суток», — сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Массовые задержания прокатились и по многим другим городам России. В Москве на Большой Дмитровке протестующие встретились с полицией после четырёх часов дня — из толпы прилетели несколько бутылок, после чего начались жёсткие задержания — всего полиция задержала по крайней мере 36 человек. Много задержанных было в Краснодаре (60 человек) и в Перми (32).

Всего, по разным данным, за день было задержано по крайней мере 800 человек, по другим — более тысячи. Несмотря на то, что задержания были вполне ожидаемы и закономерны, многие наблюдатели были удивлены жёсткостью реакции. Так, на акции в Петербурге одному из митингующих разбили голову дубинкой, там же пострадала фотокорреспондент «Росбалта», которая от удара получила сотрясение мозга средней степени тяжести. Союз журналистов Петербурга и Ленинградской области выразил возмущения действиями полиции, однако местное ГУ МВД ситуацию никак не прокомментировало.

Хотя протесты сторонников Навального традиционно вызывают крайние реакции, в сети многие согласились с тем, что «смысл жестокости полиции ускользает от понимания». Участники акции констатировали, что полиция применяла дубинки и газ, била лежачих, «крутила» даже стариков и детей, а в ряде случаев не давала спокойно отвезти пострадавших в больницу. Особое возмущение вызвало поведение правоохранительных органов в Петербурге — несмотря на ремонтные работы, акция на площади Ленина всё-таки значилась согласованной, а потому для разгона у полицейских не было никакого повода.

Там же, где полиция вызвала меньший ажиотаж, реакции в отношении сторонников Навального традиционно поляризовались: критики отмечали, что участники протестов систематически смещали акцент с пенсионной повестки на общеполитическую — например, среди лозунгов встречались призывы освободить политзаключённых, а плакаты, адресованные первому лицу страны, порой больше напоминали времена «болотных протестов».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы

Новые опасения

На фоне протестов на улицах не ослабевает накал страстей и в сетевом пространстве — что и неудивительно, учитывая, сколь активно он подогревается свежими новостями.

Так, с одной стороны, регионы уже вовсю готовятся закрепить законом льготы, предложенные президентом страны касательно компенсации проезда, услуг ЖКХ и других аспектов. О чём предусмотрительно и было заявлено накануне выборов 9 сентября. Например, в Тюменской области планируют законодательно закрепить меры социальной поддержки для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. С аналогичными предложениями выступили и в других субъектах России — Югре, Тверской области и так далее.

Однако в сети подобные новости вызывают не утешение, на которое, видимо, рассчитывают чиновники, а лишь раздражение — гражданам не составляет никакого труда распознать в «послаблениях» попытку любой ценой продавить «пенсионный манёвр»:

А кто за это заплатит? Или они начнут урезать другие программы?

Хватит заплатки клепать. Граждане против «реформы»!

Отменяйте свою реформу полностью!

Параллельно люди высказывают обоснованные опасения по поводу будущего российской экономики в целом. Так, недавно Минэкономразвития опубликовало обновленную версию макропрогноза на ближайшие 6 лет, в котором второй раз с начала 2018 года ухудшило ожидания по большинству экономических показателей.

Оказалось, что хотя цены на нефть оказались на 11% выше изначальных ожиданий, темпы роста российской экономики начнут замедляться уже в этом году, а в следующем едва превысят 1%. Слабее ожиданий будет и рубль: прогноз по среднему курсу доллара повышен с 61 до 61,7 рубля на 2018 год и с 62 до 63,9 рубля на следующий, хотя ещё в апреле МЭР прогнозировало 58,6 и 58,8 рубля соответственно.

