



Kavkaz-uzel.ru Степанакерт. Средняя школа №3 имени А.С.Грибоедова

Каждый народ имеет как историческую, так и ментальную память. Историческая память народа фиксирует и передает будущим поколениям какие-то факты, события, даты, их описывает, а со временем дает им какие-то толкования. Ментальная же память народа — это более глубокая и серьезная субстанция, она сохраняет в глубинной памяти народа нечто более важное, чем простая совокупность фактов и событий, она является некоей квинтэссенцией отношения данного народа к чему-то, или к кому-то. Ментальная память — это то, что оставляет глубокий след в мировоззрении и мировосприятии этого народа, то, что трансформируется культурой народа от поколения к поколению с глубоким чувством уважения (либо — ненависти), и даже со временем несколько мифологизируется, становясь частью его культурной памяти. Историческая и ментальная памяти, как правило, взаимодополняют друг друга, обогащая всю систему ценностей народа. В качестве объекта исследования очень интересным феноменом является как историческая, так и ментальная память арцахских армян (армян Нагорного Карабаха) по отношению к России и русскому народу, русскому человеку. Отношение армян Арцаха к России и русским можно выразить следующими категориями: уважение, хорошее отношение, любовь к языку, литературе, культуре и истории русского народа и т.д. Наверняка в мире мало стран, где с такой любовью, и с таким уважением относятся к России и русским. Кто бывал в Арцахе на это обратили внимание. Такое теплое отношение к России и русским в Арцахе даже имплементировано в топонимическую культуру арцахских армян. Здесь сохранилось много топонимических названий, так или иначе связанных с русскими: «русский родник», «лысая гора», «казачья гора», «молокан», «Скоблево», «Фиолетово», «Куропаткино», «Лачин», «город Карягин». Важно отметить, что понятие «родник» (арм. — ахпюр) в армянской культуре занимает особое место, и поэтому родники армяне называют, как правило, в честь особых событий либо особо дорогих им людей, в честь героев. Знаменательно, что в Арцахе существуют несколько родников, названных армянами «русский родник».

