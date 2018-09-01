29 августа президент России Владимир Путин выступил с заявлением о повышении пенсионного возраста. Глава государства предложил повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не до 63, как предлагалось ранее, а также предложил вдвое увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста и сохранить федеральные льготы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который слушал выступление президента во время селекторного совещания, поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в сжатые сроки подготовить предложения по осуществлению этих инициатив.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия под угрозой

Ответственность за реформу

Речь президента вызвала бурную реакцию: многие политики, эксперты и политологи охарактеризовали выступление Путина как крайне смелый и ответственный шаг. Даже представители оппозиционных партий одобрили действия Владимира Путина, в том числе и несогласные с объявленным «пенсионным манёвром». Так, глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Путину пришлось «исправлять ошибки правительства, которое поставило всю страну на уши», вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев посчитал, что Путин «взял ответственность за пенсионную реформу на себя». Глава Центризбиркома Элла Памфилова отметила, что президент «откровенно, прямо и честно рассказал о своей позиции». Поддержала президента и депутат Госдумы Наталья Поклонская, удовлетворённо отметив, что, наконец-то, теперь «люди услышаны».

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Совсем иная реакция наблюдалась в те же самые минуты в социальных сетях и в комментариях под трансляциями обращения президента. Конечно, там, где недовольный напишет гневную реплику, другой пройдёт мимо и следа не оставит. И тем не менее нельзя не обратить внимания на то, сколько появилось сообщений от разочарованных граждан, ещё совсем недавно поверивших предвыборным обещаниям про преодоление бедности и экономический рывок.

Не пойду больше за него голосовать. Литр подсолнечного масла под 100 рублей, десяток яиц — 40, хорошо хоть бензин не по 100. Билет на поезд дороже самолётного. Зарплата 30 тысяч, да средняя мобила столько стоит. Квартира минимум 1,5 ляма. Кто будет рожать, Вова? Курс доллара мне пофиг, но вся бытовая техника делается за границей, и цены на неё, соответственно, по курсу этого грёбаного бакса. Какую молодую семью создавать? Где?

У него был шанс выйти в белом и отменить антинародный законопроект. Сработало бы ещё сильнее, чем Крым. Но не захотел. Не хватает денег? Борись с коррупцией! Избавь миллиардеров от их несправедливых сверхбогатств! Зачем обирать пожилых людей? Они заслужили пенсии своим трудом и многолетними отчислениями в ПФР.

Меня собираются обчистить на минимум 200 тыс. рублей. Я платил отчисления на пенсию с заработка всю жизнь. Не налог, а отчисления добровольно-принудительные! ПФ — это кубышка, в которую власти тайно запустили ручонки. Теперь хотят открыто отнять заработанную пенсию за два года.

Цитата из м/ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США Обдирают как липку

В своей речи президент использовал расчёты правительственных чиновников и экспертов и повторил многие тезисы, не раз звучавшие из уст министров. Неудивительно, что такая аргументация вновь вызвала множество критических замечаний.

Но люди после 50 лет, а то и после 45 лет менее энергичны, чем более молодые… потом люди, заниающиеся тяжелым физическим трудом, быстрее теряют силы, и ко всему прочему профессиональные заболевания не дают людям работать на более высокооплачиваемой работе. Как жить достойно людям после 50 лет? Почему Сталин планировал понижение пенсионного возраста после Великой отечественной войны?

Заявления о том, в России наконец-то экономическая ситуация стабилизировалась, а потому можно относительно безболезненно повышать пенсионный возраст, также убедительными не показались:

¼ нищеты было в 2000-х годах, сейчас 45%, в каком месте она (бедность) упала?! Продолжительность жизни 65, в каком месте? Люди до пенсии парой еле доживают. А почему пенсионеры сейчас работают? Да потому что денег не хватает, коммуналка по 6−8 тысяч, вот и пенсия, жить-то надо на что-то, поэтому и работают. Власть надо всю менять, так как в Думе сидят воры, с зарплатами в 400−600 тысяч, сделай им зарплату 40−60 тысяч, вот тебе и деньги на пенсии есть.﻿

Цитата из х/ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Нищая пенсионерка

Некоторые задаются вопросом, почему вообще ПФР обязан являться единственным источником для выплат пенсий. И, на худой конец, почему бы не решать проблему дефицита фонда альтернативными методами, а на переходный период реформы продолжать покрывать недостаток средств из других источников?

