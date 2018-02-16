Приближается 2 марта, когда решится вопрос, кто станет новым президентом Армении. Республиканская партия Армении выдвинула своим кандидатом на этот пост посла страны в Великобритании Армена Саркисяна. Может для членов Республиканской партии сей выбор был закономерным и ожидаемым, но для большинства граждан выбор данного кандидата был, мягко говоря, неожиданным, и вот почему. Когда-то, очень короткое время Армен Саркисян был премьер-министром страны, уволился по «собственному желанию» и уехал из страны. В тяжелые для армянской государственности и народа годы уехал в Лондон. Помнится, тогда армянские СМИ писали, что состояние здоровья г-на премьера не позволяет ему жить в Армении, так сказать, климат не подходит. Помнится, весь армянский народ сердобольно желал ему здоровья. Потом были долгие годы забвения — о нем ничего не было слышно, разве только где-то промелькало, что он преподает в одном престижном университете Лондона и даже отказался от гражданства Армении. Никакой политической активности в пользу Армении и армянского народа от г-на А. Саркисяна, по крайне мере, СМИ АРМЕНИИ не писали. Хотя была информация, что он успешный бизнесмен и даже дружит с королевской семьей. Вот и все. И вдруг уходящий президент объявляет этого человека, который к тому времени стал уже послом Армении в Великобритании между личными делами — частным бизнесом и преподавательской деятельностью — своим преемником на посту президента страны. Вроде бы и климат в Армении не поменялся, да и Лондон не стал солнечнее Еревана. И все проправительственные СМИ стали повторять озвученные некоторыми полуграмотными депутатами мантру о том, что президент Армении должен владеть несколькими иностранными языками. И как никто лучше на эту должность подходит именно г-н А. Саркисян. Словно армянский народ избирает не президента страны, а заведующего кафедрой романо-германского языка в ЕрГУ. Во-первых, знание языков — это очень хорошо, но это не может быть хоть каким-либо основополагающим критерием для кандидата в президенты от руководящей партии. Во-вторых, если это и есть один из основных критериев, то в Ереване есть достаточное количество людей, известных в стране и сделавших для армянского народа куда больше полезных дел, которые владеют несколькими языками. В-третьих, если за основу берется то, что претендент имел честь короткое время быть премьером страны, то напомним, что в самой Армении есть Армен Дарбинян, бывший премьер-министр, к слову, интеллектуал и владеющий несколькими языками, который не покинул страну в тяжелые для народа годы. Он, став ректором РАУ, принес огромную пользу нашему народу в деле образования подрастающего поколения и воспитания кадров. Значит вопрос не в знании языков и не в былых заслугах на посту премьерства. А может, в чем-то другом?

ИА REGNUM Флаг Армении

World Economic Forum Армен Саркисян

Кроме того, если речь идет о кадровой и профессиональной подготовке, как никто другой на эту должность мог бы быть приглашен Бако Саакян, президент НКР, благо, прецеденты уже были. Хотя навряд ли это обрадовало бы граждан НКР, которые очень уважают своего президента. Таким образом, как мы видим, недостатков в кадрах нет. Значит есть другие мотивы у нынешнего президента в вопросе выбора именно А. Саркисяна, о которых армянскому народу никто ничего не говорит, особо не объясняют, кроме как лингвистическими талантами озвученного кандидата.

President.nkr.am Бако Саакян после избрания президентом НКР

Теперь обратимся к аналитическому сообществу и их реакции на заявление о кандидатуре А. Саркисяна от РПА.

Всем давно известно, что миром правят не США, а старая Европа, точнее Великобритания, еще точнее Лондон с его семействами, банками, мировым притоком капиталов, тайными масонскими ложами и «старыми добрыми» спецслужбами. Именно на роль последних особо намекает российский политолог, бывший заместитель руководителя Академии геополитических проблем Араик Саркисян, ныне президент академии геополитики. Он в своих, по крайней мере, трех последних статьях пишет о том, что чуть ли не эти спецслужбы «тащат своего человека в президенты Армении». Можно было бы посчитать несколько легковесной данное публичное заявление г-на Араика Саркисяна, если бы не одно «но!».

