Гариб Бабаян

Автор

Родился в городе Карягин (с 1959 года переименован в Физули) Азербайджанской ССР, в семье инвалида ВОВ. Учился в русской средней школе №2 им С.М.Кирова г. Физули. В 1980 году окончил философский факультет РГУ (г.Ростов-на-Дону), в 1985-1988 годах учился в аспирантуре философского факультета РГУ. С 1981г. на преподавательской работе в вузах России, Армении, Арцаха. Основал ряд кафедр,в частности: кафедру "Международного и европейского права" Российско-Армянского (Славянского) университета (Ереван) и кафедру права Арцахского Госуниверситета (Степанакерт). Автор более 50-ти научных статей опубликованных в России,Украине,Грузии,Индии,Армении и НКР. Организовал несколько международных научных конференций и круглых столов в университете Месроп Маштоц (Степанакерт). Автор книги (в соавторстве) "Karabach - das Land Lachenden Armenier" ("Карабах- страна смеющихся армян") изд.2012 г. Франкфурт-на -Майне. Является членом редакционного совета журнала "Цивилизация и Человек" (Саратов). С 2004г. член Ассоциации Международного права России. Член Экспертного совета ЧКРИАЦ РИСИ. В настоящее время работает проректором по учебной, научной работе и внешним связям университета Месроп Маштоц Степанакерта. Живет в городе Степанакерт, Республика Арцах. Приоритетным в качестве своего научного и общественного интереса считает исследования в области укрепления российско-армянской дружбы, чему посвящены многие его статьи, а также гражданская позиция. Является кандидатом философских наук, доцентом, профессором университета Месроп Маштоц.