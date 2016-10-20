



Модест Колеров ИА REGNUM Нагорный Карабах. Вид из Шуши в сторону Степанакерта

Начнем с того, что исторически Арцах (Карабах) никогда не принадлежал Азербайджану, этот древний край всегда был частью (областью) Армении и назывался Арцах. Беда в том, что современные азербайджанские горе-историки вводят в заблуждение свой народ, приписывая себе персидское «Карабахское ханство». Впрочем, справедливости ради надо также подчеркнуть, что историческая Армения под игом Персии когда-то потеряла свою государственность и долгие годы Карабах был частью Персии (Ирана) и персы ее назвали Карабахским ханством. Точно так же исторически частями Персии были такие ханства как Бакинское, Ширванское, Шекинское, Шемахинское, Дербентское и др. Все эти ханства принадлежали Персии (Ирану) и никакого отношения к современному Азербайджану не имели. Карабахским ханством всегда управляли армянские мелики (князья), во главе же ханства был персидский наместник — хан, отсюда и это название — ханство.

Беда современных азербайджанцев заключается в том, что они себе приписывают это слово — «ханство». Все эти выше перечисленные ханства по Гюлистанскому (1813) и Туркменчайскому договорам (1828) перешли к Российской Империи и де-юре были ее составной частью, хотя Карабахское ханство фактически вошло в состав России в 1805 году. (Важно отметить, что и само название Азербайджан также персидское — часть этой страны назывался Азербайджаном, но это опять-таки не современный Азербайджан). Азербайджан как государство свое начало берет с 1918 года, когда и было официально провозглашено государством с названием Азербайджанская демократическая республика. Но это государство не было признано Лигой нации как независимое государство и просуществовало всего ничего. А Карабах не был признан частью этого государства, т. е. Карабах (Арцах) до 1921 года не входил в состав Азербайджана. Лишь в 1921 году по решению Кавказского бюро ЦК РКП (б) Карабах был передан Азербайджану, как национальная автономия — а с 1923 г. стала называться Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО). Тем самым было подчеркнуто, что эта область, где живут не азербайджанцы (кавказские татары), а армяне, отсюда и был подчеркнут статус ее как национальной автономии, вплоть до начала развала СССР.

Здесь важно отметить, что официально СССР перестал существовать в 1991 году, и по существующим тогда Конституции СССР и другим законам этого государства каждая республика и автономные образования в составе этих республик имели конституционное законное право на выход как из состава СССР, так и из состава данных республик. Когда Азербайджанская ССР объявила о выходе из состава СССР, тогда и НКАО объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, что соответствовало как законам СССР, так и нормам международного права. Справедливости ради необходимо отметить, что НКАО с 1988 года фактически реально перестала подчиняться Азербайджанской ССР, а с 1989 года здесь Москвой была установлена Особая форма управления во главе с А. И. Вольским, которая напрямую переподчинила Нагорный Карабах союзному центру, т. е. Москве. Азербайджанские власти полностью потеряли контроль и управление над Карабахом (Арцахом). Таким образом, де-факто Арцах уже с 1988 года был не в подчинении Азербайджанской ССР, а управлялся местными органами власти, а с 1989 года — Комитетом Особого Управления. А де-юре Республика Арцах как независимое государство была провозглашена 2 сентября 1991 года по итогам общенародного референдума, проведенного по всем нормам законов как СССР, так и международного права.

Вся беда в том, что ООН и мировое сообщество в то время признали в качестве независимых государств только 15 государств — республик уже бывшего СССР. Хотя к тому времени Нагорный Карабах уже был объявлен государством — Республикой Арцах или Нагорно-Карабахской Республикой, что по Конституции НКР являются равными самоназваниями. Конечно же, историческое армянское название Арцах больше соответствует ее современному территориальному значению, которое закреплено в Конституции этой страны, часть которой ныне оккупирована соседним государством под названием Азербайджанская республика, но скорее это временное явление и историческая справедливость рано или поздно должна быть восстановлена. Таким образом, после развала СССР на бывшей территории Азербайджанской ССР появились два государства — Республика Азербайджан и Республика Арцах. Республика Арцах существует как де-факто государство уже 25 лет, является демократическим, правовым и социальным государством со своей территорией, столицей и всей властной атрибутикой, имеет государственные границы с Ираном, Азербайджаном и Арменией. Она признала и была признана такими странами как Абхазская республика, Юго-Осетинская республика, Приднестровско-Молдавская республика, а также признана некоторыми штатами США, Австралии и многими городами разных государств.

Однако признанность или непризнанность — это все относительные и временные понятия, главное то, что данное государство де-факто существует и довольно неплохо развивается социально-экономически и политически, не в пример многим так называемым «признанным» государствам, особенно соседним, где нет ни демократии, ни социальной ориентированности, ни цивилизованных отношений власти к собственному народу.

Республика Арцах является предметом гордости как своих граждан, так и всех армян мира и многих друзей армянского народа. Сюда с большим удовольствием приезжают со всего мира многие известные политики, ученые, артисты и представители других профессий, несмотря на уже ставшей анекдотичным абсурдом пресловутый «черный список» Азербайджана, который растет в геометрической прогрессии из года в год. На востоке говорят: «Собака лает, а караван идет». Это, естественно, относится не к соседнему азербайджанскому народу, обманутому его горе-историками относительно терминологии «карабахское ханство», а к его нынешнему руководству. Но они всего лишь временные явления в этом быстро меняющемся мире. А с их уходом и нормальные историки появятся, которые напишут для своего народа правду о персидских ханствах, да и отношения между соседями станут добрососедскими. Ведь худой мир лучше всякой войны, тем более войны за чужие земли.

Гариб Бабаян — руководитель центра стратегических исследований Университета Месроп Маштоц (Степанакерт)