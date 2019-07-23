При президенте Владимире Путине молодое российское государство смогло перейти к формированию устойчивой бюрократической модели управления. Однако это не привело к исчезновению управленческих проблем — система превратилась в молодой организм, который, однако, испытал на себе бремя всех детских болезней разом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля заявил заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За двадцать лет у страны появилось политическое устройство, появилось, хоть и не бесспорно, с разными оценками, но представление о том, что завтрашний день наступит. А не как в 1990-е годы — что уже не наступит никогда», — заявил Журавлев.

Развал Советского Союза привёл не просто к смене государственной элиты, но и к тому, что этой элите пришлось отныне действовать в принципиально новых условиях. Появился новый игрок — бизнес, представители которого регулярно становились частью политических и управленческих групп.

Эта система отличалась значительной рыхлостью, то есть невозможностью формирования устойчивых групповых интересов внутри российской элиты. Именно с первыми сроками правления президента России Владимира Путина связано формирование упорядоченной и относительно стабильной бюрократической системы, хотя о её зрелости речи не шло.

«Появилась партийная и вообще политическая система. Самовоспроизводящаяся. Опять же, мягко говоря, не без недостатков. Но она отныне есть. Собственно, страна из условий находящегося в анабиозе умирающего превратилась в молодой организм, болеющий всеми детскими болезнями», — указал политолог.

Среди этих «детских болезней» выделяются в том числе сложности с организацией управления на уровне субъектов — монолитные и достаточно однородные региональные элиты склонны к формированию замкнутых групп, мало зависящих от внешнего влияния как со стороны гражданского общества, так и федерального центра, у которого нет возможностей для «ручного управления» на местах.

Тем не менее для России такие проблемы совершенно не уникальны — они встречаются и в других обществах с незрелыми элитами, которым только предстояло образовать собственную систему политических сдержек и противовесов.

Политический опыт последних лет свидетельствует о большом потенциале молодого российского государства, которое, несмотря на внешнее давление и экономические трудности, успешно развивается и справляется с внутриполитическими вызовами.

«Болезней много. Они, извините за каламбур, болезненные. Они неизбежные. Но, пройдя через них, можно стать взрослым, дееспособным организмом. Именно в этом и заключается путинская эпоха», — указал Журавлев.