Дело в том, что политолог Араик Саркисян озвучивает не только свое личное мнение, но, будучи президентом Академии Геополитики, видимо, выражает коллективное мнение данной организации. Причем озабоченность данной организации выражается так: «Добавим, что 2 марта возможный агент британских спецслужб, посол Армении в Англии Армен Саркисян станет президентом Армении, и тогда картина будет окончательно завершена. А 200-летняя «Большая Война» между Англией и Россией на Кавказе, за владение этих стран будет проиграна Россией». (цитата по автору.-Г.Б.)

Как видим, очень серьезные обвинения и домыслы. Мы же можем сказать о том, что нынешний президент Армении не тот человек, который сможет игнорировать интересы армянского народа в угоду кому бы то ни было, он всю свою жизнь посвятил Арцаху и интересам армянского народа. Это, как бы, не обсуждается. Другое дело, что в последнее время делаются некоторые реверансы в сторону Европы со стороны армянского истеблишмента. Подписание всеобъемлющего соглашения с ЕС, выдвижение именно посла страны в Лондоне кандидатом в новые президенты, поездка во Францию президента Сержа Саркисяна и его встречи с президентом Франции Э. Макроном. Политолог Араик Саркисян пишет, что «…с 14 по 25 мая в Армении пройдут военные учения НАТО «Saber Guardian», которые организует США» и «не секрет, что Армения, являясь государством-членом ОДКБ, также активно сотрудничает с НАТО». А далее еще интересней: «Многие эксперты в России часто задают себе вопрос: нету ли во внешнеполитической повестке дня Армении планов о членстве в НАТО? И случайно ли специальные службы Британии «толкают» своего «кадра» — посла Армении в Лондоне, на пост президента Армении (выборы пройдут 2 марта с. г.)?».

Прежде успокоим этих «многих экспертов в России», что Армения в НАТО не хочет, а также о том, что посол Армении в Лондоне не является агентом МИ-6, а Республиканская партия Армении не является «спецслужбами Британии», ибо именно РПА и выдвигает кандидатом в президенты А. Саркисяна.

А теперь вернемся к вопросу о том, что если не нехватка кадров в родном отечестве, и не знания иностранных языков были мотивацией для выдвижения А. Саркисяна кандидатом в президенты, то что же могло быть таковой. Здесь на наш взгляд, вопрос более серьезный, чем может показаться как обывателю, так и «многим экспертам в России» и не только там.

Президент любой страны, а Армения не исключение, является гарантом Конституции и лидером народа, избравшего его. Перед президентом Армении стоят архисложные вопросы, служению которым является его главной задачей. Он обязан бороться за:

а) Признание НКР и безопасность народа Арцаха;

б) Признание Геноцида армян в Османской Турции;

в) Безопасность армянского народа в целом.

Здесь мы не говорим о других вопросах, которыми президент страны занимается постоянно. Таким образом, раз президент Армении вплотную занимается указанными приоритетными вопросами, то он должен постоянно думать о безопасности Армении и Арцаха и искать союзы с теми влиятельными в мире государствами, которые бы как непосредственно, так и опосредованно поддерживали бы Армению во всех этих жизненно важных вопросах. В этой связи отметим, что главный и основной стратегический союзник Армении Россия не отличается твердым постоянством в поддержке Армении в указанных вопросах. Особо нужно отметить тот факт, что будучи с Арменией в одном военно-политическом блоке ОДКБ, Россия продает наступательное (!) оружие Азербайджану, который находится в состоянии войны с Арменией, который перманентно провоцирует военные действия против Арцаха и президент этой страны на днях в очередной раз открыто, и без оглядки заявил, что его главная цель — физическое (военное) уничтожение Армении как государства.

Тут же отметим, что каждый раз поставки наступательного оружия из России азербайджанскими СМИ рекламируются, и это является частью их информационной войны против российско-армянской дружбы и союзничества. Естественно каждая продажа наступательного вооружения Россией Азербайджану вызывает массу недовольства в армянском мире, и недовольство президентом С. Саргсяном, которому адресуется недовольство и возмущение народа. Здесь важно отметить, что такие действия российских госчиновников ставят в очень трудное положение не только президента Армении, но весь политический истеблишмент страны пророссийски настроенных, а также всех граждан Армении и Арцаха, которые являются русофилами и сторонниками пророссийской ориентации двух армянских государств в Закавказье. Кроме того, эти действия российских госчиновников развязывают языки прозападных НПОшников и всяких прозападных грантососов. Им только и дай повод, но обидно, что этот повод дает наш союзник по ОДКБ и ЕАЭС — Россия.