Болтовня. Кто сказал, что пенсии нужно платить только с взносов в ПФ? А кем созданы богатства наших олигархов? «Работники» хреновы. Самые низкий уровень безработицы… при таком понятии как нищие работники! Владимир Владимирович, до свидания! У НИХ давно уже нет совести, но теперь они потеряли и страх.﻿

При этом возмущение исходит не только от комментаторов «из народа», оппозиционеров и рядовых критиков правительства, но и от авторитетных чиновников, которых никак нельзя заподозрить в некомпетентности или популизме. Весьма ценный комментарий по поводу выступления президента оставил ИА REGNUM экс-министр финансов Якутии Эрнст Берёзкин.

«Общее впечатление: ложь, ориентированная на послушный чиновничий электорат и молодое поколение, которое ещё не задумывается о своем будущем. Как экономист, я хотел бы услышать о таких показателях, как доля ВВП страны, направляемая на обеспечение пенсий граждан страны. А этот показатель ниже почти в три раза, чем показатель у многих развитых стран: 8% в России против 22% во многих странах», — отметил Берёзкин.

«Следующий показатель, влияющий на политику государства в пенсионной реформе, — это срок дожития граждан после выхода на пенсию. А я не склонен верить статистическим данным по среднему сроку жизни в Республике Саха (Якутия). В разрезе улусов, особенно арктических, они вообще отсутствуют. Но и по официальным они дают шанс «прожить» на пенсии всего 4 года, тогда как этот показатель в мире достигает 12−16 лет. Власть не должна оперировать такими словами, как «а если да кабы», «наступит время». У власти должен быть чёткий ориентир, обязательство перед населением, гражданами страны, что старшее поколение, пенсионеры будут жить не просто достойно, а станут «правообладателями» не менее 20% доходов страны! Не будьте баранами, быдлом», — заключил он.

Geomosk Руспублика Саха (Якутия). Поселок Предпорожный

Наказание за льготы

Особое изумление у публики, впрочем, вызвали заявления министров после выступления президента России, которые выглядят уже вовсе неприкрытым цинизмом. Так, вице-премьер Татьяна Голикова поначалу не могла определиться, лишится ли из-за отказа повысить пенсионный возраст женщин до 63 лет бюджет России 3,2 трлн или 3,6 трлн рублей (в результате в ходе общения с журналистами «сошлись» на 3,6), а глава Минфина Антон Силуанов отметил, что реализация высказанных президентом России предложений по изменению пенсионной реформы потребует 500 млрд рублей в шестилетнем периоде.

Из ограбления населения и то ухитрились сделать убыточный проект с дотацией в полтриллиона.

Ничего, кроме иронии, не вызывают у людей и предложения ввести административную, а то и уголовную ответственность за увольнение «предпенсионеров» с работы. То, что такая мера едва ли облегчит положение людей, подозревает большинство граждан, но совершенно не воспринимают сами разработчики пенсионной реформы. Люди гадают, как именно будет определяться сам «предпенсионный возраст», кто-то озадачен, как именно собралось решать предложенные «смягчения» правительство на практике.

Ведь если эти меры всё-таки будут введены, то придётся, по-видимому, выстраивать какую-никакую параллельную бюрократию для администрирования льгот по «старым» срокам выхода на пенсию. И совершенно неудивительно в таком случае, что президентские предложения повиснут на бюджете тратами в триллионы рублей!

Paul Sableman Горящая купюра

Однако, говоря о цифрах, людей не оставляет ощущение определённой недосказанности. После заявлений о том, что денег из бюджета или от налогов будет хватать «на считаные недели» для покрытия пенсионных расходов, по сети с особой активностью поползли инфографики по теме доходов государства и крупнейших корпораций России. Многим, впрочем, для развенчания тезисов хватило и элементарных арифметических навыков.

Во-первых, не 20 млрд в день требуется, а всего 21,5 млн рублей (43 млн пенсионеров * 500 р в день в среднем = 21,5 млн руб) … Во-вторых, что мешает (одновременно) и прогрессивную шкалу ввести, и нефтяников обременить дополнительно, и дворцы Пенсионного фонда продать?

Как известно, дефицит Пенсионного фонда в 2018 году составил 257 млрд рублей. При этом Фонд национального благосостояния, который по идее и призван быть «подушкой безопасности» для пенсионеров, составляет 4844 млрд рублей. Остаётся лишь недоумевающе вопрошать, почему правительство не задумывается использовать его по прямому назначению.

