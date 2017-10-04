Каталонцы решили выйти из состава Испании, провели референдум и проголосовали за свою свободу от метрополии. Они самоопределились, как, впрочем, самоопределились в свое время народ Арцаха, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, отделившись от метрополий. Впрочем, каталонцев и вышеназванные народы бывшего СССР объединяет не только то, что они самоопределились и объявили о своем выходе из состава — Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Молдавской ССР. Их объединяет и то, что против них была применена агрессия: где-то полицейские силы были применены (Каталония) а в других случаях и военная агрессия (Арцах, Приднестровье, Абхазия и Южная Осетия). Аналогия напрашивается сама по себе, как ни крути.

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Удивительно другое, что и цивилизованная европейская Испания, и менее цивилизованные на тот период бывшие республики СССР — Азербайджан, Грузия, Молдавия сделали свой выбор в пользу применения силы в ответ на желания народов на самоопределение и, что закономерно, — проиграли. Мало того, что проиграли, но и отвернули эти народы от себя, и, видимо, нужно определенное время и усилия всех сторон, чтобы будущие поколения хотя бы добрососедствовали.

Sputnik Mania Нагорный Карабах

Невольно вспомнил встречу академика А.Д. Сахарова с представителями общественности Арцаха. Покойный академик рассказал, как он в разговоре с первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана Абдурахманом Везировым попросил его: «Отдайте Карабах армянам, и все армяне будут вам благодарны, и ваши два народа будут жить в мире и дружбе». На это первый секретарь ЦК Компартии Азербайджанской ССР Абдурахман Везиров ответил резко агрессивно: «Земля не дарится! Землю завоевывают кровью!». Сейчас уже всем известно, что власти Азербайджана начали войну с самоопределившимся также через референдум армянским народом Арцаха и проиграли войну. Видимо, агрессия, направленная на своих соседей, всегда приводит к тому, что сила оказывается слабой стороной любого противостояния, как бы это парадоксально ни звучало. Ведь будь тогда секретарем ЦК Компартии Азербайджанской ССР не А. Везиров, а более умный и дальновидный политик, сейчас эти два народа жили бы действительно в дружбе и согласии. Почему мне вспомнились слова воистину великого ученого и гуманиста А.Д. Сахарова сейчас, в связи с событиями в Каталонии, — просто потому, что он предложил не использовать силу, а, наоборот, быть благородным и гуманным. Сила всегда вызывает контрсилу, агрессия всегда приводит к слабости и проигрышу того, кто применил агрессию. Любая сила, применяемая против любого народа, приводит к слабости этой силы, и, естественно к ее проигрышу и деградации. Сила должна быть благородной. А что касается самоопределившихся народов, то ни Каталония более не может быть с Испанией, ни Арцах с Азербайджаном, ни все остальные народы мира, которые уже самоопределились, со своими бывшими метрополиями. После второй мировой войны в мире было чуть больше 50 стран, а сейчас их уже более 200 — в 4 раза больше, и все они, в основном, самоопределились. Несомненно, этот процесс продолжится и впредь, причем не только в Европе, но и в других частях света, как это продемонстрировали иракские курды.