Что же мы видим сейчас в Арцахе, какова историческая и ментальная память арцахских армян в наши дни по отношению к России и русскому человеку? Невозможно не обратить внимание на то, что сегодня в Арцахе на каждом шагу можно услышать русскую речь, причем арцахские армяне говорят на правильном и хорошем русском языке, который всегда приятно удивляет гостей из России тем, что такой чистый русский говор не всегда услышишь в российской провинции. Арцахские армяне любят читать русскую литературу (наряду с армянской и мировой классикой), а в школах и университетах углубленно изучают русский язык и литературу. Необходимо отметить, что сегодня с учетом сложившихся в мире геополитических реалий и тенденций, особенно сложившихся на Юге, в Ближнем Востоке, Республика Арцах с ее 114 км государственной границей с Ираном приобретает особую геостратегическую значимость. Хотим мы того, или нет, но Арцах априори становится по своему значению неким форпостом как Армении, так и России, т. е. ОДКБ в целом. Но если этот факт хорошо осознают в Армении, то в России это понимают лишь немногие ученые, политологи, военные стратеги и политики. Необходимо понять, что чем быстрее Россия включит Республику Арцах в сферу своих геополитических интересов, тем более значимой будет ее роль и влияние как на Южном Кавказе, так и на всем Ближнем Востоке. Имея в партнерах такую геостратегически значимую страну, как Арцах с его христианским и нравственно здоровым населением, а главное народом, так хорошо относящимся к России и русским, Россия только выиграет в своей большой политике. Кстати, это прекрасно понимали в Российской империи, поэтому многие выходцы из Арцаха становились там видными военачальниками и государственными мужами. Сегодня Россия продает наступательное оружие Азербайджану, прекрасно зная, против кого это оружие будет использовано. Высокопоставленные российские чиновники и политики этот шаг объясняют «чистым бизнесом». А всякие политологи и аналитики дружно подхватили эту идею и такой недальновидный шаг братской страны пытаются объяснить примитивной логикой: «Если не Россия, то кто-то другой продаст оружие Азербайджану, но ведь мы и Армении продаем оружие, даже по более льготной цене, как члену ОДКБ». Удивительно то, что чужая нам Южная Корея отказалась продать наступательное оружие Азербайджану, а наши братские бывшие советские республики (Россия, Украина, Белоруссия) во всю катушку продают это оружие туда, не говоря уже о таких странах, как Турция и Израиль, которые очень активно вооружают Азербайджан. Так или иначе в мире идут глобальные интеграционные процессы, создаются союзы и блоки — ЕС, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, ТС и др. Несомненно, что только лишь вхождение в Таможенный Союз и в Евразийское экономическое пространство является реальным шагом к безопасности и экономическому развитию Армении, что, несомненно, благотворно отразится и на Арцахе. Холодное и «прагматичное» отношение российских чиновников к судьбе арцахских армян иногда навевают на грустную мысль: а может, арцахские армяне ошибаются, что так тепло относятся к России, считая ее родной, не чужой, для себя страной? Однако помню, как в Арцахе 9-го мая, в день великих праздников русских и армян рота марширующих по городу солдат красиво пела на русском языке песню «День Победы». Всего лишь маленький эпизод непреходящей ментальной памяти арцахских армян. Говорят, свято место пусто не бывает, как знать, все ведь в мире меняется, а в последнее время очень быстрыми темпами. Иран недавно грозился Азербайджану денонсацией Гюлистанского Договора, хотя при чем тут страна, которой тогда еще не было, а этот договор был подписан между Россией и Персией (Ираном), согласно которому некоторые персидские ханства, например: Бакинское ханство, Гянджинское ханство, Талышское ханство, Дербентское ханство, Шемахинское ханство, Карабахское ханство и др. были переданы России на вечные времена. Знаю твердо лишь одно: историческая и, особенно, ментальная память арцахских армян до сих пор помнит Россию и русских людей как Великую Державу и Великий народ, помнит, что в составе этой Державы Арцах жил мирно, защищенно и процветал. Сегодня Республика Арцах и арцахские армяне готовы быть партнерами с братским русским народом, с которым они исторически не единожды шли в бой и побеждали общих врагов. Это братство прошло испытание временем и войнами, где армяне ни разу не предавали своих русских братьев.

