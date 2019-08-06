Массовая гибель пчел в центральных регионах России стала результатом использования местными фермами контрафактных гербицидов — в основном составы на основе дешевых китайских действующих веществ, которые наводнили российский рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор компании BRANDPOL по борьбе с контрафактом Эдуард Федосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пчелы

«Рынок химикатов в России сегодня практически не контролируется, и, к сожалению, на прилавки попадает огромная доля контрафактной продукции. Основная масса контрафактных пестицидов поступает к нам из Азии, в некоторых регионах их доля достигает 40%», — заявил Федосов.

Как правило, такие пестициды производятся на основе дешевых китайских действующих веществ. Данные «составы» не проходили положенные сертификационные испытания, которые позволяют оценить отдаленные естественные последствия для человека, домашних и диких животных, насекомых, птиц, рыб и других растений.

Такие «препараты» могут вызывать у животных внутриутробную смерть и задержки в развитии головного мозга у человека. Особую опасность как для насекомых, так и для людей представляют химические авиаобработки полей. Однако продажа контрафактных пестицидов не относится даже к преступлениям средней тяжести.

«Итого мы имеем два фактора, которые влияют на смерть пчел: контрафактная продукция, которая продается под маркой качественных пестицидов, но более ядовитая и дешевая, и нарушение технологий внесения пестицидов. Сельхозпредприятия, как правило, не предупреждают пчеловодов о том, что собираются распылять опасные химикаты. Все это приводит к неблагоприятным результатам, которые мы наблюдаем сегодня», — подчеркнул эксперт.

PublicDomainPictures Обработка химикатами

Весь рынок химических средств защиты растений в России составляет примерно 1,5 млрд долларов США, то доля контрафакта и фальсификата составляет около 500 млн долларов США. На рынке присутствует 6 компаний, которые контролируют примерно 90% рынка: две российские компании «Август» и «Щелково Агрохим», а также 4 иностранных — Сингента, Bayer, BASFи DuPont.

«Доли компаний четко выстроены, каждая из них имеет огромное количество официальных дилеров, собственные подразделения в регионах по продаже продукции. Каждый старается дойти самостоятельно до конечного потребителя, но это не всегда получается. В силу того, что средства защиты растений очень востребованы, то, по данным крупнейших аналитических агентств и самих участников рынка, доля контрафакта составляет примерно 30% — 500 млн долларов», — отметил Федосов.

Основными жертвами контрафакта становятся небольшие и средние фермерские компании, которые в погоне за низкой ценой не обращаются к официальным продавцам, а ищут варианты, где приобрести товар дешевле. Иногда контрафакт вносится на поля и в результате определенных сговоров.

«Я считаю, что сегодня любой сельхозпроизводитель может из официальных источников найти информацию о качественных продуктах легальных производителей и ее приобрести. На сайтах всех шести легальных каналов есть информация о дистрибьюторах, поэтому никакой проблемы сегодня купить оригинальный товар нет. Тем не менее контрафакта на рынке много, мы активно с ним боремся, сами производители химических средств защиты растений с ними борются, подвижки есть, но пока говорить о том, что нам удалось победить контрафакт на рынке, рано», — заключил Федосов.