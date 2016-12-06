



Карабах

Известно, что против армян Арцаха на стороне Азербайджана воевали международные террористы разных мастей и из разных стран: украинские и прибалтийские националисты, боевики из Афганистана, Пакистана, Турции, Ичкерийской Чечни, Средней Азии и других стран, о чем не раз мировую общественность извещали МИД и СМИ Армении и Арцаха.

Важно отметить, что мотивы своего участия в войне против армянского народа каждая из указанных групп международных террористов обосновывала по-своему. Кто-то, по их словам, приезжал за военными трофеями и с целью материальной наживы (Шамиль Басаев, Салман Радуев, Хаттаб и др.). Кто-то пытался придать своим бандитским действиям оттенок псевдо-религиозной солидарности (банды наемников из Афганистана, Пакистана и Средней Азии), кто-то якобы приезжали просто зарабатывать деньги, а кто-то помимо зарабатывания денег обосновывали свою преступную деятельность борьбой против влияния России (особенно украинские и прибалтийские националисты). Их всех объединял флаг международного терроризма, несмотря на любые, с их точки зрения, «благие» намерения. Руководство Азербайджана щедро оплачивало их «услуги» по уничтожению армянского народа в Арцахе. Армянский народ в тяжелейших условиях дал достойный отпор всему этому международному отребью, а опыт борьбы Армии Обороны Арцаха в азербайджано-карабахской войне 1991−1994 гг. с представителями международного терроризма, нанятыми властями Азербайджана, видимо, был внимательно изучен соответствующими спецслужбами России, так как это было новым явлением на постсоветском пространстве. Дело в том, что многие из этих международных террористов, пройдя апробацию в Арцахе, потом воевали против России на Северном Кавказе. Необходимо отметить и то, что апрельская 2016-го года война Азербайджана против Республики Арцах показала, что Азербайджан по-прежнему пользуется услугами международных террористов, в данном случае ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это видно по почерку их действий в селе Талиш Мартакертского района. Убив старика и двух старушек старше 90 лет, эти варвары 21-ого века глумились над их телами, отрезали им уши, произвели другие насильственные действия, которые не достойны ни спецназовцев, ни воинов в целом. Но, видать, понятия воинской чести и соблюдение норм Международного Гуманитарного Права не в чести у азербайджанских агрессоров и всех тех, кто на их стороне воюет против мирных жителей Арцаха.

В современном быстро изменяющемся мире появилось много вызовов региональной и глобальной безопасности, которые требуют конкретного адекватного противостояния и противодействия. Так, мизантропическая идея американцев «Великий Ближний Восток» привела к великим разрушениям и бедствиям многие страны и народы Северной Африки и Ближнего Востока, многочисленным человеческим жертвам, а также гуманитарной катастрофе в этой части света. Однако «эффект бумеранга» поставил многих европейских союзников США в незавидное положение стран, куда хлынули многотысячные потоки беженцев, что неизменно приведет к деградации самого ЕС, изменит ход его истории, его ценностный код, демографическую ситуацию, вызовет недовольство населения, приведет к росту националистических сил, а также ко многим другим негативным последствиям в обозримом будущем.

Необходимо отметить, что известные события на Украине и попытки втянуть Россию в военный конфликт в Новороссии, стягивание НАТО к границам России, показывает очевидные планы США и ее союзников против России, под каким бы предлогом это не выдавалось. Экспансионистская политика США и ее союзников по НАТО является серьезным дестабилизирующим фактором на всем пространстве Ближнего Востока, что находится в непосредственной близости от южных границ как России, так и стран членов ОДКБ, в частности Армении. В этой ситуации особое значение приобретает как создание Объединенной системы ПВО, так и Объединенной группировки войск Армении и России. Немаловажен и факт усиления Россией вооруженных сил Армении новыми современными видами оружия типа «Искандер» и другими системами. Здесь важно отметить, что фарисейские заявления одного из стран-членов НАТО Турции о дружеских и добрососедских отношениях с Россией и другими своими соседями, разнятся с той открытой и скрытой политикой данной страны против своих соседей. На это указала и Еврокомиссия в разделе своего доклада, посвященном Южному Кавказу и Центральной Азии, где отмечается, что официальная Анкара открыто оказывала поддержку Азербайджану в ходе его апрельской 2016-го года агрессии против Республики Арцах. Общеизвестно, что Турция не только вооружает азербайджанскую армию современными системами наступательного характера, но и готовит ее офицеров и силы спецназначения для войны против Республики Арцах и Армении в целом. Турецкие спецназовцы, якобы уволившиеся из регулярной армии, воевали на стороне Азербайджана в войне 1991−94гг. и в апрельской войне 2016 года, не говоря о многочисленных террористах из турецких «Серых волков», которые принимали самое активное участие в карабахско-азербайджанской войне в эти годы. Здесь важно отметить, что давно уже «секретом Полишинеля» является теснейшее взаимодействие азербайджанской и турецкой военщины. Так, в военной базе Перекешкюль, недалеко от Баку (по трассе Баку-Шемаха-Евлах), часто проводятся весьма многочисленные совместные учения азербайджанских и турецких спецназовцев. А в Нахичеванской Автономной Республике есть подразделения турецкой армии, переодетые в форму азербайджанской армии, которые систематически переходят границу между Азербайджаном и Турцией и базируются в турецком городе Игдыр. Турецкие военные инструкторы присутствуют во всех подразделениях ВС Азербайджана. Все эти действия хорошо известны Армии Обороны Арцаха, они отслеживаются и анализируются в целях своевременного принятия адекватных контрмер. И сегодня турецкие генералы и высокопоставленные офицеры являются частыми гостями в Баку. На днях депутаты Азербайджанского парламента негодовали относительно новой российско-армянской объединенной группировки войск, которая носит оборонительный характер. Им бы не помешалo напомнить, что азербайджанская и турецкая военщина давно уже объединились, а все эти совместные учения и подготовки тому яркое свидетельство.

Следует также отметить, что усилия мировых держав об открытии Турцией армяно-турецкой границы упираются в нежелание Турции и ее предварительные условия, особенно по Арцаху, хотя эти два вопроса абсолютно никакого прямого отношения друг к другу не имеют. Эта недружеская и деструктивная позиция Турции к армянскому народу в целом является своего рода катализатором, подталкивающим руководство Азербайджана к ее агрессивной политике по отношению к Армении и Арцаху. В этой связи нам представляются своевременными и весьма важными последние усилия руководства России и Армении о создании объединенных вооруженных сил и системы ПВО, которые несомненно остудят горячие головы наших соседей, мечтающих о реванше при помощи войны. Очень важно понять, что Кавказ был и остается зоной влияния России, и ей не нужен новый театр военных действий в непосредственной близости своих границ. А что касается Сирии, то считаем, что там в борьбе России с международным терроризмом хорошим подспорьем мог бы быть опыт армянского народа в борьбе против международного отребья в арцахско-азербайджанских войнах. Важно отметить, что арцахцы помнят и гордятся своей историей, в которой было много доблестных героических страниц в совместной борьбе русского и армянского народов против всяких пришлых захватчиков. Поэтому в Арцахе внимательно следят за действиями ВКС России в Сирии, болеют за них и желают им победы. Борьба с международным терроризмом должна быть перманентной и повсеместной. Нет «хороших» или «плохих» террористов, есть большое зло — международный терроризм, против которого должен бороться весь цивилизованный мир.

Степанакерт