Необходимо отметить, что в отличие от Запада, сегодня Россия отсутствует в НКР. Она не представлена здесь ни государственными структурами, ни бизнесом, даже частным, ни НПО или какими-либо общественными организациями. Мы считаем это большим упущением со стороны России. В отличие от России здесь в последнее время весьма активизировался Запад в лице своих ведущих стран: США, Англии, Франции, Германии, Швеции, Швейцарии, Италии и др. Они присутствуют здесь в лице многочисленных НПО, частного бизнеса, общественных организаций, банковских структур. Кроме того, частыми гостями здесь бывают разного уровня государственные и общественные деятели западных стран: парламентарии, сенаторы, конгрессмены, руководители парламентских обществ дружбы с Арцахом и т.д. Это, конечно же, очень хорошо для народа Арцаха иметь друзей в парламентах этих стран, частенько видеть тут людей, чьи мнения имеют определенное значение в разработке внешней политики этих стран. Особенно важно иметь друзей и доброжелателей среди представителей политической элиты из стран — сопредседателей Минской группы — США и Франции. А третий сопредседатель Минской группы, Россия, непростительно пассивна в этом регионе. Конечно же, говорить о том, что Россия тут вообще отсутствует не совсем верно. Эпизодически здесь появляются и депутаты Государственной думы, и летчики-космонавты, и известные общественные деятели, телеведущие и журналисты, артисты и др. Однако это разовые посещения по приглашению либо государства, либо частных лиц. Необходимо отметить, что даже эти разовые частные приезды российских государственных и общественных деятелей вызывают в Арцахе широкие обсуждения среди населения. Каждый раз им придаются особые смыслы, порой даже излишне преувеличивая их значение. Видимо, это также исходит из внутреннего желания арцахских армян видеть здесь присутствие России, присутствие давних исторических друзей. Однако как мы знаем, вода камень точит. Поэтому отсутствие России и частые приезды западных гостей могут со временем сыграть свою роль. Несомненно, русский язык и литература, российская культура, российское ТВ остаются важными для армян Арцаха. Конечно же, арцахские армяне, в первую очередь, патриоты своей страны и очень высоко ценят завоеванную независимость и государственность. Однако, если ставить вопрос о приоритетном их отношении к другим иностранным государствам, несомненно, первое место займет Россия, а потом уже другие страны ̶ далекие либо близкие. В менталитете арцахских армян Россия даже не ассоциируется с понятием «иностранное государство», а русский язык ̶ «иностранный язык». Причем русским языком владеют не только в столице НКР ̶ г. Степанакерте, но и в отдаленных горных глубинках, как, например, в Гадрутском районе, где долгие годы дислоцировался пограничный полк Российской империи, а затем СССР. Причем важно, что русским языком владеют не только старшее поколение людей, но и молодежь. Армяне Арцаха двуязычны ̶ они между собой разговаривают на двух языках ̶ армянском и русском, легко переходя в разговоре то на один, то на другой язык. Здесь во всех школах, городских и сельских, углубленно изучают русский язык. Исторически сложилось так, что арцахские армяне уезжали в основном только в Россию, редко в другие страны. И сейчас эта тенденция превалирует, они уезжают в подавляющем большинстве в Россию. У многих там есть друзья, родственники, земляки. Как и из Армении, в основном отъезды из Арцаха в Россию вызваны экономическими проблемами и отсутствием рабочих мест. Однако необходимо отметить, что арцахские армяне неизменно поддерживают связь с родиной: часто приезжают в свои города и деревни, ремонтируют отеческие дома, материально помогают своим родственникам и близким. При этом, важно отметить, что хорошее знание русского языка и русской культуры в целом, дает им возможность очень легко и безболезненно интегрироваться в российское общество. А их предприимчивость и трудолюбие позволяют им из первоначально наемного работника очень быстро превратиться в работодателя либо неплохо зарабатывающего индивидуального предпринимателя.

Конечно, мы понимаем, что Россия на государственном уровне не может, да и, видимо, пока особо не хочет присутствовать в Арцахе. Но она могла бы тут присутствовать на уровне хотя бы НПО, на уровне частного бизнеса, общественных институтов, в сфере образования и науки, в культурно-просветительской области. Нельзя забывать, что армяне Арцаха более двухсот лет исторически и ментально связаны с Россией и русским народом, с русской культурой и духовностью. Нельзя также оставить без внимания, что Арцах ̶ это христианский край, где сохранились прекрасные образцы ранней и средневековой христианской архитектуры ̶ церкви, монастыри и крепости. Кроме того, здесь в быту до сих пор руководствуются христианскими нравственными ценностями, обычаями и традициями. Видимо поэтому здесь нет традиций криминалитета, люди доброжелательны, гостеприимны и очень приветливы. Природа Арцаха изумительной красоты, продукты питания качественные и очень вкусные, климат мягкий. Думаю, что для российского туристического бизнеса Арцах еще станет со временем очень востребованным местом. Здесь туристы и гости из России будут себя чувствовать комфортно и хорошо, без каких-либо языковых проблем. В менталитете арцахских армян до сих пор Россия ассоциируется с родной страной, а русский народ считается великим и братским народом. Прагматики приходят и уходят, а историческая и ментальная память народа остается. Давно пришла пора собирать камни, особенно сейчас, когда от России отвернулся весь Запад с их прагматизмом.

Степанакерт