Между тем, из-за «объявления о дополнительных санкциях» ускорился отток капитала, что вызывает серьёзные колебания на финансовых рынках. Совершенно неудивительно, что на этом фоне весьма немногие верят в «реальный рост пенсионных отчислений» для тех, кто до них всё-таки доживёт:

Для тех граждан кто поддерживает пенсионную реформу: нам обещают через шесть лет пенсию 20 тысяч, а где гарантия, что её инфляция не съест? Может пенсия будет 40−50 тысяч рублей, но на неё ничего не купишь. Ведь правительство гарантии не дает. Я думаю правительству надо расплатится с олигархами за чемпионат, за мост. Вот они и торопятся провести эту реформу

Ольга Зенькович ИА REGNUM Депутаты Госдумы

Тем временем Госдума уже одобрила президентский закон, касающийся пенсионной реформы. Теперь работодателям за необоснованный отказ в приеме на работу или за увольнение без причин людей предпенсионного возраста угрожает уголовная ответственность: виновного в упомянутом правонарушении оштрафуют на 200 тыс. рублей или приговорят к 360 часам исправительных работ. На сайтах и в блогах уже активно обсуждают безрадостные перспективы, открывающиеся для трудящихся в самом ближайшем будущем:

За увольнение предпенсионеров руководителю грозит штраф до 200 тысяч рублей, изъятие дохода за полтора года, либо обязательные работы на срок до 360 часов. Если пред-предпенса уволят раньше и он не сможет устроиться (а он не сможет), то вероятно, что и стаж он не сможет набрать достаточный. А без стажа пенсия только в 70 лет, и та социальная… Обувают по полной…

Вот буквально полчаса назад разговаривал со знакомым предпринимателем — довольно крупная компания, примерно 90 работников. Говорит, что с утра дал задание кадровику предоставить списки людей старше 1963 года рождения. Я, говорит, не людоед, никаких массовых сокращений не планирую, но с этого года начнем планомерную аккуратную замену. Я нашу страну знаю, если Путин сказал ввести уголовную ответственность, ЕР до конца года изменения в ТК-УК внесет. А мне условка (условный срок) в биографии из-за заявления обиженной бабушки, которую давно пора заменять, не нужна. Бизнес ладно, настоящий шухер начнётся когда возьмутся за бюджетников — УК и ТК они для всех одинаковые. Вот тогда учителя врачи и прочая опора режима взвоют. А потом все будут удивляться — а чего это меня переводят на срочные договоры и увольняют в 40+ лет?

Гениальная мысль ещё и запретить увольнять людей предпенсионного возраста, конечно, их будут увольнять до достижения такого возраста, но это лишь первый шаг, а дальше только дай простор фантазии. Кандидатов этой возрастной группы станут брать на работу не с трудом, а просто никак в значении никогда и ни за что. Сами сотрудники этого возраста перестанут увольняться с любой самой бессмысленной и низкооплачиваемой работы. Ну и. Дать силовикам ещё один повод возбуждать уголовные дела против бизнесменов — теперь за увольнения граждан предпенсионного возраста — это, конечно, верный способ подстегнуть развитие экономики.

И как будто и так уже не достаточно плохо, но периодически находится кто-то напомнить о том, что задуманные правительством изменения пенсионной системы не ограничатся повышением возраста прекращения трудовой деятельности — наоборот, впереди граждан России ещё только ожидает реформирование накопительной части пенсии и пенсионных баллов.

Неудивительно, что на фоне новых санкций, финансовой нестабильности и неуклюжих попыток властей «задобрить» население льготами накал страстей не ослабевает.

Люди не устают протестовать, а вот агитировать за пенсионную реформу у властей явно никак не получается. И после историй о пустых митингах за повышение пенсионного возраста людей становится всё сложнее убедить в реальности вообще каких-либо акций в поддержку правительства. Так, с иронией отреагировали местные жители Иваново на публикацию местного издания о том, что на площади Пушкина прошел митинг в поддержу пенсионной реформы. Как утверждалось, всего на площади собралось около двух десятков человек. Под флагами политических партий КПРФ и КПСС люди держали плакаты: «Коммунисты — за пенсионную реформу», «Мы за повышение пенсий». Новость горожан явно не убедила.

Мы видели поддельные листовки, мы видели подкуп и карусели, но поддельных митингов мы пока не видели. Это новое для нашего региона слово в грязных выборных технологиях.