Обращают на себя пристальное внимание и другие цифры — например, то, что общие прибыли крупнейших корпораций значительно превышают дефицит ПФР. Так, «Газпром» заработал в 2016 году 997 млрд, Сбербанк — 542 млрд, а «Транснефть» — 233 млрд. Однако куда обескураживающе выглядит тот факт, что чистый вывоз капитала частным капиталом в 2017 году оказался равен 31,3 млрд долларов США. Иными словами, вывезли порядка 2 трлн рублей — за эти деньги покрыть дефицит Пенсионного фонда можно было бы почти восемь раз.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

В целом, судя по первой реакции, выступление президента оставило у людей больше вопросов, чем дало ответов — особенно у тех, кто позаботился покопаться в статистике. Как было заявлено, по оценкам Минфина, применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20% к «высоким доходам», может дать лишь порядка 75−120 млрд рублей в год. В сети начали появляться альтернативные подсчёты — в одном из них, обращаясь к данным Росстата, автор выяснил, что налогообложение лиц с доходом начиная с 70 тыс. рублей в месяц по ставке в 7% уже даст около 650 млрд рублей, и это только оценка «по нижней планке».

Особняком стоит вопрос, откуда вообще взялись данные о планах СССР повышать пенсионный возраст — министры почему-то туманно указывают, что материалы были обнаружены в ходе исследования этого вопроса, но широкой общественности документы никакие не предъявляют.

Большие споры идут и об оценке отношения пенсионеров к экономически активному населению. Данные о том, что соотношение работающих граждан, платящих взносы в Пенсионный фонд, и получающих пенсию, снизилось с 1,7: 1 в 2005 году до 1,2: 1 в 2019-м быстро были подвергнуты критике. Однако куда более наглядным, бросающимся в глаза обстоятельством является то, что в правительстве упорно игнорируют существование работающих пенсионеров — людей, и без того частично компенсирующих своим ежедневным трудом собственные же пенсии.

brandbook.de С широко закрытыми глазами

Новая протестная волна

Как бы то ни было, пенсионная реформа в России даже в смягчённом президентом виде может оказаться жёстче, чем в других государствах, на которые так любят ссылаться правительственные чиновники. Это касается даже ближнего зарубежья: в Белоруссии происходит постепенный переход на пенсионный возраст в 58 лет для женщин и 63 для мужчин. Аналогичная реформа проходит и в Узбекистане.

Особенная жёсткость российского сценария вызывает у людей обоснованные подозрения чиновников в лукавстве. В этой связи выводы о том, что смягчение «пенсионного манёвра» закроет общественную дискуссию, выглядят преждевременными, и реакция в медийном пространстве об этом хорошо сигнализирует.

Наверное, окончательный ответ на этот счёт дадут первые акции протестов в сентябре. Даже в летний период на излёте первоначальных протестов акции окончательно не затухали. Например, 19 августа на Урале левая оппозиция объединилась против пенсионной реформы, и их митинги собрали сотни человек. В Свердловской области сотни человек собрались в Сысерти, Нижнем Тагиле, Серове и Екатеринбурге с призывами отправить в отставку чиновников и депутатов, поддержавших непопулярный закон.

Теперь 2 сентября готовится всероссийская акция протеста — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Астрахани, Барнауле, Вологде, Воркуте, Липецке, Омске, Перми, Пскове и десятках других городов. Отдельные митинги пройдут и в других городах на грядущей неделе — например, в Иркутске 4 сентября и в Иваново 6 сентября. Готовятся крупные акции протеста в городах-миллиониках и на другие числа сентября.

Andrew.Filin Митинг против пенсионной реформы под эгидой КПРФ

Между тем «пенсионная тема», похоже, теперь ещё и будет периодически подогреваться новостями о референдуме, который, по словам Эллы Памфиловой, может состояться в период с 7 апреля до 12 мая 2019 года. К настоящему времени в ЦИК поступило 101 уведомление из 67 регионов с ходатайствами о регистрации инициативных групп, из них 34 — по вопросу, предложенному для референдума КПРФ. Как отметила глава ЦИК, если инициаторы референдума «проявят чудеса оперативности и проведут все необходимые процедуры», то обращение в ЦИК с ходатайством о регистрации объединенной инициативной группы можно будет подать не позднее 9 октября.

Такие новости вызывают закономерные опасения — люди чувствуют, что власти пытаются «замять» вопрос референдума, но при этом делая вид, что всему виной станет невыполнение самими же инициативными группами формальных процедур. Станет ли это дополнительным раздражителем для всей «пенсионной истории», покажет время.

И даже несмотря на то, что протестные акции до сих пор собирали незначительное число граждан, гораздо красноречивее о настроении в обществе говорят «проправительственные» акции за повышение пенсионного возраста, которые буквально вообще никого не собирают.

19 августа портал Properm сообщил о том, что на согласованную акцию в поддержку повышения пенсионного возраста в Перми никто так и не пришел, хотя организаторы заявили пикет на 350 человек. Мероприятие прошло перед монументом «Героям фронта и тыла от благодарных потомков», где собирались протестовать гражданские активисты. Однако им отказали под тем предлогом, что место уже занято. Официально акция была заявлена в поддержку «курса руководства страны, направленного на достижение суверенитета нашей Родины».