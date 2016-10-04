



Армения

Написать данную статью меня побудила недавняя публикация в ИА REGNUM А. Арешева, где автор анализирует антироссийскую пропаганду в некоторых СМИ и интернет-изданиях в Армении. Надо отдать должное автору, серьезному аналитику А. Арешеву хотя бы за то, что он честно и без обиняков проанализировал сложившуюся тенденцию русофобства в проплачиваемых Западом некоторых армянских СМИ и так называемых общественных организациях, которых у нас в народе называют грантоедами и грантососами. Конечно же, в Армении они есть, они будут точно так же, как они есть и будут и в самой России. Но выражают ли они волю армянского народа, являются ли носителями чаяний нашего народа, выступают ли выразителями духовных интересов народа — вот в чем вопрос. Неужели, если не весь армянский народ, то хотя бы его большинство разделяет мнение этих СМИ и так называемых общественных организаций? Этот вопрос должен стать предметом серьезного анализа и размышлений представителей армянской интеллигенции. Ведь подлинная интеллигенция должна и обязана быть выразителем интересов и чаяний своего народа, думать о его судьбе и о его будущем. Она во главу угла должна ставить не свои частные материальные и иные интересы, а в первую очередь интересы своего народа, его настоящее и будущее. В этой связи отметим, что весьма важно, чтобы в сложные для народа времена интеллигенция не сидела молча, а активно выражала ту позицию, которую ей велит народ, которую она обязана донести до всех. В данном случае речь идет о российско-армянских отношениях, о том, что думает наш народ о настоящем и будущем этих отношений и, естественно, о том, как армянский народ относится к русскому народу и к России, как к стране в целом.

Отметим сразу же, что указанные выше некоторые СМИ и «общественные» организации — это не голос армянского народа и, тем более не выразители его интересов и чаяний. Это всего лишь горстка людей, которые либо честно заблуждаются, либо продают себя за «тридцать сребреников», выражая интересы кого угодно, но только не армянского народа. Даже не имеет смысла об этом больше писать, ибо оно не заслуживает внимания.

Армянский народ один из древнейших народов мира, внесший свой вклад в копилку мировой истории и цивилизации. Это является предметом гордости каждого армянина, где бы он ни жил — в Армении, Арцахе или в Диаспоре.

Армяне прекрасно знают свою историю, уважают традиции и культуру своего народа и передают их своим детям и внукам. Наш народ помнит, кто был его другом, а кто врагом в многовековой его истории. Мы не забыли и не имеем права забывать, как на мольбы о помощи нам ответили, что «наши корабли не могут плавать по вашим горам». Точно так же мы не имеем морального права забыть, как наш классик писал о благословенной ноге русского солдата, ступившей на армянскую землю. Нам не простят наши предки, если в одночасье мы все это забудем и будем делать вид, что этого не было в нашей истории. Точно также нам не простят наши будущие поколения, если сегодня мы не проявим мудрость и не отстоим многовековую дружбу и братство с русским народом, с Россией от всяких иноземных попыток очернительства и посягательства, от кого бы они не исходили. Да, было много чего, что не нравится нам, было и предательство интересов наших обоих народов и государств, были люди, которые ради эфемерных интересов мировой социалистической революции и всякой подобной чепухи предавали интересы армянского народа, помогая нашему врагу, были и есть всякие государственные чиновники, которые ради своих «тридцати сребреников» и сейчас продают оружие тем, кто так же эфемерно считают, что этим оружием могут уничтожить наш народ.

Но только ли Россия продает оружие нашим врагам? Так почему эти так называемые глашатаи народа, эти грантососы говорят только о России и позволяют себе забрасывать яйцами ее посольство? Вот в чем вопрос. И почему вдруг мы слышим заявления о том, что 102-ая военная база России должна убраться из Армении? Кому это выгодно? Неужели нашему народу и нашему государству? Нет и еще раз нет! Говорят, что история не имеет сослагательных наклонений, и это правда. Сейчас уже не имеет смысла ворошить прошлое и гадать, что было бы, если бы не тот или иной факт. Все это в прошлом. Вспомним лучше другое. После Геноцида и разорения армянский народ расцвел и стал одним из образованнейших народов мира именно вместе с русским народом в великой стране под названием СССР, она стала страной с атомной электростанцией, высокоразвитой наукой, техникой, промышленностью, культурой и интеллигенцией. Всего этого мы достигли в том числе и благодаря русскому народу, благодаря России. Наш народ никогда этого не забудет. Не тот мы народ, который забывает добро и, тем самым, предает своих друзей. Да, бывает, что все же «умом Россию не понять», но и «аршином ее не измерить». Россия — великая страна, она имеет свои геополитические интересы в мире, свою пассионарность. Иногда наши интересы и желания не совпадают, иногда мы не можем дружить с теми, с кем дружит Россия, но на то и есть политики и дипломаты наших стран, чтобы они могли сблизить наши интересы и скоординировать наши совместные действия. И если эти люди иногда плохо работают либо вовремя не могут договориться о чем-то, это же не говорит о недружелюбных действиях наших народов и государств. Это говорит всего лишь о том, что чиновники плохо работают, либо не свои места занимают, и надо заменить их теми, кто умеет это делать лучше. Не надо ни в коем случае, как в России, так и в Армении ошибки и промахи каких-то чиновников проецировать на весь народ и государство в целом. Высшие интересы императивно требуют от нас беречь и приумножить то, что передали нам лучшие представители наших народов: дружбу и братство, которые они наработали веками, пройдя через множество тяжелейших испытаний. Мы вместе прошли долгий и славный путь совместного существования, через войны и невзгоды, победив врагов и доказав миру, что только вместе мы сильны и непобедимы.

Сегодня мир очень быстро меняется, появилось множество глобальных вызовов, на Ближнем Востоке идет ожесточенная борьба добра со злом. И это все происходит в непосредственной близости от Армении. В этом страшном, быстро меняющемся мире очень важно правильно ориентироваться и не предавать интересы своего народа, думать о его настоящем и будущем. Одно только появление в Армении российских тактических ракет «Искандер» сделало нашу страну не только сильной, обороноспособной страной, но и страной, на которую наши недруги трижды подумают, прежде чем нападут. Одного этого факта предостаточно, чтобы заглушить вопли всех тех, кто посягнул сделать по чужому заказу «переоценку ценностей» в отношении наших двух народов и государств. Уверен, что наши общие интересы обязывают нас быть вместе и вместе пройти через все те трудности, которые нам уготовила история наших дней и нашего совместного будущего.

Гариб Бабаян — руководитель центра стратегических исследований Университета Месроп Маштоц (г. Степанакерт)