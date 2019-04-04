В статье «НАТО в Закавказье. А Закавказье где? Взгляд из Баку», опубликованной в ИА REGNUM, есть ряд важных тезисов, о которых хочется сказать особо. Так, автор Мира Гасанова цитирует главу Бакинского клуба политологов Заура Мамедова, который говорит о том, «как важно вести независимую политику, что, в частности, демонстрирует Азербайджан». Видимо, бакинские политологи действительно считают, что политическое руководство их страны ведет независимую политику.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

Но мы очень сомневаемся. Неужели изгнание из азербайджанской Габалы российской РЛС является примером действительно «независимой политики» данной страны? Или участие азербайджанских военных в командно-штабных учениях НАТО в Грузии в 2019 году также является «независимой политикой»? Какая-то интересная получается «независимая политика» у наших соседей. При этом автор статьи пишет, что для НАТО участие Грузии в их мероприятиях «свидетельствует о степени важности для альянса этой закавказской республики, находящейся у «южного подбрюшья» России». Ах, как в Баку беспокоятся о том, что соседняя Грузия подпускает НАТО прямо в «южное подбрюшье» России! При этом авторы «независимой политики» Азербайджана забывают о том, что их братская Турция, которой поют осанну в Азербайджане («бир миллет ики довлет» / «одна нация — два государства»), также является членом НАТО. И Турция давно уже проводит в Азербайджане совместные военные учения, что вооруженные силы этих двух государств давно уже стали единым целым.

Грузия армия НАТО

Это ли «независимая политика» наших соседей? Но даже не это является главным. Оказывается автор статьи вместе с бакинскими политологами знают и некоторые армянские секреты, доводят их до российского читателя. Вот эти секреты: «Что касается отношений Армении с НАТО, то они также развиваются, Армения участвует в различных военных учениях НАТО, и, если была бы такая возможность, Ереван еще при президенте Серже Саргсяне больше интегрировал не только в эту организацию, но и в другие западные политические институты, а новые армянские власти даже не скрывают, что в национальных интересах Армении развитие отношений с НАТО, совместные военные проекты, однако в силу известных обстоятельств, т. е. определенной зависимости от России и Ирана, Ереван находится в несколько сложном положении». Тут отметим, что, видимо, только бакинские политологи считают многовековую дружбу и исторически сложившиеся братские отношения между армянским и русским народами, а также честные, добрососедские хорошие отношения между Арменией и Ираном определенными зависимыми отношениями, которые «ставят» Ереван в сложное положение».

Нелишне напомнить нашим соседям и их политологам, что, видимо, им трудно понять, что армянский народ высоко ценит как свою древнюю историю, так и историю своих соседей. Особо ценятся в исторической памяти нашего народа веками сложившиеся историческая дружба и хорошие отношения как с русским, так и с персидским народом. Кроме того, и это очень важно, армяне, в отличие от некоторых соседей, не предают друзей и никогда не согласятся допустить на свои земли тех, кто оттуда может нанести удар или какой-то вред в виде сбора разведданных о наших соседях. Видимо, бакинские политологи не знают или делают вид, что не знают, что и ЦРУ, и Моссад ведут большую разведывательную работу в Азербайджане как против Ирана, так и против России. А власти Азербайджана, чтобы получить некую индульгенцию в вопросе силового решения карабахской проблемы, готовы предоставить США и их союзникам свою территорию в качестве плацдарма для нападения на Иран.

Говорков Виктор Иванович. Фразы и... Базы. 1952

Об этом также знает весь мир, кроме бакинских политологов. Видимо, им также неизвестно, что Тегеран не единожды предупреждал руководство наших соседей, что в случае необходимости Иран нанесет превентивные удары. Также хочется напомнить нашим соседям, что и старые власти, и новые власти Армении не могут и не смогут не считаться с волей армянского народа и делать что-либо против его воли, особенно в отношениях исторически-братскими и дружественными соседями. Армяне — это не жители соседнего государства, где с волеизъявлением собственного народа не считаются. Наш народ имеет внутреннюю свободу и волю, которая решает судьбу нашего народа и его право дружить с теми народами, с кем исторически сложился союз и равноправные отношения. Видимо, бакинские политологи также не знают или, скорее, делают вид, что не знают, что в отличии от их страны Армения является членом ОДКБ и ЕАЭС вместе с Россией. А их страна является членом всяких турецких международных организаций, пропагандирующих идеи туранизма и пантюркизма (такие, как «Тюркский совет» и «ТЮРКСОЙ»).

В заключении снова процитируем из статьи Гасановой «озабоченность» бакинских политологов тем, что «…НАТО действительно вплотную и целенаправленно двигается в закавказском направлении, Россия выражает свою озабоченность, членство Грузии в блоке уже вопрос времени, Армения, хотя и с опаской, но тоже посматривает в сторону альянса, и только Азербайджан верен своему выбору и придерживается последовательно ровных отношений с организацией». Интересно, кого хотят ввести в заблуждение наши соседи? Неужели российских читателей уважаемого ИА REGNUM? Но там работает известный специалист по Кавказу и Ближнему Востоку, политолог Станислав Тарасов, который может напомнить, что именно Азербайджан задолго до Грузии привел войска НАТО (Турция — член НАТО!) в Закавказье. Мы же добавим, что именно благодаря усилиям Азербайджана вынуждена была понести огромные убытки Россия и закрыть Габалинскую РЛС, которая своим оком охватывала весь Ближний Восток. Ведь не случайно это произошло в канун американского плана «Большой Ближний Восток и свистоплясок ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом регионе.

President.az Встреча Ильхама Алиева и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберг в Брюсселе

Может, надо напомнить бакинским политологам, что впервые международных террористов в Закавказье пригласили их власти и отправили их воевать в начале 1990-х годов против армян Арцаха. А, может, стоит им также напомнить, что это они, бакинские политологи, часто с усмешкой писали, что «Армения является форпостом России», а сами больше турок кричали о братстве с Турцией, напомним — членом НАТО. И турецкий спецназ в Нахичевани или на военной базе Перекишкюль дислоцированы уже давно и оттуда ведут свою натовскую подрывную работу как против Ирана, так и против России. Напоследок напомню бакинским политологам восточную поговорку о том, что «слепой говорит то, что у него в сердце». Поэтому вы и говорите о Грузии и Армении с озабоченностью за то, что при посредничестве Грузии в «подбрюшье России» появился НАТО. Нет, при помощи именно Азербайджана в подбрюшье России появились войска НАТО в лице турецкой армии и инструкторов НАТО.

Автор — руководитель Центра кавказоведения Университета Месроп Маштоц (Степанакерт)