Kremlin.ru Серж Саргсян

Отметим, что в этой связи вполне закономерно, что власти Армении должны вести комплементарную политико-дипломатическую деятельность и практическую политику, видимо не совсем доверяясь союзникам.

Необходимо также констатировать, что президент Армении С. Саргсян как опытный руководитель и хороший стратег, недаром он хороший шахматист, всегда в рукаве имеет и свой «туз», припрятанный на всякий случай. Все мы помним, как он ювелирно точно и в нужный момент ввел в игру харизматичного Карена Карапетяна, который и обеспечил победу РПА на парламентских выборах. Видимо, у С. Саргсяна есть свои особые планы и на кандидата в президенты Армена Саркисяна, а также на франкофонские пассажи и сближения с Францией. Здесь важно отметить, что многие российские СМИ, особенно ведущие каналы ТВ очень негативно, даже несколько агрессивно, отнеслись к подписанию договора о всеобъемлющем партнерстве Армении с ЕС. Некоторые российские каналы ТВ даже опускались до вульгарных эпитетов типа: «Армения неверная жена России» и т. д., что естественно оскорбительно и недопустимо для друзей и стратегических союзников.

Ну, во-первых, Армения и Россия — это государства сестры и союзницы; а во-вторых, в России, слава Богу, пока правильные гендерные наклонности, поэтому образ «неверной жены» совсем не подходит ни для России, ни для Армении. А подумать и проанализировать проблемы, которые возникают между нашими государствами, видимо, не хватает ни интеллекта, ни терпения, ни уважения к своим историческим друзьям и союзникам, которые веками были верны в отношениях, и которые никогда не предавали дружбу с Россией и русским народом.

В подтверждение этим словам приведу цитату из секретного письма старшего аналитика по вопросам Евразии американской частной разведывательно-аналитической компании «Stratfor» Лоурен Гудрич о Нагорном Карабахе (от 23 февраля 2011 года, которое было опубликовано на сайте утечек «WikiLeaks»): «В Нагорном Карабахе можно увидеть вывески как на армянском, так и на русском языках. … Карабахские армяне, в первую очередь, лояльны к России, а во вторую очередь — к Армении».

Не во всем соглашусь с мадам Л. Гудрич, тем не менее отметим, что она уловила суть — карабахские армяне очень хорошо относятся к России и русскому народу и имеют исторически пророссийскую ориентацию. Здесь, видимо, необходимо смотреть на политические шаги, предпринимаемые президентом Армении С. Саргсяном с иного ракурса политического анализа. А ведь перед подписанием договора с ЕС он неспроста встретился с президентом России В. Путиным. И сейчас, видимо, также неспроста азербайджанские СМИ подняли шум-гам вокруг приезда в НКР депутата Госдумы России, известного политического и общественного деятеля, директора Института СНГ К. Затулина. Он имел встречи с президентами Армении и Арцаха Сержем Саргсяном и Бако Саакяном, со спикером Арцахского Парламента Ашотом Гуляном. Не думаю, что это были праздные встречи. А может, у президента Армении С. Саргсяна есть какие-то секретные «скелеты в шкафу» относительно будущего Арцаха? Все может быть у опытного, много комбинационного стратега и президента шахматной федерации Армении.

Видимо, сто раз прав российский аналитик М. Колеров, который написал, что между Россией и Арцахом есть генетическая связь. На это намекала и старший аналитик «Stratfor» Лорен Гудрич, отмечая, что «карабахские армяне проявили особый героизм в Великой Отечественной войне… На фронт было мобилизовано и ушло добровольцами 45 000 или 32% населения. В процентном отношении в НКАО было мобилизовано в 5 раз больше, чем по всей стране».

В наше беспокойное время, когда совсем рядом, на Ближнем Востоке происходят огромные трансформации, а в Закавказье руководство Азербайджана все время бряцает оружием и грозится новыми агрессиями против Арцаха и Армении, видимо, у президентов наших стран — России и Армении — есть некий «план Б», ведь Гюлистанский (1813) и Туркманчайский (1828) договоры никто еще не отменял. Но это уже тема другого анализа.

Гариб Бабаян — руководитель центра кавказоведения Университета Месроп Маштоц (Степанакерт)